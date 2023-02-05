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Буданов (433) Минобороны (9023) Резников (1168) Железняк Ярослав (407)

Буданов может заменить Резникова на должности министра обороны, - нардеп "Голоса" Железняк

буданов,резніков

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов может стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил на заседании согласительного совета грядущие кадровые изменения.

"Минобороны может сменить руководителя. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР. Мне кажется он эффективен на своей должности сейчас, но как есть", - написал Железняк.

Читайте: "Слуга народа" Безуглая: Новый министр обороны будет на следующей неделе

Сам Резников, по его словам, перейдет работать в Министерство стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина.

Также Железняк пишет, что МВД и СБУ могут получить постоянных руководителей – Игоря Клименко и Василия Малюка, которые сейчас находятся в статусе и.о.

"ПОКА не меняют: Шкарлета, Малюську, Сольского, Лапутину и Верещук… Галущенко вроде бы тоже сохранил пока кресло. Может что-то изменится. Например, Гутцайт", - пишет Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников не принес на встречу со СМИ ни актов приема продуктов из воинских частей, ни накладных, ни исправленных контрактных цен, - журналист Николов

Он отметил, что этот перечень кандидатов на кадровые изменения не является окончательным.
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Топ комментарии
+68
Чергова зе-гнида ,замінить іншу зе-гниду 73% ваші оплески!
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05.02.2023 12:56
+62
****!Как зае..ло это ЗЕ шопито.
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05.02.2023 12:56
+57
Одного балабола поміняти на іншого? Це якесь знущання над нашими друзями з Заходу.
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05.02.2023 12:56
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Страница 3 из 3
"Агєнт Козирь нікогда єщьо нє бил так блізок к провалу," - подумал Штірліц Рєзніков.
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05.02.2023 16:39 Ответить
незаменимый куда заведет
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05.02.2023 15:11 Ответить
Цирк на дроті, їй богу.
Рєзнікович все завалив в МО, тепер хай валить в іншому відомстві.
А повністью себе дискредитований як очільник спецслужби Буданов йде на підвищення в МО.
І коли вже цей зовсім не веселий цирк закінчиться???
Боюсь, що якщо не убрати головного клоуна, нічого тут ніколи не зміниться....в кращу сторону, звичайно.
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05.02.2023 15:14 Ответить
шило на мыло
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05.02.2023 15:21 Ответить
Кругова заміна ліжок у закладі
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05.02.2023 15:23 Ответить
Да, хрін від редьки...
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05.02.2023 18:08 Ответить
Ну не ***........ твою мать,хіба вже не достатньо експериментів!!! Ну єж бойовий,чесний і компентентний КРИВОНІС,на яку мать знову наступати на граблі!!!!!!
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05.02.2023 15:30 Ответить
А чё друх херенала атрюша за крываносава не топит, вот бы паржал.
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05.02.2023 15:51 Ответить
Кривоніс цілком підходить на цю засаду. Розуміється, якщо буде прийняте рішення на зняття попреднього міністра на законній підставі... Відвертий, прямолінійний і порядний. Таких зараз майже не залишилось.
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05.02.2023 15:40 Ответить
Чому не Коля Тищенко?
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05.02.2023 15:41 Ответить
немає слів... одні мати!
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05.02.2023 15:48 Ответить
Кажется конца этому зеленому бл.....ву не будет никогда.
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05.02.2023 15:50 Ответить
Шило на мило.
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05.02.2023 15:51 Ответить
Ну да, змінимо шило на мило, якесь безглуздя.
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05.02.2023 15:53 Ответить
А Шкарлета якого дідька рухати, він ще Президенський університет не побудував
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05.02.2023 16:00 Ответить
Миколу Тищенка на міністра оборони - він сили оборони Тайланду підтягне...
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05.02.2023 16:05 Ответить
Не забувайте ,за рік українцям потрібно буде зробити вибір нового президента та верховного головнокомандуючого за сумісництвом..
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05.02.2023 16:09 Ответить
Байка дідуся Крилова згадалась : "Квартет" називається. "Проказніца мартишка, осьол, козьол... ну і далі по тексту.
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05.02.2023 16:10 Ответить
Урррря подонок гогошвилі з радника гур стане радником міністра оборони вони ж з будановим одне кодло. Шапіто 95 працюе. Мабуть Маша ну дуже проссссила зеленського за свого мужа. А шо, Буданов свій пацан в доску про вагнергейт брехав разом з зеленським год, а всіх офіцерів гур хто не брехав звільнив.
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05.02.2023 16:10 Ответить
Шило на мило!
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05.02.2023 16:23 Ответить
Гiвi стане заступником мiнiстра оборони?
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05.02.2023 16:24 Ответить
Кирилл не "созрел" и не готов возглавлять такую махину как МО. Да и глава ГУР МО -это был просто неожиданный подарок от Ермака взамен за обещание "похоронить" всю инфу про ЧВК "Вагнер" и вместе с ОП замять в медиапространстве слив спецоперации по задержанию вражеских наемников из ЧВК "Вагнер".
А потом была еще целая серия срывов спецопераций ГУР МО, запланированных еще при Бурбе, только Буданов все проглотил и ни слова не сказал в защиту своих людей.
