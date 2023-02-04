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Новости Война
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В "Гвардию наступления" в первый день набора обратились тысячи добровольцев, - МВД

гвардія,наступу

За первый день набора в "Гвардию наступления" обратились тысячи добровольцев.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что начался набор добровольцев в штурмовые бригады в составе Национальной гвардии, Национальной полиции и Госпогранслужбы - "Гвардию наступления".

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По данным министерства, в первый день в ЦНАП обратились 3086 человек.

"Из них подали заявки – 527. К штурмовым подразделениям Нацполиции изъявили желание присоединиться 291 человек, к Нацгвардии – 114 и к Госпогранслужбе – 122", – говорится в сообщении.

На целевой сайт "Гвардии наступления" storm.mvs.gov.ua подано 2049 анкет: в штурмовые подразделения Нацполиции – 535, Нацгвардии – 1200 и Госпогранслужбы – 314.

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На "горячую линию" относительно консультации по вступлению и деятельности штурмовых бригад МВД поступило 480 звонков. Из них относительно штурмовых подразделений Нацполиции - 142, Нацгвардии - 182 и Госпогранслужбы - 156.

Напомним, Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.

Автор: 

МВД (9318) освобождение (565)


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Топ комментарии
+30
Важливо щоб після війни , ці добровольці та солдати пішли хєрачити "влась імуєющую"
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04.02.2023 15:47
+26
Якщо порахувати скільки десятків тисяч мусорів, прокурв призовного віку зараз на пенсії, то там можна цілу штурмову дивізію сформувати, причому не одну.
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04.02.2023 16:17
+23
З 166 675 поліцейських, звернулося 3086 осіб. Це буде аж 1,85%. З них подали заявки - 527. Це буде аж 0,32%. Потужно, потужно...
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04.02.2023 16:08
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Тисячам по Україні вручають.
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04.02.2023 15:43 Ответить
Поки довбні з воєнкоматів будуть ганятись з повістками за хлопами, щирі патріоти сформують не аби яке угрупування патріотів. І ці будуть гризти ворога з кадика до п'ят. І у них буде усе виходити. бо за бажанням. А мобіки будуть просто відсиджуватись, та дезертирувати.
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04.02.2023 15:44 Ответить
Важливо щоб після війни , ці добровольці та солдати пішли хєрачити "влась імуєющую"
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04.02.2023 15:47 Ответить
А ви знаєте, яка вже влада буде після війни?
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04.02.2023 15:59 Ответить
Я не думаю, а знаю..
Знову буде велике крадівництво незалежно від імені.
І доки нарід не поставе владу раком... Далі по розуму і лозіці
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04.02.2023 17:13 Ответить
В ветеранів буде купа своїх справ і проблем. Не треба чекати що прийде хтось і за інших зробить.
Тим більше що ЗСУ має таку ж кількість фанів зевлади бо це зріз суспільства а не організація пасіонаріїв з Майдану
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04.02.2023 17:16 Ответить
Оця купа і буде від влади..Повторююсь...незалежно від імені
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04.02.2023 18:17 Ответить
Є такий настрій, знаю з перших уст.
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04.02.2023 18:01 Ответить
Такий настрій... думку вдовбую нашим біженцям, котрі хочуть вернутися додому.
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04.02.2023 18:19 Ответить
МВС та Патріотизм звучить якось незвично
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04.02.2023 16:46 Ответить
Решалово,бабло,крышевание.Ничего не меняется.
А вы лохи воюйте.
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04.02.2023 16:54 Ответить
Все, можно прекращать мобилизацию, фулхаус
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04.02.2023 15:45 Ответить
печалька що мітбол не в курсах цієї новини бо дуже зійнятий на балійсько-камбоджийських фронтах може мавпа-агрохімія повідомить йому про можливість реабілітації?
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04.02.2023 15:49 Ответить
У Держприкордонслужби теж свої штурмові бригади? Не знав.
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04.02.2023 15:56 Ответить
на ЗАХІДНОМУ КОРДОНІ
