Служебная халатность с убытком 100 млн грн: подозревают руководителя и должностных лиц регионального филиала Администрации морпортов. ФОТО
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении руководителю и двум должностным лицам Южного филиала ГП "Администрация морских портов Украины" в служебной халатности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, должностные лица госпредприятия в мае 2017 года заключили договор подряда на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Південний".
"В рамках контракта они приняли и оплатили фактически не выполнявшиеся работы или были оплачены по завышенной цене. Это привело к нанесению ущерба государственному предприятию на сумму почти 100 млн грн", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Досудебное расследование – ГСУ Нацполиции Украины, оперативное сопровождение СБУ в Одесской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я не стомився від війни! Вона мені навіть подобається
Ви подивіться скільки кримінальних справ на призначенців вовочки.
Це він привів у владу крадіїв і шахраїв.
Подяка всім зебілам
"В межах контракту вони прийняли та оплатили роботи, які фактично не виконувалися, або були оплачені за завищеною ціною."
От то і ага. Чи контракт уклали, роботи оплатили, а потім 2 роки нічого не робили, бо знали що зелені до влади прийдуть та усе прокотить ?
А ви ?
Ой, ой.
Ніби це виправдання яйцям по 17 грн.
Досить вже цирку того зеленого.
Ви ж самі обрали пограбування держави. Куди не глянь- все покрали.
Бо тепер видно хто де і скільки.
Тож самі вкраїнчики скрізь бабло тикають, аби собі життя спростити.
Навіть у маршрутці ліньки карткою по валідатору сплатити за проїзд- сунуть готівку водію, хоча скрізь написано - оплата по валідатору.
Просять хабар - значить звертатись до правоохоронців, в пресу. Суспільство має припинити толерувати хабарництво і кумовство.
Ну максімум-рішуче засудити пересадивши фігурантів в ОПу
///
Все ще палає: росіяни виявили у пожежі під Білгородом український слід
у Білгородській області росії продовжує палати нафтобаза і завод мостових конструкцій у Борисівці. Пожежу на ранок нібито вдалося локалізувати, але не загасити.
Про це заявив губернатор Білгородської області в'ячеслав гладков. Він розповідає про атаку з боку Збройних сил України на об'єкт цивільної промисловості.
Регіональні джерела повідомляють про снаряд, що нібито прилетів.
Зазначимо, що першою спалахнула нафтобаза, а вже за нею завод мостових конструкцій, який, серед іншого, виконував замовлення для Кримського мосту.
@saniolli
·
https://twitter.com/saniolli/status/1621564544240832519 16 ч
При Пороху сам Порох був винен у так і не доведеному злочині чиновника Укроборонпрому Гладковського.
Зараз спливає інфа про мільйон доларів у дивані заступника міністра оборони Олександра Миронюка, але не те що Зеленський - навіть Резніков поза підозрами.
Дива та й годі!