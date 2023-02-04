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Новости Санкции против России
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Австрия выдала визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ, а теперь опасается, что россияне в Вене будут танцевать на балу в годовщину вторжения в Украину

александер,шалленберг

Посещение Балла академиков членами российской делегации в ПА ОБСЕ, которым выданы визы исключительно для участия в зимней сессии ассамблеи 23-24 февраля в Вене, будет "вопиющим нарушением международного права".

Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Шалленберг отметил свое предупреждение российским делегатам, чтобы они не использовали свое пребывание в Вене для посещения Бала академиков, которое будет проходить в это же время. Если делегаты посетят другие мероприятия вне рамок заседания ОБСЕ, это будет "вопиющим нарушением международного права", - говорится. в сообщении.

В то же время глава МИД Австрии заявил о необходимости предоставления виз российским депутатам для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене 23-24 февраля, несмотря на массовую критику и соответствующие призывы депутатов из 20 стран мира. По словам Шалленберга, Австрия не будет нарушать международное право путём невыдачи виз российским делегатам.

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Как сообщалось, ранее австрийское издание Der Standard сообщило, что Австрия, в отличие от Великобритании и Польши, в прошлом году не выдавших россиянам визы для участия в заседаниях ПА ОБСЕ, "позволит въезд в страну многочисленным политикам и большой группе российских журналистов" для участия в заседании ПА ОБСЕ 23-24 февраля в Вене. При этом, по информации издания, все заявленные сегодня члены делегации из России находятся в санкционных списках Европейского Союза.

Издание отметило, что 24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, в Вене состоится традиционный Балл академиков, который организует ультраправая пророссийская Партия свободы и который будет проходить в том же конгресс-центре "Гофбург", где и сессия ПА ОБСЕ. Глава украинской миссии в ОБСЕ Евгений Цымбалюк в комментарии Der Standard выразил опасения по поводу "огромного пропагандистского шоу" со стороны России, если российские политики "будут танцевать в Гофбурге в годовщину вторжения в Украину".

В австрийском МИД сообщили, что Австрия выдала визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ для участия в заседании Ассамблеи 23-24 февраля в Вене, поскольку должна была сделать это в соответствии с заключенным с ОБСЕ соглашением. В то же время, было указано на то, что "разрешение на въезд будет действительно исключительно для участия в заседании организации, которое начнется 23 февраля и завершится 24 февраля 2023 года".
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Топ комментарии
+20
Австрія не порушила міжнародне право видавши візи вбивцям, які порушили всі міжнародні права?
.
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04.02.2023 18:12
+14
не шановні австріяки ,ваш нейтралітет нагадує посивну ********** ...
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04.02.2023 18:17
+14
Як ти думаєш чому Австрія замість осудження за другу світову і виплату репарацій та інших накладів опинилася в лагері постраждалих від Гітлера з усима ніштяками від цього? Звідти поцілунки взасос з Москвою до сих пір.
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04.02.2023 18:39
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Эта мерзкая тетка Карин Кнайсль уже развелась.Эта ТП не знала,что тацевать с ****** это не к добру?Походу эта образина давно любит русский мир.После того,как развелась-быстро побежала к боброедке Симоньян на RT-ведет там какую то колонку.Колумнистка х@ева.
Муж,видать,был приличным человеком.
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04.02.2023 19:41 Ответить
А як так виходить, що у Австрії в принципі існує якась проросійська партія ще й праворадикальна, ще я якісь заходи влаштовує
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04.02.2023 18:05 Ответить
Як ти думаєш чому Австрія замість осудження за другу світову і виплату репарацій та інших накладів опинилася в лагері постраждалих від Гітлера з усима ніштяками від цього? Звідти поцілунки взасос з Москвою до сих пір.
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04.02.2023 18:39 Ответить
В них і комуністична партія існує
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04.02.2023 18:06 Ответить
мєдлячок..... виконується вперше, в Австрії
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04.02.2023 18:07 Ответить
Дебіли. Корупція, корупція і ще раз корупція
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04.02.2023 18:10 Ответить
ну, не підуть вони на бал... підуть у паб, нахезаються, переб'ють мордИ та будуть кричати "Вєна наш!", "Можєм павтаріть!"...
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04.02.2023 18:11 Ответить
потрібно направити в Відень наш "десант"
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04.02.2023 18:12 Ответить
Австрія не порушила міжнародне право видавши візи вбивцям, які порушили всі міжнародні права?
.
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04.02.2023 18:12 Ответить
ты ссуда хади...ты на бал не хади...а то снег башка пападет...савсем ишак будеш...
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04.02.2023 18:13 Ответить
Ще один партнер, не партнер?
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04.02.2023 18:15 Ответить
не шановні австріяки ,ваш нейтралітет нагадує посивну ********** ...
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04.02.2023 18:17 Ответить
Танці та бали на костях, це рашисти ***** і австрійців кров'ю та лайном мажуть…
От і дочекалися нейтральні австрійці ..
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04.02.2023 18:24 Ответить
То ОБСЄ вимагає від расеі повернути викрадені 50 броньованих автівовок та 3 членів даноі організаціі яких незаконно утримує расія ,а тут якісь вимушені візи до угод які кацапам глибоко в дупі так як і Будапешський меморандум,подвійні стандарти ЄС
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04.02.2023 18:26 Ответить
поздно вср*лись, фашисты австрийские
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04.02.2023 18:30 Ответить
Бл*ди... 🤬
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04.02.2023 18:31 Ответить
тупые лицемерные ублюдки ,накуя вообще визы было давать?!
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04.02.2023 18:34 Ответить
будуть мля
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04.02.2023 18:37 Ответить
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04.02.2023 20:13 Ответить
им тот Бал академиков нахер не упал, им главное успеть заскочить в пару-тройку банков и пронестись напоследок по бутикам.
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04.02.2023 18:38 Ответить
коли попруться на опернбал, то покрадуть не тіко всі унітази, а й традиційно всі лампочки в туалєтах. ще й надпісі там на парашном языгє пооставляють, вроді це їм париж ))
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04.02.2023 18:41 Ответить
Бєлий танєц - Ахвіцери пріглашают прапорщікаф
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04.02.2023 20:47 Ответить
Після цього Австрія є міжнародною клоакою.
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04.02.2023 18:44 Ответить
При в'їзді, треба чіповані ошийники вдягати і відстежувати переміщення.
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04.02.2023 18:54 Ответить
та хай кацапи виєбуть ту австрію, може тоді мозок у них включиться
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04.02.2023 18:56 Ответить
Австріяки будуть не проти, ще й підмахнуть кацапам
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04.02.2023 19:02 Ответить
Какие ссыкливые и продажные ***...и! Фу, мерзость!
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04.02.2023 19:00 Ответить
Батальон Монако подъедет и вместе с батальоном Шёнбрун-Вена сорвут мероприятие рашистов! Что, нит?
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04.02.2023 19:15 Ответить
Довбойоби.
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04.02.2023 19:16 Ответить
>Австрія не порушуватиме міжнародне право шляхом невидачі віз російським делегатам

