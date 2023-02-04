В Белгородской области горят нефтебаза и завод, который производил металлоконструкции для восстановления Крымского моста
В городе Борисовка в Белгородской области РФ в ночь на 4 февраля произошел масштабный пожар - горит нефтебаза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Отмечается, что пламя поднимается вверх на 50 метров.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Борисовский район.
"Снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние", – написал губернатор.
Российские Telegram-каналы пишут, что речь идет о Борисовском заводе мостовых металлоконструкций, изготовившем более 40% металлоконструкций Крымского моста.
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Щось цих двох людей поєднує. Але ж вони не родичі. Потім зрозумів, що їх поєднує загальний вираз дегенератизму. Риси виродженння на обличчі фізично проявляються у всіх однаково.
В даному випадку(при пов"язуванні роботи підприємства з будівництвом Кримського мосту) версія сама напрошується - приховування якості виготовлених конструкцій, що не витримали вибуху чи унеможливлювання подальшої роботи з "відмазкою - "Ну не шмогла я! Не шмогла!" Бо "бункер під Ямантау" (як і берлінський в 1945-му) уже починає жить у "придуманому світі" і вимагає від виконавців "нездійсненного"
Евентуально, метал крали. Ось від іскри болгарки і вазгарелось пламя
Битовуха
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ усім підоросам кацапомордого скрєпостана...!!!
Файно бухають обезьяны в Белгороде .а може курять Бавовну...🔥💥☠️☠️👽