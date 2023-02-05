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Байден (2759) Китай (2790) Пентагон (1410) США (24808)

Байден приказывал поскорее уничтожить китайский аэростат. Пентагон советовал подождать

байден

Президент США Джо Байден говорит, что приказывал "быстрее" уничтожить китайский шар-шпион в то время, как Пентагон советовал не принимать быстрые решения.

Об этом заявил сам президент США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Они (пилоты - ред.) успешно сбили его (аэростат - ред.). И я хочу похвалить наших авиаторов, которые это сделали", - сказал Байден.

Он поздравил пилотов истребителя со сбитием воздушного шара в воздушном пространстве США и над территориальными водами США после того, как он несколько дней летал над страной.

Смотрите: США сбили китайский аэростат-разведчик. ВИДЕО

Министр обороны США Ллойд Остин назвал операцию "преднамеренным и законным действием", которое стало ответом на "неприемлемое нарушение Китаем нашего суверенитета".

Американские власти изначально не хотели уничтожать аппарат, опасаясь, что он может ранить людей и повредить имущество на земле.

В субботу Байден заявил журналистам, что сначала приказал военным в среду сбить шар-шпион "как можно быстрее".

Также читайте: Китай выразил США недовольство и протест из-за уничтожения аэростата

Однако, чтобы не нанести "вред никому на земле", Пентагон решил, что лучшее время для сбивания, когда аэростат "будет над водой".

Напомним, США сбили китайский аэростат-разведчик. Китай выразил недовольство и протест, он называет аэростат гражданским. и говорит, что тот попал в США из-за форс-мажорных обстоятельств.
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Топ комментарии
+30
Усе що зайшло,залетіло,заповзло в країну на фоні війни в Україні, має тільки один контекст- шпигунство, а значить має бути знешкоджено
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05.02.2023 11:13
+21
Все вірно зроблено . Невідомо скільки цей шпигун міг передати даних узькоглазим
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05.02.2023 11:10
+15
Не той тепер Пентагон, Потомак-річка не та...
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05.02.2023 11:24
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Правила форума Совет форумчан
Все вірно зроблено . Невідомо скільки цей шпигун міг передати даних узькоглазим
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05.02.2023 11:10 Ответить
Чому ні. Я не кажу про супер новітнє остаткування. Без Тайваню у чайни його майже нема.

