За минувшие сутки россияне обстреляли Волчанск, Купянск, Двуречную, Огурцово и другие населенные пункты Харьковщины, - ОВА
3 декабря враг обстреливал пограничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
В Купянске повреждена инфраструктура гражданского предприятия.
В пгт Двуречная зафиксировано прямое попадание в квартиру на втором этаже жилого дома. Также повреждены частные дома, хозпостройки. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
По уточненной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, вчера в результате взрыва противопехотной мины "лепесток" в Изюме пострадали 8 подростков. У 7 детей осколочные ранения. У одной девочки психологическая травма – острая реакция на стресс. Состояние пострадавших легкое, их жизни угрозы нет. Однако всех детей госпитализировали в харьковскую больницу для дообследования.
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