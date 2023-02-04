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Бельгия (374) техника (1709)

Бельгийский предприниматель 20 лет покупал устаревшие танки и БТР, а теперь хочет увидеть их в ВСУ

бмп,marder

Бельгийский предприниматель Фредди Верслуис 20 лет скупал старые танки и бронетранспортеры, рассчитывая, что однажды спрос на оружие снова возникнет. Сейчас арсенал бельгийца считается одним из самых больших среди частных коллекций Европы, а Верслуис надеется, что его танки "наконец-то увидят боевые действия в Украине"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает The Guardian.

В его арсенале находится 50 танков Leopard 1, 38 германских танков Gepard, 112 австрийских легких танков SK-105, 100 итальянских бронетранспортеров VCC2 и 70 шт – M113. В общей сложности его оборонная фирма OIP имеет на складе около 500 бронированных машин.

"Многие из этих танков стоят здесь годами. Надеюсь, теперь пришло время, когда они наконец-то увидят боевые действия в Украине", - сказал Фредди Верслуис.

Бельгиец скупил большую часть своих запасов за последние два десятилетия, покупая танки непосредственно у европейских правительств, которые сокращали свои расходы на оборону.

В рамках одного из крупных сделок он купил 50 танков Leopard 1, которые бельгийское правительство вывело из эксплуатации в 2014 году, за 37 000 евро каждый. "Это была рыночная цена из-за геополитической ситуации того времени", – сказал он.

Также читайте: Бельгия ведет переговоры с альтернативным продавцом танков для Украины, - Reuters

Leopard 1, выпущенный в 1960-х годах, более легкий и менее мощный, чем новые танки Leopard 2, 14 из которых Германия согласилась на прошлой неделе отправить в Украину, но немецкие официальные лица заявили, что они все равно смогут конкурировать с российскими танками. В течение многих лет Верслуис не мог продавать танки Leopard 1 и Gepard, поскольку германское законодательство требует одобрения Берлина для реэкспорта своей военной техники. Но решение канцлера Олафа Шольца на прошлой неделе относительно танков Leopard 2, открывшего шлюзы для других европейских стран, открыло новые возможности.

Вторжение России в Украину и последующая беспрецедентная военная поддержка Киева со стороны Запада уже привели к тому, что OIP продала 46 легких бронированных машин M113 Великобритании, которые она передала Украине в рамках военного пакета.

Бельгия, в арсенале которой не осталось танков, изучила возможность выкупа танков Leopard 1, проданных бизнесмену. На минувшей неделе министер обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что начала переговоры с OIP, но обвинила фирму в попытке получить "огромную прибыль" от продаж. "Переговоры все еще продолжаются, но я не собираюсь платить полмиллиона за танк, который и близко не боеспособен", – заявила Дедондер бельгийским СМИ.

Также читайте: Бельгия отправит в Украину подводные аппараты R7

Верслуис отрицает, что бельгийское правительство обращалось к нему, и сказало, что трудно назвать цену, по которой он продаст танки. "В настоящее время нет смысла говорить о ценах, потому что нам нужно проверять состояние каждого танка и то, что нужно обновить", – сказал он.

Предприниматель подчеркнул, что могут потребоваться месяцы и до 1 млн. евро на ремонт каждого, чтобы подготовить его к использованию в Украине. "Им нужен новый двигатель, амортизаторы, новейшие радиолокационные технологии – список можно продлить", – уточнил он.

Верслуис также сказал, что недавно к нему обратился государственный экспортер и импортер вооружений Украины по поводу возможности покупки танков. По его словам, Объединенные экспедиционные силы Великобритании (JEF) тоже обратились к ним с тех пор, как Германия объявила о своих "Леопардах".

"Мы открыты для всех вариантов, – сказал Верслуис. – Но цена должна быть справедливой, мы не благотворительная организация".

OIP по-прежнему не может продать свой большой запас легких танков SK-105 австрийского производства, поскольку Вена не одобрила экспорт, отмечает издание. "Это большой позор, потому что они в хорошем состоянии и их легко подготовить", – сказал Верслуис.

