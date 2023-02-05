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Новости Агрессия России против Украины Война
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армия РФ (18001) Генштаб ВС (5757) ликвидация (3124) уничтожение (6222) техника (1709) потери (4267)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 131 290 человек (+700 за сутки), 3220 танков, 2226 артсистем, 6405 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 131 290 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 131 290 (+700) человек ликвидировано,
  • танков - 3 220 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6 405 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 2 226 (+6) ед,
  • РСЗО - 460 (+0) ед,
  • средства ПВО - 227 (+2) ед,
  • самолетов - 294 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 958 (+2),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 091 (+10) ед,
  • специальная техника – 203 (+0).

Читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 9 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 131 290 человек (+700 за сутки), 3220 танков, 2226 артсистем, 6405 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+14
05.02.2023 8:28 https://t.me/generalsvr2/436 сообщение
Воскресенье 5.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 132491 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 3 февраля это 46535 погибших....
Потери Росгвардии с начала военных действий 6438 убитыми и пропавшими безвести.
-----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 132491 + 46535 + 6438= 185464 (+8601 у порівнянні з 28.01.2023, +41435 з 31.12.2022,+58645 з 3.12.2022, +79348 з 05.11.2022, +103892 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 185464 + (185464 * 2)= 556392 (+25803 у порівнянні з 21.01.2023,+124305 з 31.12.2022,+175935 з 3.12.2022,+238044 з 05.11.2022, +311676 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 556392 + 75 000 = 631392
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 841856
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05.02.2023 08:55
+12
Блін , ну народ-суіцидник якийсь, вояки-помираки. Вони в курсі ,що життя прекрасне і неповторне? Так нє, лізуть і лізуть...
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05.02.2023 09:06
+12
Другий рік "ССО" Втрати мужиків у Росії підбираються до півмільйона вбитими і пораненими Приходить батько сімейства додому. Сидить його дочка - "стара дівка", а перед нею - член силіконовий.
- Что это?!
- Папа, никакой надежды!.. Вот, в cекc-шопе купила... Наступного дня приходить вона додому, а батько сидить на кухні На столі - пляшка "водовки" почата і той самий член.
- Папа, что ты делаешь?
- Да вот... с зятем бухаю!
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05.02.2023 11:00
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05.02.2023 8:28 https://t.me/generalsvr2/436 сообщение
Воскресенье 5.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 132491 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 3 февраля это 46535 погибших....
Потери Росгвардии с начала военных действий 6438 убитыми и пропавшими безвести.
-----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 132491 + 46535 + 6438= 185464 (+8601 у порівнянні з 28.01.2023, +41435 з 31.12.2022,+58645 з 3.12.2022, +79348 з 05.11.2022, +103892 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 185464 + (185464 * 2)= 556392 (+25803 у порівнянні з 21.01.2023,+124305 з 31.12.2022,+175935 з 3.12.2022,+238044 з 05.11.2022, +311676 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 556392 + 75 000 = 631392
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 841856
показать весь комментарий
05.02.2023 08:55 Ответить
Блін , ну народ-суіцидник якийсь, вояки-помираки. Вони в курсі ,що життя прекрасне і неповторне? Так нє, лізуть і лізуть...
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05.02.2023 09:06 Ответить
і шо? вони чергових 500 тис чмобів призовуть. і ще більше будуть ненавидіти Україну. не путлера, а Україну. якщо рахувати втрати орків, то треба в першу чергу звертати увагу на втрати бронетехніки, арти, авіації, а не їхніх жмурів...
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05.02.2023 09:33 Ответить
Там трохи нижче вказані втрати ворога по танках
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05.02.2023 11:29 Ответить
Я зайшла на сайт, фантастика, а не новини. Але втрати ворога майже такі,як ви постите. Мої прогнози від учора 700000. Сайт пише усе не на активності, а просто по приколу
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05.02.2023 09:33 Ответить
Дуже великі втрати у рашистів з 31.12.2022 (+41 435 з 31.12.2022).
Такими темпами ще пару місяців - і зникнуть усі 500 тис мобілізованих з дня оголошення часткової мобілізації у раші 22.09.2022 (з коефіцієнтом 2 поранених до безповоротних).
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05.02.2023 09:53 Ответить
Слава Героям!
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05.02.2023 08:57 Ответить
Слава Героям це кацапське окупаційне гасло періоду так званої "вов" ...
Героям Слава - гасло українців що у 2Світову війнуборолися за вільну і незалежну Україну, проти кацапського червоногопого окупаційного лаайна та біонепотребу !!! Гасло Героїв ОУН УПА, 1 української дивізії Січових Стрільців "Галичина", батальйонів Роланд, Нахтігаль !!!
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05.02.2023 09:12 Ответить
Интересно, а росиянцы об этом знают?
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05.02.2023 09:04 Ответить
що знають ??? кацапське біосміття, біонепотріб у вигляді "200-тих" в полієтиленових пакетах постійно везуть до ***** на паРашу !!!
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05.02.2023 09:09 Ответить
Він тебе питає : чи знають "россіянці" що у них є гасло "Слава героям" Бо створюєш "срач" на голому місці!
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05.02.2023 16:37 Ответить
Да им пофиг
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05.02.2023 09:09 Ответить
Им пофих..
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05.02.2023 09:09 Ответить
Невельське атакували орки уже на тверезо, провалилися, Бахмут з трьох сторін і наміри перерізати дорогу. Поки ЗСУ тримаються. Вірю тільки ЗСУ і народу України
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05.02.2023 09:17 Ответить
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05.02.2023 09:31 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2023 09:41 Ответить
Другий рік "ССО" Втрати мужиків у Росії підбираються до півмільйона вбитими і пораненими Приходить батько сімейства додому. Сидить його дочка - "стара дівка", а перед нею - член силіконовий.
- Что это?!
- Папа, никакой надежды!.. Вот, в cекc-шопе купила... Наступного дня приходить вона додому, а батько сидить на кухні На столі - пляшка "водовки" почата і той самий член.
- Папа, что ты делаешь?
- Да вот... с зятем бухаю!
показать весь комментарий
05.02.2023 11:00 Ответить
 
 