Справді?

А порушення санкцій Європейського Союзу, членом якого ви є, - то не порушення? І міжнародного права, і законів ЄС водночас?

(Немає кращих скрепів, ніж чемоданчик з валютою).
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04.02.2023 19:18 Ответить
Будуть рузьке на балу чи не будуть?
Уся планета затамувавши подих стежить за тим.
Воістину, планетарна новина!
*******...
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04.02.2023 19:21 Ответить
какаяразніца?
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04.02.2023 19:27 Ответить
Австріяки ще за "Звенздку Радецкего" лизали жопу Рашкостану.
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04.02.2023 19:31 Ответить
Шоу " Танці з вбивцями " . Мабуть професор Фройд прийшов би в захват і розродивсь всебічним психоаналізом.
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04.02.2023 19:39 Ответить
.

Австрiя - добре вiдома шльондра, а Вiдень - старе клубло гебешної сволоти.
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04.02.2023 20:03 Ответить
Австріяки такі ж Штангенциркулі як і звичайні німаки
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04.02.2023 20:09 Ответить
мрази заднеприводные!
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04.02.2023 20:54 Ответить
Австрія-- це частина Австро-Угорської держави в політеці та отримання
газу та нафти з росіі. Вони ж родичі.
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04.02.2023 21:36 Ответить
Читаєш "мине могли не пустити". Суки ви австрійські грьобані.
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04.02.2023 21:52 Ответить
Как бабло, так взяли! А теперь всрались--- но скорее с понтом. Чтоб бабло не отдавать. Виртуозы ещё те венского вальсу!
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04.02.2023 22:19 Ответить
Звісно, вони влаштують бал, і російські прапори вівісять, і Зетки, і бронзові ночі австріякам влаштують, і переворот. Чом би й ні, якщо їх туди пустили?
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04.02.2023 22:49 Ответить
Оце і є корупція на самому вищому рівні.
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05.02.2023 03:35 Ответить
Австро-венгерские проститутки в своем репертуаре.
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05.02.2023 05:46 Ответить
Коррупция (продажность) и падкость австрийских чинуш и политиков (на кровавое бабло орков мордора) не меньше, чем у мадьяров (а может быть даже и больше)!
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05.02.2023 08:35 Ответить
 
 