"Мы взяли эти танки, когда они были никому не нужны. Теперь я бы очень хотел увидеть их в Украине", - добавил предприниматель.

Также читайте: Резников о танках для Украины: Их будет очень много
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Топ комментарии
+34
Людський сором...Кулєба ти Лох.
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04.02.2023 19:35
+33
В його арсеналі знаходиться 50 танків Leopard 1, 38 німецьких танків Gepard, 112 австрійських легких танків SK-105, 100 італійських бронетранспортерів VCC2 та 70 шт - M113. Загалом його оборонна фірма *** має на складі близько 500 броньованих машин.
Не погана така колекція))) Це не марки збирати.
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04.02.2023 19:34
+25
Лохи якраз ті виборці, які обрали в 2019 році всю зелену погань.
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04.02.2023 20:00
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Правила форума Совет форумчан
думал в Африку загнать, а тут такая удача привалила. Теперь на путина молится.
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04.02.2023 19:32 Ответить
екзотична машина з Африки до речі воює в Україні проти росіян https://www.youtube.com/watch?v=eLYlJn9BJLQ https://www.youtube.com/watch?v=eLYlJn9BJLQ

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04.02.2023 21:20 Ответить
прикольное хобби )))
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04.02.2023 19:32 Ответить
В його арсеналі знаходиться 50 танків Leopard 1, 38 німецьких танків Gepard, 112 австрійських легких танків SK-105, 100 італійських бронетранспортерів VCC2 та 70 шт - M113. Загалом його оборонна фірма *** має на складі близько 500 броньованих машин.
Не погана така колекція))) Це не марки збирати.
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04.02.2023 19:34 Ответить
танков поболее чем у ******* или бульбаленда лукашенковского....ну лладно у шизоида вроде немного побольше танков но не намного)
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04.02.2023 19:42 Ответить
от що означає нюх в бізнесі
вклав за 20 років 10-15 лямів
отримає пів ярда
як що все продасть
а може й більше
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04.02.2023 20:48 Ответить
міг вкладати, щоб у той час просто щоб зменшити доходи та забрати гроші від податків чи інших виплат.
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04.02.2023 22:26 Ответить
Спілкуємось із ветеранами SAS у Бельгії, там у кожного по арсеналу на задньому дворику маскувальними сітками прикрито
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04.02.2023 19:51 Ответить
Да, а самолетов у него случайно в коллекции нет? F-16, к примеру? Десяток штук не помешал бы.. )
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04.02.2023 20:11 Ответить
Да, це не якісь там криптовалюти. Правда, схоже, це в нього стоянка "донорів". Але може і ж сенс покопирсатися
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04.02.2023 20:18 Ответить
Шо скажу, году так в 2012 - придбав МТЛБ списаний у Вознесенську, в частині...Мета була проста - допомогати фурам на надто крутому підйомі взимку тут недалеко біля...коротше все добре, але - соляри йде вагон, обслуговувати тільки давай, трактористи мої "гади" не вельми раді були обслуговувати гусениці, дозвіл на виїзд на дороги загального корист. - тільки для допомоги взимку, а так вибач...Зрештою - купив за 27 000 грн, продав 50 000 (але інший курс був). знав би, що так буде - залишив би...ех
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04.02.2023 20:33 Ответить
***
- ГАИ?
- да
- а где можно получить права на воджение танка или бронетранспортера?
- оспади... да кактайтесь так.. кто ж вас остановит?
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04.02.2023 20:46 Ответить
...не без етого
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04.02.2023 20:58 Ответить
,😳😳😳😳
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04.02.2023 19:33 Ответить
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04.02.2023 19:34 Ответить
Людський сором...Кулєба ти Лох.
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04.02.2023 19:35 Ответить
Лохи якраз ті виборці, які обрали в 2019 році всю зелену погань.
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04.02.2023 20:00 Ответить
Да, потужна в нього відмазка
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04.02.2023 20:20 Ответить
"Кулєба ти Лох"