А надіслати що посереднє , щоб у випадку збиття кудахтати про збиття "цивільного об'єкта" - саме те
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05.02.2023 11:33 Ответить
Какая разница шпион или нет: Нарушение воздушного пространства и цель должна быть уничтоженна. Ну и размеры тоже не имеют значения. Аэростат от беспилотника отличается тем что может летать НЕДЕЛЯМИ и на очень большой высоте0-например на 25 км и выше-чего беспилотник физически сделать не может. И аэростат именно такой большой для того чтобы иметь возможность поднятся на такую большую высоту
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05.02.2023 12:14 Ответить
он мог передать инфу через спутник и чем больше о висел, тем болльше передал ... надо было мочить сраза, как только обнаружили или принудительно аккуратно садить там, где мало инфраструктуры ..
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05.02.2023 18:09 Ответить
Усе що зайшло,залетіло,заповзло в країну на фоні війни в Україні, має тільки один контекст- шпигунство, а значить має бути знешкоджено
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05.02.2023 11:13 Ответить
Чи завжди ставиться кома перед що?
Зазвичай ми не замислюємося про кому перед що у складнопідрядному реченні й ставимо її автоматично. І в більшості випадків це виправдано, бо в Українському правописі (Київ, Наукова думка, 2015 http://litopys.org.ua/pravopys/) зазначено, що сполучник що призначений для відокремлення головного від підрядного та підрядного від іншого підрядного речення. Наприклад: «Ненульова цифра сотень указує, що використовується довгота, а ні широта».
Окрім цього офіційна граматика дозволяє деяку варіативність у постановці коми, якщо вживаються сполучникові конструкції тому що, через те що, внаслідок того що і подібні. Тут кому можна ставити як на початку конструкції, так і всередині перед що, проте тільки одноразово. На цьому почесна місія визначення норм пунктуації щодо цієї частини мови, як не прикро, вичерпується. Ось тільки мова наша набагато складніша, багатогранніша й глибша, що породжує безліч питань, суперечок і відсутність чіткого трактування, у яких саме випадках кому перед що можна «загубити».
Як бути, наприклад, з таким реченням: «Усе(,) що потрібно - просто навести й знімати»? Або з таким: «Обов'язково перевіряйте(,) що ви робите»? Тут наявність коми викликає сумнів. Тому вважаємо за потрібне сформулювати свою думку й окреслити зрозумілі критерії відокремлення чи не відокремлення комою частини речення, яка стоїть після що.
Вважаємо, що в реченнях, де бодай нечітко, але простежується підрядність (є кілька граматичних основ), а що виступає в якості сполучного займенника, кому все ж таки потрібно зберегти. Тобто в обох наведених прикладах вона має стояти. Зокрема, у першому прикладі головна частина представлена одним словом «усе», а підрядна більш розлога: «потрібно - просто навести й знімати». Натомість речення «Ви маєте все що потрібно» не схоже на складне, бо після що стоїть тільки одне слово. Тому тут коми немає. До нього в певній мірі можна застосувати відоме правило, за яким не відокремлюються одиночні займенники або прислівники як, коли. Порівняйте: «Ми повідомимо вам, коли почнеться семінар», «Семінар почнеться незабаром, але ще невідомо коли».
Також деякі короткі речення з що можна вважати сталими висловами (нерозкладними сполученнями), які не потребують поставлення коми. До них можна віднести такі мовні конструкції: робити що заманеться, все що завгодно (у значенні геть усе), усе одно що (у якості сполучника перед присудком-порівнянням), говорити що на розум спало тощо. Проте все це має силу тільки у випадку, якщо в реченні немає ясно визначеного підрядного підпорядкування.
До того ж у нашому випадку можна застосувати таке правило українського правопису: коли перед підрядним реченням стоять частки не, і, то воно не відділяється від головного комою (http://litopys.org.ua/pravopys/rozdil5.htm). На підставі цього сформулюємо, за яких ще умов що не відокремлюється розділовим знаком.
Немає коми перед що у випадках, коли:
• попереду стоїть сурядний сполучник (частіше і, й), який може повторюватися: «Допустимо й що вихідна перемінна находиться в стовпчику Col1 і що представляє вона собою рейтинги рецензій на книги в діапазоні від 1 до 5»;
• попереду стоїть заперечення не: «Вас має цікавити не що сталося, а як це виправити».
Остання норма стосовно нашої теми, яку ми знайшли в ********* довіднику з урахуванням останніх змін у правописі й мовленні «Українська без помилок» за редакції О. Журенко (https://books.google.com.ua/), це відсутність коми перед що (та іншими сполучниками) у виділенні підрядної частини або однорідних супідрядних частин, якщо перед підрядним сполучником стоять підсилювально-обмежувальні слова особливо, навіть, тільки, зокрема, а саме тощо. Наприклад: «Додаткові відомості, а саме що слід робити, якщо програма не відкривається, див. в цьому посібнику».
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05.02.2023 11:20 Ответить
Коли видатний фізик Пекар зустрічав свого друга мовознавця Білецького, він першим чином завжди запитував, -
ну, що там нового в українській мові про частку "що"?

Це не жарт, а з життя.
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05.02.2023 11:48 Ответить
👋 РІДНА МОВА
Спитай себе, дитино, хто ти є,
І в серці обізветься рідна мова;
І в голосі яснім ім'я твоє
Просяє, наче зірка світанкова.
З родинного гнізда, немов пташа,
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа
І вся твоя дорога, вся Вітчизна.
У просторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.
Дмитро Павличко
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05.02.2023 13:35 Ответить
дякую, все ясно і вичерпно. Українська - досить логічна мова про що і допис
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05.02.2023 13:54 Ответить
Вікіпедія:Оформлення тексту

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83 Мова https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%92%D1%85%D1%96%D0%B4&returnto=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F%3A%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83 Спостерігати https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83&action=edit&section=0 Редагувати

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ambox_blue_question.svg Цю сторінку запропоновано включити до довідкової системи Вікіпедії як https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97 правило чи настанову . Наразі все, що написано на цій сторінці, не є чинним правилом або настановою Вікіпедії. Проєкт може перебувати у стадії розробки, обговорення або отримання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81 підтримки спільноти для ухвалення, а також може бути відхилений.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Скорочення

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9E%D0%A2&redirect=no ВП:ОТ

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Text-x-generic-highlight-blue-marker-round.svg Двома словами: При розстановці https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8 розділових знаків у тексті статей слід керуватися https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_2019_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 чинним українським правописом та правилами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F пунктуації української мови.

При розстановці https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8 розділових знаків у тексті статей слід керуватися https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_2019_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 чинним українським правописом та правилами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F пунктуації української мови. При наборі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA) кома («,»), https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8E крапка з комою («;»), https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0 двокрапка («:»), https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0 крапка («.»), https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83 знак оклику («!»), https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F знак питання («?») і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8 три крапки («») ці спеціальні символи не відділяються https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA пропуском https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83#cite_note-1 [1] від попереднього слова, але відділяються пропуском від наступного слова. Якщо ваша клавіатура не має цих спеціальних символів, ви можете спробувати знайти бажаний спеціальний символ в меню редагування «Спеціальні символи».

