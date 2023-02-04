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Новости Война
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госзакупки (911) Минобороны (9023) Резников (1168) Центр противодействия коррупции (239)

Резников должен уйти в отставку, - ЦПК о результатах совещания с министром обороны по закупке продовольствия для ВСУ

Министр обороны Алексей Резников провел совещание с журналистами и общественными организациями по закупке продуктов для военных. Однако он не предоставил никакой информации о ценах и отметил, что он их не знает даже после скандала по поводу возможного завышения цен. По мнению ЦПК, министр либо не понимает, что происходит у него самого в ведомстве, особенно с коррупционными скандалами, либо сам все это и поддерживает.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Закончилось широко анонсированное Резниковым "закрытое совещание" с журналистами и ОО о закупке продуктов для военных.

Что изменила встреча? Совершенно ничего.

Ибо на этом этапе как бы Резников не пытался "починить" отношения с обществом - это все уже не играет роли. Доверие утрачено.

Вот что рассказывает о ней руководитель юридического департамента ЦПК Елена Щербан, которая также присутствовала на встрече:

"Как министр готовился к встрече, если в итоге не был готов назвать цены, по которым сейчас поставляются продукты военным и признал, что он этих цен не знает? Четкого ответа когда и как такие документы могут быть обнародованы и предоставлены я тоже не услышала. Обещаны новые встречи только. Министр предлагает создать рабочие группы и совещательные органы, но как их строить при отсутствии доверия к министру не понятно.

Также читайте: Проблему закупок для Минобороны решит не отставка замминистра, а публикации в Prozorro, - ГПК

Напомним, что предшествовало этой встрече:

1. Отсутствие какой-либо быстрой реакции на "скандал с яйцами". А затем – запугивание журналистов СБУ и откровенная ложь Комитета Совета о "технических ошибках" в контракте;

2. Целый ряд уголовных дел против Минобороны за последние несколько дней. При этом, в попытке отмазать благодаря этим производствам фигурантов, еще пытаются подставить НАБУ, которое о нахождении дела в их ведении заявило первым;

3. Отсутствие нормального разъяснения после скандала с Лиевым. Министр вообще не разъяснил, как назначил такого человека в МО во время войны подписывать вооруженные контракты.

И вообще выглядит все так, что сам министр либо не понимает, что происходит у него самого в ведомстве, особенно с коррупционными скандалами, либо сам все это и поддерживает.

Это все подтвердил и скандал со "свадебными дронами", а также многочисленные свидетельства об отсутствии у министра реалий фронта, о которых в военных кругах слышали еще весной.

Единственный правильный шаг для Резникова сейчас взять на себя ответственность и просто уйти.

А место министра обороны должен занять тот, кто, наконец, почистит многолетние авгиевые конюшни министерства. И обеспечит наших воинов всем необходимым без капли коррупции.

