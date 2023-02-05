Из-за войны РФ в Украине зависимость стран Европы от поддержки США значительно усилилась, - The New York Times

В результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины государства Европы стали еще более зависимыми от военной поддержки Соединенных Штатов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, сообщает The New York Times.

Как отмечается, Вашингтон усилил влияние, сплотил союзников и организовал помощь Киеву, предоставив наибольшее количество вооружений и разведывательных данных.

Сыграли ведущую роль США и в недавнем решении передать Украине танки Leopard, хотя Германия сперва искала способы отказаться от этого.

"Цель президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу "стратегической автономии" - превращение Евросоюза в военную мощь, которая могла бы действовать независимо от Соединенных Штатов, - оказалась пустым звуком", - отмечает NYT.

По словам экспертов, война России против Украины изменила правила игры и страны Центральной и Восточной Европы сразу поняли, что им нужны США для гарантии безопасности.

"Париж и Берлин не смогли обеспечить необходимое лидерство – как отдельно, так и вместе. Поэтому все смотрят на Вашингтон как на главного арбитра, а не друг на друга", – добавляют аналитики.

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