Байден приказывал поскорее уничтожить китайский аэростат. Пентагон советовал подождать
Президент США Джо Байден говорит, что приказывал "быстрее" уничтожить китайский шар-шпион в то время, как Пентагон советовал не принимать быстрые решения.
Об этом заявил сам президент США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Они (пилоты - ред.) успешно сбили его (аэростат - ред.). И я хочу похвалить наших авиаторов, которые это сделали", - сказал Байден.
Он поздравил пилотов истребителя со сбитием воздушного шара в воздушном пространстве США и над территориальными водами США после того, как он несколько дней летал над страной.
Министр обороны США Ллойд Остин назвал операцию "преднамеренным и законным действием", которое стало ответом на "неприемлемое нарушение Китаем нашего суверенитета".
Американские власти изначально не хотели уничтожать аппарат, опасаясь, что он может ранить людей и повредить имущество на земле.
В субботу Байден заявил журналистам, что сначала приказал военным в среду сбить шар-шпион "как можно быстрее".
Однако, чтобы не нанести "вред никому на земле", Пентагон решил, что лучшее время для сбивания, когда аэростат "будет над водой".
Напомним, США сбили китайский аэростат-разведчик. Китай выразил недовольство и протест, он называет аэростат гражданским. и говорит, что тот попал в США из-за форс-мажорных обстоятельств.
Пожалуйста, подождите...
А надіслати що посереднє , щоб у випадку збиття кудахтати про збиття "цивільного об'єкта" - саме те
Зазвичай ми не замислюємося про кому перед що у складнопідрядному реченні й ставимо її автоматично. І в більшості випадків це виправдано, бо в Українському правописі (Київ, Наукова думка, 2015 http://litopys.org.ua/pravopys/) зазначено, що сполучник що призначений для відокремлення головного від підрядного та підрядного від іншого підрядного речення. Наприклад: «Ненульова цифра сотень указує, що використовується довгота, а ні широта».
Окрім цього офіційна граматика дозволяє деяку варіативність у постановці коми, якщо вживаються сполучникові конструкції тому що, через те що, внаслідок того що і подібні. Тут кому можна ставити як на початку конструкції, так і всередині перед що, проте тільки одноразово. На цьому почесна місія визначення норм пунктуації щодо цієї частини мови, як не прикро, вичерпується. Ось тільки мова наша набагато складніша, багатогранніша й глибша, що породжує безліч питань, суперечок і відсутність чіткого трактування, у яких саме випадках кому перед що можна «загубити».
Як бути, наприклад, з таким реченням: «Усе(,) що потрібно - просто навести й знімати»? Або з таким: «Обов'язково перевіряйте(,) що ви робите»? Тут наявність коми викликає сумнів. Тому вважаємо за потрібне сформулювати свою думку й окреслити зрозумілі критерії відокремлення чи не відокремлення комою частини речення, яка стоїть після що.
Вважаємо, що в реченнях, де бодай нечітко, але простежується підрядність (є кілька граматичних основ), а що виступає в якості сполучного займенника, кому все ж таки потрібно зберегти. Тобто в обох наведених прикладах вона має стояти. Зокрема, у першому прикладі головна частина представлена одним словом «усе», а підрядна більш розлога: «потрібно - просто навести й знімати». Натомість речення «Ви маєте все що потрібно» не схоже на складне, бо після що стоїть тільки одне слово. Тому тут коми немає. До нього в певній мірі можна застосувати відоме правило, за яким не відокремлюються одиночні займенники або прислівники як, коли. Порівняйте: «Ми повідомимо вам, коли почнеться семінар», «Семінар почнеться незабаром, але ще невідомо коли».
Також деякі короткі речення з що можна вважати сталими висловами (нерозкладними сполученнями), які не потребують поставлення коми. До них можна віднести такі мовні конструкції: робити що заманеться, все що завгодно (у значенні геть усе), усе одно що (у якості сполучника перед присудком-порівнянням), говорити що на розум спало тощо. Проте все це має силу тільки у випадку, якщо в реченні немає ясно визначеного підрядного підпорядкування.
До того ж у нашому випадку можна застосувати таке правило українського правопису: коли перед підрядним реченням стоять частки не, і, то воно не відділяється від головного комою (http://litopys.org.ua/pravopys/rozdil5.htm). На підставі цього сформулюємо, за яких ще умов що не відокремлюється розділовим знаком.
Немає коми перед що у випадках, коли:
• попереду стоїть сурядний сполучник (частіше і, й), який може повторюватися: «Допустимо й що вихідна перемінна находиться в стовпчику Col1 і що представляє вона собою рейтинги рецензій на книги в діапазоні від 1 до 5»;
• попереду стоїть заперечення не: «Вас має цікавити не що сталося, а як це виправити».
Остання норма стосовно нашої теми, яку ми знайшли в ********* довіднику з урахуванням останніх змін у правописі й мовленні «Українська без помилок» за редакції О. Журенко (https://books.google.com.ua/), це відсутність коми перед що (та іншими сполучниками) у виділенні підрядної частини або однорідних супідрядних частин, якщо перед підрядним сполучником стоять підсилювально-обмежувальні слова особливо, навіть, тільки, зокрема, а саме тощо. Наприклад: «Додаткові відомості, а саме що слід робити, якщо програма не відкривається, див. в цьому посібнику».
ну, що там нового в українській мові про частку "що"?
Це не жарт, а з життя.
Спитай себе, дитино, хто ти є,
І в серці обізветься рідна мова;
І в голосі яснім ім'я твоє
Просяє, наче зірка світанкова.
З родинного гнізда, немов пташа,
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа
І вся твоя дорога, вся Вітчизна.
У просторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.
Дмитро Павличко
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Оформлюючи статті, пам'ятайте про https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0 типографічні правила набору текстів згідно чинного https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державного стандарту України у сфері видавничої справи.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83#cite_note-2 [2]
П.С. Я, більшисть свого життя (більш як 40 років) прожив на Бомбасі. Розумієте про що я? )
Володимир Сосюра
***
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,
у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…
Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,
в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…
Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею!
1944
Сьогодні, коли камери на супутниках із космосу читають газетний текст у людини, яка стоїть на вулиці, говорити про шпигунство за допомогою цієї примітивщини принаймні не серйозно.
Скоріше це китайський репутаційний, а не шпигунський виклик. Типу, а давай рейтингами поміряємось, у кого довше.
Підслухати під дверима, або спокусити коханку міністра, це ще більш старі «технології», але їх використовують і будуть використовувати.
Супутник, коштує десятки мільйонів доларів.
Для зміни траекторії, потрібно витратити паливо, запас якого обмежений.
А запустити 100 аеростатів за ціною 50 000 баксів цілком можливо: корона від цього не спаде, а інформацію отримати можна.
Хотіли переконати штати, що ракети є взагалі!
Там же виловили Олдріча Еймса, який займав в ЦРУ досить високу посаду.
Він свою справу досить довго робив.
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Михаи́л Евге́ньевич Орло́в (при рождении Гленн Майкл Соутер (Варианты написания фамилии на русском: Саузер, Саутер, англ. Glenn Michael Souther), 30 января 1957, Хаммонд, Индиана, США - 22 июня 1989, Москва, СССР) - американский военный моряк, по идейным соображениям сотрудничавший с советскими спецслужбами.
Чи може там транзитна віза на борту була?
несколько дней наблюдать как китайское г* летает над твоей землей и бояться эскалации...