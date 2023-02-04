Состояние здоровья освобожденных из российского плена военных неудовлетворительное. Сейчас все они находятся в больнице, - ГУР

Среди освобожденных сегодня из плена есть боец, которого считали пропавшими без вести. В общем, состояние здоровья наших защитников неудовлетворительное.

Об этом рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко на докладе представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по поводу очередного успешного освобождения из российского плена, во время которого удалось вернуть 116 военнослужащих, передает Укринформ со ссылкой на сайт Президента.

Среди освобожденных есть представитель Нацгвардии, которого ранее считали пропавшим без вести.

"Деятельность Координационного штаба заслуживает того, чтобы граждане Украины знали о ней. Чтобы понимали, что мы каждого помним, и пока мы не установим местонахождение всех и не вернем их на родину, к родным, мы не остановимся в своей работе", – отметил Клименко.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины председатель Координационного штаба Кирилл Буданов отметил, что это был довольно удачный и большой обмен. "Я всех поздравляю с таким событием. Это стало возможным благодаря совместной работе абсолютно всех органов, вовлеченных в деятельность Координационного штаба", – добавил он.

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Заместитель начальника ГУР Усов, в свою очередь, заметил, что состояние здоровья освобожденных из российского плена бойцов неудовлетворительное. Сейчас все они находятся в больнице и получают первую помощь. Впереди их ждет лечение и реабилитация.