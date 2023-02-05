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обстрел (25742) Харьков (7285) Синегубов (554)

Россияне наносят ракетные удары по Харькову, зафиксирован "прилет" в центре города

ракета,обстріл

Утром 5 февраля оккупанты атаковали Харьков ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!

Зафиксирован "прилет" в центральной части города. Предварительно ракета С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.

Читайте: Ракетный удар по Харькову: Необходима экспертиза состояния здания, пострадавшим предоставит временное жилье
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Топ комментарии
+14
россияне это сброд *********
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05.02.2023 08:50
+11
А кто еще может жить в расейской *********?
Только *********!
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05.02.2023 08:58
+8
И ведь рабсеяне, ********** не думает, что в ответ прилетит по вашей территории, оно же в бункере. Вечной бавовны вам с вечным **********ом.
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05.02.2023 09:09
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Деякі кажуть "ми не підемо на рашиську теоіторію".... а як зупинити ракетні удари по містах якщо не витягнути війскових злочинців на суд?!
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05.02.2023 08:49 Ответить
россияне это сброд *********
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05.02.2023 08:50 Ответить
А кто еще может жить в расейской *********?
Только *********!
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05.02.2023 08:58 Ответить
Це "барьба с нєонацістамі". Не переплутайте.
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05.02.2023 08:53 Ответить
А вони і не припинять запускати ракети поки вони в них не закінчаться
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05.02.2023 08:54 Ответить
Враховуючи, що завод з виробництва С300 іС400 знаходиться безпосередньо в москві, ці ракети не закінчаться ніколи
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05.02.2023 08:58 Ответить
две
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05.02.2023 08:55 Ответить
Живу на Алексеевке.
Два прилета слышал.
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05.02.2023 08:57 Ответить
консенсус тільки з однієї сторони? бити з росіїї по Україні мають виключно кацапи а ми не можемо?та терпіти та помирати ?-Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що існує консенсус із президентом України Володимиром Зеленським про те, що зброя, надана Заходом, не буде використана для атак російської території.
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05.02.2023 09:01 Ответить
На оружие не из западных поставок никто никаких ограничений не делал. Если наши доделают условно какойто Гром и по мацкве е*нут, то никто возражать не будет.
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05.02.2023 09:20 Ответить
І це вчора алкаш казав що коли вдаримо по кацапії, то атвєт будіт жосткім. Їм мона, а нам ніззя. Дав Бог сусідів, та ще й кинув.
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05.02.2023 09:02 Ответить
потрібно буде в майбутньому формувати буферні держав: Білг.НР, Курська НР, Ростовська НР, Смоленська НР
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05.02.2023 09:39 Ответить
Это типа "мстя" за вчерашнюю нефтебазу в Борисовке?
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05.02.2023 09:05 Ответить
И ведь рабсеяне, ********** не думает, что в ответ прилетит по вашей территории, оно же в бункере. Вечной бавовны вам с вечным **********ом.
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05.02.2023 09:09 Ответить
Лютують -- нема ответки -- все летить в одні ворота .
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05.02.2023 09:16 Ответить
Вчера по нефтебазе под Белгородом хорошо в@@али.
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05.02.2023 09:33 Ответить
зато до "Гоптовки" асвальт хороший...
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05.02.2023 09:26 Ответить
Надають зброю, але бити на кацапську територію ніззя...якась муйня. Українці що, хлопчики для биття?
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05.02.2023 09:40 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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05.02.2023 10:15 Ответить
Харьков сегодня - результат....
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05.02.2023 10:47 Ответить
Жах це до болю знайомі та улюблени місця…
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05.02.2023 18:44 Ответить
 
 