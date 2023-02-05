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Новости Война
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оружие (10028)

Линия фронта должна быть под огнем DPICM и ATACMS, - американский советник Залужного Райс

atacams

Международным партнерам следует увеличить объем огневой помощи для Украины, чтобы война, развязанная Россией, не перешла в длительную фазу.

Об этом специальный советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс заявил в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Она (война. – Ред.) уже погрязла в артиллерийской дуэли, это война на истощение. Поэтому Запад должен немедленно увеличить объем огневой помощи, преимущественно с DPICM и ATACMS. Пока в Украине существует российская линия фронта, она должна находиться под огневым напором наиболее смертоносного конвенционного оружия, которое может предоставить Запад. И это DPICM и ATACMS", – сказал он.

Читайте: Боррель об истребителях для Украины: Посмотрим. Пока не в повестке дня

По словам Райса, Запад уже оказал Украине миллион снарядов крупного взрывного действия. Ими было уничтожено около 50 тысяч россиян. Да, один убит на каждые 20 снарядов.

Он считает, что когда против россиян будет использоваться DPICM, при наличии квалифицированных корректировщиков-операторов дронов и опытных украинских артиллеристов каждый снаряд будет убивать нескольких оккупантов. По его словам, такой пропорциональный рост летальности более чем оправдывает какие-либо компромиссы по этому поводу.

Также читайте: Премьер Израиля Нетаньяху изучает возможность поставки оружия в Украину

DPICM – это боеголовка артиллерийского снаряда или ракеты "поверхность-поверхность", подрывающаяся на оптимальной высоте и расстоянии от цели для того, чтобы суббоеприпасы плотно распределились по окружающей территории.

