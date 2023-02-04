Резников не принес на встречу со СМИ ни актов приема продуктов из воинских частей, ни накладных, ни исправленных контрактных цен, - журналист Николов
Министр обороны Резников назвал "идиотизмом" сам факт наличия в контрактах цен картофеля и яиц. Он хочет вообще убрать из миллиардных контрактов любые цены на продукты. Он сказал, что не понимает, зачем вообще публиковать закупочные цены.
Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.
"Министр Резников не принес на встречу с медийщиками и активистами ни актов приемки продуктов из воинских частей, ни накладных, ни исправленных контрактных цен. Более того, он назвал "идиотизмом" сам факт наличия в контрактах цен картофеля и яиц. Он в присутствии десятков человек заявил, что хочет вообще убрать из миллиардных контрактов любые цены на продукты, реально сказал, что не понимает зачем вообще публиковать закупочные цены.
Я это повторил несколько раз, потому что он тоже повторил это не раз.
В результате Резников предлагает создание какого-нибудь совещательного органа с общественностью и изменить нормативку так, чтобы больше не было видно цены яиц. Плюс еще проводить какие-то заседания, рабочие группы и т.д. И пообещал по запросу предоставить всякие накладные.
А все это Минобороны будет оплачивать продуктовые чеки по так и не известным ценам.
Тайтаке.
На фото цена яйца в недешевом кафе 23 гривни. В контракте Минобороны было 17 гривен. За сырое яйцо для солдатской столовой", – рассказал Николов.
Пожалуйста, подождите...
Навряд чи тримають його тільки за штучну посмішку фарфор-фаянсом чи за гарне прізвище.
Шо робити з кобилою, яка несеться некерована і несе за собою все тилове забезпечення оборони!?
(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
Уже весь в дерьме, но головку держит и изображает из себя агнца
"Припиніть ІПСО!" (С)
А 13 млрд вже давно розділення між ким треба. Не вже ви думали що ви їх зупинити розголосом у смі? Зеленський вже відчитався у вечірньому гундосику що всьо, корупція вичещина, яких вам ще документі треба?
Такого дурня увімкнути може тільки повністю деградована людина. Підозрюю що на питання "навіщо ти крав" він відповість -А що?
За мародерство ...- коротке слідство і РОЗСТРІЛ !!!
Говносказку про Резникова видать из всех щелей. А где-то можно прочитать - а что собственно он сказал и имел в виду?