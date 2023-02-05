Из-за войны РФ в Украине зависимость стран Европы от поддержки США значительно усилилась, - The New York Times
В результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины государства Европы стали еще более зависимыми от военной поддержки Соединенных Штатов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, сообщает The New York Times.
Как отмечается, Вашингтон усилил влияние, сплотил союзников и организовал помощь Киеву, предоставив наибольшее количество вооружений и разведывательных данных.
Сыграли ведущую роль США и в недавнем решении передать Украине танки Leopard, хотя Германия сперва искала способы отказаться от этого.
"Цель президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу "стратегической автономии" - превращение Евросоюза в военную мощь, которая могла бы действовать независимо от Соединенных Штатов, - оказалась пустым звуком", - отмечает NYT.
По словам экспертов, война России против Украины изменила правила игры и страны Центральной и Восточной Европы сразу поняли, что им нужны США для гарантии безопасности.
"Париж и Берлин не смогли обеспечить необходимое лидерство – как отдельно, так и вместе. Поэтому все смотрят на Вашингтон как на главного арбитра, а не друг на друга", – добавляют аналитики.
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Washington, they note, has led the response to the war, marshaled allies, organized military aid to Ukraine and contributed by far the largest amount of military equipment and intelligence to Ukraine. It has decided at each step what kind of weapons Kyiv will receive and what it will not.
Its indispensable role was manifest in the recent decision to provide Leopard tanks to Ukraine and allow others to do so - https://www.nytimes.com/2023/01/22/world/europe/germany-tanks-history.html?searchResultPosition=3 a step Chancellor Olaf Scholz of Germany refused to take , despite strong pressure from Poland and Britain, unless the United States provided some of its own modern tanks.
American leadership "has almost been too successful for its own good, leaving Europeans with no incentive to develop leadership on their own," said Liana Fix, a German analyst with the Council on Foreign Relations in Washington.
"The perception is that there is no real leader in the European Union and the U.S. is doing helicopter parenting with Brussels," she said. "This is a problem that can come back to ***** the U.S."
And the Europeans, too.
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https://www.nytimes.com/2023/02/04/world/europe/europe-defense-ukraine-war.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2497759-donald-tramp-gostro-kritikuvav-evropu-ale-samit-nato-cim-ne-zipsuvav.html
Так, президент США Дональд Трамп у гострій формі критикував європейських союзників за невиконання зобов'язань витрачати на оборону мінімум 2% ВВП і за купівлю російських енергоносіїв. У відповідь він отримував не покаянне мовчання, а такі ж гострі заперечення. Приміром, голова Ради Євросоюзу Дональд Туск заявив Трампу, що не все вимірюється грошима, а солдати з Європи пліч-о-пліч з американськими воюють в Афганістані.
З одного боку, Трамп, безумовно, вимагає справедливого: США захищають Європу, витрачаючи на це набагато більше грошей, ніж інші члени НАТО, і мають право розраховувати, що за це європейці куплятимуть дорожчий американський газ, а не дешевший російський, тим самим спонсоруючи ворога. Звідси і принципове заперечення американцями "Північного потоку 2". До речі, було б великою помилкою вважати претензії Трампа лише його особистою позицією. Це - справді претензії США до Європи і вони відбивають економічну конкуренцію між ними.
ошибкупреступление, но уже поздно пить боржоми - граница полностью открыта. Может кто-то думает, что за место минных полей там были построены доты, дзоты и выкопаны длинные окопы - нет! Там был построен торговый центр "Tzar", с белыми колоннами, специально для долгожданных кацапских туристов. Но, прошлой осенью его владельцы подали заявление о банкротстве. Практически все магазинщики вдоль всей границы и в Хельсинки сейчас сидят и ждут, чтобы "все это поскорее закончилось" и тогда можно будет вернуться к "нормальному бизнесу".
все зависит от воспитания и семьи