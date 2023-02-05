Общие боевые потери РФ с начала войны – около 131 290 человек (+700 за сутки), 3220 танков, 2226 артсистем, 6405 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 5 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 131 290 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 131 290 (+700) человек ликвидировано,
- танков - 3 220 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6 405 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 2 226 (+6) ед,
- РСЗО - 460 (+0) ед,
- средства ПВО - 227 (+2) ед,
- самолетов - 294 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 958 (+2),
- крылатые ракеты – 796 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5 091 (+10) ед,
- специальная техника – 203 (+0).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Воскресенье 5.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 132491 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 3 февраля это 46535 погибших....
Потери Росгвардии с начала военных действий 6438 убитыми и пропавшими безвести.
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безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 132491 + 46535 + 6438= 185464 (+8601 у порівнянні з 28.01.2023, +41435 з 31.12.2022,+58645 з 3.12.2022, +79348 з 05.11.2022, +103892 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 185464 + (185464 * 2)= 556392 (+25803 у порівнянні з 21.01.2023,+124305 з 31.12.2022,+175935 з 3.12.2022,+238044 з 05.11.2022, +311676 з 21.09.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 556392 + 75 000 = 631392
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P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 841856
Такими темпами ще пару місяців - і зникнуть усі 500 тис мобілізованих з дня оголошення часткової мобілізації у раші 22.09.2022 (з коефіцієнтом 2 поранених до безповоротних).
Героям Слава - гасло українців що у 2Світову війнуборолися за вільну і незалежну Україну, проти кацапського червоногопого окупаційного лаайна та біонепотребу !!! Гасло Героїв ОУН УПА, 1 української дивізії Січових Стрільців "Галичина", батальйонів Роланд, Нахтігаль !!!
- Что это?!
- Папа, никакой надежды!.. Вот, в cекc-шопе купила... Наступного дня приходить вона додому, а батько сидить на кухні На столі - пляшка "водовки" почата і той самий член.
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- Да вот... с зятем бухаю!