Линия фронта должна быть под огнем DPICM и ATACMS, - американский советник Залужного Райс
Международным партнерам следует увеличить объем огневой помощи для Украины, чтобы война, развязанная Россией, не перешла в длительную фазу.
Об этом специальный советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс заявил в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.
"Она (война. – Ред.) уже погрязла в артиллерийской дуэли, это война на истощение. Поэтому Запад должен немедленно увеличить объем огневой помощи, преимущественно с DPICM и ATACMS. Пока в Украине существует российская линия фронта, она должна находиться под огневым напором наиболее смертоносного конвенционного оружия, которое может предоставить Запад. И это DPICM и ATACMS", – сказал он.
По словам Райса, Запад уже оказал Украине миллион снарядов крупного взрывного действия. Ими было уничтожено около 50 тысяч россиян. Да, один убит на каждые 20 снарядов.
Он считает, что когда против россиян будет использоваться DPICM, при наличии квалифицированных корректировщиков-операторов дронов и опытных украинских артиллеристов каждый снаряд будет убивать нескольких оккупантов. По его словам, такой пропорциональный рост летальности более чем оправдывает какие-либо компромиссы по этому поводу.
DPICM – это боеголовка артиллерийского снаряда или ракеты "поверхность-поверхность", подрывающаяся на оптимальной высоте и расстоянии от цели для того, чтобы суббоеприпасы плотно распределились по окружающей территории.
ATACMS – это американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Он может поражать цели на расстоянии от 165 до 300 км.
Пожалуйста, подождите...
Ось наприклад ще перед новим роком була інфа, що нам передали важкі кореглвані авіабомби, аналог наших ФАБ, але з крилами. І з того часу жодних повідомлень чи відео. А це враховуючи потужність і точність надзвичайно могутня зброя.
Перейшов до джерела - та взагалі ні одного слова правди.
От, що сказав той Райс Укрінформу:
Українській армії сьогодні вкрай необхідні системи зброї, здатні знищувати склади та пункти управління російських окупаційних військ поза межами досяжності HIMARS.
Про це заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс в https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665800-den-rajs-specialnij-radnik-golovnokomanduvaca-zsu-valeria-zaluznogo.html інтерв'ю Укрінформу.
«Перше, що потрібно Україні, це здатність завдавати ударів вглиб окупованих територій за допомогою ракет великої дальності, таких як ATACMS, та/або винищувачів і бомбардувальників типу F-16. росія перемістила склади постачання за межі радіуса дії HIMARS, отже, Україні потрібна здатність стріляти у глибину та знищувати будь-які склади, великі скупчення живої сили і пункти управління, які знаходяться поза межами досяжності HIMARS», - сказав Райс.
Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3655082-respublikanci-zaklikali-bajdena-i-solca-ne-zvolikati-z-tankami-ta-atacms-dla-ukraini.html Республіканці закликали Байдена і Шольца не зволікати з танками та ATACMS для України
На його переконання, таку допомогу Захід повинен надати якнайшвидше, щоб українська армія змогла скористатись нею вже навесні чи влітку для відбиття наступу російських військ і проведення контрнаступальної операції.
Ракетні системи M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), раніше надані Сполученими Штатами Україні, оснащені ************, здатними наносити ураження на відстань до 80 кілометрів.
Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3662463-eksministr-oboroni-ssa-zaklikav-nadati-ukraini-vinisuvaci.html Ексміністр оборони США закликав надати Україні винищувачі
Як https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665036-ssa-ogolosili-novij-paket-oboronnoi-dopomogi-ukraini-na-ponad-2-milardi.html повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони https://www.ukrinform.ua/tag-ssa США офіційно оголосило про виділення нового пакета оборонної допомоги Україні на понад $2 мільярди, який, серед іншого, передбачає постачання високоточних крилатих бомб малого діаметра наземного запуску GLSDB, здатних уражати цілі на відстані до 150 кілометрів.
"Ми надали мільйон снарядів великої вибухової дії, якими, за приблизними даними, було знищено 50 000 росіян. Тобто один вбитий на кожні 20 снарядів."
