Враг почти полсотни раз обстреливал Херсонщину, в областном центре попадания в жилищный сектор и частное предприятие, - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики 47 раз открывали огонь по мирным городам и селам Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, враги использовали разные виды вооружения – артиллерию, РСЗО, минометы и танки.

"Херсон вражеская армия атаковала 6 раз. Снаряды попали в жилищный сектор и частное предприятие", - говорится в сообщении.

В течение суток в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб 1 человек, ранения разной степени тяжести получили 3 жителя области.

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