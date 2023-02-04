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Новости Санкции против России
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Конфискованные у российского олигарха Малофеева средства пойдут на помощь Украине, - Генпрокурор США Гарланд

гроші,долар

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные у подсанкционного российского олигарха активы пойдут на помощь Украине.

Об этом он сказал во время встречи с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в Министерстве юстиции США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сегодня я объявляю о том, что я санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. Эти конфискованные активы появились после того, как в апреле прошлого года я объявил о выдвижении обвинения российскому олигарху Константину Малофееву по обвинению в уклонении от санкций", - сказал Гарланд.

В июне средства были арестованы на американском банковском счете Малофеева, против которого Соединенные Штаты объявили санкции в апреле "за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно" российского правительства, заявил тогда Минфин.

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"С моего сегодняшнего разрешения конфискованные средства будут переданы Государственному департаменту для поддержки народа Украины. Российские военные преступники не найдут убежища в Соединенных Штатах", - добавил генеральный прокурор.

В четверг сообщалось, что Окружной судья федерального суда Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих Малофееву.

Малофеев, который является владельцем телеканала "Царьград ТВ", был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму и попал под санкции США в 2014 году. Восемью годами позже американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.

В конце 2022 года прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счету Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру вопреки санкциям США.

конфискация (599) США (26564) Малофеев Константин (12) Костин Андрей (181) Минфин США (68)


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Топ комментарии
+10
розкрадуть!!! не давайте гроші зеленим ублюдкам!! ячйця будуть по 30 грн!! за жовток!!
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03.02.2023 22:40
+10
Не давайте им живые деньги! Если живые деньги есть единственной опцией - дайте их лично Пану Залужному. Эти зеленые motherless bastards их тупо украдут. Ни в коем случае не давайте им живых денег! Проверяйте оплату каждой, kurwa, чашки кави!!!
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03.02.2023 22:59
+9
Кошти бородатої бабушки теж стануть Україні в нагоді
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03.02.2023 22:47
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розкрадуть!!! не давайте гроші зеленим ублюдкам!! ячйця будуть по 30 грн!! за жовток!!
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03.02.2023 22:40 Ответить
Зєлєбєні вжє потирають свої липкі рученята.
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03.02.2023 22:45 Ответить
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03.02.2023 23:03 Ответить
пришлите сразу своего прокурора!
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03.02.2023 22:46 Ответить
Кошти бородатої бабушки теж стануть Україні в нагоді
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03.02.2023 22:47 Ответить
5,4 мільйона доларів?
можновладці навіть не обертаються на такі цифри.
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03.02.2023 22:48 Ответить
Не давайте им живые деньги! Если живые деньги есть единственной опцией - дайте их лично Пану Залужному. Эти зеленые motherless bastards их тупо украдут. Ни в коем случае не давайте им живых денег! Проверяйте оплату каждой, kurwa, чашки кави!!!
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03.02.2023 22:59 Ответить
"....фінансуванні сепаратизму в Криму й потрапив під санкції США у 2014 року....." А в Украине он тоже под санкциями с 2014?
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03.02.2023 23:08 Ответить
алигарх , а фамилию сменить так и не решился , фу *** , жить с таким поганялом в падло , капля спермы , вот и все чего достоин этот малафееф , бррррр , фу *** еще раз , чмошник , ( та не в деньгах дело )
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03.02.2023 23:27 Ответить
понты для приезжих
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04.02.2023 05:29 Ответить
 
 