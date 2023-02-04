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Новости Война
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импорт (552) Китай (2790) россия (92990) технологии (627) экспорт (872)

Китай поставляет России технологии для ведения войны в Украине, - The Wall Street Journal

путін,сі

Китай предоставляет технологии, необходимые российским военным для ведения войны в Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль.

Об этом пишет со ссылкой на обзор российских таможенных данных The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Хотя Россия имеет возможность удовлетворять большую часть своих основных военных потребностей внутри страны, она в значительной степени полагается на импорт технологий двойного назначения, таких как полупроводники, необходимые для современной войны.

Также читайте: Китай следит за войной РФ против Украины и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения, - Столтенберг

Западные чиновники заявили, что их кампания экономического давления, начатая в феврале прошлого года, взорвет военную машину Москвы, поскольку она нацелена на экспорт в Россию компьютерных чипов, инфракрасных камер и радиолокационного оборудования.

Но таможенные и корпоративные записи показывают, что Россия все еще может импортировать эти технологии через страны, не присоединившиеся к усилиям США, направленным на отрезку Москвы от мировых рынков.

Также читайте: Блинкен отменил визит в Пекин из-за скандала со "шпионскими" воздушными шарами

Таможенные записи показывают, что китайские государственные оборонные компании поставляют навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей находящимся под санкциями российским государственным оборонным компаниям.

Это лишь некоторые из десятков тысяч партий товаров двойного назначения – продуктов, имеющих как коммерческое, так и военное применение – которые Россия импортировала после своего вторжения в прошлом году, согласно таможенным документам, предоставленным C4ADS, вашингтонской некоммерческой организацией, специализирующейся на выявлении угроз национальной безопасности. Большинство поставок двойного назначения поступало из Китая, свидетельствуют эти данные.

Записи, с которыми ознакомился WSJ, показывают, что китайские компании – как государственные, так и частные – являются доминирующими экспортерами товаров двойного назначения, которые, по словам американских чиновников, вызывают особую обеспокоенность.

Также читайте: В США считают, что китайские компании продают России каски и бронежилеты, - CNN

WSJ проанализировал более 84 000 поставок, зарегистрированных российской таможней в период после того, как Запад приступил к кампании экономического давления, сосредоточенной на товарах, которые администрация Байдена назвала критически важными для российской армии.

"Утверждение о том, что Китай оказывает "помощь" России, не имеет под собой никаких фактических оснований, а сугубо спекулятивным и намеренно раздутым", - заявил Лю Пенгю, спикер посольства Китая в Вашингтоне, в комментарии WSJ. Лю подтвердил давнюю позицию Пекина, что Китай выступает против того, что он называет односторонними санкциями, не имеющими под собой никаких оснований в соответствии с международным правом.

Поддержка Китаем России, которая ведет войну против Украины, должна была стать предметом обсуждения во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в эти выходные. Эта поездка была отложена на неопределенный срок в пятницу после того, как Пентагон заявил, что отследил китайский разведывательный аэростат над континентальной частью США в начале недели.
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Топ комментарии
+36
Хто б сумнівався.
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04.02.2023 18:04
+15
параша озброюється всім підряд і на війні буде використовувати все,

а Україні бачите не можна все використовувати бо буде якась бл@дь ескалація
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04.02.2023 18:15
+13
Какая слабость? Коалиция против ***** сейчас - 53 самых развитых страны мира. Даже антигитлеровская коалиция была меньше. Война - это прежде всего ресурсы.
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04.02.2023 18:19
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Правила форума Совет форумчан
Хто б сумнівався.
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04.02.2023 18:04 Ответить
більшість в Україні сумнівається, що китай є військовим союзником московії. Так само як, те що турція політичний і економічний союзник.
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04.02.2023 18:42 Ответить
Вы взагалі уявляєте, що було б, якби турки не перекрили Босфор та дозволили прохід рашистським ракетогосіям?
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04.02.2023 18:50 Ответить
закриття Босфору, це міжнародна угода, яка не має прямого відношення до України. Звісно турція могла порушити цей договір, з наслідками.
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04.02.2023 18:59 Ответить
Заблуждаетесь, согласно Конвенции Монтре, Турция имеет право перекрыть проход, а не обязанность это делать. Собственно говоря, еще и благодаря запрету турков на использование своего воздушного пространства, корабли орков не обстреливают из Средиземного моря со своих ракетоносителей, несмотря на все просьбы пуйла.
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04.02.2023 21:39 Ответить
Під час війни, в якій вона(турція) не бере участь, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8 протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави.

