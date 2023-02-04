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Новости Обмен пленными
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Буданов (433) разведка (4119) пленные (2069) Усов (11) Клименко Игорь (385)

Состояние здоровья освобожденных из российского плена военных неудовлетворительное. Сейчас все они находятся в больнице, - ГУР

обмін

Среди освобожденных сегодня из плена есть боец, которого считали пропавшими без вести. В общем, состояние здоровья наших защитников неудовлетворительное.

Об этом рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко на докладе представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по поводу очередного успешного освобождения из российского плена, во время которого удалось вернуть 116 военнослужащих, передает Укринформ со ссылкой на сайт Президента.

Среди освобожденных есть представитель Нацгвардии, которого ранее считали пропавшим без вести.

"Деятельность Координационного штаба заслуживает того, чтобы граждане Украины знали о ней. Чтобы понимали, что мы каждого помним, и пока мы не установим местонахождение всех и не вернем их на родину, к родным, мы не остановимся в своей работе", – отметил Клименко.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины председатель Координационного штаба Кирилл Буданов отметил, что это был довольно удачный и большой обмен. "Я всех поздравляю с таким событием. Это стало возможным благодаря совместной работе абсолютно всех органов, вовлеченных в деятельность Координационного штаба", – добавил он.

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Заместитель начальника ГУР Усов, в свою очередь, заметил, что состояние здоровья освобожденных из российского плена бойцов неудовлетворительное. Сейчас все они находятся в больнице и получают первую помощь. Впереди их ждет лечение и реабилитация.
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Зате в нас кацапські полоненики наче ''хрякі'' вгодовані. Бо усілякі ''міжнародні грантоїди'' пильно стежать аби ми часом не образили якогось терориста!
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04.02.2023 19:46 Ответить
кто не сидел на губе в союзе- не поймёт. кацапский плен хуже маутхаузена. издевательства, пытки это конек кацапов
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04.02.2023 20:02 Ответить
Звісно. Не те що ми кацапів віддали, вони тут як на курорті відпочивали
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04.02.2023 20:28 Ответить
Всі наші ледь на ногах тримаються. Чому спостерігачі не їдуть у прокляту кацапію, щоб там слідкувати, як наші захисники полонені утримуються?
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04.02.2023 21:27 Ответить
Швидкого Вам одужання , дорогі наші Воіни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.02.2023 01:42 Ответить
 
 