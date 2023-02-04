Резников не принес на встречу со СМИ ни актов приема продуктов из воинских частей, ни накладных, ни исправленных контрактных цен, - журналист Николов

Министр обороны Резников назвал "идиотизмом" сам факт наличия в контрактах цен картофеля и яиц. Он хочет вообще убрать из миллиардных контрактов любые цены на продукты. Он сказал, что не понимает, зачем вообще публиковать закупочные цены.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Министр Резников не принес на встречу с медийщиками и активистами ни актов приемки продуктов из воинских частей, ни накладных, ни исправленных контрактных цен. Более того, он назвал "идиотизмом" сам факт наличия в контрактах цен картофеля и яиц. Он в присутствии десятков человек заявил, что хочет вообще убрать из миллиардных контрактов любые цены на продукты, реально сказал, что не понимает зачем вообще публиковать закупочные цены.

Я это повторил несколько раз, потому что он тоже повторил это не раз.

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В результате Резников предлагает создание какого-нибудь совещательного органа с общественностью и изменить нормативку так, чтобы больше не было видно цены яиц. Плюс еще проводить какие-то заседания, рабочие группы и т.д. И пообещал по запросу предоставить всякие накладные.

А все это Минобороны будет оплачивать продуктовые чеки по так и не известным ценам.

Тайтаке.

На фото цена яйца в недешевом кафе 23 гривни. В контракте Минобороны было 17 гривен. За сырое яйцо для солдатской столовой", – рассказал Николов.