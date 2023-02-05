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Боррель об истребителях для Украины: Посмотрим. Пока не в повестке дня

боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопрос о предоставлении Украине боевых самолетов пока не стоит в повестке дня.

Об этом он сказал в интервью El Pais, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Посмотрим, что будет в будущем. Пока что этот вопрос не стоит на повестке дня", – сказал он.

Боррель заявил, что Украине нужно помогать всеми возможными способами, пока они не будут предусматривать прямое участие Евросоюза в войне.

Читайте: Самолеты – в фокусе разговоров. Надеюсь, мы преодолеем все трудности, - Маркарова о переговорах о предоставлении F-16

"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска – но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло", – сказал он.
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Топ комментарии
+10
Резников, спасая свой подгоревший зад, за эти дни много чего наговорил. Как и в январе\феврале 2022 года. Верить ему - себя не уважать.
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05.02.2023 12:17
+7
Український пілот розповів FT, що в країні скоро буде нестача літаків і ракет

Україні вичерпуються запаси деталей і ракет до радянських бойових літаків, які використовує українська армія.
Український пілот "Джус" в інтерв'ю FT
Деталі: Пілот розповів, що українська армія критично потребує західних бойових літаків, щоб бути більш ефективної в боротьбі проти росіян.
Пряма мова: "Ми намагаємося використовувати по-максимуму наші старі літаки і ракети, але, на жаль, це не завжди ефективно для наших цілей. Усі наші літаки були виготовленні в СРСР, за великим рахунком в Росії. Ми не можемо їх використовувати вічно. Наше обладнання і боєзапаси також обмежені.
День, коли ми залишимося без ракет, без запчастин для літаків все ближче і ближче. У недалекому майбутньому ми можемо зовсім залишитися без тактичної авіації".
Деталі: "Джус" розповів, що Україна не може просто чекати, тому що повинна захищати життя своїх цивільних і військових. Він наголосив, що західні винищувачі F-16 це оптимальний варіант, щоб знешкоджувати цілі в українському небі.
https://www.ft.com/content/bdcba1a3-9c25-445e-9885-cf6f0b126b7f?fbclid=IwAR1E_CKDVtsWj0zGnP4xCEAcQCRthZ9Gt30tbT71je2Ap7SO49yM3JKw6Os
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05.02.2023 12:22
+5
Згідно milaviation.in.ua по "Підсумкам авіації 2015-2021 рік" авіазаводи України відмодернізували бойових літаків

МіГ-29/Су-27/Су-25/Су-24
2016 - 6/4/2/2=14
2017 - 6/4/3/1=14
2018 - 7/5/3/1=16
2019 - 6/2/1/1=10
2020 - 3/1/1/1=6 !!!!!
2021 - 0/1/1/0=2 !!!!!

Я ні нащо не натякаю! Це так, проста статистика. І в Європах це теж все бачили .…
Якось так.
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05.02.2023 12:27
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Правила форума Совет форумчан
а Резніков сказав що питаня вже вирішене.
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05.02.2023 12:14 Ответить
Резников, спасая свой подгоревший зад, за эти дни много чего наговорил. Как и в январе\феврале 2022 года. Верить ему - себя не уважать.
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05.02.2023 12:17 Ответить
Резніков може стати новим міністром юстиції. Чинного міністра Дениса Малюську можуть відправити послом до однієї з європейських країн. Буданов вже шукає собі заміну в ГУР та йде керівником МО ! Це ПЕРЕМОГА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.02.2023 12:29 Ответить
Посмотрим на дальнейшее развитие скандала. Похоже западные службы взялись за него крепко и основательно. Опять вылезла очередная информация про оплаты контрактов со своими. Этот б@ятский цирк Запад уже задолбал.
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05.02.2023 12:34 Ответить
Перемога переможная.
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05.02.2023 13:50 Ответить
Про його звільнення, то так
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05.02.2023 12:29 Ответить
і перехід на іншу, більш відповідальну роботу в офіс президента.
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05.02.2023 12:34 Ответить
В юстицію було тут, а потрібно в тюрьму
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05.02.2023 12:45 Ответить
Не смешите Бенины пейсы. Такого судить нельзя. Если заговорит даже на этапе следствия - посыпется вся пирамида уродов. Спрячут, в крайнем случае, как Тарана за дипломатическим статусом куда-нибудь послом.
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05.02.2023 13:06 Ответить
Нужна артилерия дальнобойная и побольше боеприпасов
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05.02.2023 12:14 Ответить
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05.02.2023 12:14 Ответить
До такого плаката більше підходить - а ти записався до нових штурмових загонів?
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05.02.2023 12:16 Ответить
Ще вчора казали, що ніколи нізащо, а завтра скажуть, що питання ще позавчора було вирішене
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05.02.2023 12:15 Ответить
Вопросы решаются по мере выполнения условий. Аудит еще не окончен.
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05.02.2023 12:23 Ответить
То даваите шось попроще -- арти снарядів ракет .
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05.02.2023 12:16 Ответить
Якщо не на порядку денному, то нехай на нічному буде, нам підходить. Тільки не зволікайте, щоб до літа вже були!)
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05.02.2023 12:18 Ответить
Згідно milaviation.in.ua по "Підсумкам авіації 2015-2021 рік" авіазаводи України відмодернізували бойових літаків

