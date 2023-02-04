Китай поставляет России технологии для ведения войны в Украине, - The Wall Street Journal
Китай предоставляет технологии, необходимые российским военным для ведения войны в Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль.
Об этом пишет со ссылкой на обзор российских таможенных данных The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Хотя Россия имеет возможность удовлетворять большую часть своих основных военных потребностей внутри страны, она в значительной степени полагается на импорт технологий двойного назначения, таких как полупроводники, необходимые для современной войны.
Западные чиновники заявили, что их кампания экономического давления, начатая в феврале прошлого года, взорвет военную машину Москвы, поскольку она нацелена на экспорт в Россию компьютерных чипов, инфракрасных камер и радиолокационного оборудования.
Но таможенные и корпоративные записи показывают, что Россия все еще может импортировать эти технологии через страны, не присоединившиеся к усилиям США, направленным на отрезку Москвы от мировых рынков.
Таможенные записи показывают, что китайские государственные оборонные компании поставляют навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей находящимся под санкциями российским государственным оборонным компаниям.
Это лишь некоторые из десятков тысяч партий товаров двойного назначения – продуктов, имеющих как коммерческое, так и военное применение – которые Россия импортировала после своего вторжения в прошлом году, согласно таможенным документам, предоставленным C4ADS, вашингтонской некоммерческой организацией, специализирующейся на выявлении угроз национальной безопасности. Большинство поставок двойного назначения поступало из Китая, свидетельствуют эти данные.
Записи, с которыми ознакомился WSJ, показывают, что китайские компании – как государственные, так и частные – являются доминирующими экспортерами товаров двойного назначения, которые, по словам американских чиновников, вызывают особую обеспокоенность.
WSJ проанализировал более 84 000 поставок, зарегистрированных российской таможней в период после того, как Запад приступил к кампании экономического давления, сосредоточенной на товарах, которые администрация Байдена назвала критически важными для российской армии.
"Утверждение о том, что Китай оказывает "помощь" России, не имеет под собой никаких фактических оснований, а сугубо спекулятивным и намеренно раздутым", - заявил Лю Пенгю, спикер посольства Китая в Вашингтоне, в комментарии WSJ. Лю подтвердил давнюю позицию Пекина, что Китай выступает против того, что он называет односторонними санкциями, не имеющими под собой никаких оснований в соответствии с международным правом.
Поддержка Китаем России, которая ведет войну против Украины, должна была стать предметом обсуждения во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в эти выходные. Эта поездка была отложена на неопределенный срок в пятницу после того, как Пентагон заявил, что отследил китайский разведывательный аэростат над континентальной частью США в начале недели.
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орча мова - мова ********.
Підозрюю, що ви турок.
А почему не взорвали мосты признался Подоляк в интервью Фактам. Это было именно решение Зеленского.
"Мы не могли поверить во вторжение, не были готовы взрывать мосты" - Подоляк о фундаментальных ошибках власти
https://www.5.ua/ru/polytyka/mi-ne-mohly-poveryt-vo-vtorzhenye-ne-bily-hotovi-vzrivat-mosti-podoliak-o-fundamentalnikh-oshybkakh-vlasty-286342.html
Новая Каховка ГЭС наступление z-войск 24.02.2022 г.
https://www.youtube.com/watch?v=Not7jbKjybg
Если бы они хотели завалить россию,амеры это бы сделали ещё в 90-е,когда после распада совка рашка была предельно слаба.Но вместо этого ей начали давать кредиты и приняли в G7.Пора уже проснуться,и повысить свой политический уровень.
И поможет вам в этом,например,политолог Дмитрий Корнейчук.
Почитайте его ТГ или ФБ.На многие вещи посмотрите по другому.
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
а Україні бачите не можна все використовувати бо буде якась бл@дь ескалація
Не вийде.Вони всі,одна шайка.А все,що ми бачим-театральна вистава.Уся політика-це вистава для лохторату.Якщоб усі люди планети про це здогадались,їми би було неможливо маніпулювати.
Саме цікаве - попереду!
або впродовж....
Як буде Ваша ласка
ТАК????
на протязіпротягом....
не встигаю за часом!
Тут однією кількістю живої сили вони можуть "зачавити"... і особливих технологій не треба. А технології в них тепер теж є.
Америка с ними как с людьми, а они борзеют.
Пусть летают ещё столетие на Ту-104 с движками от Ил-76.
Надо учесть, что у них есть и свои разработки.
На фоне экономического конфликта, они просто уберут сдерживающие их патентные права.
Уже скоро два года, как у Украины нет Чрезвычайного и Полномочного посла в Китайской Народной Республике.
За все более чем 30 лет двусторонних отношений такого длительного периода, когда Украина была представлена в Пекине временным поверенным, не было. Отчасти сложности поиска кандидата были связаны с эпидемией и жесткими мерами карантина в Китае в последние три года. Но отсутствие в Китае аккредитованного посла с начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины вызывает удивление и непонимание.
При этом президент Зеленский и его окружение сетуют на отсутствие каналов коммуникации с руководителями Китая и пытаются донести свои послания до обитателей Чжуннаньхая (резиденции китайских лидеров) самыми нетрадиционными способами - вплоть до передачи послания от Зеленского Си Цзиньпину через жену украинского лидера прямо в руки вице-премьера китайского правительства Лю Хэ, находившегося на прошлой неделе в Давосе.
Такие «новации» и неожиданные ходы в межгосударственном диалоге высокого уровня у китайской стороны вызывают, мягко говоря недоумение. Ответа на них не будет. В Пекине привыкли действовать в рамках устоявшихся дипломатических практик, где контакты между диппредставительствами и дипломатами играют первоочередную роль и предшествуют диалогу лидеров государств.
Косвенно это подтверждается хотя бы тем, что почти за год широкомасштабной войны председатель Си воздерживался от прямого диалога с Зеленским. Состоялись лишь два телефонных разговора и встреча министров иностранных дел Украины и КНР Дмитрия Кулебы и Ван И на полях последней Генассамблеи ООН.
Взывая к диалогу с Китаем, Зеленский одновременно медлит с назначением посла в Пекин.
Летом 2021 года стало известно, что США одобрили заявки компании на закупку микросхем на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов. Их используют для производства экранов и сенсоров.