Украина выполнила более 70% обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, - Стефанишина
Украина выполнила 72% обязательств по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.
Об этом вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила во время саммита Украина - ЕС 3 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"В условиях полномасштабной войны Российской Федерации против Украины мы продолжали процесс адаптации украинского законодательства к европейскому. Есть рост прогресса по имплементации Соглашения об ассоциации на уровне 9% по сравнению с показателем 2021 года", - подчеркнула министр.
Стефанишина назвала лидером по выполнению обязательств по Соглашению сферу интеллектуальной собственности - процент воплощенных изменений в этой сфере вырос на 33%.
"В целом за период выполнения Соглашения Украина достигла прогресса на уровне 90% в таких сферах: юстиция, свобода, безопасность, политический диалог, национальная безопасность и оборона, статистика, государственные закупки", - говорится в сообщении.
По словам чиновника, на основе отчета Европейской Комиссии Украина проведет проверку состояния имплементации украинского законодательства в европейское, а дальше будет разработана Национальная программа адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.
В итоговом заявлении по результатам саммита отмечено, что "ЕС предоставит техническую поддержку правительству в этом процессе".
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Зелемскай сделаль это! Не то шо барыга Порошенко! Теперь мы рядом с Зимбабве
Украина занимает 116 место в рейтинге "Индекс восприятия коррупции", - Transparency International.
Место в рейтинге Украина поделила с Монголией, Алжиром, Анголой и Замбией.
Олександр Бригинець:
Свіжий «індекс демократії»
За Порошенка ми наблизилися до «демократії з вадами», а з 2019 потихеньку тонемо у «гібридній демократії» усе глибше(
При Порошенку ми з 92 місця (з 167 країн) піднялися до 78 (+14)
При Зеленському з 78 опустились до 87 (-9)
Ми в категорія «гібридні режими»… але ключове, що з 2019 ми эрухаємося вниз - до росії(
Ніх..я ви не виконали і не хочете виконувати і не візьмуть вас в ЄС як Туреччину що десятками років кандидат. Бо ви злодії що в часи війни з запеклим ворогом крадете в воїнів що проливають кров та гинуть щоб захистити країну і вас ублюдків зелених що відсижується десь на заході
и самое главное - в шоу-балеты в носках типа обысков закордон не очень верит...
Це новий анекдот?
Юстиція - що там з законом про КСУ?
Свобода - що там зі свободою пересування, свободою слова?
Безпека - невже знайшли та покарали тих, хто злив "вагнерівців", саботував підготовку до повномаштабного вторгнення, розмінував Чонгар і т.п.?
Національна безпека та оборона - РПЦ вже немає в Україні, ОПЗЖешники позбавлені мандатів і знаходяться під слідством за співпрацю з московією?
Статистика - тут не поспориш: такі рейтинги малюють найвеличнішому, що аж сльози на очі навертаються!
Державні закукпівлі - це вона про яйця по 17грн?
Афігенні досягнення!
Не вірю я нашим брехливим політикам. До речі вони далеко не зовсім наші. Всі наші політики своїм корінням виходять із комуняцької номенклатури ссср, жорсткими мірами створеної для нас москвою зі всяких негідників, мерзотників і зрадників.
P.S. До ЄС нам років двадцять, якщо буде куди вступати і кому.