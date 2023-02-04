РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13309 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 907 7

Часть Одессы и области обесточена из-за аварии на одном из объектов энергетической инфраструктуры, - Братчук

ремонт,електрика,електромережі

В субботу утром, 4 февраля, произошла авария на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области. Без электроснабжения осталась часть громад области и города Одессы.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром на одном из объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария, в результате чего часть громад Одесского района и города Одессы остались без света. В этот момент на объекте идет спасательная операция, привлечены все силы и средства ГСЧС и других подразделений, энергетики делают все возможное для возобновления подачи электроэнергии", – говорится в сообщении.

Читайте также: Ситуация с электроэнергией постепенно улучшается, - Минэнерго

Автор: 

Одесса (7877) Одесская область (3561) Тарифы на электроэнергию (2164) Братчук Сергей (106)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виходить що 2-га за добу, перша була близько сьомої вечора.
показать весь комментарий
04.02.2023 09:15 Ответить
Тупо ахметовская проя*"ывает все аварийные ситуации восстановили ЛЭП И ВСЕ ГРОХНУЛАСЬ К вечеру вчера система и половина области возле Одессы и два района города ушли во мрак с утречка после ремонта е*"*нулась крупная РП ТП на пару км столб дыма и огня 4 км видно с автотрассы пламя высотой в 5/8 этажное здание..и уже 3/4 города и прилегающих района сосут Канхетку от Ахметова и это только начало такого массового БЛЭКАУТА и без Путина и Рашки с ракетами е"*банное ДТЭК ни"" уево справляется само
показать весь комментарий
04.02.2023 11:35 Ответить
І які причини цієї аварії? Диверсія?
показать весь комментарий
04.02.2023 09:17 Ответить
Там запустили в эксплуатацию новую высоковольтную линию. Вот походу все и летит не выдерживая нагрузки. А может и кто -то постарался
показать весь комментарий
04.02.2023 09:22 Ответить
Диверсии нет наши рукожопые жадные ахметовский энергетики фору любым диверсантам сами дают без приколов диверсия 30 лет как началась крадут энергетику раздают ушлебкам типа Ахметки маланцы во власти ГЕТЬ страх растеряли ума там даже от улиток с рождения не просматривалось одни рефлексы дальше будет только хуже и хуже если эти маланские содомиты гоморские пацаны с Кварталу будут продолжать гнать Украину на скалы....ату это шоблу из власти в законный способ
показать весь комментарий
04.02.2023 11:41 Ответить
есть же видео как горит, это то место куда русаки постояно пуляю
показать весь комментарий
04.02.2023 09:21 Ответить
 
 