Кулеба такий самий лох як і Резніков та навіть сам Зеленський. Це люди підневільні, а країною, зовнішньою та внутрішньою політикою правлять завсім інші люди - дЄрмак, Татаров, Каломойський...
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05.02.2023 03:23 Ответить
Казали шо вона ше и з Украіни не виіхала .
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04.02.2023 19:37 Ответить
результат буде! цим результатом все буде замазано
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04.02.2023 19:41 Ответить
Як плаття Моніки.
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04.02.2023 20:14 Ответить
Нігуя собі -- оце звістка -- звідки и не ждали - шо ж він рік мовчав -- в Німеччину іх -- хаи підшаманят .
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04.02.2023 19:34 Ответить
Барига на крові)
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04.02.2023 19:34 Ответить
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04.02.2023 19:40 Ответить
***
- ваше хобби?
- кулинария.
- готовите?
- жру с аппетитом...
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04.02.2023 19:55 Ответить
Самое прикольное это то, что в его коллекции есть танки "Леопард" что исключает костлявые руки путлера подтянутся к этим закупкам. А так владелец молодец, получил свой гешефт за десятилетия. Кстати, заранее прошу прощения у моих сограждан, но есть мысль: может заниматься тем что тебе нравится, а не тем что сейчас или модно, или бабло на перекупке зарабатывать?
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04.02.2023 19:41 Ответить
A mozhet jego drug samoljoty kollektsioniroval? Prostenkih takih, F-16 nazyvajetsja...
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04.02.2023 19:42 Ответить
Господин купил Леопард-1 за 37к евро и хочет продать по 500к. "Справедливая цена").
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04.02.2023 19:42 Ответить
не, ну а чо? он 109-ки купил по цене подержанной "тешки", и продал правительству Бориса Джонсона с наваром 1200 прОцентов. По той же схеме британцы и М113 у него выкупали. На этот прОцент фредди и живёт.
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04.02.2023 19:52 Ответить
Підприємець наголосив, що можуть знадобитися місяці та до 1 млн євро на ремонт кожного, щоб підготувати його до використання в Україні. "Їм потрібен новий двигун, амортизатори, новітні радіолокаційні технології - список можна продовжити", - уточнив він. Джерело:
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04.02.2023 19:56 Ответить
оце взірець для наслідування, справжній апологет принципу si vis pacem para bellum
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04.02.2023 19:43 Ответить
Ну таке… він же не дарує цю техніку, а намагається продати іі, і, звісно ж, з прибутком. І це нормально!
Інша справа - наскільки його забаганки розумні і адекватні, бо ж малоймовірно, що він цю техніку ще кудись зможе продати, зважаючи на урядові заборони на експорт, та й ще в неробочому стані, а через якійсь час вона вже настільки застаріє, що і даром нікому не буде потрібна!
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04.02.2023 19:44 Ответить
Так, він купував по 37 тисяч танки на ходу, а зараз хоче по 500 тисяч отримати за металобрухт, на відновлення якого потрібно ще по 1 млн...
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04.02.2023 19:52 Ответить
Але це його справа.
Він цю техніку не вкрав, а купив.
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04.02.2023 20:17 Ответить
Так, він має право, але він просто спекулянт і немає чому тут бути вдячним.
Леопард-1 за 1,5 міліона євро - це абсолютно неадекватна ціна за це застаріле доробло.
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04.02.2023 20:58 Ответить
???
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04.02.2023 19:44 Ответить
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04.02.2023 20:47 Ответить
до речі а де зараз цей "волонтер",хтось знає чим зараз він промишляє?)))
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05.02.2023 02:48 Ответить
Сів на спутнік і полетів
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05.02.2023 09:59 Ответить
дождался
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04.02.2023 20:01 Ответить
Так але чому не пишуть що він їх купував по 5000-10000 евро за одиницю а шоче продати зараз за 500,000 евро за одиницю? Здається що не стількі він хоче щоб вони були в ЗСУ як хоче добре підзаробити і зараз фактично шантажирує уряд Бельгії
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04.02.2023 20:03 Ответить
Так і є - він хоче саме заробити багато грошей, на все інше йому плювати. Як і на неадекватну ціну.
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04.02.2023 20:59 Ответить
Фредди подари не позорь нацию....
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04.02.2023 20:09 Ответить
Ніфіга собі арсенал…
В світі 115 країн мають на озброєні танки.
Цей дядько зі своїм арсеналом, був би десь на семидесятому місці.
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04.02.2023 20:15 Ответить
Этот перец делает деньги на крови. Ну так он решил жить, это его право. Но зачем о нем писать?
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04.02.2023 20:16 Ответить
Да, ужасный и подлый … хотя, подождите, я правильно понял, что какой-то один бельгиец, частное лицо, наколлекционировал танков и бмп за копейки больше, чем весь украинский оборонпром сумел произвести за последние 10 лет? Может хотябы поэтому надо о нём сообщать? Ой, ну да о чём это я, не время сейчас о таких мелочах
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05.02.2023 00:40 Ответить
Нет, нет смысла сообщать о каком-то бельгийце желающем нажиться на крови. А вот о том, что укроборонпром не произвел достаточно вооружений надо "сообщать" регулярно и повсеместно, пока там не возьмутся за ум.
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05.02.2023 02:41 Ответить
Т-64БМ «Булат»
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04.02.2023 20:17 Ответить
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04.02.2023 20:18 Ответить
Самым известным украинским танком, пожалуй, является основной боевой танк (ОБТ) Т-64, которых в стране насчитывается 720 единиц.15 февр. 2022 г.
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04.02.2023 20:21 Ответить
кому хлам отстойный впарить за приличные деньги...
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04.02.2023 20:27 Ответить
🤣
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04.02.2023 20:31 Ответить
БМ «Оплот»

