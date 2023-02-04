Салливан обсудил с коллегами из Польши и стран Балтии помощь Украины и полное выполнение санкций против РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил со своими коллегами из Польши, Эстонии, Литвы и Латвии продолжение предоставления безопасности помощи Украине и давлению на Россию.

Ответная встреча прошла в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан встретился сегодня со своими коллегами из стран-союзников по НАТО Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Они обменялись мнениями по европейской безопасности, подтвердив свою непреклонную поддержку Украины в условиях продолжающейся российской агрессии", - говорится в сообщении. .

Участники встречи "приветствовали продолжение предоставления безопасности помощи Украине и обсудили важность продолжения давления на Россию, в том числе путем полного выполнения санкций".

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"Господин Салливан подтвердил приверженность США безопасности членов Альянса на восточном фланге. Они также обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе и дальнейшее укрепление позиций, боеготовности и оперативной совместимости НАТО", - говорится в сообщении.