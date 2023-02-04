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Новости Война
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Враг почти полсотни раз обстреливал Херсонщину, в областном центре попадания в жилищный сектор и частное предприятие, - ОВА

херсонщина

За прошедшие сутки российские захватчики 47 раз открывали огонь по мирным городам и селам Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, враги использовали разные виды вооружения – артиллерию, РСЗО, минометы и танки.

"Херсон вражеская армия атаковала 6 раз. Снаряды попали в жилищный сектор и частное предприятие", - говорится в сообщении.

В течение суток в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб 1 человек, ранения разной степени тяжести получили 3 жителя области.

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обстрел (27057) Херсон (2808) Херсонская область (4745)


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....а ви звернули увагу,що зовсім зникли бравурні повідомлення про хлопки та пожежі на об"єктах у Криму Білгороді,Брянську тощо...
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04.02.2023 09:47 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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04.02.2023 10:41 Ответить
 
 