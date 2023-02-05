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Новости Агрессия России против Украины
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смерть (9176) Донецкая область (8728) волонтеры (2612) Славянск (2537)

Во время обстрела Донецкой области погиб волонтер и капеллан из Славянска Ярослав Павенко

павенко

4 февраля при обстреле погиб волонтер и капеллан Ярослав Павенко. Он и его команда капелланов попали под обстрелы в Донецкой области. В больницу не довезли.

Об этом сообщают "Слов'янські Відомості", информирует Цензор.НЕТ

"Дорогие друзья. Сегодня в нашей команде капелланов, волонтеров "Восточный Ангел" большая потеря. Выполняя служение на защите нашей родины, под обстрелами погиб наш дорогой сослужитель, собрат Ярослав Павенко. Надежный, искренний, жертвенный, посвященный служению людям и Богу! Сложил свое оружие Воина Христова, самоотверженного служителя на поле Господнем и пошел на встречу Тому, Кого любил больше всего и верно служил до последнего вздоха", – сообщил заместитель генерального секретаря Украинского Библейского Общества Анатолий Райчинец.

У семьи Павенко это не первая потеря в этой ужасающей войне. В самом начале, еще в 2014 году отец Ярослава Александр Афанасьевич потерял двух сыновей. Тогда, 8 июня 2014 года, во время оккупации Славянска, в помещение церкви ворвались пророссийские боевики, захватившие дьяконов Владимира Величко и Виктора Брадарского, а также двух сыновей старшего пастора Рувима и Альберта Павенков. Более месяца родственники пытались получить информацию о месте их пребывания и их состоянии, но впоследствии стало известно, что их допрашивали, пытали и убили на следующий день, 9 июня 2014 года. Тела замученных нашли в братской могиле на территории местной детской поликлиники после освобождения Славянска украинскими военными подразделениями.

У Ярослава Павенко остались жена и маленькая дочь.

Смотрите: Последствия вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+22
Світла пам'ять. Співчуття рідним та близьким.
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05.02.2023 14:39
+16
Світла пам'ять
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05.02.2023 14:39
+13
Нехай Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру Душу і оселить там, де праведні спочивають. Царство Небесне! Вічна і світла пам'ять!
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05.02.2023 14:56
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Світла пам'ять. Співчуття рідним та близьким.
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05.02.2023 14:39 Ответить
Світла пам'ять
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05.02.2023 14:39 Ответить
В Бєлгородській народній був сильний вибух. росзмі пишуть, що імовірно на території республіки впав літак.
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05.02.2023 14:55 Ответить
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05.02.2023 15:00 Ответить
Нехай Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру Душу і оселить там, де праведні спочивають. Царство Небесне! Вічна і світла пам'ять!
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05.02.2023 14:56 Ответить
С.У.М.
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05.02.2023 14:58 Ответить
Найкращі сини Неньки гинуть у цій клятій війні.

Світла пам'ять світлій людині.
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05.02.2023 15:02 Ответить
мда.... Слава Герою!
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05.02.2023 15:30 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.02.2023 17:57 Ответить
Svitla Pam'yat'...
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05.02.2023 19:29 Ответить
 
 