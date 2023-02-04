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Новости Война
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Оккупанты вывозят тела погибших людей вместе с завалами уничтоженных домов в Мариуполе, - мэр Бойченко

маріуполь

В Мариуполе российские захватчики демонтируют разрушенные дома и увозят вместе с завалами тела погибших мирных жителей.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу еще раз напомнить, что самое жестокое преступление Российская Федерация совершила на территории города Мариуполя, уничтожив 50% жилищного фонда. А это 1300 объектов. Этих домов больше не существует. Сегодня Российская Федерация массово убирает следы военных преступлений", - сказал Бойченко.

По его словам, из 1300 домов, которые уничтожили российские захватчики, они уже предложили демонтировать 1000, и системно это делают. Если раньше, разбирая завалы, из-под них доставали тела людей, то сейчас остатки построек вывозят вместе с людьми.

"Россия активно убирает следы военных преступлений, потому что понимает, что в ближайшее время ВСУ перейдут в контрнаступление и освободят Мариуполь", - добавил Бойченко.

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Автор: 

Мариуполь (5708) Бойченко Вадим (68) военные преступления (1434)


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тварюки кацапського роду!
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04.02.2023 15:29 Ответить
рашисты хуже фашистов
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04.02.2023 15:31 Ответить
Те, що творили кацапи під час голодомору, в сталінських таборах, що творять зараз в Україні - фашистам навіть і не снилося.
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04.02.2023 15:35 Ответить
Нацисты бесспорно военные преступники и уже получили по заслугам. Но все-таки в основе их действий была извращенная идеология, объясняющая для них самих такую бесчеловечность. Рашистам, в отличии от нацистов, никакая идеология не нужна, у них патологическое стремление убивать ради того чтобы просто убивать...
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04.02.2023 15:52 Ответить
Правий був Черчіль: "Наступне покоління фашистів буде вважати себе антифашистами...".
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04.02.2023 15:40 Ответить
Это не Черчиль.

Фашизм, скорее всего, придёт в Соединённые Штаты, но не под этим именем. Конечно, он у нас будет. У нас это будет проходить под маской антифашизма.

 Хьюи Лонг - знаменитой американский сенатор, убитый в 1935 году.
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04.02.2023 19:26 Ответить
По цій фразі багато думок, хто автор. Та те не важливе, головне сам сенс того спічу. А він, як ні коли актуальний!
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04.02.2023 19:42 Ответить
 
 