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04.02.2023 16:30 Ответить
З 166 675 поліцейських, звернулося 3086 осіб. Це буде аж 1,85%. З них подали заявки - 527. Це буде аж 0,32%. Потужно, потужно...
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04.02.2023 16:08 Ответить
Яку рознарядку на райвідділ дали, стільки й "добровольців". Совок в дії: доки міністр не ляпнув-немає нікого, і раптом-добровольці.
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04.02.2023 16:37 Ответить
Давно пора формировать спец-подразделения со статусом высоким---и только добровольцев! Другое дело снабжение и оружие должны быть по высокому уровню, мед-обеспечение, командиры профессионалы и доступ к реальной информации. И конечно же оплата высокая и льготы. Мировая практика это. А ловить на улицах---только усугублять ситуацию моральную и патриотическое состояние шатать у народа.
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04.02.2023 16:17 Ответить
Є кандидатури профі тищенко,хламідія, тимошенко,татаров
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04.02.2023 16:48 Ответить
ніколи не пишіть дурниць про свій народ а гордіться ним
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04.02.2023 16:17 Ответить
Якщо порахувати скільки десятків тисяч мусорів, прокурв призовного віку зараз на пенсії, то там можна цілу штурмову дивізію сформувати, причому не одну.
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04.02.2023 16:17 Ответить
они все повестки раздают на пару с пикселями колобками...а вдруг с амстора выбежит алькаида с акм..мало ли..ну и кофе попить за 45 к зп..говорят им премию вроде должны снять..яб им вообще платил 5000 не более за разнос не законных повесток
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04.02.2023 16:23 Ответить
а скільки з них з "командіровочними" УБД, від 2014, які тільки документи висилали для затвердженняв луГандон(в райони бойових дій), суки!!!!
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04.02.2023 16:27 Ответить
Ох оця брехня від МВС.
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04.02.2023 16:27 Ответить
О чем многие и говорят, что если бы взяться за дело по нормальному, по человечески, то никаких проблем с мобилизацией бы не было. Дали бы рекламную кампанию, бигборды, ролики, информация в СМИ, определили бы нормальные условия и правила, поставили бы во главе популярных в народе и армии личностей-рекрутеров и дело бы пошло на лад.
Пример Маркуса показателен, много людей хотели бы служить, но они хотели бы служать нормально, а не как придётся, через одно место. В стране несколько миллионов безработных мужиков сидят и не знаю куда себя деть. Ну может теперь и будет толк.
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04.02.2023 16:34 Ответить
Дивина якась.в армію не рвуться,а штурмовиками аж бігом.чи там зарплати яйцями по 16гон за штуку і кілограмами видаються;недарма в армії за теж саме зменшується зарплатня
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04.02.2023 16:45 Ответить
Щось мені підказує, що райвідділам прийшли рознарядки на "добровольців".
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04.02.2023 17:50 Ответить
З усієї України 500 заяв, довго будуть вони ту гвардію збирать, не вірять люди владі
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04.02.2023 16:47 Ответить
пішли в штурмовики мабуть ті, яким є за що мстити
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04.02.2023 18:42 Ответить
ну просто очереди из ментов стоят ))
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04.02.2023 16:56 Ответить
Готуються до розгону післявоєнних мітингів. Зелену плісняву винести - буде майже нереально!
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04.02.2023 17:30 Ответить
Может и обратились ,но перепуганные менты бегают и вручают всем повестки что бы самим на фронт не ехать.
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04.02.2023 17:55 Ответить
Коля "катлєта" також написав заяву в "штурмовий атряд" який буде брати "пляжі Индийського акеану"?
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04.02.2023 18:41 Ответить
Там ще так розмито по термінах "навчання буде тривати декілька місяців".
І це для мусорів, які точно вміють поводитись зі зброєю.
А як же "прискорений курс 5-10 днів без зниження якості" від Малярші, це коли добрі люди по дорозі навчать.
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04.02.2023 19:00 Ответить
Я пройду водієм бензовоза.Я старий свое пожив.Получил-пожизненное минимальное- пенсіонное.Не молодим жє дохнуть,це тільки коррупціонери здобують в Країні максимальні пенсіі
.
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04.02.2023 21:03 Ответить
 
 