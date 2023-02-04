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госзакупки (911) Минобороны (9023) ВСУ (6259) Резников (1168) Юрий Николов (93)

Резников не принес на встречу со СМИ ни актов приема продуктов из воинских частей, ни накладных, ни исправленных контрактных цен, - журналист Николов

харчування

Министр обороны Резников назвал "идиотизмом" сам факт наличия в контрактах цен картофеля и яиц. Он хочет вообще убрать из миллиардных контрактов любые цены на продукты. Он сказал, что не понимает, зачем вообще публиковать закупочные цены.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Министр Резников не принес на встречу с медийщиками и активистами ни актов приемки продуктов из воинских частей, ни накладных, ни исправленных контрактных цен. Более того, он назвал "идиотизмом" сам факт наличия в контрактах цен картофеля и яиц. Он в присутствии десятков человек заявил, что хочет вообще убрать из миллиардных контрактов любые цены на продукты, реально сказал, что не понимает зачем вообще публиковать закупочные цены.

Я это повторил несколько раз, потому что он тоже повторил это не раз.

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В результате Резников предлагает создание какого-нибудь совещательного органа с общественностью и изменить нормативку так, чтобы больше не было видно цены яиц. Плюс еще проводить какие-то заседания, рабочие группы и т.д. И пообещал по запросу предоставить всякие накладные.

А все это Минобороны будет оплачивать продуктовые чеки по так и не известным ценам.

Тайтаке.

На фото цена яйца в недешевом кафе 23 гривни. В контракте Минобороны было 17 гривен. За сырое яйцо для солдатской столовой", – рассказал Николов.

Резников не принес на встречу со СМИ ни актов приема продуктов из воинских частей, ни накладных, ни исправленных контрактных цен, - журналист Николов 01
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Топ комментарии
+108
больше всего кумарит что эта гниль продолжает гнуть своё и сцать нам в глаза
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04.02.2023 17:17
+54
звичайна поведінка "пригодованого", капризного адвоката, який звик до печерного правосуддя зі своїми підготовленими завчасно свідками, прокурорами та суддями..
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04.02.2023 17:20
+48
не должон графзолоте яйце журналюгам нічого.. так як і найвеличніший-вчителям з/пл 4000баксів
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04.02.2023 17:18
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Страница 2 из 2
Тільки за те, що виявлено факт, де його підлеглі займаються відвертим крадівництвом, він має подати у відставку. Керівник його масштабу зобов*язаний контролювати сам або призначити відповідального за таким чутливим сегментом, як закупочні ціни. Йди нах у відставку, заміну знайдуть.
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04.02.2023 18:45 Ответить
А может Резнік у нас велика людина і має чУмадани компромата на ЗеЄрмаків?
Навряд чи тримають його тільки за штучну посмішку фарфор-фаянсом чи за гарне прізвище.
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04.02.2023 18:47 Ответить
Так резніков ж сказав, що будуть раціони, які ціни за продукти, ви про що?
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04.02.2023 18:52 Ответить
Так ще легше красти.
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04.02.2023 18:54 Ответить
Ну от і все, кобила Єрмака закусила удила і дала всім зрозуміти в якому напрямку вона посилає всіх журналістів і розслідувачів.

Шо робити з кобилою, яка несеться некерована і несе за собою все тилове забезпечення оборони!?
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04.02.2023 18:57 Ответить
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.

(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
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04.02.2023 18:58 Ответить
Ну й що? Все одно люди це все жеруть і просять добавки.
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04.02.2023 18:59 Ответить
Na kol pora. Interesno na tshjom osnovyvajetsja takaja samouverennaja naglost? I tut OmanskyOslik jeshjo kritshit, mol potshemu ne v NATO uzhe.... Bljamba
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04.02.2023 19:00 Ответить
не херовий рахунок...кінець епохи бідності...це ж пенсіонерка з смартофона замовляла перший сніданок? я ж не помиляюся?
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04.02.2023 19:02 Ответить
Рєзніков повний профан. Все, що він вміє - це кривлятися на міжнародних зустрічах і пальці гнути... А ще добре вміє рахувати і знає на чому можна заробити.
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04.02.2023 19:06 Ответить
Гнида уйди в отставку как это делают во всех цивилизованных странах
Уже весь в дерьме, но головку держит и изображает из себя агнца
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04.02.2023 19:08 Ответить
"Неначасі!" (С)
"Припиніть ІПСО!" (С)
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04.02.2023 19:44 Ответить
здається, він все таки на підсвідомості хоче цього

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04.02.2023 19:08 Ответить
"Идиотизм с иллюстративными ценами и закупками для ВСУ, кому это надо" - это со слов Резникова, а простите, накладные и счета без откатов вообще имеются или это тоже необходимо для создания еще одной специальной интендантской службы, которую будет контролировать другая специально созданная структура... Смешно...? Увы. ПЕЧАЛЬНО. Если цены на закупку продовольствия для ВСУ не были завышены, откуда у людей, которые отвечает за эти самые закупки столько миллионов в диванах? И это в то время, когда мы с протянутыми руками обращаемся за помощью у США и ЕС. Трухните всех и долги вернем и страну отстроим. Никого из чиновников не только не посадили, но даже конфискаций НЕ было. Все тихо уходят, уезжают и концы в воду. Скажете - Медведчук.? увы , про него, как пешку - посредика и "звено одной корупционной цепи" забудут и вспоминать побояться
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04.02.2023 19:32 Ответить
Звичайно ж не принесли) бо там капець.
А 13 млрд вже давно розділення між ким треба. Не вже ви думали що ви їх зупинити розголосом у смі? Зеленський вже відчитався у вечірньому гундосику що всьо, корупція вичещина, яких вам ще документі треба?
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04.02.2023 19:34 Ответить
Бгггг, я шось ніпоняв. А ви шо, реально чекали, шо вони припинять розкрадати бабло?
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04.02.2023 19:42 Ответить
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04.02.2023 20:19 Ответить
..."не розуміє навіщо взагалі публікувати закупівельні ціни"...
Такого дурня увімкнути може тільки повністю деградована людина. Підозрюю що на питання "навіщо ти крав" він відповість -А що?
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04.02.2023 22:15 Ответить
слабо сосеш ***** срак ,що **** спалили кормушку з якої тебе шмару харчевали,га підор?
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05.02.2023 04:57 Ответить
я щось не зрозумів,тобі хто підорська дірка голос подавати дозволяв,******* стулило ****** **** спродажна
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05.02.2023 05:07 Ответить
їбало завалив ******** рваний
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05.02.2023 05:26 Ответить
Треба Закон воєнного стану !!!
За мародерство ...- коротке слідство і РОЗСТРІЛ !!!
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05.02.2023 06:00 Ответить
Яйцеголовий
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05.02.2023 09:54 Ответить
Если ты сам идиот - из этого не следует, что и все окружающие идиоты.
Говносказку про Резникова видать из всех щелей. А где-то можно прочитать - а что собственно он сказал и имел в виду?
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05.02.2023 11:43 Ответить
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