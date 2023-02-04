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Спикер парламента Молдовы Гросу – Лаврову: Эти угрозы – гнилой шовинизм и серьезная деградация

лавров,гросу

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что слова главы МИД РФ Сергея Лаврова свидетельствуют о серьезной деградации его публичного поведения.

Об этом Гросу заявил на телеканале TVR MOLDOVA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"С антропологической точки зрения, заявления Сергея Лаврова находятся на серьезном уровне деградации публичного поведения по отношению к стране, со стороны дипломата", - заявил спикер.

Игорь Гросу заявил, что Сергей Лавров пренебрег элементарными нормами общения по отношению к стране.

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"Здесь столько гнилого шовинизма и империализма, который воняет смертью, кровью, страданиями, селами, стертыми с лица земли", - сказал Гросу.

Спикер отметил, что надо спросить Лаврова, почему российские военные стирают с лица земли украинские села.

"Они действуют профессионально - такой ответ от высокопоставленного чиновника и не в последнюю очередь России - это замечательно. Весь цивилизованный мир должен обращать внимание на такие сползания, на такую деградацию", - сказал председатель парламента Молдовы.

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По мнению Игоря Гросу, такие заявления представляют реальную опасность, которая очень детально проявляется в Украине.

"Мы не говорим о классической битве между двумя армиями, одна из которых захватывает, а другая защищает свою страну. Посмотрите, что россияне делают с критической инфраструктурой. Не только военные объекты являются мишенью. Жилые дома, узлы распределения электроэнергии и тепла являются мишенями. Это варварское поведение представляет реальную опасность для всего цивилизованного мира", - заявил Игорь Гросу.

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Ранее в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Лавров заявил, что из Молдовы пытаются сделать "вторую Украину".

"Прежде всего, что смогли поставить достаточно специфическими методами - далеко не свободно-демократическими - во главе страны президента, которая ну просто сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединятся с Румынией и вообще готова практически на все", - заявил российский дипломат.

В молдавском МИД категорически отвергли заявления Лаврова.

Автор: 

Лавров Сергей (2294) МИД РФ (1665) Молдова (1869) россия (95467)


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Топ комментарии
+33
Оно и понятно, ведь старый унылый армянский мерин прикидывающийся сруским орловским рысаком явственно чувствует в районе сморщенной шеи покалывание от пеньковой верёвки которая его ждёт на скотобойне в городе Гаага.
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04.02.2023 11:16
+21
Ха, так його молдавани! Було б добре, щоб ви ще те Придністров'я почистили від кацапського гівна
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04.02.2023 11:17
+16
Гаваряща каняка непробиваєма.
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04.02.2023 11:14
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Гаваряща каняка непробиваєма.
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04.02.2023 11:14 Ответить
Гнилии базар -- служба така .
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04.02.2023 11:16 Ответить
Оно и понятно, ведь старый унылый армянский мерин прикидывающийся сруским орловским рысаком явственно чувствует в районе сморщенной шеи покалывание от пеньковой верёвки которая его ждёт на скотобойне в городе Гаага.
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04.02.2023 11:16 Ответить
Этот армянский мерин еще и обрезан.
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04.02.2023 12:30 Ответить
Коксованого вівса кентавру.
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04.02.2023 11:17 Ответить
Ха, так його молдавани! Було б добре, щоб ви ще те Придністров'я почистили від кацапського гівна
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04.02.2023 11:17 Ответить
Гросу мені підняв настрій!!! Ще б Грузія "проснулася" від гіпнозу!!!
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04.02.2023 11:18 Ответить
Шановні молдовани, якраз на часі братися за вирішення т.з. придністровської проблеми, а не коментувати гнилі заяви гнилого міністра гнилої країни.
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04.02.2023 11:20 Ответить
Лавров тоесть конь, такой же террорист как окурок, утка єто Медведєв которго с нетерпением ждут в Гааге
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04.02.2023 11:21 Ответить
старый облезлый мерин, скидывающий конские "яблоки" себе на пятки, прекрасно осознает, что свой страх он должен маскировать за угрозами...которые в последнее время выглядят убого...
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04.02.2023 11:22 Ответить
роZZія = 404
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04.02.2023 11:23 Ответить
Не тільки Лавров...
Вони там все деградували з погляду моралі та совісті.
Моральні ампутанти, якщо образно.
Все за вже випробуваною методикою Гітлера - "Я звільняю вас від химери під назвою совість".
Ну от і результат. Від совісті звільнилися, і помчали в кам'яний вік.
У Росії повним ходом йде інволюція, тобто процес зворотний еволюції, перетворення людини на мавпу. Спочатку у сенсі моральному, а потім і фізично
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04.02.2023 11:26 Ответить
Спікер Молдови дав правильну відповідь ,а ось нашим посадовці чогось боятся назвати речі своїми іменами ,їх рашиські вбивці називають нацистами ,а вони навіть відповісти не можуть ,адже нацисти це і є росія і її фашиська кліка, вони творят геноцид ,етноцид це і є терористична ,нациська імперія зла.
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04.02.2023 11:27 Ответить
Скажите спасибо что Украина остановила росийскую Орду. Иначе уже не только в Молдове и странах Балтии шастали росийские нацисты а и уже в Болгарии и в Польше шли бы бои
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04.02.2023 11:27 Ответить
А что сталину в 39-м помешало напасть на Финляндию где небыло колаборантов? Или ты думаешь ***** трудно завести колаборантов в любую страну? К твоему сведению уже даже не то что в Германии а и в США КГБ внедрило кучу колаборантов и агентов. Помню еще даже до войны кацапы хвастались что потратили миллиарды долларов на внедрение своих агентов во власть и скупку ведущих политиков всех стран. Так что и к финам полезли бы после захвата Украины, даже не сомневайся. Просто кремлевский фюрер вначале напал на Украину чтобы захватить продовольственные ресурсы а так же людей для своей армии. Москвичи не очень любят воевать своими руками. А вот чужими руками они во всем мире воевать готовы. Представь сколько миллионов ***** мобилизировал бы солдат с Украины, Беларашки, Молдовы, Казахстана и других стран
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04.02.2023 12:02 Ответить
Уважаемый
русня не могла Мариополь взять месяцами
а так же Бахмут не могут взять уже полгода!!
как ты представляешь что русня может не то что захватить Прибалтику или Болгарию или еще кого там???
забыл что эти территории НАТО??
по моему больше и добавлять ничего не стоит!!!
что касаеться Молдовы
то если бы русня прорвала одесский фронт и дошли до нас то все молдаване так же воевали все как один за свою землю
мы это уже проходили в 92 -ом когда головами руками жгли танки 14- ой армии с Приднестровья!!
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04.02.2023 23:14 Ответить
По фени звучит так: Закуски удила конь педальный.
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04.02.2023 11:42 Ответить
Закуси мать твою.
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04.02.2023 11:45 Ответить
підкуйте коня,бо він буксує.
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04.02.2023 11:49 Ответить
Везде нормальные дипломаты и политики только в раше старые совковые мумии

