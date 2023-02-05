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Шольц относительно неприменения Украиной западного оружия на территории РФ: "По этому вопросу существует консенсус"

шольц

Неприменение Украиной западного вооружения на территории РФ уже обсуждалось союзниками и партнерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц изданию Bild.

В частности политик рассказал, существуют ли договоренности с президентом Владимиром Зеленским о том, что оружие Запада будет использоваться только на украинской территории, а также то, что им не будет атакована территория России.

"По этому вопросу существует консенсус", - подчеркнул Шольц.

Читайте: Шольц: Война в Украине – давний план РФ по расширению территорий
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Топ комментарии
+9
зачем нам надо этот Мордор с его больным, неизлечимым рабским населением. причем как видим рабство как инфекция заразно. сколько там холопов мечтающих о величии своего сцаря, сидя по уши в гов не, нищете и в безумии своего "вяличия" другое дело вернуть то что ранее нам принадлежало до оккупации согласно Брестского мира в 1918 году, Стародубщину, Кубань.....
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05.02.2023 07:17
+7
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05.02.2023 07:07
+6
Так а хто каже шо треба захопити? Наваляти та додому піти
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05.02.2023 07:33
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Правила форума Совет форумчан
Коли хочеться знайти "відмазку" і ухилиться від прийняття конкретних рішень чи вчинення рішучих дій, політики "напускають туману" у своїх висловлюваннях Перша стадія "туману" - часте вживання у публічних виступах слів іноземного походження, що незрозумілі до кінця аудиторії - наприклад, "консенсус"
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05.02.2023 06:43 Ответить
Я прочитала ,там зовсім не так. Не Шольц розповів, а на питання чи буде застосована зброя на території Росії, як це заявляє Зеленський. Шольц відповів що існує консенсус. Зеленський і його смі брешуть, як завжди. Чого ж не має слів Шольца про страшну війну в Україні? Це просто інтерв'ю і більше нічого , брати цитати з нього це проста маніпуляція
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05.02.2023 08:29 Ответить
Ви бачите у моєму коментарі прізвище "Шольц"?
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05.02.2023 08:39 Ответить
Зміст стосовно слів, вжитих Шольцем
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05.02.2023 08:45 Ответить
Горбачов, наприклад, вживав часто те саме слово
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05.02.2023 08:58 Ответить
А в заголовку до анонсу є горбачов? Вибачте, але ви написали це іменно в сенсі Шольца, а не інших. Чому б раптом вас на аналіз висловлювання політиків повернуло? В вечірніх казках зеленського також багато високопарного туману,але ви там не аналізуєте.
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05.02.2023 09:21 Ответить
Я написав про "політиків взагалі" - за даних обставин А стосовно Зеленського - а він що, "політик"? З таким самим успіхом ви можете настінний радіорепродуктор "політичним діячем" найменувать!
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05.02.2023 09:26 Ответить
Так, зеленський не політик,а просто випадкова величина на сьогодні
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05.02.2023 09:30 Ответить
Ну так чого ж Ви сюди "Блазня" вставляєте?
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05.02.2023 09:39 Ответить
Где вы видели заявления официальных особ Украины про использование западных вооружений на территории РФ ? Крым и оккупированные территории не признаёт территорией РФ даже Иран ! А оружие собственного производства, Украина может использовать, против любых вражеских целей. Это её право за статутом ООН !
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05.02.2023 09:32 Ответить
Читайте анонс з зсилками на джерела. Там просто пальчиком 2 рази тикнуть.
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05.02.2023 09:36 Ответить
Анонсики из RT, Sputnik или прямо из Соловьиного помёта ?
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05.02.2023 09:44 Ответить
Це тут, ви ж зайшли на анонс, так читайте анонс. Там усе
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05.02.2023 09:48 Ответить
На случай если вы не притворяетесь, дам вам совет. Переходите по ссылкам на российских ресурсах, если они есть. Они любят, давать титры, по сообщениям западных СМИ. Но если ссылка активна, смотрим, не ведёт ли она на форум. Где пользователь "1234"может оставить любой комментарий, так же есть авторские блоги, за которые ресурс не несёт ответственности. Фильтруйте информацию если вас интересует правда, используйте только официальные источники.
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05.02.2023 09:56 Ответить
Предлагаю объявить незаконным выход московии из Киевской Руси и объявить там спецоперацию...
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05.02.2023 06:46 Ответить
зачем нам надо этот Мордор с его больным, неизлечимым рабским населением. причем как видим рабство как инфекция заразно. сколько там холопов мечтающих о величии своего сцаря, сидя по уши в гов не, нищете и в безумии своего "вяличия" другое дело вернуть то что ранее нам принадлежало до оккупации согласно Брестского мира в 1918 году, Стародубщину, Кубань.....
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05.02.2023 07:17 Ответить
Так а хто каже шо треба захопити? Наваляти та додому піти
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05.02.2023 07:33 Ответить
Бій на території ворога: The Guardian розповіла про секретний український спецназ.
Українці по-своєму розв'язали проблему з обмеженою можливістю бити по території Росії.

