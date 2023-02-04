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Украина выполнила более 70% обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, - Стефанишина

стефанішина

Украина выполнила 72% обязательств по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила во время саммита Украина - ЕС 3 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В условиях полномасштабной войны Российской Федерации против Украины мы продолжали процесс адаптации украинского законодательства к европейскому. Есть рост прогресса по имплементации Соглашения об ассоциации на уровне 9% по сравнению с показателем 2021 года", - подчеркнула министр.

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Стефанишина назвала лидером по выполнению обязательств по Соглашению сферу интеллектуальной собственности - процент воплощенных изменений в этой сфере вырос на 33%.

"В целом за период выполнения Соглашения Украина достигла прогресса на уровне 90% в таких сферах: юстиция, свобода, безопасность, политический диалог, национальная безопасность и оборона, статистика, государственные закупки", - говорится в сообщении.

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По словам чиновника, на основе отчета Европейской Комиссии Украина проведет проверку состояния имплементации украинского законодательства в европейское, а дальше будет разработана Национальная программа адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

В итоговом заявлении по результатам саммита отмечено, что "ЕС предоставит техническую поддержку правительству в этом процессе".

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Автор: 

обязательства (12) соглашение (1310) Евросоюз (17113) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+28
Брехлива зелень.
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04.02.2023 10:46
+18
Це про диктаторські та корупційні закони, які "ригівські слуги" протягли в "турборежимі"?
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04.02.2023 10:49
+15
Україна за минулий рік опустилася в глибоке провалля в справі прав людини, народ перетворений на концтабірне бидло - закони перестали діяти взагалі. Суди, прокуратура і поліція - це банда наглядачів в концтаборі під назвою Україна. Отака гірка правда життя. Що робити? Потрібно приводити генерала Сергія Кривоноса на посаду Поезидента. Нам потрібне сильне військо, розвинута економіка і трибунали!!
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04.02.2023 10:50
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Брехлива зелень.
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04.02.2023 10:46 Ответить
Та да, врут как дышут. Считают что вокруг сплошные идиоты.
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04.02.2023 11:23 Ответить
Зелений недомірок продовжує воювати з опозицією і каже що ми йдемо в Європу, а сам робить все щоб ми туди не потрапили. По їхніх справах впізнаєте їх, говорить Біблія.
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04.02.2023 11:28 Ответить
а ЕС про це знае? про 70.. я вот знаю про 73 % -це дебіли
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04.02.2023 14:43 Ответить
73 % .
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04.02.2023 10:47 Ответить
73
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04.02.2023 10:47 Ответить
Правильно! Теперь диваны набитые деньгами не каждого слуги народа, а только у каждого второго!
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04.02.2023 10:48 Ответить
я нарахував 67%
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04.02.2023 10:48 Ответить
Це про диктаторські та корупційні закони, які "ригівські слуги" протягли в "турборежимі"?
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04.02.2023 10:49 Ответить