Выжившие из ума полностью
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04.02.2023 11:54 Ответить
В Украіні теж посіпаки Зелі, а не діпломати !
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04.02.2023 14:04 Ответить
Не на том языке 😁 Унылая лошадь давно ботает по фене)) Ну и говорить с ним нужно соответственно. Иначе не поймет)
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04.02.2023 12:02 Ответить
"вона готова об'єднаються з Румунією і взагалі готова практично на все", - заявив російський дипломат."

А що поганого в об'єднанні Молдови з Румунією?
Ну окрім того, що це лякає свинособак.
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04.02.2023 12:12 Ответить
Тобто, якщо кацапи об'єднують росію з силоміць захваченими чужими землями це нормально, а якщо дві країни захочуть зробити подібне добровільно то по-кацапськи це вже злочин.
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04.02.2023 12:33 Ответить
Давно говорили--- сразу надо было им это делать, после Приднестровья тем более. Уже бы и забыли кошмары совковые.
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04.02.2023 13:12 Ответить
Унилая лошадь пнх
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04.02.2023 12:36 Ответить
ПоРашей одни дегенеративныеДыбилы правят!!и 80%населения это дерьмо хавает с большим удовольствием!
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04.02.2023 12:46 Ответить
Там где про антропологию--- спикер моложавый очень сильно коняку засадил. Его так пока никто из официальных лиц не пинал! И чуть истории. А ведь основоположником почти в одиночку науки антропология был наш земляк Н.Н. Миклухо-Маклай! Один из самых популярных и любимец австралийцев кстати. Академия наук в С. Петербурге устроила овацию после доклада его о работе в Н. Гвинее. В молодости был в тех местах. Там и памятник ему стоит--- от папуасов кстати. А заход лайнера в круизе туда был приоритетом для покупки тура у австралийцев. Найдите у нас ему памятник? Я правда точно не знаю что нет такого.
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04.02.2023 13:07 Ответить
Я прочитал одну серйозну працю Міклухі Маклая англійською мовою. Дуже цікава людина !
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04.02.2023 14:02 Ответить
Та там и биография и судьба невероятно интересная у этого учёного. Он при жизни был признан многими учёными как основоположник этой науки. Звания официальные, членство в научных обществах ведущих стран, лекции высокого уровня везде итд. На Родине забытый вчистую. И не только он. Мы просрали всё. Не к месту конечно так---но и себя тоже и давно. В этом и причина сегодняшнего.
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04.02.2023 15:15 Ответить
РФ ЭТО ДНО !!! КРАТОР ОТ ДОБЫЧИ ГАЗА !!!
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04.02.2023 14:48 Ответить
респект Гросу!
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04.02.2023 16:02 Ответить
Лошадиная морда не знает наверное что кроме Санду - румынское гражданство уже имеет более миллиона молдаван - то есть почти половина страны!
румынское гражданство мы имеем право получать на законным основанием - ибо в 40-ом после бандитского пакта Рибентроп-Молотов о разделе Европы - нашу Молдову аннексировали краснодопые большевики и оторвали нас от нашей родины - Большой Румынии Ныненшняя Молдова была всегда частью Большого Княжества Молдовы - которое сегодня в большей части осталась за Прутом в Румынии
а поскольку после восоедениения княжеств и родственных земель в 1859 г - мы стали Румынией!!!
и поскольку мы до наших дней живем согласно бандитскому пакту Рибентроп Молотов - то воссоединение должно произойти и восстановить историческую справедливость о воссоединении родственных земель и народов!!
точно так как это некогда заделана Германия после воссоединении ГДР и ФР
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04.02.2023 23:24 Ответить
Gross Respect! 👍
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05.02.2023 14:09 Ответить
 
 