БМ «Оплот» - украинский основной боевой танк. Разработан ХКБМ им. Морозова, выпускается заводом ЗТМ им. Малышева.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=ru&biw=1488&bih=927&q=%D0%B1%D0%BC+%C2%AB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5&ved=2ahUKEwi7go6Bv_z8AhVW7WEKHTHUDgUQ6BMoAHoECHcQAg Расход топлива при смешанном цикле : 325-370

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=ru&biw=1488&bih=927&q=%D0%B1%D0%BC+%C2%AB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&ved=2ahUKEwi7go6Bv_z8AhVW7WEKHTHUDgUQ6BMoAHoECHYQAg Система питания : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=ru&biw=1488&bih=927&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDIoqywpK1nEqnth74WtF_Zf2Hex8WIDkLUFSDdd2ARk7b2w92L3hZ0KQM7-iw0Xuy82XtgFANMWsog_AAAA&ved=2ahUKEwi7go6Bv_z8AhVW7WEKHTHUDgUQmxMoAXoECHYQAw непосредственный впрыск

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=ru&biw=1488&bih=927&q=%D0%B1%D0%BC+%C2%AB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&ved=2ahUKEwi7go6Bv_z8AhVW7WEKHTHUDgUQ6BMoAHoECHQQAg Максимальная мощность : 1200 л. с., при 2600 об/мин

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=ru&biw=1488&bih=927&q=%D0%B1%D0%BC+%C2%AB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&ved=2ahUKEwi7go6Bv_z8AhVW7WEKHTHUDgUQ6BMoAHoECHIQAg Максимальный крутящий момент : 3135 Н·м

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=ru&biw=1488&bih=927&q=%D0%B1%D0%BC+%C2%AB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&ved=2ahUKEwi7go6Bv_z8AhVW7WEKHTHUDgUQ6BMoAHoECHMQAg Расход топлива на трассе : 300

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=ru&biw=1488&bih=927&q=%D0%B1%D0%BC+%C2%AB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE&ved=2ahUKEwi7go6Bv_z8AhVW7WEKHTHUDgUQ6BMoAHoECG4QAg Рекомендованное топливо : многотопливный