орча мова - мова ********.
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04.02.2023 21:45 Ответить
Читайте Конвенцию в оригинале (на английском) и не рассказывайте сказок. Касаемо орочьего языка. Могу конечно персонально Вам написать на своем родном. Уверены, что это лучше? Вы полиглот?
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04.02.2023 21:53 Ответить
краще на англійській тоді. По друге, я довіряю українській Вікі повністю, а якщо ви вважаєте свою брехню істеною, можете там виправити.

Підозрюю, що ви турок.
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04.02.2023 22:41 Ответить
Якби турки не сиділи на берегах Босфору то жили б в 19 століття і далі. Все що сьогодні є ********* і цивільного в Турції створено лише завдячуючи членству в НАТО. Приберіть НАТО з Турції і отримаєте Північну Джамахерію за 10-15 років.
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04.02.2023 19:45 Ответить
ну і що б це змінило? оркам щось заважає перекидати калібри з тих кораблів що в серередземці,повітрям для поповнення бк ЧФ? ні.то яка нам різниця,ми МОРЕ НЕ КОНТРОЛЮЄМО,ні при 3 кацапських ракетоносіях ні при 10ти ,чи може хтось досі вірить в морський десант під Одесою?
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05.02.2023 02:31 Ответить
звідки Ви взяли "більшість" про Китай і Турків, котрі є пасивні співучасники рашистської окупації України,а останні "дзвіночки" від турецького "пердогана" відносно того,що в Україну не варто поставляти танки ,прямо вказує на турка.як співучасника рашистської окупації.Війну в Україні і її окупацію ,куйло погодив і з турком і з китаєм і з німкенею меркель.
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04.02.2023 19:25 Ответить
Проводили опитування? І який відсоток сумнівається?
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04.02.2023 19:31 Ответить
Не даром же говорят - третья мировая война.
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04.02.2023 18:04 Ответить
Еще нет, но учитывая слабость Запада обязательно будет
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04.02.2023 18:09 Ответить
Какая слабость? Коалиция против ***** сейчас - 53 самых развитых страны мира. Даже антигитлеровская коалиция была меньше. Война - это прежде всего ресурсы.
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04.02.2023 18:19 Ответить
нет, прежде всего твердость намерений...Например намерений дать єти ресурсы для победы. Намерений перекрыть каналы поставок и сбыта, а не выписывать 50 исключений из правил
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04.02.2023 18:30 Ответить
Если бы они не хотели - Украины бы уже не было как страны. Только благодаря помощи союзников, в основном США, мы смогли выстоять в самое тяжелое время весны\лета 2022 года.
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04.02.2023 18:35 Ответить
не все так просто..они то хотят, но стратегическая цель ослабить россию, да ты это сам прекрасно знаешь...а в достижении стратегической цели, не обязательно задействовать весь тактический инструментарий...Ресурсы решают, безусловно, но я в ****, от "готовности" цивилизованного мира к противостоянию с рашкой. По всему видать если б не Украина, то кацапское желание помыть сапоги в Ла-Манше выглядит вполне реальным...
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04.02.2023 18:40 Ответить
Была бы не Украина, а, например Польша. Была бы Швеция, Норвегия, Финляндия. Не говоря уже о Британии. Вопрос в том, что если бы с 2019 года у нас была вменяемая власть, которая слышала что говорят союзники - то и такой войны бы не было.
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04.02.2023 18:49 Ответить
Для меня принципиально выживет ли моя страна. Все что дальше это НАТО и уже совсем другая история. Про 2019 год таки да, но вообще-то у нас было более 30 лет, в отличии от УНР, которые просрали. Про разминированный Чонгар говорят часто, но про то что никаких фортификаций на границе с Крымом с 2014 не было - почти никто...
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04.02.2023 19:14 Ответить
Были фортификации. Видел своими глазами. И юг Херсонской - это три магистральных и десятки оросительных каналов со сплошными мостами. Кривоносу поверите?