Потому что это точно часть нашей победы", - заявили в ЦПК.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны могло закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.
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Топ комментарии
+132
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04.02.2023 19:45
+88
У ''відставку'' це добре. Але з таким розкраданням бюджету - на НАРИ!!!
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04.02.2023 19:43
+64
А як тепер дивляться на Рєзнікова його закордонні колеги,у яких він просить зброю і спорядження
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04.02.2023 19:50
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Зеленский с Ермаком в обиду ни Резникова ни Резниченко не дадут, ну а вы разбойники стали какие то не такие сильные духом как в начале полномасштабного
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05.02.2023 06:17 Ответить
Як би хотілося, щоб на наступному Рамштайні, який відбудеться 14 лютого в штаб-квартирі НАТО, тебе, Резніков там не було!
Хитровикручене ч.м.о.
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05.02.2023 06:44 Ответить
зятек нашей ,,борчини,, с каррупцией жюльки тимошенко на контракте с мо ******* в виде неуплаченных налогов в бюджет --- 400млн грн , зовут этого ,,защитника родины,, артур чечеткин -- теще на отдых в дубае в январе этого года нехватало сердешной ---,,люби мои хи-хи,,
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05.02.2023 06:57 Ответить
Навіть поверхневий аналіз показує:
1. Шакали відчули кров.
2. Приблизно 2/3 "фактів" від "журналістів" - вигадані або жорстко перекручені.
3. Розбиратися ні в чому ніхто не бажає - тільки відставка резнікова, тільки хардкор...
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05.02.2023 07:11 Ответить
После коррупционного скандала с закупками в ВСУ Резников должен был немедленно сам подать в отставку! Это обычная европейская практика. Опыт жизни показывает, что Украину в Евросоюз нельзя брать ни в коем случае. Пока хвосты и роги не отпадут.
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05.02.2023 07:21 Ответить
не надейтесь. это в природе. я уже и не сожолею)
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05.02.2023 12:55 Ответить
....тсссс, справа в тому, що Резніков цілком вважає собі вже встандартах НАТО : тому і яйця у нього такі круті . Простіть його, він хароший , вон і щетина на морді лиця як у Фарабунди Марті
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05.02.2023 08:18 Ответить
Резников не тільки повинний піти, а й відповісти. За корупцію потрібно карати пожизненно. Корупціонер краде не в однієї людини, а залазить в кишеню мільйонів людей.
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05.02.2023 08:22 Ответить
во время ВСЕХ ВОЙН МАРАДЕРОВ И ПРЕДАТЕЛЕЙ РАССТРЕЛИВАЛИ ! А в УКРАИНЕ сплошная КЛОУНАДА🤢🤡🦠- одни на миллиарды ЖИРУЮТ , другие наблюдают , страдают и молчат «не на часі» ? Разворовать гумманитарную помощь , 50 Авто для эвакуации и все стесняются ,когда выяснилось , что д'ерьмак брешит ,на счёт «ВАГНЕРГЕЙТА « дураку ясно , что это сделал Зе (никто другой не имел на это полномочий ), но все журналисты , боялись сказать , что он лично - предатель , холуй рашистов - « мы не бачим» , ми не бачим
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05.02.2023 09:34 Ответить
Министр - это политическая должность, а государственного секретаря МО только что поменяли - это тот человек, который реально руководит. С него и спрос. Так во всем мире, и думаю, что Украина не исключение
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05.02.2023 08:35 Ответить
... слухав "вражеские радиоголоса" і почув в навушніках що "Резнікофф" подав в відставку... може це і не блеф
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05.02.2023 08:37 Ответить
Який піп - такий і прихід. Доки це безтолкове зелене чмо займає місце президента - нічого на краще не зміниться. Одних мудаків будуть міняти на інших. І так по колу. Бо так працює люба система, коли цією системою керують так свідомо (як при пороху) або коли цей "керовнік" повний профан у всьому (як при цьому валянку) . Зелений олух -безтолковий від народження і на то немає ніякої ради. І саме найгірше, що зараз війна і ми не взмозі щось кардинально змінити. От і мусимо наразі цього "керовніка" терпіти. Але з системою обов"язкво треба боротись. І в даній ситуації розголос дерибану країни зевладою при публічному сприянні USA (нарешті) буде мати свій ефект, на жаль, лише в майбутньому або ж коли ця злодійська шваль попаде під юрисдикцію закондавства USA. Все саме цікаве про зевиродків -попереду.
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05.02.2023 08:40 Ответить
1000%
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05.02.2023 09:57 Ответить
эта очкастая Шляпа должен сидеть на пожизненном с полной конфискацией, как и его хозяин фсбэшник Елдак, данилов, верещюк, баканов,буданов и Оманский Осел и начинать надо со сдачи юга Украины и договорняка бениного Нарика с патрушевым в Омане, все это последствия, а причина это выборы 19 года....
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05.02.2023 08:41 Ответить
Все что связано с бюджетными бабками ( их беспредельным дерибаном) идёт с самого верха , они , мокаются ,, в грабеж по полной. Вся Зеломойская компания в деле. Что зе не знает, что тендеры выигрывают фирмы со штатом 1 человек и уставняком 10 гривен , на миллиарды гривен.
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05.02.2023 08:52 Ответить
Ну, хоч не ЦПХ.....
Хоча по суті одне й теж.
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05.02.2023 09:22 Ответить
не в відставку а в тюрьму
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05.02.2023 09:38 Ответить
Для того, щоб боротися з такими Резніков просто треба піти Зеленського, тоді всі інші Резніков сипатимуться як стиглі вишні.
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05.02.2023 10:08 Ответить
в Украине нет и никогда не было ни одной партии, ни одной политической силы, которая могла собрать многотысячный митинг гражданского общества (не партии) и заставить власть привлечь к уголовной ответственности чиновников за воровство или преступную безответсвенность.
общество возложило эту функцию на правохранительные органы, которые тоже по уши в дерьме и отмахнулось.
произошла бесконтрольность.
поэтому и дальше процветает коррупция, воровство, олигархат и все что с этим связано
и такие ублюки и мародеры как резников, зная что им ничего не будет, и дальше обворовывают народ, зная что могут откупиться и в худшем случае их ждет отставка, а не тюрьма, конфискация и конец карьеры.
но проблема кроется не в партиях и политических силах, а самих людях, украинском обществе, для которых воровство (коррупция), взятничество, олигархат, мафия и т.д. является нормой жизни и не вызывает категорический протест.
в итоге вы имеете все то что заслужили
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05.02.2023 10:40 Ответить
Постріляти їх сук усіх!
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05.02.2023 11:04 Ответить
хто буде це робить?
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05.02.2023 13:19 Ответить
tZE inform

