В Украину вернулись 16 детей, которые принудительно были депортированы в РФ и оккупированный Крым

В Украину удалось вернуть 16 детей 7-16 лет из Херсона, которых оккупанты депортировали в Россию и оккупированный Крым якобы в лагеря "на отдых".

Об этом сообщил исполнительный директор Save Ukraine и бывший детский омбудсмен Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Шестнадцать украинских детей от 8 до 17 лет оккупанты принудительно перевезли на территорию РФ и временно оккупированные украинские города вроде бы для "оздоровления" в детских лагерях. Но после деоккупации Херсонщины и Харьковщины не вернули домой к родителям. Единственное, что разрешали делать детям, это иногда общаться с мамами по аудиосвязи или переписываться в мессенджерах", - говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что спасательная операция продолжалась достаточно долго. Ведь нужно было провести основательную подготовку для безопасности детей.

"Тяжелым был и сам процесс передачи детей мамам, ведь руководство лагерей не хотело отдавать детей. А потом команду ждали преграды на границе: россияне просто не выпускали автобус из РФ. Только на литовской границе удалось выехать с территории России", - отметил Кулеба.

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