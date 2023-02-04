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Новости Санкции против России
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Страны G7 и Австралия введут потолок цен на российские нефтепродукты, - Минфин США

россия,нефть

Страны-члены "Большой семерки" вместе с Австралией одобрили решение о введении предельной стоимости на российские нефтепродукты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Для нефтепродуктов мы установили два уровня цен: один для нефтепродуктов, торгующихся по более высокой, чем сырая нефть, цене, таких как дизельное топливо, или бензин, а другой - для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти, таких как мазут", - отметили G7 и Австралия.

Союзники пояснили, что максимальная стоимость для нефтепродуктов, торгующихся по более высокой цене, чем сырая нефть, составит 100 долларов за баррель, а максимальная цена для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по сырой нефти, составит 45 долларов за баррель.

"Потолок цен на нефтепродукты будет введен в действие 5 февраля 2023 года или вскоре после этой даты. Исключение составляет только продукция, загруженная на суда для транспортировки до 5 февраля", - указывается в заявлении

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В то же время, страны-члены "Большой семерки" и Австралия подтвердили намерение провести в марте обзор уровня потолка цен на российскую сырую нефть и готовы корректировать ее при необходимости.

G7 (834) нефть (1918) санкции (11282) нефтепродукты (148)


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Топ комментарии
+9
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04.02.2023 02:17
+4
Мир до сих пор не придумал эффективного средства против войн и никогда не придумает так как даже у самого эффектеивного средства найдутся притивники. Единственным против-военным средством более менее эфективным является коллективная ответственность за развязывание войны.

Немцы до сих пор боятся даже одного упоминания о войне, не говоря уже о развязывании войны против кого либо. И причиной этому, послужило далеко не поражение, а коллективная ответственность за содеянное.

Русня же - привыкла выскальзывать и избегать ответственности. Чекисты, нквдисты, сталинцы, рашисты, большевики которые убили десятки если не сотни миллионов людей ни разу не понесли наказания. Они и дальше поклоняются самым отбитым вождям, палачам.

Иван Грозный, Ленин, Сталин, Петруха первый. Ставят им памятники и молятся им. Вчера преступления против человечества в Чечне, Грузии - сегодня Украина. Куда они полезут завтра, известно только им но Мир уже как 300 лет подряд закрывал глаза на проделки этих мразей.

Все просто - каждое преступное государство должно нести коллективное наказание - как Германия в свое время и только тогда - возможно, тираны будут заглядывать на судьбу себе подобных и принимать более адекватные решения чем всем стадом голосовать за войну.

Поэтому, санкции уже должны наказывать рашистов самым жестким образом не дав им малейшего шанса на выживание.
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04.02.2023 04:29
+3
вилазь лахта подоляцька 7 лярдів у місяць потері - Марік Південь дешевше...
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04.02.2023 02:37
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04.02.2023 02:17 Ответить
вилазь лахта подоляцька 7 лярдів у місяць потері - Марік Південь дешевше...
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04.02.2023 02:37 Ответить
Це - реальні санкції, чи окозамилювання?
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04.02.2023 03:02 Ответить
окозамилювання..
тварь яка сама 4 рази не явилася захищати Батькивщіну підписує закон наказувати тих хто прийшов? - ********!
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04.02.2023 03:21 Ответить
резніков буде міряти нафту по метрах...
він інакше не розуміє...
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04.02.2023 03:07 Ответить
а буба в бій піде? - за під наказ? за не ухиляння?
бубі 4 рази не ухилянту років 50 без права застави!
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04.02.2023 03:17 Ответить
хГаспада карыспаденты, редахторы!! в украынскам изыке нету фрахзы "стэля цын"!! эсть "верхня мыжа", "лымит" и т. д.

вже який раз пишу - то само, тепер написав на іхнєм ізикє, може так хоть щось розуміють🤣🤣
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04.02.2023 03:34 Ответить
"хГоспада корреспонденты, редахторы!! в украинском изыке нет фрахзы "стела олов"!! есть "верхняя мыжа", "лымит" и т. д.

уже который раз пишу - то же, теперь написал на их зике, может так хоть что-то понимают"
Так виглядає ваш коментар після гугл-транслейта 😂😂
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04.02.2023 06:47 Ответить
коли головний сержант розпозповідає всім як повинні і куди треба відвігати техніку бригадам? - це зелений стрьом .....
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04.02.2023 03:37 Ответить
турборежимних відтрускаветчених клованів ще Україна не бачила до 19-ґо... - вже побачіла - нікому не сподобалося!
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04.02.2023 04:03 Ответить
А взагалі нічого не купувати в ціх рашківців Слабо?!?!
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04.02.2023 04:10 Ответить
будете на *** йти, пельмені уральські, най то ласочка ваша буде - 95́тих кабанів і дізель з собою заберіть... - дякую, дуже дякую...
розумію ви ***** не поняли - кловани пришиблені, а вам і не треба.
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04.02.2023 04:14 Ответить
***** війна - головне кацапо-білакацапські маневри....! o
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04.02.2023 04:24 Ответить
Мир до сих пор не придумал эффективного средства против войн и никогда не придумает так как даже у самого эффектеивного средства найдутся притивники. Единственным против-военным средством более менее эфективным является коллективная ответственность за развязывание войны.

Немцы до сих пор боятся даже одного упоминания о войне, не говоря уже о развязывании войны против кого либо. И причиной этому, послужило далеко не поражение, а коллективная ответственность за содеянное.

Русня же - привыкла выскальзывать и избегать ответственности. Чекисты, нквдисты, сталинцы, рашисты, большевики которые убили десятки если не сотни миллионов людей ни разу не понесли наказания. Они и дальше поклоняются самым отбитым вождям, палачам.

Иван Грозный, Ленин, Сталин, Петруха первый. Ставят им памятники и молятся им. Вчера преступления против человечества в Чечне, Грузии - сегодня Украина. Куда они полезут завтра, известно только им но Мир уже как 300 лет подряд закрывал глаза на проделки этих мразей.

Все просто - каждое преступное государство должно нести коллективное наказание - как Германия в свое время и только тогда - возможно, тираны будут заглядывать на судьбу себе подобных и принимать более адекватные решения чем всем стадом голосовать за войну.

Поэтому, санкции уже должны наказывать рашистов самым жестким образом не дав им малейшего шанса на выживание.
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04.02.2023 04:29 Ответить
русня знає - завжди є 73% недоразвітих в Українi - тому і війна,
бо вони їхні...
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04.02.2023 04:35 Ответить
поци зелені - а даваіте обісремо Австралію?
інших ви вже обісрали...
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04.02.2023 04:46 Ответить
буба українець і не крадій?- равіни перехрестилися...
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04.02.2023 05:10 Ответить
 
 