В Україні існує секретний батальйон «Братство», який виконує завдання за лінією фронту і навіть на території Росії. Видання поспілкувалося з трьома бійцями цього батальйону.

Якщо станеться найгірше, 23-річний Тарас, 21-річний Владислав та їхній командир 39-річний Олексій добре знають, що українська влада заперечуватиме будь-яку інформацію про них. У західних столицях виникає колективний страх від самої думки про них. Вони є членами батальйону «Братство», добровольчої групи українських спецназівців, які ведуть боротьбу за межею фронту війни в Україні і в глибині Росії.

Їхня робота варіюється від викрадення високопосадовців Кремля до руйнування ключової військової інфраструктури та збиття ворожих літаків на території Росії.

Добровольці «Братства» мають особливий статус, технічно незалежні від української армії, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами.

Олексій, за його словами, у «розвідці», але в батальйон набирають переважно цивільних, або відбирають найспритніших з інших добровольчих батальйонів. Він каже, що розуміє, чому їхня робота повинна залишатися окремо. Проте їм усім важко сприйняти це міркування

Справа зводиться до нервозності Заходу при думці про те, що Україна може бити по Росії

«Виходить, що росіяни можуть їхати на територію України, а українці не можуть їхати в Росію», - каже Олексій.

Добровольців «Братства» це не зупиняє. Вони наполягають, що російському вищому командуванню життєво важливо відчути настрій битви на власній території.

У джинсах, джемперах і худі вони п'ють каву в київському парку імені Тараса Шевченка, розповідаючи про свої пригоди, відпочиваючи від тренувань, планування та місій. Єдиним натяком на те, хто вони є, є пістолет на стегні Владислава.

Тарас, каже, що повернувся два тижні тому після із, за його словами, простої операції. «Нашій групі потрібно було завезти певну кількість вибухівки на територію Росії і залишити її в певному місці, - говорить він. - Я не знаю, для кого і для чого призначалася ця вибухівка. Але я точно знаю, що деякі люди в Росії готові допомогти українцям»
Але шість тижнів тому, за його словами, він завершив найуспішнішу операцію. У нього був нервовий початок. «Ми мали завдання знищити російський гелікоптер, який перевозив високопосадовців російського МВС, - розповідає Тарас. - Першого разу погана погода завадила лазерному прицілу точно навестись на ціль. Крім того, у нас були внутрішні проблеми в групі, суперечки, тому ми зайшли на територію Росії, але повернули назад, врахували наші помилки… і через тиждень зробили повторну спробу».


Оперативна група з п'яти чоловіків вирушила о сьомій ранку, легко перебираючись через ліси та поля, щоб перейти до Росії. «Цілий день ми гуляли, - розповідає Тарас. - Потім ми провели ніч на місці і о 9 ранку почули вертоліт. Зі мною був невеликий розвідувальний дрон, і він підтвердив, що це той самий вертоліт».

Він продовжив: «З переносного зенітно-ракетного комплексу ми вели вогонь по вертольоту з відстані 4 км. На жаль, ми не побачили удару, оскільки були далеко, але почули вибух. А потім ми швидко втекли зі своїх позицій. Залишили триногу переносного зенітно-ракетного комплексу. Ми повернулися вдвічі швидше».

