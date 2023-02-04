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Новости Война
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ВР в ближайшее время продлит срок действия военного положения и общей мобилизации, - Железняк

вр,рада,верховна

Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, эти продлени я начнут действовать после 19 февраля 2023 и вероятно продлятся снова 90 дней.

"Соответствующие два закона об утверждении указа будут внесены президентом в ближайшее время и после чего последует их одобрение Радой на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Он также напоминает, что это уже шестое голосование ВР за военное положение с начала войны. До этого Рада уже одобрял подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

Читайте также: Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения

Автор: 

ВР (29242) мобилизация (2756) военное положение (511) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+15
я уявляю,якби 73 % рвонули в воєнкомат,який аншлаг був би.
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04.02.2023 10:04
+12
ооо,бидло 73 % хрюкнуло.
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04.02.2023 10:19
+10
Тау вони і рвонули. За кордон.
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04.02.2023 10:14
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Ще влітку бачив у дворі як бухали компанії, а тепер зникли. Сидять по хатах і бояться виходити на двір.
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04.02.2023 10:01 Ответить
Печки
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04.02.2023 10:34 Ответить
Де ти вичитав про лавочки, гострий? У дворі закопаний великий залізний стіл для тенісу. Компашки ставили на нього бухло, клали різну закусь і бухали стоячки.
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04.02.2023 10:35 Ответить
Для алкашні, погода ніколи не була перешкодою бухати.
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04.02.2023 10:38 Ответить
я уявляю,якби 73 % рвонули в воєнкомат,який аншлаг був би.
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04.02.2023 10:04 Ответить
Тау вони і рвонули. За кордон.
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04.02.2023 10:14 Ответить
з окопу вєщаєте, не 73 процентний ви наш?
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04.02.2023 10:17 Ответить
ооо,бидло 73 % хрюкнуло.
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04.02.2023 10:19 Ответить
по суті є що відповісти, чи тільки хамити вмієте?
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04.02.2023 10:20 Ответить
по суті ? я 4 рази уклоніст.
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04.02.2023 10:22 Ответить
Зрозуміло. Типовий диванний поцреот.
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04.02.2023 13:03 Ответить
От не розумію, навіщо ця канітєль із продовженням? Чомусь в інших законах можуть писати - до офіційного припинення. Так і тут - прийміть один раз і до оголошення про завершення. Чи то за кожне голосування копійчина в карман паде?...
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04.02.2023 10:07 Ответить
Ні, в цьому конкретному випадку не можна. В законі чітко прописано, що має бути визначена кінцева дата. Впроваджувати а невизначений період закон не дозволяє. Інакше можливі зловживання.
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04.02.2023 10:29 Ответить
Тому що бояться оголосити стан війни, от і граються в продовження, щоб умовно освоювати кошти на ремонт тротуару в 2 млн гривень
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04.02.2023 10:30 Ответить
коли буде оголошено стан війни,то вони втратять всю владу,а це означає грати за все скоєне і до війни,і під час.і ще питання законності ЗАГАЛЬНОЇ мобілізації без оголошеного стану війни ?
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04.02.2023 10:47 Ответить
От тролі! Скільки вас сьогодні сюди кинули? "Оголосити війну росії"- ну дуже вашим хязяям хочеться, що би Україна вашій засрашці війну в одностронньому порядку оголосила! Будуть ваші мамашки і без оголошення Лади отримувати. Якщо Лад, звісно вистачить.
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04.02.2023 11:17 Ответить
та ладно,у вас эгоїстів всі хто проти 95 кварталу - тролі.чи не мир вам обіцяли стриптезери ?
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04.02.2023 11:47 Ответить
"стан війни" в краіні - це юридичний стан, який регламентуэ процеси в самій краіні.
"оголошення війни росіі" - це маячня і маніпуляція, котрою прикриваються "зелені боти", змішуючи два ці поняття. Навіть формальне "оголошення війни росіі" вже ні на що не впливаэ. Война вже йде і росія чітко оголосила мету ціэі війни - знищення Украіни та укранців. Тому, "оголошення війни росіі" - це ніщо, "пук в калюжу". Натомість, оголошення "стану війни" - змінюэ багато чого й багато чого унормовуэ.
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04.02.2023 15:30 Ответить
Тільки не зелені боти, пригожинські і медведчуковські боти.
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04.02.2023 17:17 Ответить
Хто сказав, що йде війна? Поки що господарська діяльність працює як до 24 лютого. Суди, прокуратура, бізнес, банки, ведуть діяльність як в мирний час. Прикордонниці в Парижі, спортсмени працевлаштовуються по всьому світу, корупціонери вже не знають, який тротуар зробити або дерева посадити за мільйон... на міжнародному рівні просто регіональний конфлікт на грунті "хто кому більший нацист"
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04.02.2023 17:57 Ответить
Заберуть очередные премиальные 30 000 гривень у бойцов ЗСУ...а яйца куплять по 49 гривен за тонну ...
Киев объявлять не зоной горячей фазы войны ...,сьекономят ещё пару миллиардов на асфальт...
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04.02.2023 10:45 Ответить
коли вони поміняли закон, що можна безкінечно продовжувати воєнний стан без оголошення війни, в 2021?
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04.02.2023 11:25 Ответить
а навіщо, скасуйте його нах, що за шоу з продовженням на 90 днів, а не можна один раз проголосувати і до перемоги чи треба вівцям показати як вони тварини трудяться.
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04.02.2023 12:00 Ответить
В раше например военное положение действует с момента указа президента и до момента его отмены.

Так лучше наверно.
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04.02.2023 12:13 Ответить
 
 