Мы помним ваши интервью с пидаром Арестовичем, где вы даже не моргнув, рассказывали шо никакой спецоперации не было. А потом к Кирюхе подселили или наоборот? некоего гражданина Гогиашвили с сомнительной репутацией)).
А вот теперь прыжок в кресло Министра)) Буданов на 200% обязан всем Ермаку и это будет то же самое, шо Резников, только моложе). Абсолютно послушная и лояльная фигура.
А юрист/адвокат Резников вообще должен сидеть в тюрьме после такого коррупционного скандала.
Вова, скинь оковы) Выбрось этого ватного гандона Ермака и освободись от петли фсбэшной.
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05.02.2023 16:26 Ответить
Нє. Вова прикований до дЄрмака. Хоча, коли зрозуміє, що всьо, йдуть на дно, перегризе кайдани або вислизне. Гени не проп'єш.
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05.02.2023 21:13 Ответить
Це скоріш за все будуть ті ж яйця тільки в профіль!
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05.02.2023 16:27 Ответить
Чому у зекаманди наступний завжди гірше за попереднього? У чому прикол? Невже під час цієї кривавої війни не можна призначити справжнього військового, який буде знати цю військову «кухню» з середини?
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05.02.2023 16:34 Ответить
Можна війскового, але він теж має бути зрадником!
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05.02.2023 16:53 Ответить
Де взяти професіоналів у 95 кварталі
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05.02.2023 18:29 Ответить
Буданов якби справжній віськовий. Але МО це трохи не про військо, -це про логістику, про комплектування, про мобілізацію, про матеріальне забеспечення. Буданов не потяне
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05.02.2023 20:04 Ответить
А замом його буде друг і сусід по дому Александр Гогилашвили.
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05.02.2023 16:50 Ответить
Перестановка кроватей в борделе коррупции ОПУ.
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05.02.2023 16:52 Ответить
Залужний тримайся, ми все розуміємо.
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05.02.2023 16:56 Ответить
пока воров не начнут сажать и отстреливать, порядка в стране не будет
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05.02.2023 16:57 Ответить
боротьба з корупцією стала схожа на риболовлю
впіймали, сфоткали і відпустили
🐠
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05.02.2023 18:09 Ответить
U zeleni sovsem cherdak porvalo !!!
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05.02.2023 17:04 Ответить
Ну если наркоша Буданов и его сожитель гомиашвили возглавят МО то это ****** полный.
Но удивило другое Железняк считает нашего недоразвндчика эффективным. Вот мне интересно эффективным в чем снимании тупорылых видосиков? Я всё-таки считал Железняка более умным. А так да дермак хочет поставить ещё более тупого и вороватого руководителя...
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05.02.2023 17:09 Ответить
Железняк - ще той вибл*док...
Він тільки переступив поріг Парламенту - відразу було видно,- це людина безпринципна, підла, і саме головне тупа... Однозначно його "кришує", якийсь серйозний мафіозі...
Але найбільше прикро за ту "патріотичну" б*дло-масу, яка голосує за всякі "патріотичні" одноденки типу "голоса"...
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05.02.2023 20:07 Ответить
То что Железняк двуликий и алчный это видно, среди своих однопартийцев он мне кажется самым умным и хитрым. Насчёт чей он ставленник, возможно Ахметка или Бойко. Уж больно он любит крутится возле законов с железной рудой. До уровня мразевитости и распущенности зелёных ему далеко. Но это пока он не у власти....
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05.02.2023 22:25 Ответить
Пошли на хер оба. А с Ермаком вместе - втроем на хер
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05.02.2023 17:11 Ответить
"Сам Резніков, за його словами, перейде працювати до Міністерства стратегічних галузей промисловості" - це так не робиться. Якщо є підозра корупції, то арешт і слідство, а не нове призначення.
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05.02.2023 17:17 Ответить
Який з нього міністр?
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05.02.2023 17:32 Ответить
Резніков, за його словами, перейде працювати до Міністерства стратегічних галузей промисловості
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Скомуздил - и на покой. Тем более, что есть с чем.
Ворон ворону глаз не выклюнет.
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05.02.2023 17:34 Ответить
ЦЕ ЯКЕСЬ ЗНУЩАННЯ...
КЛЕПТОМАНА МІНЯЮТЬ НА *****₴КА РУСЬКОГО.
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05.02.2023 17:42 Ответить
Ліжка по колу...(((
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05.02.2023 18:00 Ответить
Перестановка ліжок у борделі
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05.02.2023 18:08 Ответить
Лєпше абдристович. Хоча ні, абдристович замінить Залужного, а абхазький бабуїн арахімія - рєзнікова
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05.02.2023 18:19 Ответить
Аварійне пересування ліжок в борделі нічого не змінить. Оту шоблу зелену треба ув'язнити
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05.02.2023 18:26 Ответить
помоему Буданову бы больше подошла должность пресс секретаря....
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05.02.2023 18:31 Ответить
початок серіалу про б-сожительство з грузинякою,потім довга дорога по інтерв'ю і кінець серіалу,коли своі яйця виставить по 20грв.,бо сталеві заняті.
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05.02.2023 18:46 Ответить
"Міноборони може змінити очільника. Поки говорять, що ним стане Кирило Буданов з ГУР. Мені здається він є ефективним на свої посаді зараз...", - написав Железняк.
- Дійсно, "ефективний". Про напад ***** головний розвідник дізнався лише за кілька годин до нападу. А розвідінформацію від союзників про можливий напад паРаші ігнорував протягом півроку. Разом із "найвеличнішим".

