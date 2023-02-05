Россияне наносят ракетные удары по Харькову, зафиксирован "прилет" в центре города
Утром 5 февраля оккупанты атаковали Харьков ракетами.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!
Зафиксирован "прилет" в центральной части города. Предварительно ракета С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.
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Два прилета слышал.