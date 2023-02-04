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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 130 590 человек (+720 в сутки), 3218 танков, 2220 артсистем, 6394 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 4 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 130 590 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 04.02.2023 ориентировочно составляют:

личного состава - около 130 590 (+720) человек ликвидировано,

танков - 3218 (+3) ед.,

боевых бронированных машин - 6394 (+6) ед.,

артиллерийских систем - 2220 (+5) ед.,

РСЗО - 460 (+0) ед.,

средства ПВО - 225 (+3) ед.,

самолетов - 294 (+0) ед.,

вертолетов - 284 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1956 (+4),

крылатые ракеты – 796 (+0),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5081 (+13) ед.,

специальная техника – 203 (+1).

Читайте также: ВСУ уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", – Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 130 590 человек (+720 в сутки), 3218 танков, 2220 артсистем, 6394 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19160) Генштаб ВС (6250) уничтожение (6887) техника (1735) потери (4380)


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Топ комментарии
+13
Це, певно, тих, кого поховали або привезли до шпиталю, а ті, хто догниває по полях та посадких і кого лисиці та собаки з'їли, пролітають повз облік. Дезертири - у самохід пішли.
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04.02.2023 09:03
+12
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04.02.2023 08:57
+9
Ну да, в статистике не наблюдается инфа о том, шо уже вторые сутки пылают крыстмчанские военные объекты, вместе с мостом.
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04.02.2023 08:41
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Писали, що вчора су 25 збили, а він в статистиці відсутній
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04.02.2023 08:37 Ответить
Ну да, в статистике не наблюдается инфа о том, шо уже вторые сутки пылают крыстмчанские военные объекты, вместе с мостом.
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04.02.2023 08:41 Ответить
Він у вчорашній статистиці був
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04.02.2023 08:55 Ответить
Там стаття криво написана, починається що в п'ятницю збили, а в тексті 2 лютого ))
https://censor.net/ua/news/3397549/natsgvardiyitsi_znyschyly_su25_okupantiv_bilya_bahmutu
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04.02.2023 11:32 Ответить
Дайошь хутина двухсотым ! ЗЫ. Це я звернувся до кремляди.
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04.02.2023 08:38 Ответить
есть данные про 280000 убитых
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04.02.2023 08:42 Ответить
где? то наверное вместе с раненными
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04.02.2023 08:47 Ответить
в рамштайне )
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04.02.2023 08:54 Ответить
Соотношение 200-х к 300-м примерно 1\3. Тогда потери орков около 500 тонн
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04.02.2023 09:10 Ответить
Більша частина поранених повертається. Але треба розуміти, що цифра NYT скоріше за все - це "втрачені для кацапської армії, вбиті та такі поранені, що не повернуться у військо", а цифра нашого Генштабу - це "мінімальна кількість знищених" - зведення по пораненим кацапам наш Генштаб не дає взагалі, цифри поранених з'являються тільки стосовно знищення великих скупчень ворога - "ххх знищено і ууу поранених, вірогідно".
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04.02.2023 14:37 Ответить
Хто тобі сказав що "більша частина поранених повертається"? Радянських казок про війну надивився?
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04.02.2023 15:27 Ответить
Мобілізацію в засрашці ніхто не припиняв. Наказу про демобілізацію мобілізованих в засрашці - ніхто не видавав. Для мобілізованих в засрашці, на відміну від контингенту зк - немає навіть близько обіцянки "відпустити, якщо вижив в 3 штурмах" (чи які там їм ще казочки розказують, коли за руки-ноги кидають у воронки тих, на кого "смотрящій" або начальник колонії показав пальцем - типу "цей хоче ницистів воювати"). "Поранений" - це далеко не всі "без рук, без ніг" або без мозку, як ви. Бо ви просто невіглас, який не знає, що будь-який військовослужбовець після одужання проходить ВЛК (військово-лікарняну комісію), яка і визначає: придатний, частково придатний, непридатний. І якщо "придатний", то військовослужбовець далеко не магічним чином повертається в свою частину, служити до демобілізації...
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05.02.2023 20:52 Ответить
это разное возвращение...
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05.02.2023 21:08 Ответить
По данным американских и других западных официальных лиц, количество убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тыс., пишет NYT.
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04.02.2023 08:51 Ответить
Це, певно, тих, кого поховали або привезли до шпиталю, а ті, хто догниває по полях та посадких і кого лисиці та собаки з'їли, пролітають повз облік. Дезертири - у самохід пішли.
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04.02.2023 09:03 Ответить
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04.02.2023 08:57 Ответить
М'ясокомбінат, невже це вялика расея гне розуміє. Це не війна,це тотальне знищення людей чи нелюдей
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04.02.2023 09:12 Ответить
В паРаші людей немає. Бо якби там були люди, а не стадо, ніякої б війни не було, а плешивий сруль працював таксистом.
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04.02.2023 10:59 Ответить
давай ты сам иди и посчитай...
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04.02.2023 09:52 Ответить
Те що пишуть зарубіжні смі, не відповідає дійсності, бо вони фіксують тільки побачене. А побачити по фото відео усе не можна. Втрати ворога з пораненими і іншими іде до 700000тис.
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04.02.2023 09:52 Ответить
просто нагадаю, може хто забув... він втік від мобілізації коли почалась аналогічна війна Мордор-Грузія в Україну, де йому дали притулок і громадянство, а тепер він відправляє на фронт українців щоб зостатись біля цілого корита.... А от портнов і компанія - нехай їдуть, татаров, "я тихо піду в ліс" ітд - не корупціонери, тут головне не переплутати.

p.s. кращеб ти і далі торгував десь на ринку спеціями і хурмой...
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04.02.2023 10:14 Ответить
Ви про кого?
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04.02.2023 11:36 Ответить
про одного примата з абхазії, певно людина новини переплутала
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04.02.2023 13:36 Ответить
якийсь глюк цензора, дійсно я відповідав під новиною про цього примата де він вимагав повторних перевірок непридатних. Як сюди потрапило - хз
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04.02.2023 16:33 Ответить
31 одиниця техніки (порадували 3 ППО) і 720 чумардосів! Слава ЗСУ!!!
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04.02.2023 11:30 Ответить
 
 