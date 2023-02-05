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Из-за войны РФ в Украине зависимость стран Европы от поддержки США значительно усилилась, - The New York Times

сша,дім,білий

В результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины государства Европы стали еще более зависимыми от военной поддержки Соединенных Штатов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, сообщает The New York Times.

Как отмечается, Вашингтон усилил влияние, сплотил союзников и организовал помощь Киеву, предоставив наибольшее количество вооружений и разведывательных данных.

Сыграли ведущую роль США и в недавнем решении передать Украине танки Leopard, хотя Германия сперва искала способы отказаться от этого.

"Цель президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу "стратегической автономии" - превращение Евросоюза в военную мощь, которая могла бы действовать независимо от Соединенных Штатов, - оказалась пустым звуком", - отмечает NYT.

По словам экспертов, война России против Украины изменила правила игры и страны Центральной и Восточной Европы сразу поняли, что им нужны США для гарантии безопасности.

"Париж и Берлин не смогли обеспечить необходимое лидерство – как отдельно, так и вместе. Поэтому все смотрят на Вашингтон как на главного арбитра, а не друг на друга", – добавляют аналитики.

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Топ комментарии
+9
Они забыли еще написать что это все еще произошло благодаря российской шпионке Меркель которая уничтожила бундесвер и развалила всю систему европейской безопасности.
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05.02.2023 09:37
+8
Тобто без американської підтримки, москалі могли б легко дійти до ла-манша і не зустріли б будь-якого серйозного супротиву. Однак, зробили велику тупість і напали на Україну.
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05.02.2023 09:19
+6
Скільки раз казати, що немає ніякої "прибалтики"! Досить москалячого шовінізму! Є країни Балтії!
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05.02.2023 09:50
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Тобто без американської підтримки, москалі могли б легко дійти до ла-манша і не зустріли б будь-якого серйозного супротиву. Однак, зробили велику тупість і напали на Україну.
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05.02.2023 09:19 Ответить
головний шлях до центру Європи саме через Україну. До того як напасти на Польшу не загарбав Укнаїни?
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05.02.2023 09:35 Ответить
Дурість, Білорусь у центрі Європи повністю відкрита для руху. Польщу з її 150 тис армією, яка немає досвіду бойових дій, москалі пройшли б за два дні, а на третій були б у Берліні.
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05.02.2023 09:52 Ответить
Два трі дні, десь я таке вже чув москалику. З чого ти взяв шо полякі здалиб свою країну?
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05.02.2023 10:42 Ответить
А наш штабіст Шаптала відмічає сьогодні 50 річчю. Здоров'я йому і мудрих рішеннь, не таких совкових, як останнє, а справжніх НАТО- вських по захисту України і її захисників
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05.02.2023 09:25 Ответить
Тому шо США заточені на Чаину а Європа розслабилась -- раптом шо Америка прикриє .
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05.02.2023 09:27 Ответить
Хотілося почитати оригінал, потрібна реєстрація. Що за новини,якщо не можна їх підтвердити. Просто плітки і перетягування покривала.
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05.02.2023 09:28 Ответить
BRUSSELS - Russia's invasion of Ukraine is the greatest challenge to European security since the end of the Cold War, but the Europeans have missed the opportunity to step up their own defense, diplomats and experts say. Instead, the war has reinforced Europe's military dependence on the United States.

Washington, they note, has led the response to the war, marshaled allies, organized military aid to Ukraine and contributed by far the largest amount of military equipment and intelligence to Ukraine. It has decided at each step what kind of weapons Kyiv will receive and what it will not.

Its indispensable role was manifest in the recent decision to provide Leopard tanks to Ukraine and allow others to do so - https://www.nytimes.com/2023/01/22/world/europe/germany-tanks-history.html?searchResultPosition=3 a step Chancellor Olaf Scholz of Germany refused to take , despite strong pressure from Poland and Britain, unless the United States provided some of its own modern tanks.

American leadership "has almost been too successful for its own good, leaving Europeans with no incentive to develop leadership on their own," said Liana Fix, a German analyst with the Council on Foreign Relations in Washington.

"The perception is that there is no real leader in the European Union and the U.S. is doing helicopter parenting with Brussels," she said. "This is a problem that can come back to ***** the U.S."

And the Europeans, too.

....
https://www.nytimes.com/2023/02/04/world/europe/europe-defense-ukraine-war.html
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05.02.2023 10:02 Ответить
Дурость царей генсеков, президентов Расеи, в конечном итоге, всегда вела к ее обнищанию и усилению США. Кто этим придуркам-имперцам виноват
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05.02.2023 09:32 Ответить
Они забыли еще написать что это все еще произошло благодаря российской шпионке Меркель которая уничтожила бундесвер и развалила всю систему европейской безопасности.
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05.02.2023 09:37 Ответить
Коли про подібні речі говорив попередній президент США, то ліваки та їхня недалека паства і помийки горлали про те, що він руйнує НАТО.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2497759-donald-tramp-gostro-kritikuvav-evropu-ale-samit-nato-cim-ne-zipsuvav.html

Так, президент США Дональд Трамп у гострій формі критикував європейських союзників за невиконання зобов'язань витрачати на оборону мінімум 2% ВВП і за купівлю російських енергоносіїв. У відповідь він отримував не покаянне мовчання, а такі ж гострі заперечення. Приміром, голова Ради Євросоюзу Дональд Туск заявив Трампу, що не все вимірюється грошима, а солдати з Європи пліч-о-пліч з американськими воюють в Афганістані.

