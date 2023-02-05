За прошедшие сутки россияне убили 4 гражданских в Донецкой области, 11 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 4 февраля, российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 4 февраля стало известно о 4 жителях Донетчины, убитых россиянами: 3 в Бахмуте и 1 в Ямполе.



Еще 11 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.



Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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