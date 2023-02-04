Общие боевые потери РФ с начала войны – около 130 590 человек (+720 в сутки), 3218 танков, 2220 артсистем, 6394 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 4 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 130 590 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 04.02.2023 ориентировочно составляют:
личного состава - около 130 590 (+720) человек ликвидировано,
танков - 3218 (+3) ед.,
боевых бронированных машин - 6394 (+6) ед.,
артиллерийских систем - 2220 (+5) ед.,
РСЗО - 460 (+0) ед.,
средства ПВО - 225 (+3) ед.,
самолетов - 294 (+0) ед.,
вертолетов - 284 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1956 (+4),
крылатые ракеты – 796 (+0),
корабли/катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5081 (+13) ед.,
специальная техника – 203 (+1).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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p.s. кращеб ти і далі торгував десь на ринку спеціями і хурмой...