Оформлюючи статті, пам'ятайте про https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0 типографічні правила набору текстів згідно чинного https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державного стандарту України у сфері видавничої справи.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83#cite_note-2 [2]
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05.02.2023 11:26 Ответить
Де живеш, а що знаєш.
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05.02.2023 11:38 Ответить
Трошки раніше на сайті було декілька дописувачів які просто виносили мізок за помилки в правописі. Мовляв, не там поставив кому то пиши російською. Під виглядом мовних патріотів такі люди робили свою чорну справу лякаючи людей та ********* їх. Хочу сказати, що не потрібно сайт, де йде звичайна дискусія про нагальні потреби, перетворювати в філіал філологічного факультету. Не треба шпиняти людей за коми та наголоси. Ми не письменники. Ми живі люди з вулиці із своєю розмовною практикою. І це не заповнення офіційних документів. І не іспити.
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05.02.2023 12:00 Ответить
Так. Тому багато з тих, т.з. "російськомовних українців", які намагаються переходити на державну мову, соромляться свого суржику, тому, що їх дістають оці "філологи". Але ж працювати та вдосконавлювати свою мову, а не зупинятися на досягнутому суржику, потрібно кожному.
П.С. Я, більшисть свого життя (більш як 40 років) прожив на Бомбасі. Розумієте про що я? )
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05.02.2023 12:58 Ответить
👍
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05.02.2023 13:36 Ответить
дурниці. соромитися того, що чогось не знаєш - неварто. а от посилати тих, хто тобі підсказує - це вже щось по-московськи. Ми всі училися потроху - чому небудь і як небуть.
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05.02.2023 13:58 Ответить
Головне - прагнути знати МОВУ СОЛОВ'ЇНУ.

Володимир Сосюра

***

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,

у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…

Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,

в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…

Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею!