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04.02.2023 19:24 Ответить
безперечно Кривоносу я вірю, в зраді, тим більш як житель півдня, не сумніваюсь, але фортифікацій не було, принаймні у повного розуміння цього поняття(як на Донбасі, наприклад)...у кацапів їх і то побільше було, знаю від людей що в Криму бували...цікаво що і де саме ти бачив? Арабаться стрілка, те що я бачив- гуляй не хочу. Тільки наряди прикордонників. Стосовно мостів це не фортифікації, канали тим більше, бо пройшли дорогами як на параді. Навіть підрив Генічеського не вирішив питання. До того ж закинуті в тил ДРГ(як оперативні так і закронсервовані) унеможливлювали багато речей...
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04.02.2023 19:55 Ответить
Ну я тоже к югу Херсонской имею самое непосредственное отношение. И фортификации на Чонгаре и Перекопе до сох пор хорошо видно на Гугл-Земля если посмотреть историю снимков. Как и укрепрайон под Черной Долиной. Дело в том, что каналы превращают юг области в своеобразные небольшие "островки", соединенные мостами. И подрыв этих мостов, особенно на Каховской и Краснознаменских системах - остановил бы орков на недели. И дал бы возможность организовать оборону чуть севернее. Я уже не говорю про Каховскую ГЭС и Антоновский мост. Как можно было пустить орков за Днепр, где ширина реки от 450 до 1800 метров и больше нет других мостов - просто не укладывается в голове.

А почему не взорвали мосты признался Подоляк в интервью Фактам. Это было именно решение Зеленского.
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04.02.2023 20:16 Ответить
Я во многом согласен. Про Подоляка не знаю, не смотрю, но очевидно что причини провала могут буть даже глубже чем ми себе сейчас представляем. По любому, не було главного-подготовленного человеческого ресурса. За Антоновский мост и бои там есть хорошее интервью танкиста Пальченко. Никакие тактические действия тут не исправили б ситуацию, если СТРАТЕГИЧЕСКИ на оборону куй положили. Хоть кацапи провалили свой план "Киев за три дня", уверен что за сохранность мостов и переходов они очень хорошо подумали, предприняв разноплановие мероприятия.
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04.02.2023 21:32 Ответить
Не было никаких мероприятий по сохранности. Зеленский, как верховный, лично не разрешил взрывать мосты и инфраструктуру. Читайте по ссылке. Решение было принято уже вечером, когда орки были уже далеко за Днепром. И боев за Антоновский не было. Орки его, как и ГЭС, прошли колоннами еще до 11 утра 24.02 походным маршем не останавливаясь. То, что вы называете боем за мост - это выход 59ки из окружения уже ближе к вечеру. И если бы не отчаянное геройство этого пацаненка танкиста, то еще неизвестно чем бы все это закончилось.

"Мы не могли поверить во вторжение, не были готовы взрывать мосты" - Подоляк о фундаментальных ошибках власти
https://www.5.ua/ru/polytyka/mi-ne-mohly-poveryt-vo-vtorzhenye-ne-bily-hotovi-vzrivat-mosti-podoliak-o-fundamentalnikh-oshybkakh-vlasty-286342.html

