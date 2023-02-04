В "Гвардию наступления" в первый день набора обратились тысячи добровольцев, - МВД

За первый день набора в "Гвардию наступления" обратились тысячи добровольцев.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что начался набор добровольцев в штурмовые бригады в составе Национальной гвардии, Национальной полиции и Госпогранслужбы - "Гвардию наступления".

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По данным министерства, в первый день в ЦНАП обратились 3086 человек.

"Из них подали заявки – 527. К штурмовым подразделениям Нацполиции изъявили желание присоединиться 291 человек, к Нацгвардии – 114 и к Госпогранслужбе – 122", – говорится в сообщении.

На целевой сайт "Гвардии наступления" storm.mvs.gov.ua подано 2049 анкет: в штурмовые подразделения Нацполиции – 535, Нацгвардии – 1200 и Госпогранслужбы – 314.

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На "горячую линию" относительно консультации по вступлению и деятельности штурмовых бригад МВД поступило 480 звонков. Из них относительно штурмовых подразделений Нацполиции - 142, Нацгвардии - 182 и Госпогранслужбы - 156.

Напомним, Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.