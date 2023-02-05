Общие боевые потери РФ с начала войны – около 131 290 человек (+700 за сутки), 3220 танков, 2226 артсистем, 6405 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 131 290 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 131 290 (+700) человек ликвидировано,

танков - 3 220 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 6 405 (+11) ед,

артиллерийских систем - 2 226 (+6) ед,

РСЗО - 460 (+0) ед,

средства ПВО - 227 (+2) ед,

самолетов - 294 (+0) ед,

вертолетов - 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 958 (+2),

крылатые ракеты – 796 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5 091 (+10) ед,

специальная техника – 203 (+0).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.