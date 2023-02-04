Большой обмен пленными: Украина вернула 116 человек, среди которых 87 воинов ВСУ, защитники Мариуполя, херсонские партизаны. ВИДЕО+ФОТО

Состоялся очередной крупный обмен пленными.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других героев. 87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО. Восемь бойцов ТрО, семь из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС", - говорится в сообщении.

Среди освобожденных двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

"Кроме того нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца – украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину - Кулика Евгения Олеговича", - добавляет Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция подтвердила, что передаст Украине системы ПВО Mamba