Незалежно від того, чи загинули кремлівські чиновники у вертольоті, для Тараса це була успішна місія, яка досягла головної мети ініціатив батальйону.

«Ми показали, що можемо зайти на територію Росії, і показати росіянам, що українці можуть діяти, - каже він. - Після того, як росіяни дізнаються, що на їхній території працюють диверсанти, їм потрібно перекинути багато солдатів, щоб знайти цих диверсантів. Це дуже деморалізує ворога. Гелікоптер був для російського керівництва. І сам факт того, що українські диверсанти стріляють по російських командирах, для росіян вже є точкою напруги. Це нервує російське командування»

Остання операція в Росії, в якій брав участь Владислав, була місяць тому в районі Бєлгорода, де за останні місяці вибухнули кілька складів ***********. Невеликі оперативні групи, часто лише чотири-п'ять солдатів, визначають, де пролягають безпечні шляхи до Росії, перевіряючи рух худоби або користуючись порадами тих, хто займався контрабандою до війни. Владислав і його побратими отримали завдання «захопити або вбити одного з високопоставлених офіцерів ФСБ».

«Він працював недалеко від кордону з Україною, але на території Росії, - розповідає Владислав. - У нас був маршрут автомобіля цього російського офіцера, і ми вирішили влаштувати засідку».

Вони були на позиції протягом кількох годин, але машина не прибула, і головну мету довелося покинути на світанку. Їм потрібно було вийти, але вони зіткнулися з проблемою прорватися в Україну, повз російські війська, зібрані на кордоні.

«Ми зустріли прикордонну заставу російських прикордонників, - згадує Владислав. - Ми зіткнулися, були чотири на чотири. Ми вбили трьох росіян і одного легко поранили. Ми його захопили, вивезли на територію України і передали українським військовим».

Але не завжди все йде за планом. На Різдво четверо їхніх колег - 34-річний Юрій Горовець, 32-річний Максим Михайлов, 39-річний Тарас Карпюк, і новачок місії, 19-річний Богдан Лягов - https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-rosiji-zahinuli-chotiri-ukrajinskikh-bijtsi-z-bataljonu-bratstvo.html були вбиті у Брянську в Росії .

Вперше про катастрофу Олексій дізнався, коли 26 грудня в російських Telegram-каналах з'явилися фотографії їхніх загиблих колег, які лежать у снігу. Кремлівське ЗМІ «РИА Новости» повідомило, що чоловіки мали при собі «автомати SIG Sauer, засоби зв'язку та навігації, а також чотири бомби загальною потужністю близько 40 кг у тротиловому еквіваленті».

Вони, за даними ФСБ, були налаштовані на проведення «диверсійно-терористичних актів». ФСБ опублікувала відео, на якому видно тіла, розкидані між соснами російського лісу. «Всі були шоковані, - розповідає Олексій. - Вони були нашими найкращими бійцями». Спосіб їхньої смерті залишається неясним. Їхні тіла не знайдено. Троє старших чоловіків групи були чемпіонами з пішохідного туризму та ветеранами цього виду праці, раніше діяли в розвідці в тому числі в окупованому Чорнобилі.

«Провідник відвів їх на певну відстань від кордону України вглиб території Росії і залишив там, - згадує Олексій. - Ми дуже спокійно ставилися до цих хлопців і були впевнені, що все буде добре. Ми не знаємо подробиць, але припускаємо, що вони випадково зайшли на другу лінію російської оборони. А перед ним росіяни заклали міни в землю».

Це було важким нагадуванням про ризики, на які вони наражаються. На запитання, чи знають їхні батьки про їхню роботу, двоє молодих чоловіків, яким трохи за 20, голосно видихають і сміються.

