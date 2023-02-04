"Интеграция" Россией оккупированных территорий не повлияет на ход войны, - британская разведка
Российские военные официально включили оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.
3 февраля 2023 г. российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что так называемые "ДНР" и "ЛНР", Запорожская и Херсонская области передаются под командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.
Это следует за январским заявлением министра обороны Сергея Шойгу о том, что военная экспансия будет включать создание "самостоятельных группировок войск" в Украине.
По данным британской разведки, этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию.
"Однако вряд ли это окажет влияние на кампанию - сейчас Россия разворачивает силы из всех военных округов России под командованием специального развернутого штаба", - отмечают в Минобороны Британии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Регистрация: 13.01.2023
@********
Я вчора бачив, кого завозять в новостворювану бригаду. Це ті самі роботяги з сіл невизначеного віку на вигляд 50, що й у лютому '22. Тобто, за рік не змінилось НІЧОГО. Мужики на характері підуть, їх декілька раз лупане і вони отримають обмеженупридатність, якщо командир плюсане👇
Далі вони в переважній своїй більшості об'єктивно не зможуть виконувати задачі, але їх не спишуть, бо ВЛК зараз непридатність не дає. Тому вони продовжуватимуть займати штатку, але щоб не вмерти на роботі будуть платити командирам, щоб на неї не ходити.Тягнути роботу будуть інші
Смотрел видосы городов от Архангельска до Камчатки .. Сралинские бараки стоят до сих пор...немцы это говно не захватывали и не превращали в Мариуполь и Алеппо...
Рукорожопое быдло...вам только в школе БЕСЛАНа воевать....🦍🦍🦍👹👺краснопузые дебилы...