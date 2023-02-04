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Новости Война
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Наш ответ на удары Киева по России будет быстрым и жестким. Готовы применять все виды оружия, - Медведев

медведев,медведєв

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибег к угрозам, предостерегая от ударов ВСУ из западного вооружения по территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Медведева цитирует пропагандистское агентство РИА-Новости.

"В случае ударов Киева по России ее ответ может быть любым, готовы применять все виды оружия. Ответ России на удары по ее территории будет быстрым, жестким и убедительным", - запугивает российский чиновник.

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) обстрел (27057) россия (95467)


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Топ комментарии
+72
Опять боевой карлик 140 см ростом угрожает)) *********, удары и по маЦкве будут, инфа 100
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04.02.2023 10:48
+64
Дайте ему селёдки.
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04.02.2023 10:50
+47
От на хріна цю ходячу парашу взагалі цитувати? Таке відчуття, що у українців геть немає почуття гідності, ви ще новини про п'яних обосраних бомжів з паРаші видавайте!
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04.02.2023 10:50
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Художник Саврасов: "Опять мало".
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04.02.2023 11:28 Ответить
Дмитрий алкогольевич опять делирий поймал
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04.02.2023 11:28 Ответить
О, алконавта витягли, щоб херню нести.
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04.02.2023 11:29 Ответить
Бла-бла-бла...зміни тему, опудало....
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04.02.2023 11:30 Ответить
Це на нього так бояришник діє? 😀
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04.02.2023 11:34 Ответить
На медведя я друзья на медведя я друзья

Выйду без испуга

Если с НАТО буду я если с НАТО буду я

А медведь с БУДУНА

Что мне путин тупой

Что медведев пропивной

Когда НАТО со мной...
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04.02.2023 14:21 Ответить
Схоже, недопалок був у запої, коли в Енгельсі бавовна шурхотіла.
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04.02.2023 11:37 Ответить
почему вы коментируете этого придурка,ведь самое большое наказание для него когда вы не будете обращать внимание на его визг уверяю вас он хочет показать из себя хоть что то ,озлобленная шавка
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04.02.2023 11:39 Ответить
Є більше покарання для москаля - це коли українці не розмовлятимуть москальською.
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04.02.2023 15:40 Ответить
Боевой карлик с грозной кличкой "медведь".
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04.02.2023 11:43 Ответить
Дагестан, Інгрія, Карелія, Ічкерія та ще 15 суверенних утворень - саме так організатори заходу бачать карту майбутнього територіально-адміністративного устрою Росії.
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04.02.2023 12:48 Ответить
А вот і мєдвєдь, которий любит пердеть.
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04.02.2023 11:46 Ответить
Цього персонажа можна ігнорувати, заміна жириновського, придворний блазень.
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04.02.2023 11:47 Ответить
По Криму зрозуміло, там ніхто його російським не вважає, а от белгороду мабуть трохи сумно від тих слів..
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04.02.2023 11:55 Ответить
А горілку яку будете застосовувати? Бражку?
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04.02.2023 11:56 Ответить
Орально-технический ответ.
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04.02.2023 11:57 Ответить
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04.02.2023 12:09 Ответить
Я шо то пропустил? Он Белгород и Крым не считает рпшинскми?
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04.02.2023 12:12 Ответить
а почему по росии нельзя наносить удары? Это что, типа свердержава какая-то?
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04.02.2023 12:16 Ответить
За його логікою ми маємо вимкнути всі системи ППО і покірно дозволити їм руйнувати нашу енергосистему і далі.