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=ru&biw=1488&bih=927&q=%D0%B1%D0%BC+%C2%AB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB+%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D1%8F&ved=2ahUKEwi7go6Bv_z8AhVW7WEKHTHUDgUQ6BMoAHoECG8QAg Ход поршня : 120 мм
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04.02.2023 20:29 Ответить
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04.02.2023 20:30 Ответить
Забудь про Оплот, никто его уже не будет делать, снаряди где у него, что екипаж горел как в совкових танках
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04.02.2023 21:27 Ответить
что нельзя его модернизировать ?
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04.02.2023 22:14 Ответить
Он видимо не шарит, Оплот новейший танк, 3 вида брони, динамическая и лазерная защита, противоминная защита, оборудование для самоокапывания, экранирование и прочее, его не нужно модернизировать . И да, там отдельный бункер для боеприпасов возле турели в версии Ятаган. Просто наша власть что эта, что прошлая, что эта- не давала деньги на его выпуск. Станом на 2021 рік на озброєнні був української армії є 1( один, блеать) танк БМ «Оплот»,

Будивництво, шашлики...

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04.02.2023 22:46 Ответить
Где про бункер сказано, вот когда будет отдельное хранение для БК, и екипаж в отдельной капсуле, тогда его можно ставить на поток, а пока уровень защити и комфорта екипажи, не сравним ни с Абрамсами , Леопардами, Меркавой, К9, Леклерка и Тип 90, да он лучше Т-90, китайцем, Джавелином, проверяли Оплот? Нет
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05.02.2023 09:21 Ответить
Прежде чем что-то утверждать, нужно разобраться в теме Во-первых их проверяли, и наша динамическая защита на Оплоте превосходила западные образцы. На стрельбах в Пакистане Оплот занял первое место по стрельбе. Тайланд же 50 танков наших Оплотов купил, а себе ничего не закупили в ВСУ, спасибо власти.

Начнем сначала. У Украины была абсолютно другая военная доктрина в производстве танков. Леопарды, Абрамсы, и прочее- это тяжелые танки весом 60-70 тонн. Но в наших черноземах, более практичны танки среднего класса, чтобы не завязли!!. Наши танки- это танки среднего класса, весом 48-50 тонн. За счет чего меньше вес? Во-первых, во всех западных танках почему-то есть заряжающий вручную, у нас заряжает автомат заряжания, поэтому не 4, а 3 человека экипаж. И броня у нас многослойная, композитная, облегченная. Упор на динамическую защиту, противопожарную многоуровневую защиту, и конструктивные решения, а не на толщину брони. Так вот, боекомплект нет смысла никуда особо прятать, потому что 75% боекомплекта находятся уже в автомате заряжания. А остальные распиханы по всему танку. В боевом отделении размещены: один заряд - на полке кабины за спиной командира; один снаряд - в кабине за спиной командира; один заряд - на полке кабины за спиной наводчика, один снаряд - в нише слева от наводчика; один заряд - на полу кабины справа от наводчика; один снаряд - в кабине за спиной наводчика; и так далее.

Кроме танк Оплот полностью герметичный и полнростью защищен от воды, или радиации, от дыма, от чего угодно.

Это облегчение веса дает нашему танку такую возможность маневра, на которую не способны западные танки.

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05.02.2023 14:57 Ответить
почему ты так решил? Он не был в бою. Во-вторых все путают Т84У Оплот, который является модернизацией Т84, и БМ Оплот ,который очень крутой и современный танк.
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04.02.2023 22:35 Ответить
оплот теж т-84 тільки на максималках,для нас ідеальним був би Ятаган який повністю під стандарти НАТО пилявся.Захист на нього від Оплота плюс ******* СУО і КАЗ Заслон і по суті матимо свій аналог Лелерка або Чорної Пантери,нахрена видумувати ровер...
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05.02.2023 02:52 Ответить
ну ок берем ятаган натягуєм на нього ДЗ і "відро" від Оплота і маєм повністю натівський танк.чи теж не канає?
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05.02.2023 02:50 Ответить
Важку техніку, для України, вже шукають на шротах Європи
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04.02.2023 20:41 Ответить
👎
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04.02.2023 20:59 Ответить
Віремонтувати і знову до строю, без варіантів.
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04.02.2023 20:45 Ответить
Ну все. Танки "з гаражів пенсіонерів" стали реальністю.
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04.02.2023 20:57 Ответить
" Верслуїс сподівається, що його танки "нарешті побачать бойові дії в Україні"
Це що - побачити Україну та вмерти?
60 річний металобрухт - це що, для камікадзе?
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04.02.2023 21:05 Ответить
Если там нужно что-то долго ремонтировать, то нах надо.
Пусть ждёт более удачного шанса в этой жизни.
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04.02.2023 21:16 Ответить
Bitcoin-peak.

