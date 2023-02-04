Наш ответ на удары Киева по России будет быстрым и жестким. Готовы применять все виды оружия, - Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибег к угрозам, предостерегая от ударов ВСУ из западного вооружения по территории России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Медведева цитирует пропагандистское агентство РИА-Новости.
"В случае ударов Киева по России ее ответ может быть любым, готовы применять все виды оружия. Ответ России на удары по ее территории будет быстрым, жестким и убедительным", - запугивает российский чиновник.
Топ комментарии
+72 Серьога Харківський
показать весь комментарий04.02.2023 10:48
+64 Serhios Bond #490169
показать весь комментарий04.02.2023 10:50
+47 Светлана Круп
показать весь комментарий04.02.2023 10:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Выйду без испуга
Если с НАТО буду я если с НАТО буду я
А медведь с БУДУНА
Что мне путин тупой
Что медведев пропивной
Когда НАТО со мной...
Пахмєлісь і отоспісь, пігмєй.
Всё ж идёт по плану!
Да, кацапы?
Ох вы люлей будете отгребать, когда ваше ржавое железо закончится...
Лез на небо прямо по сосне
Грозно рычал, прутиком грозил...
( Е. Летов)
Почему спецслужбы не нейтрализуют руководителей террористического государства ?
Думаете кремлевские вас пожалеют ?
Влажные мечты потекли ручьями!
(Позавчера) ***** заслушал доклад по ситуации со сбежавшим за рубеж бывшим сотрудником ФСО, который был в охране у Дмитрия Медведева и теперь шантажирует бывшего президента России обещаниями "продать" СМИ имеющиеся у него видеоматериалы, где сотрудники ФСО проводя экзекуционные мероприятия по выводу Дмитрия Анатольевича из запоя-наносят ему побои, окунают головой в унитаз, плюют в физиономию и всячески издеваются над заместителем Путина по председательству в Совбезе. Бывший охранник требует всего двадцать миллионов долларов в криптовалюте и обещает всё уничтожить и забыть всё увиденное. Как докладывают президенту, пока ничего поделать нельзя, шантажист вне досягаемости и, видимо, придётся заплатить.