І хто їх рахував, той мільйон? Це достовірна інформація?
Невже ви думаєте, що американці не знають, скільки вони нам поставили снарядів?
Щодо точності - вже є коментар вище.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665830-amerikanskij-radnik-zaluznogo-poasniv-naviso-ukraini-raketi-atacms-ta-vinisuvaci-f16.html
У новині на Укрінформ (за твоїм посиланням) є, в свою чергу, посилання на https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665800-den-rajs-specialnij-radnik-golovnokomanduvaca-zsu-valeria-zaluznogo.html повну версію інтерв'ю з Деном Райсом. Інтерв'ю дуже цікаве. Поміж іншого, цікавими є останні три абзаци. Ось вони:
ВІЙНА ВЖЕ ЗАГРУЗЛА В АРТИЛЕРІЙСЬКІЙ ДУЕЛІ. ЦЕ ВІЙНА НА ВИСНАЖЕННЯ
- Як би ви оцінили ризик заморожування війни та її переходу в довготривалу фазу? Що зараз має зробити Україна та її партнери, щоб цього не сталося?
- Вона вже загрузла в артилерійській дуелі, це війна на виснаження. Ось чому Захід повинен негайно збільшити обсяг вогневої допомоги, переважно з DPICM та ATACMS. Поки в Україні існує російська лінія фронту, вона повинна перебувати під вогневим натиском найбільш смертоносної конвенційної зброї, яку може надати Захід. І це DPICM і ATACMS.
Ми надали мільйон снарядів великої вибухової дії, якими, за приблизними даними, було знищено 50 000 росіян. Тобто один вбитий на кожні 20 снарядів. Я вважаю, що коли на цій місцевості проти наступаючих окупантів використовуватиметься DPICM, за наявності кваліфікованих коригувальників-операторів безпілотників, а також досвідчених українських артилеристів, кожен снаряд вбиватиме кількох росіян. Таке пропорційне зростання летальності більш ніж виправдовує будь-які компроміси з цього приводу.
Інтерв'ю тут:
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665800-den-rajs-specialnij-radnik-golovnokomanduvaca-zsu-valeria-zaluznogo.html
«…- Як би ви оцінили ризик заморожування війни та її переходу в довготривалу фазу? Що зараз має зробити Україна та її партнери, щоб цього не сталося?
- Вона вже загрузла в артилерійській дуелі, це війна на виснаження. Ось чому Захід повинен негайно збільшити обсяг вогневої допомоги, переважно з DPICM та ATACMS. Поки в Україні існує російська лінія фронту, вона повинна перебувати під вогневим натиском найбільш смертоносної конвенційної зброї, яку може надати Захід. І це DPICM і ATACMS.
Ми надали мільйон снарядів великої вибухової дії, якими, за приблизними даними, було знищено 50 000 росіян. Тобто один вбитий на кожні 20 снарядів. Я вважаю, що коли на цій місцевості проти наступаючих окупантів використовуватиметься DPICM, за наявності кваліфікованих коригувальників-операторів безпілотників, а також досвідчених українських артилеристів, кожен снаряд вбиватиме кількох росіян. Таке пропорційне зростання летальності більш ніж виправдовує будь-які компроміси з цього приводу…»
И дать ATACMS
Потому что они сами установки заранее заблокировали на их пуски
всіма п,ятьма кінцівками....
але де його стільки взяти???????????
От першоджерело. Нема там такого.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665830-amerikanskij-radnik-zaluznogo-poasniv-naviso-ukraini-raketi-atacms-ta-vinisuvaci-f16.html
Зустрічав цифру експертів - втрати від вогню артилерії у цій війні 60%. Припускаю, що сюди включили також втрати від реактивних систем і мінометів.
Інші 40% розподіляються між авіацією, танками і ББМ, гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю різних систем, БПЛА, мінами. Точного розподілу не знаю. Попадалась тільки інформація, що втрати від стрілецької зброї складають 5%.
М48 - виготовлено 176, використано - 58.
М57 - виготовлено 513.
М57Е1 - виготовлено 220+?