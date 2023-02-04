Резников должен уйти в отставку, - ЦПК о результатах совещания с министром обороны по закупке продовольствия для ВСУ

Министр обороны Алексей Резников провел совещание с журналистами и общественными организациями по закупке продуктов для военных. Однако он не предоставил никакой информации о ценах и отметил, что он их не знает даже после скандала по поводу возможного завышения цен. По мнению ЦПК, министр либо не понимает, что происходит у него самого в ведомстве, особенно с коррупционными скандалами, либо сам все это и поддерживает.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Закончилось широко анонсированное Резниковым "закрытое совещание" с журналистами и ОО о закупке продуктов для военных.

Что изменила встреча? Совершенно ничего.

Ибо на этом этапе как бы Резников не пытался "починить" отношения с обществом - это все уже не играет роли. Доверие утрачено.

Вот что рассказывает о ней руководитель юридического департамента ЦПК Елена Щербан, которая также присутствовала на встрече:

"Как министр готовился к встрече, если в итоге не был готов назвать цены, по которым сейчас поставляются продукты военным и признал, что он этих цен не знает? Четкого ответа когда и как такие документы могут быть обнародованы и предоставлены я тоже не услышала. Обещаны новые встречи только. Министр предлагает создать рабочие группы и совещательные органы, но как их строить при отсутствии доверия к министру не понятно.

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Напомним, что предшествовало этой встрече:

1. Отсутствие какой-либо быстрой реакции на "скандал с яйцами". А затем – запугивание журналистов СБУ и откровенная ложь Комитета Совета о "технических ошибках" в контракте;

2. Целый ряд уголовных дел против Минобороны за последние несколько дней. При этом, в попытке отмазать благодаря этим производствам фигурантов, еще пытаются подставить НАБУ, которое о нахождении дела в их ведении заявило первым;

3. Отсутствие нормального разъяснения после скандала с Лиевым. Министр вообще не разъяснил, как назначил такого человека в МО во время войны подписывать вооруженные контракты.

И вообще выглядит все так, что сам министр либо не понимает, что происходит у него самого в ведомстве, особенно с коррупционными скандалами, либо сам все это и поддерживает.

Это все подтвердил и скандал со "свадебными дронами", а также многочисленные свидетельства об отсутствии у министра реалий фронта, о которых в военных кругах слышали еще весной.

Единственный правильный шаг для Резникова сейчас взять на себя ответственность и просто уйти.

А место министра обороны должен занять тот, кто, наконец, почистит многолетние авгиевые конюшни министерства. И обеспечит наших воинов всем необходимым без капли коррупции.

Потому что это точно часть нашей победы", - заявили в ЦПК.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны могло закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.