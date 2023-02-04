Россияне мобилизуют в армию женщин из колоний на оккупированных территориях, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о мобилизации женщин на оккупированных территориях
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Чтобы пополнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию российской федерации для прохождения". подготовки", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий04.02.2023 22:57
+11 Fjall_Raven
показать весь комментарий04.02.2023 23:00
+9 Павло ШОвте
показать весь комментарий04.02.2023 22:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Після рекордного скорочення восени 2022 року кількість ув'язнених в колоніях перестала зменшуватися до зими. З листопада по січень їх було на 6 тисяч менше, що відповідає тренду попередніх років. Посилаючись, мабуть, на ті ж дані, Міністерство оборони Великобританії також робить висновок, що масштаби вербування ув'язнених в ПВК значно знизилися.
- Паслушайте! А пачему, при отборе для участия в "ССО", женщин из колоний, предпачтение атдают убийцам?
- Так их же в санитарки набирают!
- Ну и что?
-Так польза же практическая: ани не будут ащущать угрызений совести, дабивая сваего тяжелораненого - чтоб не мучился Привычно же Ну и палажительный момент - раненый, умирая, будет ащущать, что в паследние минуты с ним была женщина!