@tZEinform

На нараді у Зеленского міністр оборони Олексій Резніков категорично відмовився іти у відставку з посади міністра. "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.
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05.02.2023 11:13 Ответить
Так воно і є. Його провина в його довірливості і некомпетентності.. На цій посаді має бути людина з твердим характером і чистим сумлінням. Але відверто кажучи- я дуже сумніваюсь у тому, що серед його оточення зараз є така кандидатура. З корупцією необхідно боротися, а не шукати цапів- відбувайлів...
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05.02.2023 12:02 Ответить
Хаха! Адвокат, ще й єврей - довірливий? Не смішіть мої капці!
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05.02.2023 17:11 Ответить
Боюсь що Вам буде не до сміху, коли орки скориставшись нашими амбіціями і тупістью присунуть до Вас у дім... Тоді забувши про веселі капці... босоніж... до кордону... по ночам...дуже довго...і даремно...
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05.02.2023 17:31 Ответить
Ааа, так це яєчний міністр здержує навалу орків? Якби не яйцесяйний, то козлопітеки вже й до Львова дійшли.
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05.02.2023 17:56 Ответить
Ви що - насправді такі обмежені і нічого не розумієте? Я у шоці...
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05.02.2023 18:03 Ответить
На мою думку - тим паче йому дорога у відставку і розслідування, якщо міністр виправдовується тим, що виконував накази завгоспа ОП, якого президент неформально наділив своїми функціями в силу своєї некомпетентності. Жахлива ситуація в Україні з цією недовладою.
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05.02.2023 12:41 Ответить
Воровал для Дерьмака
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05.02.2023 14:10 Ответить
ВОРЮГА. В тюрьму его по 8271. Никаких смягчающий
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05.02.2023 11:21 Ответить
Он враг Украины. Он подрывает экономику страны , послабшуе фронт своими дейчтвия, должен ответить за все. И Ермака за ним. Вот тогда будет видно что идет борбьба с корупцией с врагами Украины
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05.02.2023 11:24 Ответить
Якщо повірити що у міністра немає доступу до багатомільярних контрактів міністерства, яке йому підзвітне, то виходить що зовсім не він цим міністерством керує. Тоді питання: що там він взагалі робить?
Але це, звичайно, абсурд. Він не тільки про все це знає, але й всіма цими процесами керує.
Його треба не тільки звільняти, але й судити.
Хоча, весь цей цирк зі звільненями, обшуками та арештами не що інше як піаракція влади яка, між іншим, ще й направлена на те щоб відволікти від головних персонажів та й потихеньку розвалити всі ці справи.
Скільки разів все це вже повторювалось.
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05.02.2023 12:08 Ответить
Руководство МВД, погибло, рукодство МОУ хотят снять и єто на фоне наступления , кому же єто может бить вигодно, есть одна сторона за поребриком
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05.02.2023 12:33 Ответить
Ну це ж певно "сторона за поребриком" закуповує для армії картоплю по 22 грн/кг, коли в магазинах картопля по 7-8 грн/кг, а закупівельники у селян її зараз купують по 3-4 грн/кг.
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05.02.2023 13:09 Ответить
Подстава1000 процентов, закупкой министр не занимается, есть тиловик
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05.02.2023 13:34 Ответить
Цього пі дараса яйцеголового треба до гори дригом повісити як і всю зелену шоблу і тих довбойобів хто за них голосував
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05.02.2023 13:12 Ответить
На питании была попытка украсть 4 млрд грн! Это 1 млрд $.
Цапы приблизительно на эту же сумму украли зерна у Украины!
Где посадки с конфискацими?!
(Кур из этой цепочки казнокрадов можно вычеркнуть!)
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05.02.2023 13:12 Ответить
Можливо Резнікову треба не "піти", а відповісти за мородерство?
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05.02.2023 13:18 Ответить
"Обещаны новые встречи только. Министр предлагает создать рабочие группы и совещательные органы"