МіГ-29/Су-27/Су-25/Су-24
2016 - 6/4/2/2=14
2017 - 6/4/3/1=14
2018 - 7/5/3/1=16
2019 - 6/2/1/1=10
2020 - 3/1/1/1=6 !!!!!
2021 - 0/1/1/0=2 !!!!!

Я ні нащо не натякаю! Це так, проста статистика. І в Європах це теж все бачили .…
Якось так.
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05.02.2023 12:27 Ответить
А чому так? А потому што Порошенко всьо украл і на ліпєцкую фабріку отправіл!!! А потом етім всєм торґовал на крові, а дєньґі уводіл в апшори!
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05.02.2023 13:01 Ответить
Ссыкуны
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05.02.2023 12:20 Ответить
Якщо воно зараз не стоятиме на порядку денному, то ''завтра'' можуть кацапські танки стояти під німецьким кордоном!
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05.02.2023 12:21 Ответить
Український пілот розповів FT, що в країні скоро буде нестача літаків і ракет

Україні вичерпуються запаси деталей і ракет до радянських бойових літаків, які використовує українська армія.
Український пілот "Джус" в інтерв'ю FT
Деталі: Пілот розповів, що українська армія критично потребує західних бойових літаків, щоб бути більш ефективної в боротьбі проти росіян.
Пряма мова: "Ми намагаємося використовувати по-максимуму наші старі літаки і ракети, але, на жаль, це не завжди ефективно для наших цілей. Усі наші літаки були виготовленні в СРСР, за великим рахунком в Росії. Ми не можемо їх використовувати вічно. Наше обладнання і боєзапаси також обмежені.
День, коли ми залишимося без ракет, без запчастин для літаків все ближче і ближче. У недалекому майбутньому ми можемо зовсім залишитися без тактичної авіації".
Деталі: "Джус" розповів, що Україна не може просто чекати, тому що повинна захищати життя своїх цивільних і військових. Він наголосив, що західні винищувачі F-16 це оптимальний варіант, щоб знешкоджувати цілі в українському небі.
https://www.ft.com/content/bdcba1a3-9c25-445e-9885-cf6f0b126b7f?fbclid=IwAR1E_CKDVtsWj0zGnP4xCEAcQCRthZ9Gt30tbT71je2Ap7SO49yM3JKw6Os
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05.02.2023 12:22 Ответить
Этот вопрос нужно было начинать решать еще позавчера. Хотя бы не останавливать программу модернизации своих самолётов.
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05.02.2023 12:31 Ответить
Задовбали ви тими Ф-16!
Це літаки або для маленьких країн, або для країн які мають панування в повітрі.

Зайдіть в вікі на повітряні сили Ізраїлю та подивіться, які літаки потрібні для панування в повітрі.

Риси, зараз вилізе якийсь черговий бот від резнікова і буде бризкати слиною.

