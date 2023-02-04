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Новости Агрессия России против Украины Война
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Будут судить двух жительниц Невского, которые предоставляли россиянам информацию о людях с активной проукраинской позицией, - ОВА

зрадниці

Женщины добровольно стали пособницами государства-агрессора. Они предоставляли оккупантам информацию о местах проживания лиц с активной проукраинской позицией и о эвакуированных для дальнейшего заселения оккупантов в их дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Следствием установлено, что с апреля по октябрь 2022 года две сватовчанки предоставляли представителям вражеских войск информацию о местах проживания лиц с активной проукраинской позицией и о эвакуированных для дальнейшего заселения оккупантов в их дома", - говорится в сообщении.

Обе предательницы умышленно и добровольно осуществляли организацию и обеспечение жизнедеятельности оккупационных войск.

Во время деоккупации села сотрудники СБУ задержали пособниц. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Смотрите также: Информатора ФСБ из Одессы подозревают в госизмене, - Офис генпрокурора. ФОТО

Автор: 

государственная измена (1538) коллаборационизм (870) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+30
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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04.02.2023 10:08
+25
Оце *****! Красуні русскага міра!
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04.02.2023 10:09
+23
печерскій суд ?? ну ну
проще повісити.. або віддайте родичам загиблих...
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04.02.2023 10:02
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печерскій суд ?? ну ну
проще повісити.. або віддайте родичам загиблих...
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04.02.2023 10:02 Ответить
На каменоломни их, на 20 лет, пусть кровью и потом смывают свою вину! Хоть какая-то польза от них будет..
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04.02.2023 12:50 Ответить
и они останутся недогражданами с двумя паспортами 100%
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04.02.2023 10:04 Ответить
А не проще этих кацапских ****** продать на органы и купить на эти деньги пару дронов?
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04.02.2023 10:08 Ответить
Кому ти той гєпатіт продавати зібрався.
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04.02.2023 11:06 Ответить
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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04.02.2023 10:08 Ответить
Ви забули в кінці допису написати :"... нє обєзображенниє інтєллєктом."
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04.02.2023 10:36 Ответить
Оце *****! Красуні русскага міра!
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04.02.2023 10:09 Ответить
Як тільки таких продажних курв наша земля носить ?😠
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04.02.2023 10:09 Ответить
Атентати колаборантів бажано здійснювати до деокупації, бо більшість зрадників потім зелена влада відмаже за допомогою продажних суддів.
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04.02.2023 10:12 Ответить
І тихенько - без розголосу! У нас на Поліссі їх просто вішали в тихому місці! Попередньо відрізавши язик
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04.02.2023 10:24 Ответить
а це точно жiнки?
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04.02.2023 10:14 Ответить
Це потвори жіночоі статі 😕
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04.02.2023 10:20 Ответить
Ну и тварюки
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04.02.2023 10:22 Ответить
якщо примружити очі, ви побачите одухотворєнніє ліца
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04.02.2023 10:28 Ответить
Спробував...бачу бомжів...
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04.02.2023 11:19 Ответить
Вешать нужно а не садить, дешевле будет
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04.02.2023 10:30 Ответить
Ви забули в вашому допису згадати "тихим словом" особу зечмоні трускавецького лікнепу василевську -смаглюк.
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04.02.2023 10:41 Ответить
Спокійно виїхав до Рашки і його навіть у міжнародний розшук ніхто не оголошував.
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04.02.2023 10:41 Ответить
Навіть блюр не зміг приховати штемпель руського мира на їх харях.
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04.02.2023 10:40 Ответить
Типовий Лугандон.
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04.02.2023 10:40 Ответить
Ах, какая пара
Алкашка и шмара
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04.02.2023 10:51 Ответить
Які красунечки. Відразу видно звідки їхні батьки родом.
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04.02.2023 10:55 Ответить
На кол любой дыркой что ниже пояса.
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04.02.2023 11:01 Ответить
Даремно...їм це тільки у кайф.
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04.02.2023 11:18 Ответить
Тільки не утримуйте цих істот від прикрого самогубства…
З них толку уже небуде…
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04.02.2023 14:49 Ответить
 
 