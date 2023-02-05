Боррель об истребителях для Украины: Посмотрим. Пока не в повестке дня
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопрос о предоставлении Украине боевых самолетов пока не стоит в повестке дня.
Об этом он сказал в интервью El Pais, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
"Посмотрим, что будет в будущем. Пока что этот вопрос не стоит на повестке дня", – сказал он.
Боррель заявил, что Украине нужно помогать всеми возможными способами, пока они не будут предусматривать прямое участие Евросоюза в войне.
"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска – но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло", – сказал он.
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+7 Philip Od
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МіГ-29/Су-27/Су-25/Су-24
2016 - 6/4/2/2=14
2017 - 6/4/3/1=14
2018 - 7/5/3/1=16
2019 - 6/2/1/1=10
2020 - 3/1/1/1=6 !!!!!
2021 - 0/1/1/0=2 !!!!!
Я ні нащо не натякаю! Це так, проста статистика. І в Європах це теж все бачили .…
Якось так.
Україні вичерпуються запаси деталей і ракет до радянських бойових літаків, які використовує українська армія.
Український пілот "Джус" в інтерв'ю FT
Деталі: Пілот розповів, що українська армія критично потребує західних бойових літаків, щоб бути більш ефективної в боротьбі проти росіян.
Пряма мова: "Ми намагаємося використовувати по-максимуму наші старі літаки і ракети, але, на жаль, це не завжди ефективно для наших цілей. Усі наші літаки були виготовленні в СРСР, за великим рахунком в Росії. Ми не можемо їх використовувати вічно. Наше обладнання і боєзапаси також обмежені.
День, коли ми залишимося без ракет, без запчастин для літаків все ближче і ближче. У недалекому майбутньому ми можемо зовсім залишитися без тактичної авіації".
Деталі: "Джус" розповів, що Україна не може просто чекати, тому що повинна захищати життя своїх цивільних і військових. Він наголосив, що західні винищувачі F-16 це оптимальний варіант, щоб знешкоджувати цілі в українському небі.
https://www.ft.com/content/bdcba1a3-9c25-445e-9885-cf6f0b126b7f?fbclid=IwAR1E_CKDVtsWj0zGnP4xCEAcQCRthZ9Gt30tbT71je2Ap7SO49yM3JKw6Os
Це літаки або для маленьких країн, або для країн які мають панування в повітрі.
Зайдіть в вікі на повітряні сили Ізраїлю та подивіться, які літаки потрібні для панування в повітрі.
Риси, зараз вилізе якийсь черговий бот від резнікова і буде бризкати слиною.
Тут вони розписані по тематиці.
Інша група захищає ментів та собакова і не проявляється в інших темах.
Ну да.
Ще не всі українці загинули...
Резніков може стати новим міністром юстиції. Чинного міністра Дениса Малюську можуть відправити послом до однієї з європейських країн. Буданов та Гогілашвілі вже шукають собі заміну в ГУР.
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Що вони хочуть побачити? Хай ще Київ у Бахмут перетворять, тоді тільки наважаться виділити один штук?
Про це повідомив Бенет інтерв'ю " Хадашот 12 ", якого цитують " Новини Ізраїлю ".
Повідомляється, що нібито "релігійний іудей Бенет порушив суботу заради розмови з Путіним" (очевидно, йдеться про 5 березня 2022 року).
За словами Бенета, Зеленський тоді "сидів у бункері", Путін дав йому зобов'язання не вбивати президента України, і він передав ці слова Зеленському телефоном, як тільки залишив Кремль.
"Усунення Зеленського. Це найдорожче, це життя лідера. Я знав, що Зеленському загрожують у бункері, і що вони не знають його місцезнаходження. Якогось моменту я сказав Путіну: "Слухай, а що щодо цієї історії? Ти збираєшся його вбивати?", І він сказав: "Я не вбиватиму Зеленського", - повідомив Бенет.
Бенет розповів, що після закінчення зустрічі, ще їдучи з Кремля до аеропорту, він прямо зателефонував Зеленському і сказав йому, що Путін не збирається його вбивати.
Український лідер нібито перепитав, чи впевнений Бенет, а потім піднявся до свого кабінету і зняв відео, в якому сказав: "Я не боюся".
Зеленський справді записав відео зі словами "Я залишаюся у Києві. На Банковій. Не ховаючись. І нікого не боюся".
Теги статті: агрессия РоссииРоссийско-украинский конфликтНападение России на УкраинуБенет Нафталиагресія РосіїИзраильЗеленскийПутин
05 лютого 2023 г., 12:10 Переглядів: 1404 Коментарі: 0
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Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/607150-putin_obeshchal_ne_ubivatj_zelenskogo__eks-premjer_izrailja
Попримазувалися "прокладки" - мішелі, підерляйнени, моравецькі , макрони ... "рятівники демократії" і т.з. "європейських цінностей". Котрих уже немає, їх уже змили в унітазі, як, даруйте, г і в н о.