Австрия выдала визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ, а теперь опасается, что россияне в Вене будут танцевать на балу в годовщину вторжения в Украину

Посещение Балла академиков членами российской делегации в ПА ОБСЕ, которым выданы визы исключительно для участия в зимней сессии ассамблеи 23-24 февраля в Вене, будет "вопиющим нарушением международного права".

Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Шалленберг отметил свое предупреждение российским делегатам, чтобы они не использовали свое пребывание в Вене для посещения Бала академиков, которое будет проходить в это же время. Если делегаты посетят другие мероприятия вне рамок заседания ОБСЕ, это будет "вопиющим нарушением международного права", - говорится. в сообщении.

В то же время глава МИД Австрии заявил о необходимости предоставления виз российским депутатам для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене 23-24 февраля, несмотря на массовую критику и соответствующие призывы депутатов из 20 стран мира. По словам Шалленберга, Австрия не будет нарушать международное право путём невыдачи виз российским делегатам.

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Как сообщалось, ранее австрийское издание Der Standard сообщило, что Австрия, в отличие от Великобритании и Польши, в прошлом году не выдавших россиянам визы для участия в заседаниях ПА ОБСЕ, "позволит въезд в страну многочисленным политикам и большой группе российских журналистов" для участия в заседании ПА ОБСЕ 23-24 февраля в Вене. При этом, по информации издания, все заявленные сегодня члены делегации из России находятся в санкционных списках Европейского Союза.

Издание отметило, что 24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, в Вене состоится традиционный Балл академиков, который организует ультраправая пророссийская Партия свободы и который будет проходить в том же конгресс-центре "Гофбург", где и сессия ПА ОБСЕ. Глава украинской миссии в ОБСЕ Евгений Цымбалюк в комментарии Der Standard выразил опасения по поводу "огромного пропагандистского шоу" со стороны России, если российские политики "будут танцевать в Гофбурге в годовщину вторжения в Украину".

В австрийском МИД сообщили, что Австрия выдала визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ для участия в заседании Ассамблеи 23-24 февраля в Вене, поскольку должна была сделать это в соответствии с заключенным с ОБСЕ соглашением. В то же время, было указано на то, что "разрешение на въезд будет действительно исключительно для участия в заседании организации, которое начнется 23 февраля и завершится 24 февраля 2023 года".