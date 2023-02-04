РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13385 посетителей онлайн
Новости
3 700 27

Служебная халатность с убытком 100 млн грн: подозревают руководителя и должностных лиц регионального филиала Администрации морпортов. ФОТО

недбалість

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении руководителю и двум должностным лицам Южного филиала ГП "Администрация морских портов Украины" в служебной халатности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, должностные лица госпредприятия в мае 2017 года заключили договор подряда на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Південний".

"В рамках контракта они приняли и оплатили фактически не выполнявшиеся работы или были оплачены по завышенной цене. Это привело к нанесению ущерба государственному предприятию на сумму почти 100 млн грн", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Досудебное расследование – ГСУ Нацполиции Украины, оперативное сопровождение СБУ в Одесской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: За неделю из портов Большой Одессы вышли 18 судов с 664 тыс. тонн продовольствия. ФОТО

Служебная халатность с убытком 100 млн грн: подозревают руководителя и должностных лиц регионального филиала Администрации морпортов 01

порт (733) СБУ (19882) халатность (68) Морская администрация (5) Офис Генпрокурора (2465)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Журналісту, що написав про яйця за 17 грн - треба при житті ставити пам ятник. Так розумію, без цієї статті, яка привернула увагу американських аудиторів хриплий актор зі світою і далі б казав, "що у нас корупціонерів не залишилось"
показать весь комментарий
04.02.2023 12:22
+15
показать весь комментарий
04.02.2023 12:24
+14
Ніби раніше по це не знали.
Ви подивіться скільки кримінальних справ на призначенців вовочки.
Це він привів у владу крадіїв і шахраїв.
Подяка всім зебілам
показать весь комментарий
04.02.2023 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Журналісту, що написав про яйця за 17 грн - треба при житті ставити пам ятник. Так розумію, без цієї статті, яка привернула увагу американських аудиторів хриплий актор зі світою і далі б казав, "що у нас корупціонерів не залишилось"
показать весь комментарий
04.02.2023 12:22 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2023 12:24 Ответить
От кому потрібно в соціальних рекламах фігуровати. Що ті танкісти чи мінометники. А тут такий тіпаж: "минулий рік був важкий для мене особисто, я втратив 2 млрд на землевідведенні, але отримав 4 на відбудобі, плюс 11 на гуманітарці. Коли я стомлювався-їхав у відрядження на Каріби, Мальдіви чи Сейшели. Повертаючись, зрозуміло, з повними валізами танків.
Я не стомився від війни! Вона мені навіть подобається
показать весь комментарий
04.02.2023 12:33 Ответить
Пам'ятник буде мати назву Журналісту з яйцями.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:10 Ответить
Ніби раніше по це не знали.
Ви подивіться скільки кримінальних справ на призначенців вовочки.
Це він привів у владу крадіїв і шахраїв.
Подяка всім зебілам
показать весь комментарий
04.02.2023 12:23 Ответить
У 2017 при владі як раз зелені були, ага.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:18 Ответить
Що ага. А коли ті роботи запланували виконувати і чому їх не е виконали?
показать весь комментарий
04.02.2023 13:38 Ответить
"За даними слідства, посадовці держпідприємства у травні 2017 року уклали договір підряду на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний".
"В межах контракту вони прийняли та оплатили роботи, які фактично не виконувалися, або були оплачені за завищеною ціною."
От то і ага. Чи контракт уклали, роботи оплатили, а потім 2 роки нічого не робили, бо знали що зелені до влади прийдуть та усе прокотить ?
показать весь комментарий
04.02.2023 13:45 Ответить
А ви контракт читали?
показать весь комментарий
04.02.2023 13:48 Ответить
"А ви контракт читали?"
А ви ?
показать весь комментарий
04.02.2023 13:53 Ответить
Вчепились до дати.
Ой, ой.
Ніби це виправдання яйцям по 17 грн.
Досить вже цирку того зеленого.
Ви ж самі обрали пограбування держави. Куди не глянь- все покрали.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:49 Ответить
Я голосував за Пороха взагалі-то. Обидва рази. Просто списування усіх гріхів місцевими патріотами на вовочку із зеленими вже задовбало. Бо крадіїв та шахраїв у владу привів не вовочка. Вона там були ЗАВЖДИ.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:56 Ответить
Ой, не треба розказувати.
Бо тепер видно хто де і скільки.
показать весь комментарий
04.02.2023 14:31 Ответить
А пробували НЕ ДАВАТИ ?
Тож самі вкраїнчики скрізь бабло тикають, аби собі життя спростити.
Навіть у маршрутці ліньки карткою по валідатору сплатити за проїзд- сунуть готівку водію, хоча скрізь написано - оплата по валідатору.
показать весь комментарий
04.02.2023 15:51 Ответить
Так не треба виправдовувати одних і ганьбити інших.
Просять хабар - значить звертатись до правоохоронців, в пресу. Суспільство має припинити толерувати хабарництво і кумовство.
показать весь комментарий
04.02.2023 16:54 Ответить
Панять і прАстіть!
Ну максімум-рішуче засудити пересадивши фігурантів в ОПу
показать весь комментарий
04.02.2023 12:26 Ответить
''Зливають'' дрібноту щоб ''зад'' чотириокому ''яйцекупу'' прикрити!
показать весь комментарий
04.02.2023 12:27 Ответить
и о погоде )))
///
Все ще палає: росіяни виявили у пожежі під Білгородом український слід

у Білгородській області росії продовжує палати нафтобаза і завод мостових конструкцій у Борисівці. Пожежу на ранок нібито вдалося локалізувати, але не загасити.
Про це заявив губернатор Білгородської області в'ячеслав гладков. Він розповідає про атаку з боку Збройних сил України на об'єкт цивільної промисловості.
Регіональні джерела повідомляють про снаряд, що нібито прилетів.
Зазначимо, що першою спалахнула нафтобаза, а вже за нею завод мостових конструкцій, який, серед іншого, виконував замовлення для Кримського мосту.
показать весь комментарий
04.02.2023 12:37 Ответить
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1621564544240832519 16 ч

При Пороху сам Порох був винен у так і не доведеному злочині чиновника Укроборонпрому Гладковського.

Зараз спливає інфа про мільйон доларів у дивані заступника міністра оборони Олександра Миронюка, але не те що Зеленський - навіть Резніков поза підозрами.
Дива та й годі!
показать весь комментарий
04.02.2023 12:38 Ответить
Етадругоє!
показать весь комментарий
04.02.2023 13:11 Ответить
Днопоглиблювальні роботи найпростіша годівниця всіх портовиків, ще до створення АМПУ. Роботи у травні 2017 року - це те, що практично неможливо перевірити.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:22 Ответить
Т.з. "Адміністрація морських портів" (паразитуюча організація) рже-не-може з таких сум. Замість 100 млн треба би написати 100 млрд. А далі - по тексту...
показать весь комментарий
04.02.2023 13:35 Ответить
Службова недбалість?????!!!!!!!
показать весь комментарий
04.02.2023 13:55 Ответить
.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:59 Ответить
 
 