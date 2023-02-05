Буданов может заменить Резникова на должности министра обороны, - нардеп "Голоса" Железняк

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов может стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил на заседании согласительного совета грядущие кадровые изменения.

"Минобороны может сменить руководителя. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР. Мне кажется он эффективен на своей должности сейчас, но как есть", - написал Железняк.

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Сам Резников, по его словам, перейдет работать в Министерство стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина.

Также Железняк пишет, что МВД и СБУ могут получить постоянных руководителей – Игоря Клименко и Василия Малюка, которые сейчас находятся в статусе и.о.

"ПОКА не меняют: Шкарлета, Малюську, Сольского, Лапутину и Верещук… Галущенко вроде бы тоже сохранил пока кресло. Может что-то изменится. Например, Гутцайт", - пишет Железняк.

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Он отметил, что этот перечень кандидатов на кадровые изменения не является окончательным.