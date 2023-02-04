Бельгийский предприниматель 20 лет покупал устаревшие танки и БТР, а теперь хочет увидеть их в ВСУ
Бельгийский предприниматель Фредди Верслуис 20 лет скупал старые танки и бронетранспортеры, рассчитывая, что однажды спрос на оружие снова возникнет. Сейчас арсенал бельгийца считается одним из самых больших среди частных коллекций Европы, а Верслуис надеется, что его танки "наконец-то увидят боевые действия в Украине"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает The Guardian.
В его арсенале находится 50 танков Leopard 1, 38 германских танков Gepard, 112 австрийских легких танков SK-105, 100 итальянских бронетранспортеров VCC2 и 70 шт – M113. В общей сложности его оборонная фирма OIP имеет на складе около 500 бронированных машин.
"Многие из этих танков стоят здесь годами. Надеюсь, теперь пришло время, когда они наконец-то увидят боевые действия в Украине", - сказал Фредди Верслуис.
Бельгиец скупил большую часть своих запасов за последние два десятилетия, покупая танки непосредственно у европейских правительств, которые сокращали свои расходы на оборону.
В рамках одного из крупных сделок он купил 50 танков Leopard 1, которые бельгийское правительство вывело из эксплуатации в 2014 году, за 37 000 евро каждый. "Это была рыночная цена из-за геополитической ситуации того времени", – сказал он.
Leopard 1, выпущенный в 1960-х годах, более легкий и менее мощный, чем новые танки Leopard 2, 14 из которых Германия согласилась на прошлой неделе отправить в Украину, но немецкие официальные лица заявили, что они все равно смогут конкурировать с российскими танками. В течение многих лет Верслуис не мог продавать танки Leopard 1 и Gepard, поскольку германское законодательство требует одобрения Берлина для реэкспорта своей военной техники. Но решение канцлера Олафа Шольца на прошлой неделе относительно танков Leopard 2, открывшего шлюзы для других европейских стран, открыло новые возможности.
Вторжение России в Украину и последующая беспрецедентная военная поддержка Киева со стороны Запада уже привели к тому, что OIP продала 46 легких бронированных машин M113 Великобритании, которые она передала Украине в рамках военного пакета.
Бельгия, в арсенале которой не осталось танков, изучила возможность выкупа танков Leopard 1, проданных бизнесмену. На минувшей неделе министер обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что начала переговоры с OIP, но обвинила фирму в попытке получить "огромную прибыль" от продаж. "Переговоры все еще продолжаются, но я не собираюсь платить полмиллиона за танк, который и близко не боеспособен", – заявила Дедондер бельгийским СМИ.
Верслуис отрицает, что бельгийское правительство обращалось к нему, и сказало, что трудно назвать цену, по которой он продаст танки. "В настоящее время нет смысла говорить о ценах, потому что нам нужно проверять состояние каждого танка и то, что нужно обновить", – сказал он.
Предприниматель подчеркнул, что могут потребоваться месяцы и до 1 млн. евро на ремонт каждого, чтобы подготовить его к использованию в Украине. "Им нужен новый двигатель, амортизаторы, новейшие радиолокационные технологии – список можно продлить", – уточнил он.
Верслуис также сказал, что недавно к нему обратился государственный экспортер и импортер вооружений Украины по поводу возможности покупки танков. По его словам, Объединенные экспедиционные силы Великобритании (JEF) тоже обратились к ним с тех пор, как Германия объявила о своих "Леопардах".
"Мы открыты для всех вариантов, – сказал Верслуис. – Но цена должна быть справедливой, мы не благотворительная организация".
OIP по-прежнему не может продать свой большой запас легких танков SK-105 австрийского производства, поскольку Вена не одобрила экспорт, отмечает издание. "Это большой позор, потому что они в хорошем состоянии и их легко подготовить", – сказал Верслуис.
"Мы взяли эти танки, когда они были никому не нужны. Теперь я бы очень хотел увидеть их в Украине", - добавил предприниматель.
Пожалуйста, подождите...
Не погана така колекція))) Це не марки збирати.
вклав за 20 років 10-15 лямів
отримає пів ярда
як що все продасть
а може й більше
- ГАИ?
- да
- а где можно получить права на воджение танка или бронетранспортера?
- оспади... да кактайтесь так.. кто ж вас остановит?
Кулеба такий самий лох як і Резніков та навіть сам Зеленський. Це люди підневільні, а країною, зовнішньою та внутрішньою політикою правлять завсім інші люди - дЄрмак, Татаров, Каломойський...
- ваше хобби?
- кулинария.
- готовите?
- жру с аппетитом...
