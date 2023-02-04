Резников должен уйти в отставку, - ЦПК о результатах совещания с министром обороны по закупке продовольствия для ВСУ
Министр обороны Алексей Резников провел совещание с журналистами и общественными организациями по закупке продуктов для военных. Однако он не предоставил никакой информации о ценах и отметил, что он их не знает даже после скандала по поводу возможного завышения цен. По мнению ЦПК, министр либо не понимает, что происходит у него самого в ведомстве, особенно с коррупционными скандалами, либо сам все это и поддерживает.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Закончилось широко анонсированное Резниковым "закрытое совещание" с журналистами и ОО о закупке продуктов для военных.
Что изменила встреча? Совершенно ничего.
Ибо на этом этапе как бы Резников не пытался "починить" отношения с обществом - это все уже не играет роли. Доверие утрачено.
Вот что рассказывает о ней руководитель юридического департамента ЦПК Елена Щербан, которая также присутствовала на встрече:
"Как министр готовился к встрече, если в итоге не был готов назвать цены, по которым сейчас поставляются продукты военным и признал, что он этих цен не знает? Четкого ответа когда и как такие документы могут быть обнародованы и предоставлены я тоже не услышала. Обещаны новые встречи только. Министр предлагает создать рабочие группы и совещательные органы, но как их строить при отсутствии доверия к министру не понятно.
Напомним, что предшествовало этой встрече:
1. Отсутствие какой-либо быстрой реакции на "скандал с яйцами". А затем – запугивание журналистов СБУ и откровенная ложь Комитета Совета о "технических ошибках" в контракте;
2. Целый ряд уголовных дел против Минобороны за последние несколько дней. При этом, в попытке отмазать благодаря этим производствам фигурантов, еще пытаются подставить НАБУ, которое о нахождении дела в их ведении заявило первым;
3. Отсутствие нормального разъяснения после скандала с Лиевым. Министр вообще не разъяснил, как назначил такого человека в МО во время войны подписывать вооруженные контракты.
И вообще выглядит все так, что сам министр либо не понимает, что происходит у него самого в ведомстве, особенно с коррупционными скандалами, либо сам все это и поддерживает.
Это все подтвердил и скандал со "свадебными дронами", а также многочисленные свидетельства об отсутствии у министра реалий фронта, о которых в военных кругах слышали еще весной.
Единственный правильный шаг для Резникова сейчас взять на себя ответственность и просто уйти.
А место министра обороны должен занять тот, кто, наконец, почистит многолетние авгиевые конюшни министерства. И обеспечит наших воинов всем необходимым без капли коррупции.
Потому что это точно часть нашей победы", - заявили в ЦПК.
Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны могло закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.
В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.
Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.
Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.
Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.
НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.
Пожалуйста, подождите...
Хитровикручене ч.м.о.
1. Шакали відчули кров.
2. Приблизно 2/3 "фактів" від "журналістів" - вигадані або жорстко перекручені.
3. Розбиратися ні в чому ніхто не бажає - тільки відставка резнікова, тільки хардкор...
Хоча по суті одне й теж.
общество возложило эту функцию на правохранительные органы, которые тоже по уши в дерьме и отмахнулось.
произошла бесконтрольность.
поэтому и дальше процветает коррупция, воровство, олигархат и все что с этим связано
и такие ублюки и мародеры как резников, зная что им ничего не будет, и дальше обворовывают народ, зная что могут откупиться и в худшем случае их ждет отставка, а не тюрьма, конфискация и конец карьеры.
но проблема кроется не в партиях и политических силах, а самих людях, украинском обществе, для которых воровство (коррупция), взятничество, олигархат, мафия и т.д. является нормой жизни и не вызывает категорический протест.
в итоге вы имеете все то что заслужили
@tZEinform
На нараді у Зеленского міністр оборони Олексій Резніков категорично відмовився іти у відставку з посади міністра. "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.
Але це, звичайно, абсурд. Він не тільки про все це знає, але й всіма цими процесами керує.
Його треба не тільки звільняти, але й судити.
Хоча, весь цей цирк зі звільненями, обшуками та арештами не що інше як піаракція влади яка, між іншим, ще й направлена на те щоб відволікти від головних персонажів та й потихеньку розвалити всі ці справи.
Скільки разів все це вже повторювалось.
Цапы приблизительно на эту же сумму украли зерна у Украины!
Где посадки с конфискацими?!
(Кур из этой цепочки казнокрадов можно вычеркнуть!)
Это просто прекрасно... 😀
"В молодости" Зеленский и его кореша по 95 кварталу часто бывали на московии, где зависали в ночных клубах. Скорее всего там и были зафиксированы на видео (употребление наркотических веществ/проституки что-то еще).
После избрания Президентом, во время посещения Омана, была встреча с руководством фсб московии, где Володе показали компромат и объяснили при каких условиях этот компромат может быть опубликован/вброшен в медийное пространство.
Так вот главным условием скорее всего было назначение Ермака главой ОП и его присутствие рядом с Зеленским на всех встречах и мероприятиях. Иначе невозможно объяснить, почему все время этот идентифицированный агент влияния московии, гнусный и циничный подонок Ермак находится возле Президента Украины.
Именно через своего агента Ермака наш враг(московия) осуществляет внедрение своих агентов в государственные структуры и спецслужбы Украины.
Причем вражеская агентура действует хитро - они открыто не саботируют, но максимально коррумпируют всех окружающих, вступая во всевозможные схемы и откаты, тем самым разлагая государственные структуры/институты, вертикаль власти изнутри и готовя почву для волнений внутри страны.
Сподіваюсь, дивлячись на сьогоднішній ІПСОшний наступ на Резнікова зі всіх сторін, у нього достойне майбутнє і нічого у ворога-сусіда не вийде.
Вразив надзвичайно низький професійний рівень українських антикорупціонерів, інфантилізм зачіпив навіть Шабуніна.
Гранти мабуть не сприяють професійному розвитку.
Розчарована Цензором, який читала щоденно під час Майдану, навіть потім тривалий час.
Про тусовку і стиль в коментарях мовчу, бо розумію, що люди таким чином заробляють гроші.
Таких людей, колаборантів, в любому суспільстві біля 10-15 %.
--Очікувати на військовий результат. зокрема ПЕРЕМОГУ війні. під орудою
ЗЕ--песиголівців---це марна справа... Їм потрібний лише хаос. хронічний перетоніт за наявності якого так .невимушено. легко оприходувати мільярди допомоги світового спів- товариства на ведення українського спротиву... Події минулої неділі: показова імітація із
виявлення власних. доморощених хапуг-- казнокрадів. та . водночас. ЗЕ- нейтралізація багато-обіцяючого аудиторського десанту США --- цьому підтвердження...