Это просто прекрасно... 😀
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05.02.2023 15:14 Ответить
Володю Зеленского и подонка Ермака "связали" в тесный узел в Омане. Предположительно у вражеских (москальских) спецслужб есть в наличии материалы компрометирующего характера на Зеленского.
"В молодости" Зеленский и его кореша по 95 кварталу часто бывали на московии, где зависали в ночных клубах. Скорее всего там и были зафиксированы на видео (употребление наркотических веществ/проституки что-то еще).
После избрания Президентом, во время посещения Омана, была встреча с руководством фсб московии, где Володе показали компромат и объяснили при каких условиях этот компромат может быть опубликован/вброшен в медийное пространство.
Так вот главным условием скорее всего было назначение Ермака главой ОП и его присутствие рядом с Зеленским на всех встречах и мероприятиях. Иначе невозможно объяснить, почему все время этот идентифицированный агент влияния московии, гнусный и циничный подонок Ермак находится возле Президента Украины.
Именно через своего агента Ермака наш враг(московия) осуществляет внедрение своих агентов в государственные структуры и спецслужбы Украины.
Причем вражеская агентура действует хитро - они открыто не саботируют, но максимально коррумпируют всех окружающих, вступая во всевозможные схемы и откаты, тем самым разлагая государственные структуры/институты, вертикаль власти изнутри и готовя почву для волнений внутри страны.
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05.02.2023 15:36 Ответить
Зелюків відосиками не залякаєш. Тільки бабками!
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05.02.2023 17:09 Ответить
Firewall Connect, а ви в Омані під ліжком сиділи чи в унітазі ховались, що так достеменно все знаєти. Навіть хто саме в яких шкарпетках був.
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05.02.2023 20:29 Ответить
После прочтения всех унизительных и оскорбительных комментариев,вполне заслуженных,Резников, если есть у него понятие о чести ,должен немедленно уйти в отставку,это как минимум,а как максимум-застрелиться,взять пример со своих соотечественников из Древнего Израиля,которые в крепости Мегиддо предпочли покончить самоубийством,чем быть обесчещенными римлянами .
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05.02.2023 16:16 Ответить
А це до чого? Навіщо Вам співвітчизники Резнікова? Застрілитися? Ви взагалі - хто? Б-г? Більшість? Боєць у окопі? Батько хлопця, який загинув на війні? Що Ви таке? Чорт, чи падло, яке поміняло IP і сховалося за VPN. Чи відважний правдолюб, який вимагає справедливості, маючи на руках конкретний план дій? Ви- тварина...озлоблена і тупа...
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05.02.2023 17:42 Ответить
Генадій, не звертайти уваги, то Vlad Darum з Молдови, поруч з його ім'ям молдовський прапор.
Сподіваюсь, дивлячись на сьогоднішній ІПСОшний наступ на Резнікова зі всіх сторін, у нього достойне майбутнє і нічого у ворога-сусіда не вийде.
Вразив надзвичайно низький професійний рівень українських антикорупціонерів, інфантилізм зачіпив навіть Шабуніна.
Гранти мабуть не сприяють професійному розвитку.
Розчарована Цензором, який читала щоденно під час Майдану, навіть потім тривалий час.
Про тусовку і стиль в коментарях мовчу, бо розумію, що люди таким чином заробляють гроші.
Таких людей, колаборантів, в любому суспільстві біля 10-15 %.
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05.02.2023 20:55 Ответить
Мовчіть, козли, а то Буданов прийде! Ні, краще так: а то потім Безугла прийде!
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05.02.2023 17:04 Ответить
Як в тій не українській пісні - у тебе мама педагог, у тебе батько піаніст- якій ти на х... танкист.
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05.02.2023 17:24 Ответить
--- Воно таке хитро-заде /сіренький кардинал. який звик уникати відповідальності. підсавляючи інших.../
--Очікувати на військовий результат. зокрема ПЕРЕМОГУ війні. під орудою
ЗЕ--песиголівців---це марна справа... Їм потрібний лише хаос. хронічний перетоніт за наявності якого так .невимушено. легко оприходувати мільярди допомоги світового спів- товариства на ведення українського спротиву... Події минулої неділі: показова імітація із
виявлення власних. доморощених хапуг-- казнокрадів. та . водночас. ЗЕ- нейтралізація багато-обіцяючого аудиторського десанту США --- цьому підтвердження...
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05.02.2023 17:36 Ответить
https://ibb.co/GWRhd3D
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05.02.2023 17:38 Ответить
В час ВІЙНИ: ВСІ причасні к неправедним ДІЯМ починні бути публічно КАЗНЕНІ- ПОВІШНЕІ, й тіке так.бо такі-же резнікові стоять в чергу , щоб десь, щось ВКРАСТИ.А ПОТІ М на запит відповідь:А ДО ТОГО ЯК, А ПІСЛЯ ТОГО- ЩО І ВООБЩЕ!!!!!!
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05.02.2023 18:27 Ответить
А садити кого бедуть по весні? Невже курей?
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05.02.2023 23:15 Ответить
Володимир Зеленський, Деніс Шмигаль, Олексій Резніков, голова Державної служби експортного контролю Олександр Павліченко - коли ви нарешті почнете займатись питаннями оборони, чому вас потрібно вмовляти виконувати приоритетні питання оборони? Скільки ще ви та ваші підлеглі будуть блокувати ввезення дронів та іншого високотехнологічного обладнання?
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05.02.2023 23:16 Ответить
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