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жертвы (1987) Донецкая область (8728) Кириленко Павел (636)

За прошедшие сутки россияне убили 4 гражданских в Донецкой области, 11 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 4 февраля, российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 4 февраля стало известно о 4 жителях Донетчины, убитых россиянами: 3 в Бахмуте и 1 в Ямполе.

Еще 11 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За прошедшие сутки россияне убили 4 гражданских в Донецкой области, 11 человек получили ранения, - ОВА 01
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