«Мої батьки знають лише те, що я зараз на війні, - каже Владислав. - Ви повинні розуміти, що коли ми плануємо наші операції, про це мало хто знає. Інформація про операцію може потрапити до ворога. Солдати, які стоять поруч, можуть сказати щось своїм побратимам, і про це дізнаються росіяни. Краще, щоб наші батьки не знали, чим ми зараз займаємося»
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05.02.2023 07:41 Ответить
Ну існує то й існує. У кожного консенсусу є свій початок і свій кінець. Шольц же нічого не казав про кінець, чи не так?
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05.02.2023 06:47 Ответить
Крим теж рашки .
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05.02.2023 07:03 Ответить
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05.02.2023 07:07 Ответить
а чудило данило казав будемо валити касабію.. шось зелені обкурились
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05.02.2023 07:18 Ответить
значит будем своими беспилотниками а они уже достают на 700 км судя по "хлопкам" на аэродромах Мордора
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05.02.2023 07:36 Ответить
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05.02.2023 07:40 Ответить
Незастосування на території РФ это директива Байдена. Колхозник Шольц просто выполняет указания.
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05.02.2023 08:11 Ответить
Колхозник выделяет чтобы ты знала достаточно помощи плюс миллион беженцев каждого можешь умножить на 600€ без медецины и в месяц нехилый такой колхоз
а вот твои изречения что кто-то кем-то управляет чисто ватные мнтодичьк
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05.02.2023 09:12 Ответить
Если Зеленский откроет границы Украины, то Европу ждёт такой поток беженцев, что Сирия и Африка отдыхает. В интересах Европы помочь и никогда не увидеть, этих беженцев, чем надувать щёки и рассказывать ,что они сделали всё возможное.
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05.02.2023 09:38 Ответить
Досі сподіваються на дешевий газ та нафту, ссуки!
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05.02.2023 08:34 Ответить
Кто? уже с декабря никто ничего не покупает в параше и весь энергетический сектор перестраивают под других поставщиков
и прежде чем кого-то оскорблять включи свой никчемный мозг и поинтересуйся кто где что и за сколько покупает
давай красавица срывайся на Китай Индию кто там за копейки еще парашную нефть скупает
а тем кто вам хоть как-то помогает я бы не советовал плевать постоянно в лицо, в цивилизованных странах так не принято ну если вы конечно не в парашино собрались
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05.02.2023 09:24 Ответить
правильно...треба знайти консенсунс, а потім ногами його,ногами
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05.02.2023 08:43 Ответить
награждать тварей мацковии пинками и подзатыльниками
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05.02.2023 09:43 Ответить
Одного консенсуса очень любили в фрг---35 лет назад. Ну вот свой консенсус появился там.
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05.02.2023 09:05 Ответить
Консенсус идиотский.
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05.02.2023 09:16 Ответить
...с точки зрения на точку зрения,быдлонасекомышей болот мацковии надо лупить и гнать до мест их дислокации
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05.02.2023 09:41 Ответить
По всей видимости, Шольц, как и другие наивные политики в западной старушке Европе не в курсе, что ответило это кремлевское чудило на вопрос мальчика где заканчиваются границы паРашки (они НИГДЕ не заканчиваются) и очередные анексиции в многовековой ымперской агрессии войн тому яркое и совсем свежее подтверждение. В этой "шутке" нет даже доли шутки - все чистая правда ымперских амбиций и притязаний. Не читал Шольх их классиков, не знает всей их дури: "...Не хочу быть вольною царицей, хочу быть владычицей морскою, чтобы жить мне в Окияне-море, чтоб служила мне рыбка золотая и была б у меня на посылках". Только и они сами не замечают илине хотят знать логического конца сказки: "...На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитое корыто."
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05.02.2023 10:10 Ответить
Штангенциркулі дуже ********** мацкву.
А чим бити по мацкві Штангенциркуль не уточнює, танками Леопард ? 😁
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05.02.2023 10:22 Ответить
На малыша напал амбал в 4 раза больше малыша, так малышу еще и запрещают бить по лицу амбала....справедливо однако....консенсус..
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05.02.2023 10:39 Ответить
"Стосовно цього питання існує консенсус"
І ми його клали...
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05.02.2023 10:47 Ответить
Это какой-то позор!
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05.02.2023 13:35 Ответить
Німці. А колись то була нація "з яйцями".

Тепер нація тотальних сцикунів.
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06.02.2023 01:04 Ответить
 
 