Украина готова предоставить свободные мощности для транспортировки газа из Каспия в ЕС
Несмотря на военную агрессию, Украина была и остается надежным партнером и готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны-члены Европейского Союза.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в ходе Девятого министерского заседания Консультативного Совета Южного газового коридора в Баку (Азербайджан). Заседание состоялось под председательством Президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева и с участием Президента Румынии Клауса Иоханиса и еврокомиссара по энергетике Кадри Симпсон, передает Цензор.НЕТ.
Участники обсудили итоги и планы увеличения мощности транспортировки газа в ЕС.
"Уже через несколько месяцев начнется сезон закачки. Большинство ПХГ стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ. Ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры - мощности Трансбалканского газопровода. Для Оператора ГТС Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам". единения", - отметил Николай Колесник.
Замминистра также подчеркнул, что Украина сегодня – полноправный партнер сторон в рамках сотрудничества в нефтегазовом комплексе.
"Одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества с Азербайджаном является проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти с Каспийского региона на рынки ЕС. Мы заинтересованы в реализации проекта Южного газового коридора и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставок природы ", – добавил он.
Николай Колесник подчеркнул, что стратегическим интересом Украины является сотрудничество с ЕС, США, Турцией и Азербайджаном, в том числе для ослабления влияния России на южном направлении.
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Напад росії на Україну порушив цю стабільність і показав Європі всю небезпеку надходжень енергоносії із росії.
Пропоную для стабільного миру в Європі на довгі роки наступне:
1. Спільними зусиллями країн ЄС і України домогтися звільнення українських областей.
2. Створити незалежну державу Кубань, до якої мають входити Краснодарський і Ставропольський краї та Ростовська область (ідея приєднання цих територій до України стане перепоною до вступу України в ЄС - менталітет мешканців Кубані переважно проросійський).
3. Допомогти калмикам створити незалежну державу Калмикію
4. Через територію Калмикії прокласти євроазіатський газотранспортний коридор, який з'єднає середньоазіатський газовий регіон з газотранспортною системою України і, відповідно, зі споживачами газу і нафти Європи. (див. карту).
Думаю, народи середньоазійських держав, Азербайджану, а в майбутньому Ірану та інших близькосхідних постачальники газу і нафти підтримають мою ідею.