Новая Каховка ГЭС наступление z-войск 24.02.2022 г.
https://www.youtube.com/watch?v=Not7jbKjybg
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04.02.2023 21:50 Ответить
стратегічне завдання- знищіти парашу, або довести її до рівня плинтусу та й завдати ядерного удару по країні з виснаженими ракетними силами. мені подобаєтются усі варіанти
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04.02.2023 20:10 Ответить
не все так просто..они то хотят, но стратегическая цель ослабить россию.
Если бы они хотели завалить россию,амеры это бы сделали ещё в 90-е,когда после распада совка рашка была предельно слаба.Но вместо этого ей начали давать кредиты и приняли в G7.Пора уже проснуться,и повысить свой политический уровень.
И поможет вам в этом,например,политолог Дмитрий Корнейчук.
Почитайте его ТГ или ФБ.На многие вещи посмотрите по другому.
https://t.me/DmitryKorneychuk
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
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04.02.2023 21:41 Ответить
Самое интересное)) Вместо Блинкена в тот регион отправятся погостить Томагавки и гиперзвуковые ракеты. По ходу Япония дала добро на их размещение.
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04.02.2023 21:43 Ответить
Вбивці.
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04.02.2023 18:05 Ответить
параша озброюється всім підряд і на війні буде використовувати все,

а Україні бачите не можна все використовувати бо буде якась бл@дь ескалація
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04.02.2023 18:15 Ответить
Неможливо відслідковувати постачання одночасно з Китаю, Турції, Арменії, Казахстану та Монголії. тому россія продовжує отримувати конвеєрні лінії та обладнання для виробництва усієї зброї, що їм треба. ВПК у них теж працює 24/7 по всій країні і якщо у нас не буде зброї для постачання бавовни на їх виробничі потужності то нічого не зміниться. санкції до одного місця, навіть не відчувається що вони взагалі якось вплинули на рф з 24 лютого.
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04.02.2023 21:51 Ответить
Повний розрив відносин з цими підорами!!!Що?Не проживемо без китаю??Та пішли вони на ***!!!Наші люди гинуть((((
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04.02.2023 18:15 Ответить
да ви що ? президент казав це наш майбутній гарант безпеки !
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04.02.2023 18:21 Ответить
все що каже пРЕЗИДЕНТ-не є керівництвом до дії)))
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04.02.2023 18:26 Ответить
китай втихесеньку буде заохочувати рососію на пряме зіткнення з США... з надією ослаблення обох суперників... але в будь-якому випадку, якщо буде, як і раніше, отримувати провідні заводи та технології, залишиться в профіциті...
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04.02.2023 18:15 Ответить
китай втихесеньку буде заохочувати рососію на пряме зіткнення з США... з надією ослаблення обох суперників.
Не вийде.Вони всі,одна шайка.А все,що ми бачим-театральна вистава.Уся політика-це вистава для лохторату.Якщоб усі люди планети про це здогадались,їми би було неможливо маніпулювати.
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04.02.2023 21:47 Ответить
Підераси!
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04.02.2023 18:15 Ответить
у поганому сенсі
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04.02.2023 18:28 Ответить
Китай ослабить рашку і просто зайде "за Урал"... Він (Китай) чекає поки рашка свої війська зі Сходу перекине на Захід...
Саме цікаве - попереду!
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04.02.2023 18:15 Ответить
тільки не в цьому столітті(((на жаль!!!
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04.02.2023 18:17 Ответить
ваш оптимізм викликає зворотній оптимізм))))
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04.02.2023 18:23 Ответить
Китай піде в наступ по 5-10 млн людей! Набоїв у рашки не вистачить!!!!....
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04.02.2023 18:30 Ответить
будеш "на протязі" застудишся...
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04.02.2023 18:31 Ответить
в мене імунітет хороший - батьки були вільні козаки!
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04.02.2023 18:38 Ответить
на протязі....
або впродовж....
Як буде Ваша ласка
ТАК????
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04.02.2023 18:40 Ответить
на протязі протягом....
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04.02.2023 18:43 Ответить
радянська школа в мене ще!!!
не встигаю за часом!
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04.02.2023 18:45 Ответить
я не Ванга, але здається мені, що протягом від 1 до 10 років
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04.02.2023 18:46 Ответить
а Японія не буде проти забрати СВОЄ
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04.02.2023 18:20 Ответить
Такий варіант не влаштовує США: це означатиме значне посилення Китаю.
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04.02.2023 18:30 Ответить
+
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04.02.2023 21:46 Ответить
ух їбать радості від того що замість 140 млн їбанаріума з ресурсами.буде півтора млрд їбанаріум з ресурсами і імперскими захцянками а-ля імперія періоду Цінь...
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05.02.2023 02:34 Ответить
Китаи падлюки - але як на них натиснеш . Це не Іран що можна дронами перевиховувати .
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04.02.2023 18:18 Ответить
хоча б визнати, що це ворог.
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04.02.2023 18:45 Ответить
Не дай Бог такого реального ворога...
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04.02.2023 18:59 Ответить
від нашого бажання, це не як не залежить, як і у випадку з московією.
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04.02.2023 19:02 Ответить
Якого такого ворога армія Китаю це дутий фейк
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10.02.2023 18:16 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E