Пахмєлісь і отоспісь, пігмєй.
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04.02.2023 12:24 Ответить
а до цього що було
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04.02.2023 12:29 Ответить
А чего это айфончик заменжевался?
Всё ж идёт по плану!
Да, кацапы?
Ох вы люлей будете отгребать, когда ваше ржавое железо закончится...
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04.02.2023 12:30 Ответить
Шо, у "ядерного пупсіка" чисті памперси закінчились?
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04.02.2023 12:46 Ответить
Срочно Бояры срочно налейте
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04.02.2023 12:49 Ответить
Плюшевый мишутка
Лез на небо прямо по сосне
Грозно рычал, прутиком грозил...
( Е. Летов)
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04.02.2023 12:49 Ответить
соси куй и не психуй )
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04.02.2023 13:08 Ответить
Ненадовго вийшов з алкогольного анабіозу.... і швиденько туди повернувся.
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04.02.2023 13:18 Ответить
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04.02.2023 13:25 Ответить
Алконавт прокинувся
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04.02.2023 13:45 Ответить
Щось давно Махі не видно. За неї цей косолапий відгукується. Зовсім спилась, чи що.
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04.02.2023 13:46 Ответить
хочется спросить у Буданова: долго еще будут вякать террористы типа медведев-лавров-шойгу ?

Почему спецслужбы не нейтрализуют руководителей террористического государства ?
Думаете кремлевские вас пожалеют ?
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04.02.2023 13:47 Ответить
Так мы уже всё кацапское железо выдели. Вплоть до танков Т-34 и винтовок Мосина. Теперь из батута запустит голого Рогозина с шашкой верхом на роботе Фёдоре.
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04.02.2023 13:55 Ответить
твое дело, алко-пупс, поЪЪердывать и получать удовольствие, расслабся!
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04.02.2023 14:27 Ответить
И пустые бутылки тоже ?
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04.02.2023 14:52 Ответить
Диви, який грозний медвяжонок! Просто таки жириновський на минималках!
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04.02.2023 14:53 Ответить
Нам нужно ПВО из детей рашкинской элиты. Выкрасть, и привезти в города сыновей и дочек этих *******. Типа лизы писковой. И пускай попробуют что то запустить.
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04.02.2023 14:57 Ответить
Вместе с пу - говорящая голова конторы
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04.02.2023 14:59 Ответить
Видать,ще не проспався...
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04.02.2023 15:19 Ответить
Який йолоп видібрав стакан в цього алканавта.
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04.02.2023 15:47 Ответить
КТО ПЫТАЕТСЯ НАПУГАТЬ - ТОТ УЖЕ ПРОИГРЫВАЕТ !)
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04.02.2023 16:30 Ответить
Я собі уявляю ,якщо цього карлікового ведмедика колись доведеться взяти у полон, то більше жалюгідної істоти не знайдеш.
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04.02.2023 17:32 Ответить
Ну хочу,але не можу зрозуміти,ЧОМУ ЇМ ДОЗВОЛЕНО ОБСТРІЛЮВАТИ КОЖЕН ДЕНЬ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ,А МИ НЕ МАЄМО ПРАВО РОБИТИ ТЕ САМЕ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО КАЦАПІЇ!!! Може хтось зможе пояснити по-простому.
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04.02.2023 18:06 Ответить
Путлер проводе особливу операцію, а шмаркля ії не проводе.
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05.02.2023 08:31 Ответить
Знов загострювання.
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04.02.2023 19:53 Ответить
опять это говно грозится....не желает понимать что Украинцам все его угрозы до сраки.
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04.02.2023 21:26 Ответить
Димка с запоя вырвался!
Влажные мечты потекли ручьями!
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07.02.2023 08:09 Ответить
https://t.me/generalsvr/1416 Генерал СВР

(Позавчера) ***** заслушал доклад по ситуации со сбежавшим за рубеж бывшим сотрудником ФСО, который был в охране у Дмитрия Медведева и теперь шантажирует бывшего президента России обещаниями "продать" СМИ имеющиеся у него видеоматериалы, где сотрудники ФСО проводя экзекуционные мероприятия по выводу Дмитрия Анатольевича из запоя-наносят ему побои, окунают головой в унитаз, плюют в физиономию и всячески издеваются над заместителем Путина по председательству в Совбезе. Бывший охранник требует всего двадцать миллионов долларов в криптовалюте и обещает всё уничтожить и забыть всё увиденное. Как докладывают президенту, пока ничего поделать нельзя, шантажист вне досягаемости и, видимо, придётся заплатить.
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12.02.2023 12:43 Ответить
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