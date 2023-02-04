Враг почти полсотни раз обстреливал Херсонщину, в областном центре попадания в жилищный сектор и частное предприятие, - ОВА
За прошедшие сутки российские захватчики 47 раз открывали огонь по мирным городам и селам Херсонщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, враги использовали разные виды вооружения – артиллерию, РСЗО, минометы и танки.
"Херсон вражеская армия атаковала 6 раз. Снаряды попали в жилищный сектор и частное предприятие", - говорится в сообщении.
В течение суток в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб 1 человек, ранения разной степени тяжести получили 3 жителя области.
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Юра Малко
показать весь комментарий04.02.2023 09:47 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий04.02.2023 10:41 Ответить Мне нравится 2
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