Россияне наносят ракетные удары по Харькову, зафиксирован "прилет" в центре города

Утром 5 февраля оккупанты атаковали Харьков ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!

Зафиксирован "прилет" в центральной части города. Предварительно ракета С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.

Читайте: Ракетный удар по Харькову: Необходима экспертиза состояния здания, пострадавшим предоставит временное жилье