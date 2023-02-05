Путин реагирует только на силу. Единственный путь к миру – предоставить Украине оружие, - Клеверли

Владимир Путин хочет перевернуть мировую политику Если ему это удастся, он потянет всех назад в эпоху насилия и завоеваний.

Об этом в колонке для Times of Malta сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, информирует Цензор.НЕТ.

"Завоеванием и аннексией Украины амбиции Владимира Путина не заканчиваются. Он хочет перевернуть мировую политику. Как и все авторитарные правители, Путин реагирует лишь на силу своих оппонентов. В декабре прошлого года он отверг мирный план из 10 пунктов Владимира Зеленского", - написал Клеверли.

Министр МИД отметил, что Украина несет основное бремя дикости Путина. Но весь мир платит непомерно высокую цену за избранную Путиным войну.

"Друзья Великобритании и Украины делают все возможное, чтобы принести Украине успех на поле боя. Поэтому я рад, что Германия и США присоединились к Великобритании и отправили танки украинцам. Дать украинцам инструменты, необходимые для завершения работы, - это самый быстрый и даже единственный путь к миру", - написал Клеверли.

Он добавил, что когда мы вступаем во второй год войны в Европе, нам понадобятся решительность и сила воли. Это будет тяжело, а впереди предстоят многие испытания.

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