Буданов может заменить Резникова на должности министра обороны, - нардеп "Голоса" Железняк
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов может стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил на заседании согласительного совета грядущие кадровые изменения.
"Минобороны может сменить руководителя. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР. Мне кажется он эффективен на своей должности сейчас, но как есть", - написал Железняк.
Сам Резников, по его словам, перейдет работать в Министерство стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина.
Также Железняк пишет, что МВД и СБУ могут получить постоянных руководителей – Игоря Клименко и Василия Малюка, которые сейчас находятся в статусе и.о.
"ПОКА не меняют: Шкарлета, Малюську, Сольского, Лапутину и Верещук… Галущенко вроде бы тоже сохранил пока кресло. Может что-то изменится. Например, Гутцайт", - пишет Железняк.
Он отметил, что этот перечень кандидатов на кадровые изменения не является окончательным.
Пожалуйста, подождите...
ШтірліцРєзніков.
Рєзнікович все завалив в МО, тепер хай валить в іншому відомстві.
А повністью себе дискредитований як очільник спецслужби Буданов йде на підвищення в МО.
І коли вже цей зовсім не веселий цирк закінчиться???
Боюсь, що якщо не убрати головного клоуна, нічого тут ніколи не зміниться....в кращу сторону, звичайно.
А потом была еще целая серия срывов спецопераций ГУР МО, запланированных еще при Бурбе, только Буданов все проглотил и ни слова не сказал в защиту своих людей.
Мы помним ваши интервью с пидаром Арестовичем, где вы даже не моргнув, рассказывали шо никакой спецоперации не было. А потом к Кирюхе подселили или наоборот? некоего гражданина Гогиашвили с сомнительной репутацией)).
А вот теперь прыжок в кресло Министра)) Буданов на 200% обязан всем Ермаку и это будет то же самое, шо Резников, только моложе). Абсолютно послушная и лояльная фигура.
А юрист/адвокат Резников вообще должен сидеть в тюрьме после такого коррупционного скандала.
Вова, скинь оковы) Выбрось этого ватного гандона Ермака и освободись от петли фсбэшной.
впіймали, сфоткали і відпустили
🐠
Но удивило другое Железняк считает нашего недоразвндчика эффективным. Вот мне интересно эффективным в чем снимании тупорылых видосиков? Я всё-таки считал Железняка более умным. А так да дермак хочет поставить ещё более тупого и вороватого руководителя...
Він тільки переступив поріг Парламенту - відразу було видно,- це людина безпринципна, підла, і саме головне тупа... Однозначно його "кришує", якийсь серйозний мафіозі...
Але найбільше прикро за ту "патріотичну" б*дло-масу, яка голосує за всякі "патріотичні" одноденки типу "голоса"...
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Скомуздил - и на покой. Тем более, что есть с чем.
Ворон ворону глаз не выклюнет.
КЛЕПТОМАНА МІНЯЮТЬ НА *****₴КА РУСЬКОГО.
- Дійсно, "ефективний". Про напад ***** головний розвідник дізнався лише за кілька годин до нападу. А розвідінформацію від союзників про можливий напад паРаші ігнорував протягом півроку. Разом із "найвеличнішим".
"ПОКИ не змінюють: Шкарлета, Малюську, ...та Верещук…", - пише Железняк.
- Ну й правильно! Бо неможливо уявити Зе-шапіто без плагіатора Шкарлета, "акробата" Малюськи (на фото) і "Мері Поппінс" Верещучки...
Лиш не цього демона!
Якщо вибирати із двох зол - то Буданов ні в яке порівняння не йде з Резніковим!
Так Резніков - злодії з однієї сторони, і після перемоги повинен відсидіти своє! А з другої сторони - він таки розуиний чолівік.
Буданов - повна протележність - такий собі заср*нець-злодюга. АЛЕ, САМЕ ГОЛОВНЕ ВІН ТУПИЙ і БЕЗДАРНИЙ!
Якщо Резніков був співучасником розкрадання,- то буданов - це ЗРАДНИК України, який вчинив державну зраду у співучасті з злочинною бандою під керівництвом Єрмака!
Є різниця!?
https://www.youtube.com/watch?v=Mrp6Fj4BHGI&t=7s
І чесно заслужив - відмазав ЗЄ від держзради у Вагнергейті.
Потім знов відмазував від держзради під час вторгнення РФ.
Короче, працював на ЗЄ і тільки на ЗЄ. Ну і трішечки на Гогілашвілі...