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04.02.2023 11:04 Ответить
Грязные зелёные урода.Тупая воровитая шобла абсолютных ничтожества.
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04.02.2023 15:34 Ответить
Ці піарасти тільки на бла-бла-бла спроможні замість того, щоб виконувати те, що їм потрібно виконувати по суті.
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04.02.2023 10:49 Ответить
Україна за минулий рік опустилася в глибоке провалля в справі прав людини, народ перетворений на концтабірне бидло - закони перестали діяти взагалі. Суди, прокуратура і поліція - це банда наглядачів в концтаборі під назвою Україна. Отака гірка правда життя. Що робити? Потрібно приводити генерала Сергія Кривоноса на посаду Поезидента. Нам потрібне сильне військо, розвинута економіка і трибунали!!
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04.02.2023 10:50 Ответить
дЄрмаку - каштан!!!
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04.02.2023 11:05 Ответить
Дмитрий:
Зелемскай сделаль это! Не то шо барыга Порошенко! Теперь мы рядом с Зимбабве
Украина занимает 116 место в рейтинге "Индекс восприятия коррупции", - Transparency International.
Место в рейтинге Украина поделила с Монголией, Алжиром, Анголой и Замбией.
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04.02.2023 11:32 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Олександр Бригинець:
Свіжий «індекс демократії»
За Порошенка ми наблизилися до «демократії з вадами», а з 2019 потихеньку тонемо у «гібридній демократії» усе глибше(
При Порошенку ми з 92 місця (з 167 країн) піднялися до 78 (+14)
При Зеленському з 78 опустились до 87 (-9)
Ми в категорія «гібридні режими»… але ключове, що з 2019 ми эрухаємося вниз - до росії(
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04.02.2023 11:36 Ответить
де можна переглянути весь список досягнень?
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04.02.2023 10:57 Ответить
А ЕС считает что не выполнили.... И вообще... Как вы подсчитали что 70%? Просто интересно.
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04.02.2023 10:58 Ответить
Скажемо сто разів що виконали на сто першому може повірять
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04.02.2023 11:00 Ответить
Одягти фліс ЗСУ і відрапортувати то не значить щось робити. Що не день, що не час то зашквари і викриття крадійських оборуток в Міністерстві оборони та інших відомствах. І це лише "пошкеребли" зверху.. Зніми цей одяг та не ганьби тих хто поліг в цій війні!!!
Ніх..я ви не виконали і не хочете виконувати і не візьмуть вас в ЄС як Туреччину що десятками років кандидат. Бо ви злодії що в часи війни з запеклим ворогом крадете в воїнів що проливають кров та гинуть щоб захистити країну і вас ублюдків зелених що відсижується десь на заході
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04.02.2023 11:02 Ответить
Это мне напомнило, - Товарищ Мао был неправ на 30%, а на остальные 70% - он был прав!😄
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04.02.2023 11:06 Ответить
Відводять очі від скандалів і проблем цими балачками про вступ в ЄС як професійні жуліки від наперстків.
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04.02.2023 11:07 Ответить
Пургаметы мавзолейные из дохлого Сссра сдохли медным тазом однажды быстро и качественно...,похоже ЗеКодломойские хотят повторить подвиг пургой своей из телемарафона по имени Лохотрон...😝
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04.02.2023 11:09 Ответить
Я думав 73%!
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04.02.2023 11:09 Ответить
Ще й державні закупівлі вписали в ''прогрес''. Особливо на тлі скандалів закупівлі продуктів МО для ЗСУ! То треба так вміти ''дзюрити'' людям в очі і не скривитися! Брехуни! Щоб вас там усіх розірвало!
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04.02.2023 11:14 Ответить
останется - 1-2 % но самых "болезненных" - это борьба с коррупцией и казнокрадством...
и самое главное - в шоу-балеты в носках типа обысков закордон не очень верит...
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04.02.2023 11:16 Ответить
"Україна досягла прогресу на рівні 90% у таких сферах: юстиція, свобода, безпека, політичний діалог, національна безпека та оборона, статистика, державні закупівлі" Джерело:

Це новий анекдот?

Юстиція - що там з законом про КСУ?
Свобода - що там зі свободою пересування, свободою слова?
Безпека - невже знайшли та покарали тих, хто злив "вагнерівців", саботував підготовку до повномаштабного вторгнення, розмінував Чонгар і т.п.?
Національна безпека та оборона - РПЦ вже немає в Україні, ОПЗЖешники позбавлені мандатів і знаходяться під слідством за співпрацю з московією?
Статистика - тут не поспориш: такі рейтинги малюють найвеличнішому, що аж сльози на очі навертаються!
Державні закукпівлі - це вона про яйця по 17грн?

Афігенні досягнення!
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04.02.2023 11:25 Ответить
Запхайте монопольний телемарафон у дупу цій працівниці ротом.
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04.02.2023 11:44 Ответить
...сказала овца блєющая.
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04.02.2023 11:59 Ответить
Українські прізвища на "ишин" не змінюються для жінок. Прізвище цієї дами Стефанишин. А "Стефанішина" - то окацаплене прізвище, так, про всяк випадок, як прийдуть "асвабадітєлі" - то і міняти не доведеться. Взагалі - то ганьба. Але ганьби такі не відчувають, вони не мають національної гідності.
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04.02.2023 12:07 Ответить
Ну, не окацаплене, там інше, але ви маєте рацію.
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04.02.2023 12:42 Ответить
Точно так же як і ВдовиченкоВ, КостюкОВ, СердюкОВ, БойкоВ...
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04.02.2023 13:40 Ответить
70% не виконала. Корупція зараз така, якої нема, навіть, на Кубі
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04.02.2023 12:13 Ответить
Не вірю z-kurwam!
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04.02.2023 12:13 Ответить
Чим більше балакає тім більше буде строк !
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04.02.2023 12:25 Ответить
Брехлива вівця як і усі у призеденські шайці а корупція
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04.02.2023 12:26 Ответить
А як само ЄС оцінює рівень виконання?

