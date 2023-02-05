Новое нападение россиян может быть в феврале, ВСУ готовы к этому, - Резников
Обстановка на востоке Украины остается сложной, но контролируемой.
Об этом во время пресс-конференции сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина не исключает нового нападения российской армии в феврале, украинские силы обороны готовы к этому", – заявил Резников.
Он подчеркнул, что Силы обороны держатся на востоке страны. Украина ожидает нападения в феврале, поскольку РФ любит символизм, украинские силы готовы к этому.
"Неожиданных вещей нет", – добавил министр.
Также он отметил, что Украина продолжает накапливать резервы.
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На нараді у Зеленского міністр оборони Олексій Резніков категорично відмовився іти у відставку з посади міністра. "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.
Але команда іуд своїх не наказує
"Я в команді, буду робити все необхідне для нашої перемоги. Моя спеціалізація як юриста дозволяє мені думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дасть нам змогу не просто перемогти у війні, а й покарати потім військово-політичне керівництво РФ", - сказав Резніков.
Яке ж воно супер-нахабне чи то так неприховано погрожує сонцесяйному. Таки назбирав валізи компромату на вчорашніх друзів про всяк випадок?
По ходу, поки не було електрики, я щось проіпав...
1. Бахмут стає все більш ізольованим (від основних сил ЗСУ), - повідомляє Британська розвідка.
2. Відступ з Бахмута не мав би великого стратегічного впливу на війну, кажуть (американські) чиновники. Українські війська, ймовірно, створять оборонні лінії дуже близько до поточної лінії фронту, сказав високопоставлений чиновник США, - пише Bloomberg.
3. Бахмут стратегічно розумніше залишити, щоб зайняти кращі позиції та зберегти боєздатні частини, які потрібні для наступу кажуть військові та профільні експерти (з України, в т.ч.).
Я не є війсковим експертом та в мене немає профільної освіти, але коли така кількість фахівців наполягає на виведенні військ з Бахмута, то мені здається, що краще до них прислухатися. Особливо розуміючи, що нам потрібні сили для контрнаступу та ми можемо зберегти наших воїнів. Землю ми повернемо, якщо буде ким, а цей "Верден" не потрібен.
Сподіваюся, що Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, який фактично особисто керує цією операцією, та командуючий Сухопутних сил генерал-полковник Сирський, який залучений ним до оперативного керування, почують ці думки та зроблять відповідні висновки. Також було б дуже добре, якщо б цим займався Генштаб, який є фаховою структурою, а не виключно Сирський по наказу Верховного Головнокомандувача. Але Верховному Головнокомандувачу краще знати. Будемо чекати на рішення.
ЗІ: (курсив заради скорочень інфи - мій. А.М.)
Ця тактика була актуальна коли не було зброї.Цей вислів вже коли є логистика і вся інша поміч а її не дають вже мягко кажучи зає...Ми втрачаємо людей ми втрачає контроль і території без допомоги сил і знову вислів краще відійти щоб зберегти боєздатні сили.Та ні зачекайте це вже щось не туди.І про який контрнаступ може йти мова якщо таке місто як Бахмут ми не можемо втримати де була можливість тримати оборону і накривати артою все не кажучи про логістику живої сили і важкого озброєння.Такою тактикою ми до заходу відійдемо з висловом щоб зберегти сили.Якби це було 6 місяців назад логічно ,зараз є ким зараз є чим і ми це втрачаємо.Не здається що є питання і потрібні поясненя.
Навсяк випадок льоша резніков, придется отстреливаться... Я дам вам парабеллум
?