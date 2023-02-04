Украина готова предоставить свободные мощности для транспортировки газа из Каспия в ЕС

Несмотря на военную агрессию, Украина была и остается надежным партнером и готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны-члены Европейского Союза.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в ходе Девятого министерского заседания Консультативного Совета Южного газового коридора в Баку (Азербайджан). Заседание состоялось под председательством Президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева и с участием Президента Румынии Клауса Иоханиса и еврокомиссара по энергетике Кадри Симпсон, передает Цензор.НЕТ.

Участники обсудили итоги и планы увеличения мощности транспортировки газа в ЕС.

"Уже через несколько месяцев начнется сезон закачки. Большинство ПХГ стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ. Ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры - мощности Трансбалканского газопровода. Для Оператора ГТС Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам". единения", - отметил Николай Колесник.

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Замминистра также подчеркнул, что Украина сегодня – полноправный партнер сторон в рамках сотрудничества в нефтегазовом комплексе.

"Одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества с Азербайджаном является проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти с Каспийского региона на рынки ЕС. Мы заинтересованы в реализации проекта Южного газового коридора и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставок природы ", – добавил он.

Николай Колесник подчеркнул, что стратегическим интересом Украины является сотрудничество с ЕС, США, Турцией и Азербайджаном, в том числе для ослабления влияния России на южном направлении.