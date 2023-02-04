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Генштаб ВС (5757) оккупация (9975) мобилизация (2602)

Россияне мобилизуют в армию женщин из колоний на оккупированных территориях, - Генштаб

арешт,жінка

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о мобилизации женщин на оккупированных территориях

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Чтобы пополнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию российской федерации для прохождения". подготовки", - говорится в сообщении.

Также читайте: В оккупированном Мариуполе захватчики запретили деятельность всех протестантских и неправославных церквей, - Андрющенко
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Топ комментарии
+11
В метро Москвы начался вайб 90х
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04.02.2023 22:57
+11
скоро по новому откроют валаам ))
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04.02.2023 23:00
+9
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04.02.2023 22:42
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04.02.2023 22:42 Ответить
Треба брати в полон..... І потім допитувати з "пристрастием"!!!!!
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04.02.2023 22:43 Ответить
Фуууууууууб*я! Нахрена вам эта козлятина? Там большинство пришлось бы прикрыть газетой. Зараз всяких подхватить тоже можно.
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04.02.2023 23:01 Ответить
фу ***, ти ******?
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05.02.2023 01:05 Ответить
Так шо і псих атака буде? та покладуть отам поряд з іншими макаками
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04.02.2023 22:45 Ответить
Не буди псих атаки, будуть диверсантами звичайними чи розвідницями.
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04.02.2023 22:50 Ответить
і таке може бути...
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04.02.2023 22:57 Ответить
Таких тоже утилизировать надо.
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04.02.2023 22:49 Ответить
дальше только путинюгенд
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04.02.2023 22:50 Ответить
Кацапині.
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04.02.2023 22:52 Ответить
Свинособаки завжди прикривались,дітьми,жінками й інвалідами,не гидували навіть розумово відсталими.
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04.02.2023 22:54 Ответить
з тампаксами й прокладками для чмобіків в "странє" напряжонка! а ці будуть на самообєспєчєніі ))
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04.02.2023 22:56 Ответить
Поширені історії про ув'язнених, які отримали помилування, можуть знадобитися ПВК Вагнера для підвищення падаючих темпів вербування в колоніях.

Після рекордного скорочення восени 2022 року кількість ув'язнених в колоніях перестала зменшуватися до зими. З листопада по січень їх було на 6 тисяч менше, що відповідає тренду попередніх років. Посилаючись, мабуть, на ті ж дані, Міністерство оборони Великобританії також робить висновок, що масштаби вербування ув'язнених в ПВК значно знизилися.
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04.02.2023 22:56 Ответить
В метро Москвы начался вайб 90х
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04.02.2023 22:57 Ответить
скоро по новому откроют валаам ))
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04.02.2023 23:00 Ответить
Шмобікі здохли - то ж по бабах ще пі@данути?
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04.02.2023 23:00 Ответить
Во время чеченских войн кацапы вовсю пистели про эстонских снайперш, которых в самом деле не было. Как теперь это понять?
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04.02.2023 23:02 Ответить
...то їм фінські ще тоді так начистили, шо вже плутать почали "кукушки" фінські із естонськими, дебіли плять
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05.02.2023 10:57 Ответить
на кацапии уже проводят агитационную работу в ИТК для несовершеннолетних. Будут готовить операторов фауспатронов. Всё идет по плану.
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04.02.2023 23:04 Ответить
Батальйон обслуживанія імєні Алєксандри Сєровой.
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04.02.2023 23:04 Ответить
Всё это очень грустно, империя при последнем издыхании кидает в мясорубку всех без разбору. И это надо будет всё утилизировать, а это требует ресурсов. Вот же ж мрази это КГБ-ешное существо и иже с ним! Реально бесы, нелюди.
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04.02.2023 23:25 Ответить
Чернозем усе переварить...
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04.02.2023 23:26 Ответить
.
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04.02.2023 23:29 Ответить
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный", который уже не помнит кем он был позавчера ...
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05.02.2023 01:32 Ответить
И других "русских" в природе не существует ...
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05.02.2023 01:33 Ответить
Кацапські зечки - універсальні солдати. Грілка для орка при обмороженні, баба для утєх, мама, повариха.
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05.02.2023 05:12 Ответить
Карреспандент РИА "Новости":
- Паслушайте! А пачему, при отборе для участия в "ССО", женщин из колоний, предпачтение атдают убийцам?
- Так их же в санитарки набирают!
- Ну и что?
-Так польза же практическая: ани не будут ащущать угрызений совести, дабивая сваего тяжелораненого - чтоб не мучился Привычно же Ну и палажительный момент - раненый, умирая, будет ащущать, что в паследние минуты с ним была женщина!
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05.02.2023 05:22 Ответить
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05.02.2023 10:26 Ответить
 
 