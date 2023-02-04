Самолеты – в фокусе разговоров. Надеюсь, мы преодолеем все трудности, - Маркарова о переговорах о предоставлении F-16

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова считает, что вопрос предоставления США нашей стране истребителей F-16 удастся решить, ведь переговоры по этому поводу ведутся длительное время.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила в эфире телемарафона "Единые новости".

"Самолеты – в фокусе разговоров. Мы эти дискуссии начали давно и не прекращали. Надеюсь, как и с другими способностями, и учитывая объективные трудности, мы сможем с нашими международными партнерами решить и преодолеть. И встречи в Рамштайне очень этому способствуют", – сказала Маркарова.

По ее словам, начиная с февраля 2022 года в списке приоритетов для нашего государства есть эти самолеты, так же как танки и артиллерия, а также многое другое, что необходимо для освобождения территорий Украины от российских захватчиков. С тех пор по многим позициям удалось договориться и получить нужное, кое-что идет не так легко, как хотелось бы Украине.

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"Конечно, мы говорили и об ударных дронах, и о ракетах на дальние дистанции, и о вертолете – абсолютно обо всем", - сказала посол.

Маркарова отметила, что ход перегоров зависит не только от желания партнеров предоставить Украине именно то, что она просит, но и от наличия того или иного вооружения или возможности его подготовить, изготовить. Также при этом учитывается вопрос обучения украинских защитников использовать предоставленное партнерами вооружение. Есть также вопросы бюджета, ведь сначала конгресс должен выделить деньги, а только после этого возможно дальнейшее движение.

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