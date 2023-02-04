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Газ (9402) ГТС (987) Каспий (14) Минэнерго (359)

Украина готова предоставить свободные мощности для транспортировки газа из Каспия в ЕС

газ,гтс

Несмотря на военную агрессию, Украина была и остается надежным партнером и готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны-члены Европейского Союза.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в ходе Девятого министерского заседания Консультативного Совета Южного газового коридора в Баку (Азербайджан). Заседание состоялось под председательством Президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева и с участием Президента Румынии Клауса Иоханиса и еврокомиссара по энергетике Кадри Симпсон, передает Цензор.НЕТ.

Участники обсудили итоги и планы увеличения мощности транспортировки газа в ЕС.

"Уже через несколько месяцев начнется сезон закачки. Большинство ПХГ стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ. Ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры - мощности Трансбалканского газопровода. Для Оператора ГТС Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам". единения", - отметил Николай Колесник.

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Замминистра также подчеркнул, что Украина сегодня – полноправный партнер сторон в рамках сотрудничества в нефтегазовом комплексе.

"Одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества с Азербайджаном является проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти с Каспийского региона на рынки ЕС. Мы заинтересованы в реализации проекта Южного газового коридора и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставок природы ", – добавил он.

Николай Колесник подчеркнул, что стратегическим интересом Украины является сотрудничество с ЕС, США, Турцией и Азербайджаном, в том числе для ослабления влияния России на южном направлении.
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Топ комментарии
+5
Де ***** український газ суки
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04.02.2023 22:47
+5
Где....? У Бени, к гадалке не ходи!
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04.02.2023 23:07
+3
ну и до кучи вышки бойко на шельфе черного моря ку-ку...
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04.02.2023 23:13
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Стабільний мир у Європі тримається на стабільному постачанні енергоносіїв - газу, нафти, електроенергії.
Напад росії на Україну порушив цю стабільність і показав Європі всю небезпеку надходжень енергоносії із росії.
Пропоную для стабільного миру в Європі на довгі роки наступне:
1. Спільними зусиллями країн ЄС і України домогтися звільнення українських областей.
2. Створити незалежну державу Кубань, до якої мають входити Краснодарський і Ставропольський краї та Ростовська область (ідея приєднання цих територій до України стане перепоною до вступу України в ЄС - менталітет мешканців Кубані переважно проросійський).
3. Допомогти калмикам створити незалежну державу Калмикію
4. Через територію Калмикії прокласти євроазіатський газотранспортний коридор, який з'єднає середньоазіатський газовий регіон з газотранспортною системою України і, відповідно, зі споживачами газу і нафти Європи. (див. карту).
Думаю, народи середньоазійських держав, Азербайджану, а в майбутньому Ірану та інших близькосхідних постачальники газу і нафти підтримають мою ідею.

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04.02.2023 22:43 Ответить
Де ***** український газ суки
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04.02.2023 22:47 Ответить
Где....? У Бени, к гадалке не ходи!
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04.02.2023 23:07 Ответить
ты б для начала хоть погуглил где самые большие газовые месторождения Украины. это крым, харьковская и полтавская области. крым отвалился, половина харьковской области была под оккупацией с начала прошлого года, и часть остается до сих пор. явно не добывали и сейчас вряд ли на освобожденной территории что то после кацапни осталось что б снова добывать. вот и остается по сути только полтавская, и небольшие месторождения западной украины
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04.02.2023 23:08 Ответить
ну и до кучи вышки бойко на шельфе черного моря ку-ку...
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04.02.2023 23:13 Ответить
Особисто я не бачу у цьому нічого поганого. Чому б і ні?
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04.02.2023 23:27 Ответить
Это похоже на троллинг обнищавшего газпрома.
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05.02.2023 06:46 Ответить
Залишилась тільки дрібничка - відрізати кацапів від Кавказу та Каспію.
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05.02.2023 09:30 Ответить
Це як заява, що ми електрику спроможні експортувати. А потім в самих її не стало...
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05.02.2023 18:46 Ответить
 
 