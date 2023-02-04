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Новости Агрессия России против Украины
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"Интеграция" Россией оккупированных территорий не повлияет на ход войны, - британская разведка

шойгу,путін,суровікін

Российские военные официально включили оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

3 февраля 2023 г. российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что так называемые "ДНР" и "ЛНР", Запорожская и Херсонская области передаются под командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.

Это следует за январским заявлением министра обороны Сергея Шойгу о том, что военная экспансия будет включать создание "самостоятельных группировок войск" в Украине.

По данным британской разведки, этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию.

"Однако вряд ли это окажет влияние на кампанию - сейчас Россия разворачивает силы из всех военных округов России под командованием специального развернутого штаба", - отмечают в Минобороны Британии.

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Автор: 

Великобритания (4947) оккупация (10133) разведка (4171) россия (95467)


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Топ комментарии
+3
І тепер на цій підставі мобілізують всіх на війну.
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04.02.2023 09:17
+2
мпз у сзч
@********
Я вчора бачив, кого завозять в новостворювану бригаду. Це ті самі роботяги з сіл невизначеного віку на вигляд 50, що й у лютому '22. Тобто, за рік не змінилось НІЧОГО. Мужики на характері підуть, їх декілька раз лупане і вони отримають обмеженупридатність, якщо командир плюсане👇
Далі вони в переважній своїй більшості об'єктивно не зможуть виконувати задачі, але їх не спишуть, бо ВЛК зараз непридатність не дає. Тому вони продовжуватимуть займати штатку, але щоб не вмерти на роботі будуть платити командирам, щоб на неї не ходити.Тягнути роботу будуть інші
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04.02.2023 09:20
+2
Про що це взагалі?
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04.02.2023 09:42
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Правила форума Совет форумчан
І тепер на цій підставі мобілізують всіх на війну.
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04.02.2023 09:17 Ответить
Читаю, орки кинули танки на Невельське,але нічого не получилося по причині сильного сп'яніння танкістів, а ось під Кремінна жарко. Орки наступають, Сили Оборони роблять крок назад.
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04.02.2023 09:18 Ответить
Гайдай порєшає з Кремінною.
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04.02.2023 09:40 Ответить
Не блазнюйте. Там резерви ввели, читали ж що орків на м'ясо пустили.
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04.02.2023 09:45 Ответить
Ваня, не переживай, - враг будет демилитаризирован и денацифицрован!

Регистрация: 13.01.2023
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04.02.2023 10:27 Ответить
А з цим питанням до Цензор. Моя регістрація 01.01.2014 року. Вас то я і не знаю
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04.02.2023 10:51 Ответить
мпз у сзч
@********
Я вчора бачив, кого завозять в новостворювану бригаду. Це ті самі роботяги з сіл невизначеного віку на вигляд 50, що й у лютому '22. Тобто, за рік не змінилось НІЧОГО. Мужики на характері підуть, їх декілька раз лупане і вони отримають обмеженупридатність, якщо командир плюсане👇
Далі вони в переважній своїй більшості об'єктивно не зможуть виконувати задачі, але їх не спишуть, бо ВЛК зараз непридатність не дає. Тому вони продовжуватимуть займати штатку, але щоб не вмерти на роботі будуть платити командирам, щоб на неї не ходити.Тягнути роботу будуть інші
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04.02.2023 09:20 Ответить
Про що це взагалі?
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04.02.2023 09:42 Ответить
їм не вдалося за 9 років окупації "інтегрувать" ОРДЛО А що вони за рік окупації зробить зможуть?
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04.02.2023 09:37 Ответить
Раніше вони інтегровали шахтарів бамбаса на глибину 0.5-1 км за копалинами, а зараз глибина істотно зменшилася. Більшість взагалі гниє на поверхні.
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04.02.2023 10:18 Ответить
Мавзолейное стадо обезьян интегрировали свое поголовье круче чем Илан Маск космос...
Смотрел видосы городов от Архангельска до Камчатки .. Сралинские бараки стоят до сих пор...немцы это говно не захватывали и не превращали в Мариуполь и Алеппо...
Рукорожопое быдло...вам только в школе БЕСЛАНа воевать....🦍🦍🦍👹👺краснопузые дебилы...
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04.02.2023 09:51 Ответить
Почему таким же образом не вкл Аляску , Брайтон Бич и создать там округа?
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04.02.2023 11:03 Ответить
 
 