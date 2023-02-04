ВР в ближайшее время продлит срок действия военного положения и общей мобилизации, - Железняк
Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, эти продлени я начнут действовать после 19 февраля 2023 и вероятно продлятся снова 90 дней.
"Соответствующие два закона об утверждении указа будут внесены президентом в ближайшее время и после чего последует их одобрение Радой на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Он также напоминает, что это уже шестое голосование ВР за военное положение с начала войны. До этого Рада уже одобрял подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.
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"оголошення війни росіі" - це маячня і маніпуляція, котрою прикриваються "зелені боти", змішуючи два ці поняття. Навіть формальне "оголошення війни росіі" вже ні на що не впливаэ. Война вже йде і росія чітко оголосила мету ціэі війни - знищення Украіни та укранців. Тому, "оголошення війни росіі" - це ніщо, "пук в калюжу". Натомість, оголошення "стану війни" - змінюэ багато чого й багато чого унормовуэ.
Киев объявлять не зоной горячей фазы войны ...,сьекономят ещё пару миллиардов на асфальт...
Так лучше наверно.