Спикер парламента Молдовы Гросу – Лаврову: Эти угрозы – гнилой шовинизм и серьезная деградация
Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что слова главы МИД РФ Сергея Лаврова свидетельствуют о серьезной деградации его публичного поведения.
Об этом Гросу заявил на телеканале TVR MOLDOVA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"С антропологической точки зрения, заявления Сергея Лаврова находятся на серьезном уровне деградации публичного поведения по отношению к стране, со стороны дипломата", - заявил спикер.
Игорь Гросу заявил, что Сергей Лавров пренебрег элементарными нормами общения по отношению к стране.
"Здесь столько гнилого шовинизма и империализма, который воняет смертью, кровью, страданиями, селами, стертыми с лица земли", - сказал Гросу.
Спикер отметил, что надо спросить Лаврова, почему российские военные стирают с лица земли украинские села.
"Они действуют профессионально - такой ответ от высокопоставленного чиновника и не в последнюю очередь России - это замечательно. Весь цивилизованный мир должен обращать внимание на такие сползания, на такую деградацию", - сказал председатель парламента Молдовы.
По мнению Игоря Гросу, такие заявления представляют реальную опасность, которая очень детально проявляется в Украине.
"Мы не говорим о классической битве между двумя армиями, одна из которых захватывает, а другая защищает свою страну. Посмотрите, что россияне делают с критической инфраструктурой. Не только военные объекты являются мишенью. Жилые дома, узлы распределения электроэнергии и тепла являются мишенями. Это варварское поведение представляет реальную опасность для всего цивилизованного мира", - заявил Игорь Гросу.
Ранее в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Лавров заявил, что из Молдовы пытаются сделать "вторую Украину".
"Прежде всего, что смогли поставить достаточно специфическими методами - далеко не свободно-демократическими - во главе страны президента, которая ну просто сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединятся с Румынией и вообще готова практически на все", - заявил российский дипломат.
В молдавском МИД категорически отвергли заявления Лаврова.
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Вони там все деградували з погляду моралі та совісті.
Моральні ампутанти, якщо образно.
Все за вже випробуваною методикою Гітлера - "Я звільняю вас від химери під назвою совість".
Ну от і результат. Від совісті звільнилися, і помчали в кам'яний вік.
У Росії повним ходом йде інволюція, тобто процес зворотний еволюції, перетворення людини на мавпу. Спочатку у сенсі моральному, а потім і фізично
русня не могла Мариополь взять месяцами
а так же Бахмут не могут взять уже полгода!!
как ты представляешь что русня может не то что захватить Прибалтику или Болгарию или еще кого там???
забыл что эти территории НАТО??
по моему больше и добавлять ничего не стоит!!!
что касаеться Молдовы
то если бы русня прорвала одесский фронт и дошли до нас то все молдаване так же воевали все как один за свою землю
мы это уже проходили в 92 -ом когда головами руками жгли танки 14- ой армии с Приднестровья!!
Выжившие из ума полностью
А що поганого в об'єднанні Молдови з Румунією?
Ну окрім того, що це лякає свинособак.
румынское гражданство мы имеем право получать на законным основанием - ибо в 40-ом после бандитского пакта Рибентроп-Молотов о разделе Европы - нашу Молдову аннексировали краснодопые большевики и оторвали нас от нашей родины - Большой Румынии Ныненшняя Молдова была всегда частью Большого Княжества Молдовы - которое сегодня в большей части осталась за Прутом в Румынии
а поскольку после восоедениения княжеств и родственных земель в 1859 г - мы стали Румынией!!!
и поскольку мы до наших дней живем согласно бандитскому пакту Рибентроп Молотов - то воссоединение должно произойти и восстановить историческую справедливость о воссоединении родственных земель и народов!!
точно так как это некогда заделана Германия после воссоединении ГДР и ФР