ATACMS – это американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Он может поражать цели на расстоянии от 165 до 300 км.
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Топ комментарии
+18
Вот смотрю я на карту дипстейт и не могу понять. Кацапы наступают на маленьком пятачке 4 на 4 км. Если они на таком небольшом участке собрали необходимое для прорыва количество мяса, то что мешает пройтись артой по площади?
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05.02.2023 14:02
+12
DPICM - кластерні **********, їх дуже багато в країнах нато, по суті неядерна зброя масового враження, вистрілюють *********, а він в свою чергу несе N-кількість самостійних вражаючих засобів, бомба вистрілює бомби які в свою чергу споряджені проникаючими бойовими елементами й накриває величезну територію не даючи шансів вижити живій силі противника й легкоброньованій техніці.
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05.02.2023 14:05
+11
Все кто не придолжностях всё понимают, то отставные премьеры, то отставные генсеки, то отставные генералы, вот только те кто принимают сейчас решения нихера не понимают, отупели от путинской ядерной елды в край, не понимая что такими решениями только усугубляют ситуацию
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05.02.2023 14:05
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Правила форума Совет форумчан
Українці підтримають, що б з одного снаряда- стало 100 хороших рюских!!
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05.02.2023 13:59 Ответить
Кто платит , тот и заказывает ! Партнеры обязаны сказать КЛОУНАРИЮ МЕГАБАРЫГ , назначить министром обороны ,например , Генерала Марченко , Кривоноса , Забродского , Романа Костенко ,……… а не менять кровати МЕГАБАРЫГ , ОПОЗОРИВШИХ украинцев м‼️
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05.02.2023 14:31 Ответить
Кривонос був би норм. Толковий дядька
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05.02.2023 14:34 Ответить
Увы, министром обороныстанет придурок буданов, скользкий и мутный тип, но зато- ЗЕЛЕНОЖОПЫЙ!
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05.02.2023 14:45 Ответить
Да и «за линия» тоже. Чтобы жизнь, кацапу, пойлом не казалась
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05.02.2023 14:00 Ответить
ATACMS не в якогось заходу є,а в США.
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05.02.2023 14:01 Ответить
DPICM - кластерні **********, їх дуже багато в країнах нато, по суті неядерна зброя масового враження, вистрілюють *********, а він в свою чергу несе N-кількість самостійних вражаючих засобів, бомба вистрілює бомби які в свою чергу споряджені проникаючими бойовими елементами й накриває величезну територію не даючи шансів вижити живій силі противника й легкоброньованій техніці.
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05.02.2023 14:05 Ответить
ATACMS,це далекобійна ракета.Нею можна вражати цілі на території москальщини.
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05.02.2023 14:15 Ответить
ATACMS - дуже дорога далекобійна ракета, якщо їх і дадуть то не для ударів на лінії фронту, а тилу середньої дальності, швидше за все під узгодження ударів з США. DPICM - те що дозволить змішати кацапську лінію фронту з землею, якщо ми отримаємо значну їх кількість кацапи або почнуть відступати по всій лінії фронту або використають ядерну зброю (що дуже малоймовірно, але схоже це стримує союзників найбільше).
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05.02.2023 14:20 Ответить
За ціну батареї патріотів вийде під 1000 ATACMS.Ці ракети знімаються з озброєння в США.Саме ними можна знищити близькі аеродроми і бази на москальщини.Без знищення аеродромів і далеких баз нічого доброго не буде.
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05.02.2023 14:25 Ответить
Можна, але ж хто дасть дозвіл на обстріл території рфії, якщо у них консенсус не робити цього. Але для ATACMS є дуже багато цілей на території України.
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05.02.2023 15:28 Ответить
На території москальщини найважливіші цілі.
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05.02.2023 20:00 Ответить
Вот смотрю я на карту дипстейт и не могу понять. Кацапы наступают на маленьком пятачке 4 на 4 км. Если они на таком небольшом участке собрали необходимое для прорыва количество мяса, то что мешает пройтись артой по площади?
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05.02.2023 14:02 Ответить
Постоянно об этом думаю. Писали, что нам поставили боеприрасы для Himars с площадью поражения осколками до 1.3 кв км. Думаю, что нихрена их не поставили.
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05.02.2023 14:06 Ответить
Я сам думаю про це. Але я цивільний і постійно закрадається думка, що певно не все так просто. Швидше за все в дуже невеликих кількостях нам надається необхідна зброя.
Ось наприклад ще перед новим роком була інфа, що нам передали важкі кореглвані авіабомби, аналог наших ФАБ, але з крилами. І з того часу жодних повідомлень чи відео. А це враховуючи потужність і точність надзвичайно могутня зброя.
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05.02.2023 15:50 Ответить
Не забывай про вариант тактической игры с целью выманить противника в котел.
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05.02.2023 16:27 Ответить
Все кто не придолжностях всё понимают, то отставные премьеры, то отставные генсеки, то отставные генералы, вот только те кто принимают сейчас решения нихера не понимают, отупели от путинской ядерной елды в край, не понимая что такими решениями только усугубляют ситуацию
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05.02.2023 14:05 Ответить
Будь який радикал, коли стає при владі - стає більш поміркованим. Таке явище давно відомо у політології, і є майже аксіомою.
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05.02.2023 14:41 Ответить
Якісь прописні істини -- а шо украінці проти шоб нам надавали зброю ?.
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05.02.2023 14:06 Ответить
Прочитав, що всього один вбитий кацап на 20 снарядів і щось засумнівався, чи місцеві типу журналісти чого не напутали.
Перейшов до джерела - та взагалі ні одного слова правди.
От, що сказав той Райс Укрінформу:

Українській армії сьогодні вкрай необхідні системи зброї, здатні знищувати склади та пункти управління російських окупаційних військ поза межами досяжності HIMARS.

Про це заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс в https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665800-den-rajs-specialnij-radnik-golovnokomanduvaca-zsu-valeria-zaluznogo.html інтерв'ю Укрінформу.

«Перше, що потрібно Україні, це здатність завдавати ударів вглиб окупованих територій за допомогою ракет великої дальності, таких як ATACMS, та/або винищувачів і бомбардувальників типу F-16. росія перемістила склади постачання за межі радіуса дії HIMARS, отже, Україні потрібна здатність стріляти у глибину та знищувати будь-які склади, великі скупчення живої сили і пункти управління, які знаходяться поза межами досяжності HIMARS», - сказав Райс.
Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3655082-respublikanci-zaklikali-bajdena-i-solca-ne-zvolikati-z-tankami-ta-atacms-dla-ukraini.html Республіканці закликали Байдена і Шольца не зволікати з танками та ATACMS для України

На його переконання, таку допомогу Захід повинен надати якнайшвидше, щоб українська армія змогла скористатись нею вже навесні чи влітку для відбиття наступу російських військ і проведення контрнаступальної операції.

Ракетні системи M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), раніше надані Сполученими Штатами Україні, оснащені ************, здатними наносити ураження на відстань до 80 кілометрів.
Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3662463-eksministr-oboroni-ssa-zaklikav-nadati-ukraini-vinisuvaci.html Ексміністр оборони США закликав надати Україні винищувачі

Як https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665036-ssa-ogolosili-novij-paket-oboronnoi-dopomogi-ukraini-na-ponad-2-milardi.html повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони https://www.ukrinform.ua/tag-ssa США офіційно оголосило про виділення нового пакета оборонної допомоги Україні на понад $2 мільярди, який, серед іншого, передбачає постачання високоточних крилатих бомб малого діаметра наземного запуску GLSDB, здатних уражати цілі на відстані до 150 кілометрів.
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05.02.2023 14:08 Ответить
В останньому абзаці інтерв'ю:

"Ми надали мільйон снарядів великої вибухової дії, якими, за приблизними даними, було знищено 50 000 росіян. Тобто один вбитий на кожні 20 снарядів."
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05.02.2023 14:55 Ответить
Гм... як це корелюється з майстерністю українських артилеристів, про яку так часто пишуть і говорять?

І хто їх рахував, той мільйон? Це достовірна інформація?
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05.02.2023 15:04 Ответить
А ти що, не бачив "місячні пейзажі" ? Точність звичайної арти доволі невелика, вправні чи не вправні артилеристи.
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05.02.2023 15:13 Ответить
"Хто їх рахував".

Невже ви думаєте, що американці не знають, скільки вони нам поставили снарядів?

Щодо точності - вже є коментар вище.
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05.02.2023 15:20 Ответить
На, читай, чи крім цією клоаки нічому не довіряєш?
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665830-amerikanskij-radnik-zaluznogo-poasniv-naviso-ukraini-raketi-atacms-ta-vinisuvaci-f16.html
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05.02.2023 15:24 Ответить
Юра, не треба сваритись. Ти даєш посилання, але сам погано читав те, що там написано.
У новині на Укрінформ (за твоїм посиланням) є, в свою чергу, посилання на https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665800-den-rajs-specialnij-radnik-golovnokomanduvaca-zsu-valeria-zaluznogo.html повну версію інтерв'ю з Деном Райсом. Інтерв'ю дуже цікаве. Поміж іншого, цікавими є останні три абзаци. Ось вони:

ВІЙНА ВЖЕ ЗАГРУЗЛА В АРТИЛЕРІЙСЬКІЙ ДУЕЛІ. ЦЕ ВІЙНА НА ВИСНАЖЕННЯ

- Як би ви оцінили ризик заморожування війни та її переходу в довготривалу фазу? Що зараз має зробити Україна та її партнери, щоб цього не сталося?

- Вона вже загрузла в артилерійській дуелі, це війна на виснаження. Ось чому Захід повинен негайно збільшити обсяг вогневої допомоги, переважно з DPICM та ATACMS. Поки в Україні існує російська лінія фронту, вона повинна перебувати під вогневим натиском найбільш смертоносної конвенційної зброї, яку може надати Захід. І це DPICM і ATACMS.

Ми надали мільйон снарядів великої вибухової дії, якими, за приблизними даними, було знищено 50 000 росіян. Тобто один вбитий на кожні 20 снарядів. Я вважаю, що коли на цій місцевості проти наступаючих окупантів використовуватиметься DPICM, за наявності кваліфікованих коригувальників-операторів безпілотників, а також досвідчених українських артилеристів, кожен снаряд вбиватиме кількох росіян. Таке пропорційне зростання летальності більш ніж виправдовує будь-які компроміси з цього приводу.

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05.02.2023 16:23 Ответить
Йолопе, ти читав новину про інтерв'ю, а не саме інтерв'ю.

Інтерв'ю тут:

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665800-den-rajs-specialnij-radnik-golovnokomanduvaca-zsu-valeria-zaluznogo.html
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05.02.2023 16:34 Ответить
Останне питання, і, відповідно, відповідь, https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665800-den-rajs-specialnij-radnik-golovnokomanduvaca-zsu-valeria-zaluznogo.html інтерв'ю ( а не новини про інтерв'ю!):

«…- Як би ви оцінили ризик заморожування війни та її переходу в довготривалу фазу? Що зараз має зробити Україна та її партнери, щоб цього не сталося?

- Вона вже загрузла в артилерійській дуелі, це війна на виснаження. Ось чому Захід повинен негайно збільшити обсяг вогневої допомоги, переважно з DPICM та ATACMS. Поки в Україні існує російська лінія фронту, вона повинна перебувати під вогневим натиском найбільш смертоносної конвенційної зброї, яку може надати Захід. І це DPICM і ATACMS.

Ми надали мільйон снарядів великої вибухової дії, якими, за приблизними даними, було знищено 50 000 росіян. Тобто один вбитий на кожні 20 снарядів. Я вважаю, що коли на цій місцевості проти наступаючих окупантів використовуватиметься DPICM, за наявності кваліфікованих коригувальників-операторів безпілотників, а також досвідчених українських артилеристів, кожен снаряд вбиватиме кількох росіян. Таке пропорційне зростання летальності більш ніж виправдовує будь-які компроміси з цього приводу…»
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05.02.2023 17:23 Ответить
Хто сказав, що весь мільйон снарядів використаний?
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05.02.2023 17:17 Ответить
Они и GLSDB дадут только к рождеству
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05.02.2023 14:59 Ответить
США даже не могут передумать

И дать ATACMS

Потому что они сами установки заранее заблокировали на их пуски
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05.02.2023 14:10 Ответить
я тебя прошу, приезжай 10 человек и за неделю разблокирует те АЖ 30 штук Хаймарсов, что у нас есть. И вперёд - пуляйте АТАКМСками.
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05.02.2023 18:18 Ответить
Все так,только никто не даёт.
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05.02.2023 14:14 Ответить
Якби зе-лупа не зупинив виробництво «вільхи», то у нас вже б дальнобійна руйнівна зброя, яка зараз так потрібна. А так мусимо клянчити-побиратися по закордонах й чекати на чергові раммштайни..
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05.02.2023 14:16 Ответить
Так а ми хіба проти? Не треба нас вмовляти.
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05.02.2023 14:17 Ответить
З поставки зброї, в мене склалося таке враження, що в НАТО і ЄС наразі відсутнє бажання в швидкій перемозі України над ворогом. Головна задача в їх вимотати РФ за допомогою нас. В ******** війни, наприклад, кому потрібні Леопард 1, кожен розуміє - нікому, що наразі вони можуть зробити на полі бою - нічого і т.д. А як дають, то по території РФ - не дай бог, але дякуємо хотя за те, що дають і таку.
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05.02.2023 14:25 Ответить
Залужний та Шаптала за!!!
всіма п,ятьма кінцівками....
але де його стільки взяти???????????
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05.02.2023 14:46 Ответить
Американский радник? Серьезно?
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05.02.2023 15:07 Ответить
Що Вас бентежить? На що нарікаєте?
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05.02.2023 17:11 Ответить
Надо резко увеличивать летальность и переводить мобилизацию кацапов в утилизацию кацапов, а для этого нужны осколочные снаряды основных калибров и их должно быть много.
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05.02.2023 15:07 Ответить
Мільйон снарядів Західа убили 50 тисяч росіян. Красавчик.
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05.02.2023 15:14 Ответить
Це місцеві журнашлюхи висмоутали з пальця.
От першоджерело. Нема там такого.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665830-amerikanskij-radnik-zaluznogo-poasniv-naviso-ukraini-raketi-atacms-ta-vinisuvaci-f16.html
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05.02.2023 15:25 Ответить
Деякі шлюшки не читають першоджерело, а читають новинний матеріал про інтерв'ю, хоча в ньому є посилання на саме інтерв'ю, ще і галасують «А-а-а, всі шлюхи, там такого нема-а!»
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05.02.2023 19:16 Ответить
А інших 150 000 хто вбив?
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05.02.2023 16:30 Ответить
Звідки такий оптимізм? Загальні бойові втрати 131 000. З них вбитих приблизно одна чверть.

Зустрічав цифру експертів - втрати від вогню артилерії у цій війні 60%. Припускаю, що сюди включили також втрати від реактивних систем і мінометів.

Інші 40% розподіляються між авіацією, танками і ББМ, гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю різних систем, БПЛА, мінами. Точного розподілу не знаю. Попадалась тільки інформація, що втрати від стрілецької зброї складають 5%.
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05.02.2023 18:23 Ответить
Цифра приблизно така. Тільки не вбили, а вбили і поранили. Кожен вбитий чи поранений обходиться у 40-50 тис. долл. США - дешевше купити їх сдачу у полон.
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05.02.2023 17:02 Ответить
Бла бла бла. А воз и ныне там.
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05.02.2023 15:48 Ответить
"Так, один вбитий на кожні 20 снарядів." Може навпаки?
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05.02.2023 16:25 Ответить
Якби було навпаки, ми б давно вбили всіх кацапів.
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05.02.2023 18:39 Ответить
голос разума слышу... 1000 АТАКМС и рашисты будут лишены тыла и разбиты, вот и весь рецепт победы. Но это если быстро и стратегически подойти к вопросу. А так можно тянуть еще год. Поставляя там бронетехнику или пулеметы или массу всего прочего, но только не главный козырь.
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05.02.2023 18:25 Ответить
АТАКМС якщо дадуть, то з умовою не бити по кацапстану. А це значить, що їх тили, на жаль, не будуть розбиті.
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05.02.2023 18:41 Ответить
с чего это вдруг не будут? Все тыловые базы и склады находящие на территории Украны еще как будут уничтожены. На карту глянь, там ВЕСЬ Юг оказывается под ударом и вся Донецкая и Луганская Область им тылы придётся в Россию отводить. Под Ростов, Курск, Белгород и так далее.
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05.02.2023 20:38 Ответить
Після виходу на кордон всі їх тили будуть на території кацапстану, і бити по ним цими ракетами вже не можна буде.
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05.02.2023 21:41 Ответить
Розкатав губу. У США здається приблизно 1000 АТАКМС. Більше ніж на 10% у другий рік війни я б не розраховував. Проблема ЗСУ не в більш далекому ураженні тилів ворога, а в низькому ураженні живої сили на лінії зіткнення. Треба міняти підходи у цьому напрямку. Більше касетних ***********. Більше снайперів. Більше ударних гвинтокрилів. Більше ударних БПЛА.
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05.02.2023 19:28 Ответить
4000 тисячі в них є
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05.02.2023 20:03 Ответить
Вікіпедія каже, що "Станом на 2022 рік на озброєнні американських військ залишаються лише M48, M57 і M57E1."
М48 - виготовлено 176, використано - 58.
М57 - виготовлено 513.
М57Е1 - виготовлено 220+?
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05.02.2023 20:26 Ответить
Вікіпедія також казала,що станом на 2010 рік було 4430 ракет.Може частину і познімали з озброєння.Не думаю,що аж вже стільки зняли.
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05.02.2023 20:31 Ответить
Саме так. Зняли з озброєння і потихеньку модернізують до М57Е1. Ракети мають обмеженний строк використання. І хоча ми використовуємо старі радянські ракети - це від безвиході. І вони не були високоточними новими. І стали ще менш точними. США навряд підуть на поставку знятих з озброєння ракет. Старих М39 і М39А було приблизно виготовлено 2200 і 400 використано у війнах. Решта в кількості 220+? модернізована до М57Е1. Інші ждуть модернізації.
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05.02.2023 20:55 Ответить
До 2024 року М57Е1 має бути 1800 штук.Модернізуються вони з 2017 року.В них також є різні припаси.На складах повно озброєння,воно ж поступово утилізується.Нам би могли надати і утилізувати на кацапах.Вже скоро рік,як за ATACMS говорять.
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05.02.2023 21:47 Ответить
ты не туда смотришь, смотри на большую таблицу. Впрочем точных данных никто не даст. 4000 ракет у них есть +-. 1000 конечно не дадут, но и 400 будет хорошо.
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05.02.2023 20:40 Ответить
Я дивлюсь Вікіпедію українською. Перевірив Вікіпедію англійською - кількість ракет така ж сама.
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05.02.2023 21:19 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США - 830 ПУ станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 рік https://uk.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS#cite_note-Military-Balance-2010---7 [7] , близько 4430 ракет в арсеналах
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05.02.2023 21:41 Ответить
Я вже пояснив що ракети мають обмеженний строк використання. Вони могли бути частково списані, використані, експортовані. Тому краще послуговуватися інформацією станом на 2022 рік, а не на 2010 рік. Наприклад - https://en.wikipedia.org/wiki/M142_HIMARS
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05.02.2023 21:53 Ответить
что ты поясныв? ты знаешь какой срок годности этих ракет? ты знаешь какие возможности для их переснаряжение, модернизации, продление срока экслуатации? ракета это не молоко, её можно переснарядить и даже 50-ти летние ракеты вполне себе использовать.
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05.02.2023 22:30 Ответить
 
 