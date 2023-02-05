Шольц относительно неприменения Украиной западного оружия на территории РФ: "По этому вопросу существует консенсус"

Неприменение Украиной западного вооружения на территории РФ уже обсуждалось союзниками и партнерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц изданию Bild.

В частности политик рассказал, существуют ли договоренности с президентом Владимиром Зеленским о том, что оружие Запада будет использоваться только на украинской территории, а также то, что им не будет атакована территория России.

"По этому вопросу существует консенсус", - подчеркнул Шольц.

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