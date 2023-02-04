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Новости Война
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Большой обмен пленными: Украина вернула 116 человек, среди которых 87 воинов ВСУ, защитники Мариуполя, херсонские партизаны. ВИДЕО+ФОТО

Состоялся очередной крупный обмен пленными.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других героев. 87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО. Восемь бойцов ТрО, семь из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС", - говорится в сообщении.

Среди освобожденных двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

"Кроме того нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца – украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину - Кулика Евгения Олеговича", - добавляет Ермак.

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Большой обмен пленными: Украина вернула 116 человек, среди которых 87 воинов ВСУ, защитники Мариуполя, херсонские партизаны 01
Большой обмен пленными: Украина вернула 116 человек, среди которых 87 воинов ВСУ, защитники Мариуполя, херсонские партизаны 02

обмен (1369) плен (2605) волонтеры (2633) пленные (2135) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+36
Слава Богу!
вас дуже чекають вдома !!!!
...
...
(трохи дратує слово "великий"...велике будівництво, велике садівництво...велике ...велике...велике)
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04.02.2023 11:41
+33
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.02.2023 11:46
+23
Додому, до сімейного щастя.
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04.02.2023 11:35
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Додому, до сімейного щастя.
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04.02.2023 11:35 Ответить
Слава Богу!
вас дуже чекають вдома !!!!
...
...
(трохи дратує слово "великий"...велике будівництво, велике садівництво...велике ...велике...велике)
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04.02.2023 11:41 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.02.2023 11:46 Ответить
А с "Азова" нет.
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04.02.2023 11:49 Ответить
Захисники Маріуполя це не тільки Азов
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04.02.2023 12:11 Ответить
-А "Азов" захищав не тільки Маріуполь.
І це не був обмін лише захисників Маріуполя.
А "Азовців" серед звільнених немає, бо про НИХ би сказали.
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04.02.2023 13:03 Ответить
Кожного разу вдивляюся в обличча звілнених з надією побачити знайомого, що в полоні ще з березня 22го. Часто обличча настільки виснажені, що дивлячись на когось з них думаю а раптом це він. Дзвониш його батькам... і чекаєш наступного обміну
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04.02.2023 11:53 Ответить
Розумію. Було те ж саме. А потім відео і наче він... Найстрашніше було потім питати в родичів, щоб не дати марну надію.
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04.02.2023 12:49 Ответить
Так то був ВIН?! 😨
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04.02.2023 16:33 Ответить
Так. Шість пораненнь і мінус 50 кіло, але він.
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04.02.2023 17:10 Ответить
😢Ми молимось за кожного! 🙏🙏🙏 Обов"язково повернеться Ваш знайомий-тiльки вiрте i все буде добре!
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04.02.2023 16:31 Ответить
Конечно это невероятно удачно, божье это провидение--- вернуть своих домой! Но хотелось бы просто цифру сколько отдали туда, и кого. И так всегда делать. Сухой остаток всегда истинная мера и цена любому действию.
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04.02.2023 12:08 Ответить
Нам віддали заморених, замучених і голодних.
Ми ж пикастих і відгодованих злочинців
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04.02.2023 12:12 Ответить
І шо, наших не треб було повертати навіть таким образом?
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04.02.2023 12:52 Ответить
Слава херсонцям-підпільникам!
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04.02.2023 12:22 Ответить
Слава та низкий уклiн Героям!
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04.02.2023 16:36 Ответить
Той єрмак, який кожний раз в повідомленні про обмін наших хлопців, навіть волосинки їх не вартує.
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04.02.2023 12:34 Ответить
Той Ермак, из за которого многие их этих хлопьев попали в плен.Рпзминированный Чонгар это его рук дело
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04.02.2023 15:27 Ответить
кожно разу, як розгортаэться черговий корупційний скандал і крісла під "ОП-ю" починають розхитуватися, на сцені з`являэться Эрмак, та доповідаэ як звільнили чергову групу украінських полонених (певно, його особистими зусиллями) - росіяни в такий спосіб рятують свою агентуру.
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04.02.2023 15:36 Ответить
Кацапським духом смердить...
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04.02.2023 12:53 Ответить
Все добре, аби не дєрьмак...
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04.02.2023 12:53 Ответить
Це що повернули звичайно велика удача та подяка всім хто цей обмін "реально" допоміг зробити. Питання тільки в тому що ми взамін віддали й чи не віддавали "льотчиків-злочинців".
І дивно що наших снайперів взяли в полон і живими повернули...
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04.02.2023 12:56 Ответить
Слава Богу, хлопчики за те, що ви вдома! Щасти вам!!!
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04.02.2023 14:00 Ответить
Эксклюзивное право сообщать об обмене пленных присвоила себе эта КРОТЯРЯ Дерьмак.Эта гадина думает этим отбелить свое проклятое имя.
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04.02.2023 15:23 Ответить
Рад за наших воинов и их семьи!!! Вот только к Дерьмаку есть пожелание: уберите наконец-то из вашего лексикона слово "великий" вы уже реально достали своим зеленым величием на крови и горе украинцев.
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04.02.2023 15:26 Ответить
👍🤝😠
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04.02.2023 16:38 Ответить
а где 116?
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05.02.2023 07:11 Ответить
...скажіть, в рокі 2 Світовий Войні, теж міняли червоноармійців на єсєсовців?
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05.02.2023 07:55 Ответить

А ваш сталин пленных не считал людьми,
а считал :"у нас нет "пленных, а есть предатели"
так что кацап закрой рот
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05.02.2023 08:17 Ответить
А що там по ''Азовцям''?
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05.02.2023 08:45 Ответить
 
 