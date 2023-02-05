Боррель об истребителях для Украины: Посмотрим. Пока не в повестке дня

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопрос о предоставлении Украине боевых самолетов пока не стоит в повестке дня.

Об этом он сказал в интервью El Pais, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Посмотрим, что будет в будущем. Пока что этот вопрос не стоит на повестке дня", – сказал он.

Боррель заявил, что Украине нужно помогать всеми возможными способами, пока они не будут предусматривать прямое участие Евросоюза в войне.

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"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска – но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло", – сказал он.