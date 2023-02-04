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самолет (3551) Маркарова (272) F-16 (517)

Самолеты – в фокусе разговоров. Надеюсь, мы преодолеем все трудности, - Маркарова о переговорах о предоставлении F-16

маркарова

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова считает, что вопрос предоставления США нашей стране истребителей F-16 удастся решить, ведь переговоры по этому поводу ведутся длительное время.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила в эфире телемарафона "Единые новости".

"Самолеты – в фокусе разговоров. Мы эти дискуссии начали давно и не прекращали. Надеюсь, как и с другими способностями, и учитывая объективные трудности, мы сможем с нашими международными партнерами решить и преодолеть. И встречи в Рамштайне очень этому способствуют", – сказала Маркарова.

По ее словам, начиная с февраля 2022 года в списке приоритетов для нашего государства есть эти самолеты, так же как танки и артиллерия, а также многое другое, что необходимо для освобождения территорий Украины от российских захватчиков. С тех пор по многим позициям удалось договориться и получить нужное, кое-что идет не так легко, как хотелось бы Украине.

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"Конечно, мы говорили и об ударных дронах, и о ракетах на дальние дистанции, и о вертолете – абсолютно обо всем", - сказала посол.

Маркарова отметила, что ход перегоров зависит не только от желания партнеров предоставить Украине именно то, что она просит, но и от наличия того или иного вооружения или возможности его подготовить, изготовить. Также при этом учитывается вопрос обучения украинских защитников использовать предоставленное партнерами вооружение. Есть также вопросы бюджета, ведь сначала конгресс должен выделить деньги, а только после этого возможно дальнейшее движение.

Также читайте: Польша готова к переговорам с союзниками по предоставлению Украине самолетов F-16, - Дуда
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Топ комментарии
+11
еще агрохимия и колыван не попиарились на теме F-16. Ждём.
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04.02.2023 20:10
+10
Це просто алес, скільки зайвого ******** кругом. Зброя, як і гроші, любить тишу.
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04.02.2023 20:06
+10
Почему все так зациклились на самолетах? У нас авиация на фронте используется как примитивная техника для отстрела неефективных *нурсов*. При етом потери авиации несоизмеримы с их ефективностью. Вон у орков сколько авиации а они ее все равно не могут использовать в полном обьеме из-за сильного ПВО с обеих сторон. Нам нужны дальнобойные высокоточные ракеты и ударные БПЛА больше чем авиация.
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04.02.2023 20:11
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Це просто алес, скільки зайвого ******** кругом. Зброя, як і гроші, любить тишу.
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04.02.2023 20:06 Ответить
еще агрохимия и колыван не попиарились на теме F-16. Ждём.
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04.02.2023 20:10 Ответить
У них еще нет такой фотки?Вперед в командировку на переговоры США.
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04.02.2023 20:20 Ответить
а що це за поц?
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04.02.2023 20:26 Ответить
Мендель не поголилася.
Це штатний сраколиз,а по сумісництву-пожирач сухої "Мівіни" та пресс секретар найвеличнішого.
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04.02.2023 21:03 Ответить
Д сь того дибіла не видно

Тільки за мівіну відремонтував і зник.
Мовляв чого зеля такий пухлий став, бо три місяці у блокаді одну мівіну їв.
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04.02.2023 20:27 Ответить
Почему все так зациклились на самолетах? У нас авиация на фронте используется как примитивная техника для отстрела неефективных *нурсов*. При етом потери авиации несоизмеримы с их ефективностью. Вон у орков сколько авиации а они ее все равно не могут использовать в полном обьеме из-за сильного ПВО с обеих сторон. Нам нужны дальнобойные высокоточные ракеты и ударные БПЛА больше чем авиация.
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04.02.2023 20:11 Ответить
Ну так, какие самолеты, такие и ракеты. Ф 16 - это значит и ракеты для Ф 16
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04.02.2023 20:24 Ответить
Чтобы самолет прицелиться и смог запустить ракеты ему нужно набрать хорошую высоту и попасть на прицел ПВО которого у рашистов хоть жопой жуй. А ракету можно скорректировать с дрона и запустить с земли ничем не рискуя.
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04.02.2023 20:43 Ответить
Напишіть Залужному, він і досі не в курсі.
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04.02.2023 20:46 Ответить
Танки без поддержки авиации использовать при наступлении глупо, их тупо может уничтожить враг своей авиацией, по крайней мере так утверждают военные эксперты , в частности Черник и Свитан и они правы, да это и без них в принципе ясно опытным офицерам ,например РЛС вражеского СУ-35, "видит" танк на расстоянии 70 км
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05.02.2023 03:00 Ответить
P .S. Хотите спорте хотите нет ,но тут то есть при наступлении ,как раз авиация и нужна и для воздушных боёв так же Я надеюсь вы с Черником и Свитаном спорить не станете ,они не "Алёши"
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05.02.2023 03:05 Ответить
А про британські авіаційні керовані ракети Ви не читали?
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05.02.2023 07:15 Ответить
Послиці наші мають бути або злодійками або сексологінями. Маркаровой чоловік допомогав. Він теж фінансіст. Тільки не пом'ятаю який він бавк взяв.
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04.02.2023 20:17 Ответить
банк
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04.02.2023 20:18 Ответить
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04.02.2023 20:18 Ответить
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04.02.2023 20:22 Ответить
ситуація така що і без маркарової і без блазня дадуть озброєння по повній аби все це не пролізло далі прибалтів та Польші. наші можновладці просто піаряться на тому на що вони ніяк не впливають.
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04.02.2023 20:22 Ответить
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04.02.2023 20:29 Ответить
невже в таку країну як США не знайшлося професійного дипломата а не отаке непорозуміння .. а маркарову в Зімбабве - оце її рівень
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04.02.2023 20:36 Ответить
эта та что лоббировала законы в интересах розетки-фокстротов?
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04.02.2023 20:49 Ответить
апачи противотанковые заказывайте и дешевле и в тему ватного наступления.
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04.02.2023 20:46 Ответить
пздобол(пздболка) не може не пздіти.
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04.02.2023 21:11 Ответить
Звичайно, тиж не забуваєш під час подолання цих трудношів жерти як свиня.
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04.02.2023 23:07 Ответить
 
 