З одного боку, Трамп, безумовно, вимагає справедливого: США захищають Європу, витрачаючи на це набагато більше грошей, ніж інші члени НАТО, і мають право розраховувати, що за це європейці куплятимуть дорожчий американський газ, а не дешевший російський, тим самим спонсоруючи ворога. Звідси і принципове заперечення американцями "Північного потоку 2". До речі, було б великою помилкою вважати претензії Трампа лише його особистою позицією. Це - справді претензії США до Європи і вони відбивають економічну конкуренцію між ними.
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05.02.2023 09:47 Ответить
ти помилився тільки в одному: американський газ не дорожчий за рузький
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05.02.2023 10:01 Ответить
Таких придурков было много по всей европе. В Финляндии тоже была такая предательница - социал демократка халонен, ее выбирали два раза подряд. Она сокращала как могла, расходы на оборону и закрывала военные базы. А также уничтожала "лишние боеприпасы и вооружение". При ней порезали на металл больше миллиона "калашей", эти автоматы были закуплены "по-дешевке" в начале 90-х, при распродаже складов гдр. А кроме того, она подписала договор о запрещении минного оружия и сняла все минные поля, которые были на границе с кацапстаном. И в течении года все минные заграждения на всей границе были разминированы. Теперь на границе есть только колючая проволока! А что Финские военные и эксперты по безопасности? А ничто! - они никто и звать их никак! Все сидели на заднице ровно и даже не пикнули - никто не осмелился публично выступить против! Социал-демократическая партия в Финляндии, это как кпсс в ссср. Правда, с тем отличием, что коммунисты в ссср никогда не разоружались, а даже наоборот - только ускоряли производство вооружений. Теперь, конечно, многие в Финляндии понимают, что тогда сделали ошибку преступление, но уже поздно пить боржоми - граница полностью открыта. Может кто-то думает, что за место минных полей там были построены доты, дзоты и выкопаны длинные окопы - нет! Там был построен торговый центр "Tzar", с белыми колоннами, специально для долгожданных кацапских туристов. Но, прошлой осенью его владельцы подали заявление о банкротстве. Практически все магазинщики вдоль всей границы и в Хельсинки сейчас сидят и ждут, чтобы "все это поскорее закончилось" и тогда можно будет вернуться к "нормальному бизнесу".
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05.02.2023 14:49 Ответить
попий бояришника, попустить
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05.02.2023 10:02 Ответить
Хороший матеріал для пропаганди кацапів, що Америка уже усюди. Невже війна не навчила,що друзів пізнають в біді. Як це показали країни Прибалтики, Польща. Невже потрібно їх звинувачувати в залежності від когось. Просто є протоколи передачі зброї
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05.02.2023 09:44 Ответить
Скільки раз казати, що немає ніякої "прибалтики"! Досить москалячого шовінізму! Є країни Балтії!
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05.02.2023 09:50 Ответить
І? Тоді і ставка є цей самий шовінізм і новий закон про військову повинність. Моє не несе ризики, а ось решта так.
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05.02.2023 10:57 Ответить
Я тоже уже несколько раз писах, что и Балтии никакой не существует. Ее придумали те же кацапы для своей идиомы (с чертами заклинания) "страны СНГ и Балтии", что как бы привязывает балтийские страны к россии, для них эта "словесность" очень важна, не случайно они и войну не называют войной. это род метонимической магии.
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05.02.2023 13:43 Ответить
Для тех кто не в курсе, повторяю. Прибалтика - кацапское погоняло странам Балтии.
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05.02.2023 14:07 Ответить
Ота Европа вже не просто ''стара''-вона виявляться ''дряхла , та немічна'' , і перелякана на додачу
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05.02.2023 09:46 Ответить
брєд- це твоя свинособача маячня
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05.02.2023 10:03 Ответить
Цивилизованный мир должен говорить на английском.
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05.02.2023 10:19 Ответить
У меня сын спокойно разговаривает на русском Английском и немецком и учит Украинский и нет никаких проблем
все зависит от воспитания и семьи
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05.02.2023 10:58 Ответить
Ребенок говорит и на двух, и на трех языках. Надо только их не смешивать, т. е. он всегда должен знать, на каком языке он говорит, скажем, с одим родителем говорит на одном языке, с другим - на другом, а с бабушкой-дедушкой - на третьем
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05.02.2023 13:49 Ответить
Ну будем реалистами, сколько без западных финансов, даже опустим военную помощь, просуществует Украина ? Это наша вина или тех, кто разрушает нашу экономику войной ?
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05.02.2023 10:11 Ответить
 
 