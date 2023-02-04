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Бахмут (1599) Маляр Анна (412)

Российские оккупанты бросили все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута, - Маляр

маляр,ганна

На этой неделе войска РФ всеми силами пытались прорвать оборону Бахмута и усилить наступление на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам Маляр, если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и кратко подытожить, то можно заметить, что войскам РФ не удалось продвинуться на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении", - пояснила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты массово сжигают своих погибших в мобильных крематориях, даже не идентифицируя, - Маляр
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Топ комментарии
+30
Не слушайте всяких позитивных блогеров и тупую куклу Маляр. Она отрабатывает свои сотни тысяч зарплаты. Слушайте Залужного. Нам сейчас тяжело, реально тяжело. Врага нельзя недооценивать, к нему нужно относиться со всей серьёзностью.
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04.02.2023 19:11
+24
Если бы под каждым захваченным городом Украины кацапы клали столько своего поганого мяса, то вонючей параши уже не было бы.
Бахмут- город Герой, а его Защитники- Боги !!!
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04.02.2023 19:04
+24
а ви думаєте наші сили безмежні ?
чи наші захисники безсмертні ?
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04.02.2023 19:09
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https://www.youtube.com/watch?v=7a0Z2_kwAwg https://www.youtube.com/watch?v=7a0Z2_kwAwg

