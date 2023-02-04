Обесточивание Одессы: создан правительственный штаб, в город завезут все мощные генераторы, имеющиеся в Минэнерго
Сегодня в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, неоднократно поврежденной в результате российских атак.
В Одессе и близлежащих районах применены аварийные отключения. Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание – в частности, критической инфраструктуры – невозможно. Об этом напоминает в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"На внеочередном заседании правительства поручил образовать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, при участии и.о. министра внутренних дел, председателей ГСЧС и ОВА, руководителя "Укрэнерго", представителей мининфраструктуры и других министерств и ведомств. Сейчас основная цель - запитать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения, поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго, а также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задание МИД обратиться к Турции за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, в Одессе должны круглосуточно работать все Пункты несокрушимости. Для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель "Укрэнерго".
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"Бандеравскіє бєси, вон із Адєси!"
Приблизно тоді ж наш "найвеличніший" порівнював Україну з "актрісай із нємєцкіх фільмав для взрослих".
Огляд вподобань одеситів до повномасштабного вторгнення див. у відео
https://youtu.be/WaLgI19n4o4 Стерненко на антимайдані. Шокуюче відео зі зрадниками, які кликали росію
Цікаво, після 24.02 у них у головах щось перевернулось, чи вони досі чекають на Хйла та "вєлікую РаZZєюшку"?
За неполные сутки в Одессе, с вечера 3 на утро 4 февраля 2 инцидента на энергетических объектах. Ситуация в городе и близлежащих районах с энергетикой очень сложная.
Не хочу разводить конспирологию, но как-то кучно аварии пошли.
Хочу ошибаться, но ощущение диверсии не покидает.
В Одессе и области по-прежнему очень много пророссийски настроенных лиц. Агентурная сеть оккупантов продолжает работать, не смотря на старания СБУ по её вскрытию и ликвидации. Меры к симпатизирующим оккупантам крайне демократичные. И вправду, тепличные условия для организации ДРГ...🤔
Нічого - перетерпимо, а от касапи свою карму занапастили на сотню років - до сьомого коліна!
Сподівємось, щось дізнаємось.
Неперевірена інформація - що нібито там були якісь технологічні порушення, але це не точно.
начштаба-граф золотеяйко
Блін, таке враження, що тими відключеннями давить на жалість, щоб ще підвозили...коли війна закінчиться, ми офуєєм від масштабів афер і крадівництва...мож нам поки до ЄС не вступати? І тимчасово повернути смертну кару для для зрадників, а таки оборутки дорівнювати зраді
Софі, а Ви на якому гаджеті зараз пишете? Кнопковий мобільний телефон? Смартфон? Компьютер?
Якщо лише не перший варіант, то на все інше українська мова (як і будь-яка інша, хоч китайська) легко встановлюється кількома натисканнями клавіш. Зверніться до молодих, вони Вам зроблять це за пів хвилини.