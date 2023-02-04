ВР в ближайшее время продлит срок действия военного положения и общей мобилизации, - Железняк

Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, эти продлени я начнут действовать после 19 февраля 2023 и вероятно продлятся снова 90 дней.

"Соответствующие два закона об утверждении указа будут внесены президентом в ближайшее время и после чего последует их одобрение Радой на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Он также напоминает, что это уже шестое голосование ВР за военное положение с начала войны. До этого Рада уже одобрял подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

Читайте также: Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения