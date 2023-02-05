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Великобритания (4716) Клеверли (41)

Путин реагирует только на силу. Единственный путь к миру – предоставить Украине оружие, - Клеверли

джеймс,клеверлі

Владимир Путин хочет перевернуть мировую политику Если ему это удастся, он потянет всех назад в эпоху насилия и завоеваний.

Об этом в колонке для Times of Malta сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, информирует Цензор.НЕТ.

"Завоеванием и аннексией Украины амбиции Владимира Путина не заканчиваются. Он хочет перевернуть мировую политику. Как и все авторитарные правители, Путин реагирует лишь на силу своих оппонентов. В декабре прошлого года он отверг мирный план из 10 пунктов Владимира Зеленского", - написал Клеверли.

Министр МИД отметил, что Украина несет основное бремя дикости Путина. Но весь мир платит непомерно высокую цену за избранную Путиным войну.

"Друзья Великобритании и Украины делают все возможное, чтобы принести Украине успех на поле боя. Поэтому я рад, что Германия и США присоединились к Великобритании и отправили танки украинцам. Дать украинцам инструменты, необходимые для завершения работы, - это самый быстрый и даже единственный путь к миру", - написал Клеверли.

Он добавил, что когда мы вступаем во второй год войны в Европе, нам понадобятся решительность и сила воли. Это будет тяжело, а впереди предстоят многие испытания.

Читайте: Великобритания "присмотрится" к опыту Канады по конфискации российских активов в пользу Украины, - Клеверли
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Топ комментарии
+7
Нужно дальнобойное оружие. Московия никак не ощущает эту войну. Отключи телевизор и как будто ничего не происходит. Свои ракеты передавать никто пока не хочет, так почему бы не производить совковые ракеты по украинским чертежам на своих заводах?! На визги кацапов отвечать "это не мы, они из бурштыновых шахт накопали".
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05.02.2023 13:26
+5
а могли зламати за тиждень кремлівську банду силою...--- і не треба було б цілому світові платити за війну...сцикуни
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05.02.2023 13:31
+4
Вопрос уже не только в Путине вопрос в самой России. Это образование должно быть уничтожено
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05.02.2023 13:23
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ruzkih kurw ***** nado po wsemu miru !
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05.02.2023 13:21 Ответить
Якби не було Великобританії, то ЄС з´явився б у 40-х роках минулого століття.
Від Атлантики до Уралу, під егідою нацистської німеччини…
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05.02.2023 13:22 Ответить
Ну - да тягне до епохи хто сильнішии тои і прав -- даваите заліза .
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05.02.2023 13:22 Ответить
Вопрос уже не только в Путине вопрос в самой России. Это образование должно быть уничтожено
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05.02.2023 13:23 Ответить
1000000%правы!
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05.02.2023 13:32 Ответить
Я б так не бравував би...Думаємо. Ми з тобою можемо спрогнозувати або забезпечити розпад такої території суб"єктів так на 60 ??? І що, з 60 президентами домовлятися про ядерку??? Мається на увазі всю. Ну от як ви всі бачите собі розділ атомних станцій, лабораторій, сховищ для відпрацьованого палива. ХТО буде за це відповідати? А ті, хто залежить від кацапського атому (мирного) - їм що робити? А договори довгострокові по атомному паливу, хто їх забезпечить? І це не питання, а ПРОБЛЕМА. Тепер по збройній ядерці - що, з кожним президентом, кому це дістанеться домовлятися, ви уявляєте собі що то за базар взагалі (бо у одних радари, у інших установки, у третіх підлодки і пішло поїхало). Ну і ??? Це тільки по ядерці мирн.\військ. А все інше? НІКОМУ розпад кацапії невигідний. Ще раз НІ КО МУ. Так було і у 1991 - розвалили союз, а могли добити до повного хаосу і все. Одначе цього чомусь не сталося. Ну так і спитайте тепер себе - ЧОМУ. Сподіваюсь хоча б цього достатньо, щоб зрозуміти - потрібні інші способи лікування цієї зарази. більш ніж впевнений, що про це зараз Світ кумекає...
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05.02.2023 13:49 Ответить
Нужно дальнобойное оружие. Московия никак не ощущает эту войну. Отключи телевизор и как будто ничего не происходит. Свои ракеты передавать никто пока не хочет, так почему бы не производить совковые ракеты по украинским чертежам на своих заводах?! На визги кацапов отвечать "это не мы, они из бурштыновых шахт накопали".
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05.02.2023 13:26 Ответить
Та Ви шо? А мені сдається, що нам потрібні асфальтоукладчики, багато дорожного бітума і асфальту. Якщо ні, то чому Володя ЗЕ це закупав три роки, а не ракети?
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05.02.2023 14:44 Ответить
Путін реагує лише на силу.

Він реагує також на слухові, зорові, тактильні подразнення.
Сила - то єдине, що його зламає.
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05.02.2023 13:27 Ответить
Цілком правильне розуміння проблеми та абсолютно адекватні висновки! Дякую, пане Клеверлі!
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05.02.2023 13:28 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1622130524624920576 4 ч

Витримують до 15 градусів морозу: у Кропивницькому шиють спальні мішки для Захисників
У такий спальник, створений за рекомендаціями військових та альпіністів, солдат може лягати навіть у берцях.

https://twitter.com/i/status/1622130524624920576
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05.02.2023 13:28 Ответить
а могли зламати за тиждень кремлівську банду силою...--- і не треба було б цілому світові платити за війну...сцикуни
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05.02.2023 13:31 Ответить
Це точно.
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05.02.2023 13:54 Ответить
"Друзі Великої Британії та України роблять усе можливе, щоб принести Україні успіх на полі бою"

Не усе можливе
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05.02.2023 13:42 Ответить
Сьогодні читав,що МЗС Британії "побоюється" вагнерівців террористами об'явити, а тут Клеверлі казки розповідає.
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05.02.2023 13:52 Ответить
Тобі варто прогулятися нах.
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05.02.2023 14:11 Ответить
Ну то бери дрина і підганяй німців, бо вони гальмують всіх стосовно передачі зброї!
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05.02.2023 14:03 Ответить
Эпоха, в которой прав тот, кто сильнее (в военном и экономическом плане), никогда не кончалась и кончится в принципе не может. Просто в последние тридцать лет вопроса у кого длиннее кнут и слаще пряник как-то не возникало.
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05.02.2023 17:40 Ответить
 
 