Россияне мобилизуют в армию женщин из колоний на оккупированных территориях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о мобилизации женщин на оккупированных территориях

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Чтобы пополнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию российской федерации для прохождения". подготовки", - говорится в сообщении.

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