Тут вони розписані по тематиці.
Інша група захищає ментів та собакова і не проявляється в інших темах.
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05.02.2023 12:36 Ответить
"Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що питання щодо надання Україні бойових літаків поки що не стоїть на порядку денному. "
Ну да.
Ще не всі українці загинули...
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05.02.2023 12:23 Ответить
ЗМІ: Резніков залишить Міноборони, відомство, ймовірно, очолять Буданов та Гогілашвілі!!!!!!
Резніков може стати новим міністром юстиції. Чинного міністра Дениса Малюську можуть відправити послом до однієї з європейських країн. Буданов та Гогілашвілі вже шукають собі заміну в ГУР.
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05.02.2023 12:27 Ответить
бордель а не дипломатія.
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05.02.2023 12:27 Ответить
Побачимо, що буде в майбутньому.
__________________

Що вони хочуть побачити? Хай ще Київ у Бахмут перетворять, тоді тільки наважаться виділити один штук?
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05.02.2023 12:28 Ответить
"поки вони не передбачатимуть прямої участі Євросоюзу у війні" - а якщо, боронь Боже, ваше зволікання призведе то такої необхідності (прямої участі), - які частини тіла ви будете собі гризти за свою нерішучість?... чи вас теж, як і гномів, влаштовує пустеля між ЕС та бурятами?...
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05.02.2023 12:30 Ответить
Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет розповів, як він зустрічався з Путіним на початку березня 2022 року, коли нібито на прохання президента України Володимира Зеленського він намагався організувати переговори щодо припинення війни.

Про це повідомив Бенет інтерв'ю " Хадашот 12 ", якого цитують " Новини Ізраїлю ".

Повідомляється, що нібито "релігійний іудей Бенет порушив суботу заради розмови з Путіним" (очевидно, йдеться про 5 березня 2022 року).

За словами Бенета, Зеленський тоді "сидів у бункері", Путін дав йому зобов'язання не вбивати президента України, і він передав ці слова Зеленському телефоном, як тільки залишив Кремль.

"Усунення Зеленського. Це найдорожче, це життя лідера. Я знав, що Зеленському загрожують у бункері, і що вони не знають його місцезнаходження. Якогось моменту я сказав Путіну: "Слухай, а що щодо цієї історії? Ти збираєшся його вбивати?", І він сказав: "Я не вбиватиму Зеленського", - повідомив Бенет.

Бенет розповів, що після закінчення зустрічі, ще їдучи з Кремля до аеропорту, він прямо зателефонував Зеленському і сказав йому, що Путін не збирається його вбивати.

Український лідер нібито перепитав, чи впевнений Бенет, а потім піднявся до свого кабінету і зняв відео, в якому сказав: "Я не боюся".

Зеленський справді записав відео зі словами "Я залишаюся у Києві. На Банковій. Не ховаючись. І нікого не боюся".

Теги статті: агрессия РоссииРоссийско-украинский конфликтНападение России на УкраинуБенет Нафталиагресія РосіїИзраильЗеленскийПутин

05 лютого 2023 г., 12:10 Переглядів: 1404 Коментарі: 0
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Коментарі:

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Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/607150-putin_obeshchal_ne_ubivatj_zelenskogo__eks-premjer_izrailja
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05.02.2023 12:31 Ответить
А як путін би його вбив, якщо сам сидів у бункері? Він сказав правду, що він не буде цього робити.. А мови про те, що це зробить якийсь кадирівець, групи яких відправляли, так казали, це зробити, то це ж інше.
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05.02.2023 12:45 Ответить
Від Лісабону до Улан-Батора всі політики з одного інкубатора
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05.02.2023 12:32 Ответить
Таке враження, що Захід готовий битися з росією до останнього українця...
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05.02.2023 12:40 Ответить
Ми все розуміємо. Винищувачі на осінь.
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05.02.2023 12:48 Ответить
Взагальному я думаю для ЄС Украінський народ зовсім не на часі,але ви читайте історію від Каламойського папи Зе,що танки кацапів скоро будуть у Варшаві,Украіну завжди заради спокою в європі віддавали на поталу загарбникам,і ситій европі всім це було десь заради свого спокійного життя.
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05.02.2023 13:08 Ответить
Ой дурак
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05.02.2023 13:09 Ответить
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05.02.2023 13:13 Ответить
С такими поставками будете скоро сами с кацапами воевать.
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05.02.2023 13:46 Ответить
Побачать вони. Щоб вам повилазило!
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05.02.2023 13:46 Ответить
Яке відношення має і які рішення може приймати цей сморчок борель про поставки та й до винищувачів взагалі? Хіба що, правда, до "винищувачів" бліх і ********** між ногами у дружини...
Попримазувалися "прокладки" - мішелі, підерляйнени, моравецькі , макрони ... "рятівники демократії" і т.з. "європейських цінностей". Котрих уже немає, їх уже змили в унітазі, як, даруйте, г і в н о.
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05.02.2023 14:02 Ответить
...неначасі... (с)
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05.02.2023 14:56 Ответить
 
 