"ПОКИ не змінюють: Шкарлета, Малюську, ...та Верещук…", - пише Железняк.
- Ну й правильно! Бо неможливо уявити Зе-шапіто без плагіатора Шкарлета, "акробата" Малюськи (на фото) і "Мері Поппінс" Верещучки...

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05.02.2023 19:00 Ответить
Поки "голобородько" всім крутить - нічого не поміняється.
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05.02.2023 19:09 Ответить
Кручу верчу, просыпаюсь х*й дрочу.
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05.02.2023 19:55 Ответить
То П**ДЕЦ !!!
Лиш не цього демона!
Якщо вибирати із двох зол - то Буданов ні в яке порівняння не йде з Резніковим!
Так Резніков - злодії з однієї сторони, і після перемоги повинен відсидіти своє! А з другої сторони - він таки розуиний чолівік.
Буданов - повна протележність - такий собі заср*нець-злодюга. АЛЕ, САМЕ ГОЛОВНЕ ВІН ТУПИЙ і БЕЗДАРНИЙ!
Якщо Резніков був співучасником розкрадання,- то буданов - це ЗРАДНИК України, який вчинив державну зраду у співучасті з злочинною бандою під керівництвом Єрмака!
Є різниця!?
https://www.youtube.com/watch?v=Mrp6Fj4BHGI&t=7s

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05.02.2023 20:00 Ответить
Какая разніца
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05.02.2023 20:03 Ответить
Зате поржемо)
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05.02.2023 20:06 Ответить
Блогехер, замість крадія, ну я навіть гублюся в кваліфікації цього трешу...
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05.02.2023 20:18 Ответить
уже и не знают, куда этого Буданова прилепить, чтобы не так позорно выглядело.
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05.02.2023 20:22 Ответить
Чи ця зміна запевнить будівлю та постачання військови Посайдон?!
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05.02.2023 20:35 Ответить
Мдя.... лучше уж Резников
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05.02.2023 20:36 Ответить
Тарас Чмут замінить Резнікова на посаді Міноборони, він забезпеченням армії вже скільки років займається, крім того його всі знають, і знають як ефективного волонтера, у військових гаджетах він теж розбирається, а Резнікова знають, довбодятла, який у потребах військових на війні розбирається ще меньше навіть ніж домогосподарка, а ще як кришувателя корупції, якого навіть війна не змусила замислитися, такого взагалі нікуди брати не слід, відправити його на заправку працювати так він і там красти буде - паливо гівном розбавляти.
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05.02.2023 20:38 Ответить
Справа в тому, що "голобородько" - тупуватий і йому потрібна "нянька" і тут в чергу вистроїлись шахраї, казнокради і кремлівські козачки.
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05.02.2023 21:00 Ответить
Ще б Арестовича призначили... Цирк тай годі...
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05.02.2023 21:04 Ответить
Стрімкий зліт кар'єри лейтенанта Буданова.

І чесно заслужив - відмазав ЗЄ від держзради у Вагнергейті.
Потім знов відмазував від держзради під час вторгнення РФ.

Короче, працював на ЗЄ і тільки на ЗЄ. Ну і трішечки на Гогілашвілі...
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05.02.2023 21:46 Ответить
была глубокая задница, а станет глубочайшей ...опищей...
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05.02.2023 21:58 Ответить
это большая трагедия для Украини
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05.02.2023 22:05 Ответить
рєзнік буданова буданов рєзніка. часи на труси. шило на мило. мішок на лантух. кругообіг влади. перегони
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06.02.2023 05:11 Ответить
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