Тут однією кількістю живої сили вони можуть "зачавити"... і особливих технологій не треба. А технології в них тепер теж є.
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10.02.2023 20:40 Ответить
він може бути і кацапським, щоб зірвати візит Блінкена... щось на зразок операції по спаленню Корана в Швеції. почерк гебні.
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04.02.2023 18:28 Ответить
насправді китай дуже вразливий,дуже велика щільність населення і велика залежність від навколишнього світу.якщо вони увяжуться в війну - то це буде крок дурніший чим СВО.
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04.02.2023 18:22 Ответить
Китай отсекут от высоких технологий, чтобы он всегда смотрел в рот США.
Америка с ними как с людьми, а они борзеют.
Пусть летают ещё столетие на Ту-104 с движками от Ил-76.
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04.02.2023 18:22 Ответить
Это приведет лишь к клонированию и беспрепятственной продаже.
Надо учесть, что у них есть и свои разработки.

На фоне экономического конфликта, они просто уберут сдерживающие их патентные права.
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04.02.2023 19:49 Ответить
Китайці мерзенні лицемірні покидьки...
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04.02.2023 18:24 Ответить
///
Уже скоро два года, как у Украины нет Чрезвычайного и Полномочного посла в Китайской Народной Республике.

За все более чем 30 лет двусторонних отношений такого длительного периода, когда Украина была представлена в Пекине временным поверенным, не было. Отчасти сложности поиска кандидата были связаны с эпидемией и жесткими мерами карантина в Китае в последние три года. Но отсутствие в Китае аккредитованного посла с начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины вызывает удивление и непонимание.

При этом президент Зеленский и его окружение сетуют на отсутствие каналов коммуникации с руководителями Китая и пытаются донести свои послания до обитателей Чжуннаньхая (резиденции китайских лидеров) самыми нетрадиционными способами - вплоть до передачи послания от Зеленского Си Цзиньпину через жену украинского лидера прямо в руки вице-премьера китайского правительства Лю Хэ, находившегося на прошлой неделе в Давосе.

Такие «новации» и неожиданные ходы в межгосударственном диалоге высокого уровня у китайской стороны вызывают, мягко говоря недоумение. Ответа на них не будет. В Пекине привыкли действовать в рамках устоявшихся дипломатических практик, где контакты между диппредставительствами и дипломатами играют первоочередную роль и предшествуют диалогу лидеров государств.

Косвенно это подтверждается хотя бы тем, что почти за год широкомасштабной войны председатель Си воздерживался от прямого диалога с Зеленским. Состоялись лишь два телефонных разговора и встреча министров иностранных дел Украины и КНР Дмитрия Кулебы и Ван И на полях последней Генассамблеи ООН.