1944
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05.02.2023 14:02 Ответить
Пентагон побоювався ескалації 🤦
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05.02.2023 11:13 Ответить
Не той тепер Пентагон, Потомак-річка не та...
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05.02.2023 11:24 Ответить
Авжеж! Після звільнення Херсона Міллі відразу ж почав щось белькотати про мирні домовленості з людоїдами. Гниляки.
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05.02.2023 13:28 Ответить
Реклама заборонена на Цензор.
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05.02.2023 11:29 Ответить
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05.02.2023 11:39 Ответить
Повітряні кулі-шпигуни, це розвідувальна техніка 40-50-х років 20-го століття.
Сьогодні, коли камери на супутниках із космосу читають газетний текст у людини, яка стоїть на вулиці, говорити про шпигунство за допомогою цієї примітивщини принаймні не серйозно.
Скоріше це китайський репутаційний, а не шпигунський виклик. Типу, а давай рейтингами поміряємось, у кого довше.
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05.02.2023 11:22 Ответить
Яка різниця яких років ця технологія?
Підслухати під дверима, або спокусити коханку міністра, це ще більш старі «технології», але їх використовують і будуть використовувати.
Супутник, коштує десятки мільйонів доларів.
Для зміни траекторії, потрібно витратити паливо, запас якого обмежений.
А запустити 100 аеростатів за ціною 50 000 баксів цілком можливо: корона від цього не спаде, а інформацію отримати можна.
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05.02.2023 11:43 Ответить
Це фейк - ніхто з супутника газету не читає .Макс роздрібна здатність - 10-15 см на піксель - тобто до газетних літер ДУЖЕ далеко - там фізичні обмеження
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05.02.2023 12:10 Ответить
Я якось знайшов фотографію, демо-версію, викладену у вільний доступ однієї з компаній з геоспостереження (читай, та сама шпигунська фірма). На фото з дуже великої висоти, можливо кілька десятків кілометрів, якийсь неясний пейзаж, практично сіро-зелений фон, що це незрозуміло зовсім. Починаєш кликати, збільшуючи раз за разом все більше і більше і бачиш, що це натовп на якомусь святі. Збільшуєш ще більше і видно обличчя окремих людей. Збільшуєш окремо взяте обличчя і бачиш тоненькі волоски та прищики на шкірі
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05.02.2023 12:22 Ответить
то аэро з'йомка . Я ж писав про супутники - там відстань 300 км та 15 км атмосфери
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05.02.2023 16:52 Ответить
А може все було "простіше" - американці показали китайцям те, що "хотіли щоб ті побачили" При Хрущові (поки не могли збить У-2), виставляли макети стратегічних ракетних об"єктів по усьому СРСР І американці на ту "туфту" "купилися"!
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05.02.2023 11:23 Ответить
Виставляли макети ракет не тому, що хотіли надурити США стововно місць розташування, ракет.
Хотіли переконати штати, що ракети є взагалі!
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05.02.2023 11:51 Ответить
А я писав про що? "Купилися", бо повірили, що в СРСР дійсно так багато "балістики"!
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05.02.2023 11:56 Ответить
Пінковький все розставив на свої місця.
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05.02.2023 11:58 Ответить
А у американців "піньковські" не водяться!
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05.02.2023 12:08 Ответить
Водяться.
Там же виловили Олдріча Еймса, який займав в ЦРУ досить високу посаду.
Він свою справу досить довго робив.
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05.02.2023 12:13 Ответить
Порівняно з тою кількістю "піньковських", що була в СРСР, Олдрідж - одиниця
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05.02.2023 12:26 Ответить
Прочитайте про цього типуса і про його безславний кінець
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Михаи́л Евге́ньевич Орло́в (при рождении Гленн Майкл Соутер (Варианты написания фамилии на русском: Саузер, Саутер, англ. Glenn Michael Souther), 30 января 1957, Хаммонд, Индиана, США - 22 июня 1989, Москва, СССР) - американский военный моряк, по идейным соображениям сотрудничавший с советскими спецслужбами.
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05.02.2023 12:38 Ответить
Давай я к тебе домой зайду, посмотрю что у тебя и как, где мебли стоят, где твоя жена спит, я не шпион, не надо меня выгонять
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05.02.2023 11:41 Ответить
Давай я тобі до себе дозволю зайти, а потім назву тебе шпіоном і ...
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05.02.2023 11:51 Ответить
А США «дозволили» проліт аеростата над своєю територією?
Чи може там транзитна віза на борту була?
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05.02.2023 11:53 Ответить
Нелегалам "дозволяють" залишатись, і навіть потім виїхати.
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05.02.2023 12:04 Ответить
До чого тут невдалі порівняння аеростата з нелегалами?Тварин перетнувших кордон,навіть не депортують.І що?Не плутайте тепле з м'яким.
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05.02.2023 13:05 Ответить
Це до Се..Ха..
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05.02.2023 13:15 Ответить
А хто дозволяв залітати китайському лайну в повітряний простір сша?
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05.02.2023 11:59 Ответить
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05.02.2023 11:36 Ответить
Давайте уявимо,що куля несла не шпигунське обладнання,а якусь біологічну аерозоль,припустимо новий варіант ковіду ,й кілька днів розпилювала його((Дивно,що взагалі допустили чомусь залетіти в повітряний прості американців.Нагадало приліт на красну площу за союзу.Видно й там бюрократія ще огого((Це ж треба було кілька днів вагатися((Що нема простої інструкції ?Як діяти якщо в простір залітаєНЛО?((Оце какашка вийшла((
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05.02.2023 11:40 Ответить
США ********* чи що? ********** запустили шпигуна над територією штатів пентагон боїться ескалації. Завтра вузькоглазі будуть літати винищувачами над теріторією штатів теж збивати не треба бо буде ескалація? Викормили штати червонопузу мерзоту, а ще в 60их роках ці підори від голоду дохли
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05.02.2023 11:40 Ответить
21 век, лазеры, гиперзвуковые ракеты, но аэростат навёл столько шороху, да сбить его над Тихим океаном молча. Но карлики в тени великих предков, показывают свою "решимость". А в итоге, трусливость стала мейнстримом западной политики, много разговоров, мало действий.
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05.02.2023 11:44 Ответить
+++
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05.02.2023 13:07 Ответить
Ще одна мразота бере на понт і Запад дрище
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05.02.2023 11:54 Ответить
дрище тут США
несколько дней наблюдать как китайское г* летает над твоей землей и бояться эскалации...
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05.02.2023 15:47 Ответить
Китайский форс-мажор - без предупреждения залезть в карман соседу и, даже не оправдываясь, объяснять это тем, что шаловливая рука сама всё проделала.
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05.02.2023 12:22 Ответить
В часи сталина теж запускали кулі, але закінчилось фіаско, більше не пробували. Китайці завжди щось можуть відмочити.
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05.02.2023 12:48 Ответить
Китайцям вірити не можна. Вони посміхаються при розмові з вами , все так дружелюбно і в цей час за спиною ховають ножа. Китаю не можна продавати на аукціоні держаавні підприємства , як кажуть - поклади йому палець в рота , так він тобі руку по плече відкусить.
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05.02.2023 13:54 Ответить
Джо добре бачить без окулярів.
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05.02.2023 15:25 Ответить
Треба було "водити" ту кулю по усім Штатам і показувати військові частини, аеродроми, кораблі з прапорами Тайваню і України.
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05.02.2023 19:00 Ответить
СЕЙЧАС ИДЁТ БОРЬБА ЛЮДЕЙ - ЛИБО НАРОДЫ - ЛИБО ТАКИЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ КАК ПУТИН !!! И ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ УБИТЬ МЕНЬШИНСТВО И ВСЕ БОГАТСТВА У НИХ ЗАБРАТЬ !)
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06.02.2023 00:53 Ответить
 
 