Just a new engine, that fits in the tank.
Rest would be minor fixes.

He likely would need to transfer them
on his own costs to a small repair facility.

I would then make a whole offer for all legal possible items,
as they are,
order some engines,
and repair large scale self.

250 tanks x 70'000 $ ≈ 20 million, incl air defense Gepards.

Even when cannibalizing some of them,
200 would be usable:
$ 100'000 per piece + repairs ≈ $200'000 per item.

On the other hand, the former Minister of Defense
of Belgium would need to be put to prison
for high treason, wasting tax payers money for
selling them too cheap.
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04.02.2023 21:24 Ответить
технику которая в нормальном состоянии надо брать, если даст нормальную цену... там есть очень хорошие образцы
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04.02.2023 21:25 Ответить
А це - не він тепер хоче по 500 000 євро за них, купивши по 10-15 тисяч? Чи це - якась ІПСа?
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04.02.2023 21:32 Ответить
Если он бы не выкупил, то эту всю бтт на переплавку отправили,а так сохранил, на это тоже средства потрачены..Выкупить надо,кое что подремонтировать и в ВСУ..Лео-1 вполне подойдут для подразделений 2-го эшелона и ТРО.Резникову в этом надо подсуетиться,..лишь бы"яйца"в который раз не помешали...
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05.02.2023 08:57 Ответить
Звісно варто купити у нього. Механізуємо тероборону, це вже краще ніж нічого.
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04.02.2023 21:37 Ответить
ТРО самая легкая пехота,что есть. Не будет у нее танков,которых у мехбригад некомплект. на бригаду ТРО по штату одна батарея 120 минометов и то на них волонтеры собирают. Помечтать конечно можно...
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05.02.2023 00:05 Ответить
Грощі на вітер, озброювати треба вояків з досвідом ЗСУ, а не ТРО.
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05.02.2023 10:01 Ответить
Інфа з других рук,при необхідності звичайно можна спробувати дізнатись і подробиці.Бахмутський напрямок,якісь підараси завезли ДП з водою,ним запрвили танки,танки звичайно ж подохли і можливості висмикнути не було,прийшлось вистріляти боєкомплект і танки підривати. Таке враження що різні гниди гроблять те що є щоб у МО була можливість завезти із-за бугра чергову партію "чогось" куди можна вмочити рило.
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04.02.2023 21:57 Ответить
Про яку кількість йдеться?
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04.02.2023 23:58 Ответить
Инвестор 80 левела.
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04.02.2023 23:10 Ответить
🤣
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05.02.2023 00:58 Ответить
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05.02.2023 01:05 Ответить
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05.02.2023 01:08 Ответить
Спочатку теж зраділа, а потім вирішила знайти цю "чудову" людину . Не все так просто. Чувак хоче їх не Україні віддати, а назад Бельгії продати, і нормально так за пів мільйонів ляма за кожен.

https://bulgarianmilitary.com/amp/2023/01/27/belgium-wants-to-send-tanks-to-ukraine-but-sold-them-to-a-dealer/
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05.02.2023 01:17 Ответить
хоче побачити в Україні але за мільон,
нормально так хоче
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05.02.2023 02:22 Ответить
Сепаратисти знаходили таку техніку у шахтах та купували у місцевому воєнторзі. То чому б шольцям не перейняти ворожий досвід? Якщо вони так вже побоююється третьої світової, то можна і не передавати техніку з бундесверів. Цей колекціонер може раптово згадати про заначку із Леопардів та F-16, доречі останні це вже теж рарітети за ********* мірками. Та ще скільки таких колекціонерів сидять собі і мовчать у всій Європі, а тут такий гарний приклад, як можна побачити в дії їх скарб.
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05.02.2023 07:08 Ответить
 
 