Взывая к диалогу с Китаем, Зеленский одновременно медлит с назначением посла в Пекин.
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04.02.2023 18:24 Ответить
нет подходящего инструктора соответствующих курсов
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04.02.2023 18:33 Ответить
Хммм...У послицы Украины в Болгарии нет подружки?
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04.02.2023 19:05 Ответить
у женщин есть конкурентки, подружек не бывает
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04.02.2023 19:07 Ответить
с.ки косогла..е
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04.02.2023 18:26 Ответить
кляті жовті комуняки.
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04.02.2023 18:30 Ответить
Це нам на розуміння що китайський повій і їх бізнесу в Україні не повинно бути взагалі.Китай це саранча якій на все насрати.
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04.02.2023 18:36 Ответить
США санкціями поклали Huawei. Теж саме треба зробити і з тими компаніями, які співпрацюють з Росією і іншим буде всже неповадно. Якщо важко змусили підтримувати санкції всю країну, то це можна зробити на рівні бізнесу
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04.02.2023 18:41 Ответить
Экономические показатели компании растут, как оборот и прибыль.

Летом 2021 года стало известно, что США одобрили заявки компании на закупку микросхем на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов. Их используют для производства экранов и сенсоров.
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04.02.2023 19:53 Ответить
Той хто вірить китайцям - дурень, той хто вірить китайцям комуністам - дурень в кубі...
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04.02.2023 18:48 Ответить
Я з самого початку знав що Китай на стороні рашистів. Відвойовувати будь що вони у них не будуть. Пу і так віддасть в обмін на допомогу . Раша- каландайк ресурсів і енергоносіїв. Китай добре розуміє хто їх справжній ворог і тільки чекає моменту щоб піти ва-банк...Європа не становить для нього особливої загрози так-як в разі ядерного удару першою піде на дно. І вона це добре розуміє...і балансує...Тому ситуація, яка склалась останнім часом доволі складна і небезпечна. В усякому разі-для нас...Кожна країна буде думати про власні інтереси...
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04.02.2023 18:51 Ответить
А американці бояться над своєю територією китайський розвідувальний зонд збити...
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04.02.2023 18:55 Ответить
Які там, в червоножопих технології? кетай на західних технологіях здатний клєпати фуфло, а без них хіба що бальзам зірочка
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04.02.2023 18:59 Ответить
Сейчас особо технологий то нет. Единственное что в мире развивается это дизайн и соцсети. А то что считалось в прошлом веке "технологиями" уже ширпотреб. Человечество давно зашло в тупик.
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04.02.2023 19:24 Ответить
Всё уже давно изобретено просто берут понемногу и выдают как новое изобретение .
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04.02.2023 21:30 Ответить
Пока у власти в Китае уродливый современный коммунизм, эта страна всегда будет угрозой для демократического мира. Западу в конце 80-х надо было вместе с совком сносить этот режим, а не торговать с ним и вкладывать сумасшедшие инвестиции. Вырастили узкоглазого монстра
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04.02.2023 19:33 Ответить
Ця війна ніколи не закінчиться
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04.02.2023 20:02 Ответить
китай використовує мокшів та скуповує "арахамій" в Україні
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04.02.2023 20:17 Ответить
Давно надо было пана Мельника отрядить в Китай послом, он у нас языком дерзок и умом крепок, вот бы и показал себя.
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04.02.2023 21:24 Ответить
Американский генерал ВВС Майк Манихан разослал служебное письмо командирам, в котором призвал готовиться к войне с Китаем в 2025 году.
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04.02.2023 21:26 Ответить
китайози падли...
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04.02.2023 22:58 Ответить
Другани Агрохімії рєшають з кацапами. Взагалі не розумію цих жовтопиких. Приходьте в Сибір і забирайте все що треба. Ні,їм Тайвань давай, із США давай погриземось...Самі собі проблеми створюють. Придурки.
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05.02.2023 00:18 Ответить
імперські амбіції у червоних жовтопиких такі,що там ***** і поруч не тарахтів,в рашку вони якщо і влізуть,то тільки як плацдарм для подальшої експансії на євразійському континенті, поки знов ***** не вхоплять такої,щоб знов відкотились в розвитку до ловлі горобців...
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05.02.2023 02:40 Ответить
А кто бы сомневался. Вот только Госдеп этого почему то не замечает
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05.02.2023 05:42 Ответить
 
 