а потім і "запоют"
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04.02.2023 19:02 Ответить
І тут кацапня картинку на другому плані в українців вкрала. Показали хату мазанку, а не ізбу
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04.02.2023 19:09 Ответить
Если бы под каждым захваченным городом Украины кацапы клали столько своего поганого мяса, то вонючей параши уже не было бы.
Бахмут- город Герой, а его Защитники- Боги !!!
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04.02.2023 19:04 Ответить
Якщо вони кинули на Бахмут всі(!) сили, де наше просування на інших ділянках?
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04.02.2023 19:04 Ответить
а ви думаєте наші сили безмежні ?
чи наші захисники безсмертні ?
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04.02.2023 19:09 Ответить
Не слушайте всяких позитивных блогеров и тупую куклу Маляр. Она отрабатывает свои сотни тысяч зарплаты. Слушайте Залужного. Нам сейчас тяжело, реально тяжело. Врага нельзя недооценивать, к нему нужно относиться со всей серьёзностью.
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04.02.2023 19:11 Ответить
А що Залужний щось сказав чи написав про Бахмут? Це ми йому писали про Соледар і Кремінна, про Бахмут....
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04.02.2023 22:52 Ответить
Вы готовы учить Залужного воевать? Без проблем, звоните ему
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04.02.2023 22:54 Ответить
Повторюсь, а що Залужний щось сказав,що ви на нього зсилаєтеся? Я маю контакти з Залужним, і знаю,що він пише і говорить.
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04.02.2023 23:13 Ответить
... Розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім в наземному та повітряному просторах України. Важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ. ...
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05.02.2023 00:13 Ответить
Мадемуазель, война не игра в шахматы и нет для зрителей доски для показа очередного шага гроссмейстера. Узнаем в свое время.
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04.02.2023 19:15 Ответить
Позвоните Залужному, он как раз недавно здесь интересовался, почему Марта Шепель не звонит. Наверное хотел доложить вам.
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04.02.2023 21:00 Ответить
Если орки станули все силы в одну точку значит нужно подтянуть арту и залповые системы и утюжить пока они не закончатся.
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04.02.2023 19:06 Ответить
Вся справа втім шо кацапні набагато більше ніж нас...
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04.02.2023 19:11 Ответить
Та да. И они не такие идиоты, как нас пытаются убедить всякие голоса власти. Они используют тоже все, что есть - от коптеров до брони и арты. И этого дерьма у них много. Мы победим обязательно, но это будет совсем не легко и не быстро.
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04.02.2023 19:17 Ответить
А я и не говорил что нам нужно закидывать кацапов мясом. Нам нужно залить ту Орду снарядами и бомбами. К тому же мы сами дали возможность врагу сосредоточиться на одном направлении. Пока рашисты долбят на Бахмуте нам нужно пробиваться к Мелитополю и Мариуполю чтобы отрезать их от крыма. Потому как орки закончат с Бахмутом и дамбасом они все соберутся под Запорожьем и тогда так просто их не выковыряешь.
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04.02.2023 19:31 Ответить
Це ти Залужному підказку даєш? Чи ти думаєш шо він про це не знає?
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04.02.2023 19:36 Ответить
ЗСУ Б"ЄТЬСЯ !!! ВІРЮ В ЗСУ !!
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04.02.2023 19:06 Ответить
шо кому удалось? кто шо знает???
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04.02.2023 19:11 Ответить
то кацапобот или зрадойоб обыкновенный)
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04.02.2023 19:12 Ответить
Deep State - район лесов у Кременной. Там видно.
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04.02.2023 19:26 Ответить
Для утриммання Бахмута ми втратили за січень багато людей .Цілей багато а снарядів мало от що кажуть наші артелеристи .Захід каже що для них ціль наша перемога ,але просто казати це мало без озброєння якого немає
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04.02.2023 19:11 Ответить
снарядів мало... бо такої інтенсивності майже цілодобово в тим пекельннім пеклі... не може витримати ні одна артилерія в світі...ні одна служба забезпечення...
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04.02.2023 19:16 Ответить
На жаль це так...Знову надія на Б-га, та на ЗСУ...
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04.02.2023 19:18 Ответить
сподіватися на захід- цей шлях в нікуди, завтра все зміниться і подсос закінчится. Тому діяти треба через своi сьогоднішні можливості та запаси.
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04.02.2023 19:19 Ответить
попробуйте себе представить логистическую цепочку от арсенала в Алабаме до позиции Трех сокир в 20 км от Бахмута.
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04.02.2023 21:04 Ответить
писали нещодавно що з новосибірськоi колоніi 1000 зеків на фронт відправили.
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04.02.2023 19:16 Ответить
"Если Украина хочет вступить в ЕС, она должна гарантировать, что не нападет на Венгрию". - Заявил Премьер-министр Венгрии Орбан
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04.02.2023 19:16 Ответить
а подсрачник считается нападением??? если нет...тогда не нападем - гарантируем...
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04.02.2023 19:18 Ответить
Його робота - відпрацювати гроші ***** і не пустити Україну в ЄС. Якщо ***** накаже, завтра воно заявить, що Україна має надати гарантії ненападу на Марс, Альфа Центавра і Планету Мавп.
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04.02.2023 19:21 Ответить
То вони що- насправді нас ссуть більше ніж орків? Оце ніфіга собі новина...
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04.02.2023 19:23 Ответить
а шо у них армия есть?)))30 советских танков 50 бмп 100 пушек и 20к армии или 30 к,неважно,вот то моща
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04.02.2023 19:27 Ответить
Немає того
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04.02.2023 19:32 Ответить
Хай нах валят за Урал на свою историческую родину. Как показала практика, кацапы им родные братья
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04.02.2023 19:38 Ответить
вы в МО деморализовали армию отменив боевые выплаты большинству тех, кто на фронте. Ожидайте последствия.
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04.02.2023 19:16 Ответить
Это уже не смешно. Такие аналогии вспоминаются! Паулюс - необходимо выводить 6 армию пока есть возможность. Гитлер - держать любой ценой! В итоге ни Гитлера ни 6 армии! Паулюсу повезло немного больше.
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04.02.2023 19:22 Ответить
Шо там казати -- заліза мало -- вже танками наші окопи утюжать -- скоро до рукопашноі діиде .
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04.02.2023 19:27 Ответить
Хай далі заповзуть...паскуди...( на мапу подивіться і обмізкуйте)
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04.02.2023 19:34 Ответить
Прориви відрізати можна - але чим -- танків нема -- і при на наступу потєрі в 3 - 4 рази більші .
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04.02.2023 19:43 Ответить
ПРИЦУЦУВАТА МАр"яна Безугла слава Богу своє
рило не суне в командуванні військами
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04.02.2023 19:31 Ответить
росіяни кинули всі сили на захоплення Бахмута, а міноборони України - всі сили, щоб відмазати свого міністра з яйцями за 17 грн, до речі, а які повноваження у його заступника маляр?
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04.02.2023 19:37 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.02.2023 19:37 Ответить
Може замість цієї ікспердки з телешоу, треба дійсно військових спеціалістів залучати.
рашка там зараз застосовує тактику малих котлів (Дмитро Снегірьов).
Мер Слов'янська закликав місцян до евакуації.
А цю можна випускати, щоб розповісти про чергові шашличкі на свята.
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04.02.2023 19:48 Ответить
Ну раз там всі їх сили,то крийте їх всім чим є,і як можна- "нє жалєйтє аґня".
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04.02.2023 19:59 Ответить
жги быдлонасекомышей болот мацковии...
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04.02.2023 20:11 Ответить
малЯр вона і в Африці - малЯр, - базікає по папірцю і все.
деякі вояки ЗСУ середньої ланки керування (молодші офіцери) висловлують свої погляди щодо Бахмуту, що в багатьох сенсах оборона міста не вартує тих людських, у першу чергу, ресурсів, які ми втрачаємо останнім часом.
Розумію, що ні вони, ні, тим паче, я не є військовими стратегами з Генштабу ЗСУ, щоби оцінити важливість цього рубежу, але, зважаючи на чутки, що недоНаполеон поставив за мету боронити Бахмут не зважаючи на втрати, виглядає це протистояння з московським м'ясом досить тривожно.
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04.02.2023 21:20 Ответить
Ну якщо це каже баба з ток-шоу, що підробляє базікалом у продавця яєць по 17, то тоді воно конєчно.
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05.02.2023 00:36 Ответить
 
 