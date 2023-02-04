Российские оккупанты бросили все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута, - Маляр
На этой неделе войска РФ всеми силами пытались прорвать оборону Бахмута и усилить наступление на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По словам Маляр, если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и кратко подытожить, то можно заметить, что войскам РФ не удалось продвинуться на Лиманском и Бахмутском направлениях.
"На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении", - пояснила она.
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а потім і "запоют"
Бахмут- город Герой, а его Защитники- Боги !!!
чи наші захисники безсмертні ?
рило не суне в командуванні військами
рашка там зараз застосовує тактику малих котлів (Дмитро Снегірьов).
Мер Слов'янська закликав місцян до евакуації.
А цю можна випускати, щоб розповісти про чергові шашличкі на свята.
деякі вояки ЗСУ середньої ланки керування (молодші офіцери) висловлують свої погляди щодо Бахмуту, що в багатьох сенсах оборона міста не вартує тих людських, у першу чергу, ресурсів, які ми втрачаємо останнім часом.
Розумію, що ні вони, ні, тим паче, я не є військовими стратегами з Генштабу ЗСУ, щоби оцінити важливість цього рубежу, але, зважаючи на чутки, що недоНаполеон поставив за мету боронити Бахмут не зважаючи на втрати, виглядає це протистояння з московським м'ясом досить тривожно.