Інша справа - наскільки його забаганки розумні і адекватні, бо ж малоймовірно, що він цю техніку ще кудись зможе продати, зважаючи на урядові заборони на експорт, та й ще в неробочому стані, а через якійсь час вона вже настільки застаріє, що і даром нікому не буде потрібна!
Він цю техніку не вкрав, а купив.
Леопард-1 за 1,5 міліона євро - це абсолютно неадекватна ціна за це застаріле доробло.
В світі 115 країн мають на озброєні танки.
Цей дядько зі своїм арсеналом, був би десь на семидесятому місці.
БМ «Оплот» - украинский основной боевой танк. Разработан ХКБМ им. Морозова, выпускается заводом ЗТМ им. Малышева.
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=ru&biw=1488&bih=927&q=%D0%B1%D0%BC+%C2%AB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&ved=2ahUKEwi7go6Bv_z8AhVW7WEKHTHUDgUQ6BMoAHoECHYQAg Система питания : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=ru&biw=1488&bih=927&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDIoqywpK1nEqnth74WtF_Zf2Hex8WIDkLUFSDdd2ARk7b2w92L3hZ0KQM7-iw0Xuy82XtgFANMWsog_AAAA&ved=2ahUKEwi7go6Bv_z8AhVW7WEKHTHUDgUQmxMoAXoECHYQAw непосредственный впрыск
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=ru&biw=1488&bih=927&q=%D0%B1%D0%BC+%C2%AB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&ved=2ahUKEwi7go6Bv_z8AhVW7WEKHTHUDgUQ6BMoAHoECHQQAg Максимальная мощность : 1200 л. с., при 2600 об/мин
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=ru&biw=1488&bih=927&q=%D0%B1%D0%BC+%C2%AB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&ved=2ahUKEwi7go6Bv_z8AhVW7WEKHTHUDgUQ6BMoAHoECHIQAg Максимальный крутящий момент : 3135 Н·м
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=ru&biw=1488&bih=927&q=%D0%B1%D0%BC+%C2%AB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&ved=2ahUKEwi7go6Bv_z8AhVW7WEKHTHUDgUQ6BMoAHoECHMQAg Расход топлива на трассе : 300
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=ru&biw=1488&bih=927&q=%D0%B1%D0%BC+%C2%AB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE&ved=2ahUKEwi7go6Bv_z8AhVW7WEKHTHUDgUQ6BMoAHoECG4QAg Рекомендованное топливо : многотопливный
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Будивництво, шашлики...
Начнем сначала. У Украины была абсолютно другая военная доктрина в производстве танков. Леопарды, Абрамсы, и прочее- это тяжелые танки весом 60-70 тонн. Но в наших черноземах, более практичны танки среднего класса, чтобы не завязли!!. Наши танки- это танки среднего класса, весом 48-50 тонн. За счет чего меньше вес? Во-первых, во всех западных танках почему-то есть заряжающий вручную, у нас заряжает автомат заряжания, поэтому не 4, а 3 человека экипаж. И броня у нас многослойная, композитная, облегченная. Упор на динамическую защиту, противопожарную многоуровневую защиту, и конструктивные решения, а не на толщину брони. Так вот, боекомплект нет смысла никуда особо прятать, потому что 75% боекомплекта находятся уже в автомате заряжания. А остальные распиханы по всему танку. В боевом отделении размещены: один заряд - на полке кабины за спиной командира; один снаряд - в кабине за спиной командира; один заряд - на полке кабины за спиной наводчика, один снаряд - в нише слева от наводчика; один заряд - на полу кабины справа от наводчика; один снаряд - в кабине за спиной наводчика; и так далее.
Кроме танк Оплот полностью герметичный и полнростью защищен от воды, или радиации, от дыма, от чего угодно.
Это облегчение веса дает нашему танку такую возможность маневра, на которую не способны западные танки.
Це що - побачити Україну та вмерти?
60 річний металобрухт - це що, для камікадзе?
Пусть ждёт более удачного шанса в этой жизни.
Just a new engine, that fits in the tank.
Rest would be minor fixes.
He likely would need to transfer them
on his own costs to a small repair facility.
I would then make a whole offer for all legal possible items,
as they are,
order some engines,
and repair large scale self.
250 tanks x 70'000 $ ≈ 20 million, incl air defense Gepards.
Even when cannibalizing some of them,
200 would be usable:
$ 100'000 per piece + repairs ≈ $200'000 per item.
On the other hand, the former Minister of Defense
of Belgium would need to be put to prison
for high treason, wasting tax payers money for
selling them too cheap.
https://bulgarianmilitary.com/amp/2023/01/27/belgium-wants-to-send-tanks-to-ukraine-but-sold-them-to-a-dealer/
нормально так хоче