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Новости Война
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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное: повреждена линия электропередачи. ФОТОрепортаж

бєлгородщина

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об утренних обстрелах Шебекинского городского округа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. По его словам, пострадавших нет.

"Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, иссечены фасады и ограждения. Также разрушена хозяйственная постройка и повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела", - говорится в сообщении.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное: повреждена линия электропередачи 01
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное: повреждена линия электропередачи 02
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное: повреждена линия электропередачи 03
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное: повреждена линия электропередачи 04
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красное: повреждена линия электропередачи 05

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Автор: 

обстрел (27057) россия (95467) Белгород (449)


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Топ комментарии
+21
****** жалко (((эта ****** курская народная Республика, ******* атаковать Белгородскую (((надо украинский контингент вводить и принуждать к миру (((
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04.02.2023 13:47
+13
Когда Гитлер отправлял свои войска в СССР,жители немецких городов тоже думали, что их города война не коснется. Скажите спасибо плешивой бункерной крысе.
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04.02.2023 13:47
+10
Щоб оцiнити масштаб руйнувань, треба бачити фото " до ". Але чомусь здається, що там було не набагато краще, нiж зараз.
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04.02.2023 13:59
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Буває -- он над США зонди літають .
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04.02.2023 13:40 Ответить
Кадить па б'єлгараду та в'***** да па самаму па центру, жьомс 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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04.02.2023 14:28 Ответить
а нафтобазу в бєлгородській губернії вже загасили ?))))
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04.02.2023 13:46 Ответить
нє, сказали трудно гасить шось там нє палучаєцца
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04.02.2023 14:01 Ответить
****** жалко (((эта ****** курская народная Республика, ******* атаковать Белгородскую (((надо украинский контингент вводить и принуждать к миру (((
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04.02.2023 13:47 Ответить
Це все московський режим зі своєю хунтою,націоналістичні батальйони московіїї
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04.02.2023 14:10 Ответить
Власавці із лакатоцкай рєспублікі савсєм распаясалісь
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04.02.2023 14:20 Ответить
Якщо бути точним, то в Локотській республіці була своя армія РОНА і командував нею спочатку Воскобойнік, а потім Камінський. РОА Власова нараховувала набагато менше вояк, ніж РОНА, в которій з врахуванням ротацій нараховувалося біля 1,25 млн. штиків = своє авіакрило в 87 літаків. Ось така муйня з дідами .
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04.02.2023 17:11 Ответить
Шановний, погоджуюсь з Вами, але какая разніца, це так па пріколу над кацапнею. Адже переважна більшість кацапні даже не уявляє що таке Локотська республіка і як вони воювали з "дідами НКВСниками" і тут ми співставляємо - "Можем пафтаріть" !
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04.02.2023 22:22 Ответить
КНР !
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04.02.2023 14:33 Ответить
Те путати з брудним☝Єта блудний старяд такой... толька адін вмірьє
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04.02.2023 13:47 Ответить
Когда Гитлер отправлял свои войска в СССР,жители немецких городов тоже думали, что их города война не коснется. Скажите спасибо плешивой бункерной крысе.
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04.02.2023 13:47 Ответить
На фото-стратегічний таємний об'єкт армії ереф.
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04.02.2023 13:48 Ответить
НА ЯКИЙ знадобилась ракета з дуже "хитрою" траєкторією..

судячи з фото,розбила шифер на паркані, потім піднялась і зверху накрила СТРАТЕГІЧНУ ХАТУ типу"мазанка"..
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04.02.2023 14:15 Ответить
"Живенький" такой посёлочек
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04.02.2023 13:50 Ответить
Не надо ПИСТЕТЬ!! НА Параше всегда такая разруха и без обстрелов!!!

А хотя....
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04.02.2023 13:55 Ответить
Щоб оцiнити масштаб руйнувань, треба бачити фото " до ". Але чомусь здається, що там було не набагато краще, нiж зараз.
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04.02.2023 13:59 Ответить
Забор з шифера.... Убогі кацапи, щей хворі на голову.
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04.02.2023 13:59 Ответить
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04.02.2023 14:01 Ответить
Вау! ЗСУ біліше немає на що тратити боєзапасу як на засрану кацапськухалупу в якійсь там дєрєвнє!
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04.02.2023 14:00 Ответить
Та це домовладіння після пошкодження тільки краще стало .
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04.02.2023 14:09 Ответить
трудно понять..

прилет

ілі тіпічная рашен РАЗРУХА

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04.02.2023 14:10 Ответить
Крыша ехаль нэ спеша, тихо шифером шурша.
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04.02.2023 19:09 Ответить
Це воно так виглядає "лінія електропередачі", яку пошкоджено...
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04.02.2023 19:59 Ответить
за МКАД выезжаешь и все такое вокруг. до сих пор полусгнившие деревянные сараи ( они их избами называют) и туалеты на улице (нужник по кацапски).... нация победунов, мля. поэтому стиралки и микроволновки в наших селах их повергали в шок и ступор.
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04.02.2023 14:18 Ответить
о..!?,в БНР приехали кацапские миномётчики, специалисты поднаторевшие в террористических обстрелах троллейбусов и многоэтажек на Лугандонии
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04.02.2023 14:19 Ответить
Ця хата пострадала не від вибуху ,а від старості,а в так званого гупернатара вибух в голові.
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04.02.2023 15:00 Ответить
Можливо, не від старості, а просто хазяїва днюху відмічали одразу після отримання зарплатні?..
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04.02.2023 15:12 Ответить
Дуже схоже на наслідки удару блискавки у шикарну фазенду... А там я бачу на одній світлині собачу будку з натуральної червоної деревини чи просто гараж під "Харлі-Девідсона"?
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04.02.2023 15:09 Ответить
"І єта ми єсчо не начіналі." в.в. *****.
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04.02.2023 15:13 Ответить
Ці фотки нічого не показують, крім московитської брехні
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04.02.2023 15:20 Ответить
Це помста мєдвєдєва, яка не долетіла до України.
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04.02.2023 16:16 Ответить
і шо нам тепер робить
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04.02.2023 16:18 Ответить
З фільму про Чонкіна : "Было село Грязное, пришла советская власть, стало Красное !"
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04.02.2023 21:51 Ответить
 
 