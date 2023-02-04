Страны G7 и Австралия введут потолок цен на российские нефтепродукты, - Минфин США
Страны-члены "Большой семерки" вместе с Австралией одобрили решение о введении предельной стоимости на российские нефтепродукты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Для нефтепродуктов мы установили два уровня цен: один для нефтепродуктов, торгующихся по более высокой, чем сырая нефть, цене, таких как дизельное топливо, или бензин, а другой - для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти, таких как мазут", - отметили G7 и Австралия.
Союзники пояснили, что максимальная стоимость для нефтепродуктов, торгующихся по более высокой цене, чем сырая нефть, составит 100 долларов за баррель, а максимальная цена для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по сырой нефти, составит 45 долларов за баррель.
"Потолок цен на нефтепродукты будет введен в действие 5 февраля 2023 года или вскоре после этой даты. Исключение составляет только продукция, загруженная на суда для транспортировки до 5 февраля", - указывается в заявлении
В то же время, страны-члены "Большой семерки" и Австралия подтвердили намерение провести в марте обзор уровня потолка цен на российскую сырую нефть и готовы корректировать ее при необходимости.
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тварь яка сама 4 рази не явилася захищати Батькивщіну підписує закон наказувати тих хто прийшов? - ********!
він інакше не розуміє...
бубі 4 рази не ухилянту років 50 без права застави!
вже який раз пишу - то само, тепер написав на іхнєм ізикє, може так хоть щось розуміють🤣🤣
уже который раз пишу - то же, теперь написал на их зике, может так хоть что-то понимают"
Так виглядає ваш коментар після гугл-транслейта 😂😂
розумію ви ***** не поняли - кловани пришиблені, а вам і не треба.
Немцы до сих пор боятся даже одного упоминания о войне, не говоря уже о развязывании войны против кого либо. И причиной этому, послужило далеко не поражение, а коллективная ответственность за содеянное.
Русня же - привыкла выскальзывать и избегать ответственности. Чекисты, нквдисты, сталинцы, рашисты, большевики которые убили десятки если не сотни миллионов людей ни разу не понесли наказания. Они и дальше поклоняются самым отбитым вождям, палачам.
Иван Грозный, Ленин, Сталин, Петруха первый. Ставят им памятники и молятся им. Вчера преступления против человечества в Чечне, Грузии - сегодня Украина. Куда они полезут завтра, известно только им но Мир уже как 300 лет подряд закрывал глаза на проделки этих мразей.
Все просто - каждое преступное государство должно нести коллективное наказание - как Германия в свое время и только тогда - возможно, тираны будут заглядывать на судьбу себе подобных и принимать более адекватные решения чем всем стадом голосовать за войну.
Поэтому, санкции уже должны наказывать рашистов самым жестким образом не дав им малейшего шанса на выживание.
бо вони їхні...
інших ви вже обісрали...