Не вірю я нашим брехливим політикам. До речі вони далеко не зовсім наші. Всі наші політики своїм корінням виходять із комуняцької номенклатури ссср, жорсткими мірами створеної для нас москвою зі всяких негідників, мерзотників і зрадників.
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04.02.2023 12:39 Ответить
Крайнім прем'єрміністром, українцем за національністю був Пустовойтенко.
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04.02.2023 12:47 Ответить
Вот мне 35 лет, - впереди еще около 40 лет. И я чет уверен, что единственный шанс в моей жизни жить Евросоюзе - это переехать в Евросоюз)
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04.02.2023 12:47 Ответить
Навіть і не сумнівайся. Я буду радий якщо діти доживуть, але усіма способами буду намагатися відправити їх закордон. Тут ловити нічого найближчі десятиліття. Я ще застав Україна без Кучми. З тих пір у владі мало що змінилося.
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04.02.2023 12:56 Ответить
Це сором. Угода підписана 2014 року, і наступного року відзначатимемо 10-ліття. Це все повинна була зробити ще минула влада.
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04.02.2023 12:53 Ответить
Тільки й чутно, про те що хоче ЄС. а про те що те саме потрібно для самої України й народу це всі замовчують. Це говорить про те що підлі політики народ зовсім ігнорують.
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04.02.2023 12:55 Ответить
Як тільки всю зелену непотріб запроторимо за грати, україна відразу виконає 99% умов для вступу. Залишиться 1% - демонтувати КПП на кордоні з ЄС.
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04.02.2023 13:01 Ответить
Не треба маячню писати. Угоду підписано 2014 року. У минулої влади було 5 років на виконання вимог, але щось вони не поспішали їх виконувати. Тому народ і дав їм копняка під зад. І з цією буде те саме, але і майбутня буде не набагато краща.
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04.02.2023 13:07 Ответить
Тупиш Вадім. Справа не в угоді, а в корупції, законодавстві, порушенні Конституції і окозамилюванні, що нинішньої шобли, що рошенівської.
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04.02.2023 13:18 Ответить
Так я тобі про це і кажу. Справа не у владі, а в суспільстві. Якщо суспільство не зміниться (а великого бажання я не бачу) то і влада залишиться такою ж, скільки їх не змінюй.
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04.02.2023 13:28 Ответить
Я ж написав - за грати, а ти маячню побачив.
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04.02.2023 14:23 Ответить
Що ти маєш на увазі "суспільство". Головна причина в політиках. А "наші" політики не від народу йдуть. Нас не стосується коли кажуть, що кожен народ має ту владу яку заслуговує. Наші політики корінням виходять з комуняцько-комсомольської номенклатури ссср. Вони нам селекційно і жорстко підібрані із зрадників і мерзотників москвою. Багато з них мають прямих предків, які приймали участь в проведенні голодоморів українців. Причому багато з тих хто проводив голодомор - прислані з москви і ленінграду 25-ти тисячники. Проводили гододомор і тут залишилися. От вони їх діти ,внуки і т.д. заслужена номенклатура і їм дерибан на блюдечку з золотою каймою. Вони як і їх предки нас ненавидять, а тільки обкрадають. Судді це судейська мафійна номенклатура. Прямі їх предки судили кращих українців, присуджуючи до розстрілів. Ото тому вони такі нахабні зараз. Це все для нас робила москва.
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04.02.2023 21:50 Ответить
Головна причина в політиках кажеш? Я пропрацював близько 10 років з іноземними організаціями та усілякими благодійними фондами які фінансуються з закордону. У них керівні структури сидять у Відні, Нью Йорку, Варшаві, або Брюселі, а в Україні працює український персонал. Деяких набирають безпосередньо після вузів, беруть перспективну молодь дають їм нормальну по українським міркам зарплатню. І все одно вони за декілька років вигадують якісь схеми, роблять махінації з тендерами і збагачуються на цьому всьому і розкрадають кошти які виділяє Захід. І як не дивно більшість з них із західної України. Я не знаю яке відношення вони мають до партійної номенклатури і до москви, але я знаю що вигони усіх політиків і постав цю молодь замість них і буде все одно те саме.
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04.02.2023 23:28 Ответить
Це вже трохи занадто. Погано обрізані ізі роблять політику держави Україна, їхні підстилки лізуть у медіапростір, де домінують ті ж самі ізі. Сюрреалізм, чи спланована політика держави Ізраїль? Адже ця держава у своїй недовгій історії існування ще не пройшла всі тести, а на колонії вже претендує, невже про Україну мріють?

P.S. До ЄС нам років двадцять, якщо буде куди вступати і кому.
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04.02.2023 13:29 Ответить
Стефанишина это рассказывала для 73% которые поверят не только в то,что мы выполнили 70%обязательств но и в то,что в ближайшее время мы их перевыполним😁
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04.02.2023 14:41 Ответить
Дивні створіння, ще Лєбон класифікував їх, як меншовартісних, а вони все лізуть.
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04.02.2023 15:10 Ответить
Пора всім у відставку! Робота не виконана - звільнення по статті!
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04.02.2023 18:31 Ответить
сказочница и ее 90 процентов ... очередная лапша для ЕВРОПЫ ... ЗЕпропаганда
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04.02.2023 20:09 Ответить
 
 