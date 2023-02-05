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Новости Агрессия России против Украины
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Новое нападение россиян может быть в феврале, ВСУ готовы к этому, - Резников

резніков

Обстановка на востоке Украины остается сложной, но контролируемой.

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина не исключает нового нападения российской армии в феврале, украинские силы обороны готовы к этому", – заявил Резников.

Он подчеркнул, что Силы обороны держатся на востоке страны. Украина ожидает нападения в феврале, поскольку РФ любит символизм, украинские силы готовы к этому.

"Неожиданных вещей нет", – добавил министр.

Также он отметил, что Украина продолжает накапливать резервы.

Смотрите также: Резников показал, чем россияне пытались защититься от HIMARS под Херсоном. ФОТО
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Топ комментарии
+36
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05.02.2023 16:02
+21
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1622154198799220736 5 ч
На нараді у Зеленского міністр оборони Олексій Резніков категорично відмовився іти у відставку з посади міністра. "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.
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05.02.2023 15:56
+20
Вали уже нах на свалку противно тебя слушать.
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05.02.2023 16:03
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традиційно резніков повинен віжмовитись від грошей на ЗСУ та роспродати "непотрібне майно"
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05.02.2023 15:56 Ответить
яйца.
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05.02.2023 15:56 Ответить
Пожалуй, это сейчас самый короткий мем. До этого была скумбрия.
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05.02.2023 15:57 Ответить
Яйця по 17, скумбрія по 8. Добре живемо.
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05.02.2023 16:02 Ответить
"селёдка под шубой". "скумбрія під яйцями рєзнікова" )
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05.02.2023 16:15 Ответить
если мем имеет тенденцию к сокращению, то конечная его форма должна быть "зе"......
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05.02.2023 16:04 Ответить
это явление вряд ли подпадает под определение "мем", хотя бы по той причине, что мемы - это скоротечное явление, которое быстро вытесняется следующим мемом. А "зе" - это историческая категория, которая появилась не вчера, и которая "обитает" в питательной среде украинской политики с 2004-го года, и неизвестно еще сколько лет будет еще зеленеть в этой чашке Петри. И масштабы\последствия этого этого токсикоза украинского общества пока еще трудно оценить, ибо процесс продожается.
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05.02.2023 16:17 Ответить
скорее это не токсикоз, а "украинское лицо" "русского мира"....
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05.02.2023 16:22 Ответить
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05.02.2023 16:35 Ответить
типа да. Не знаю сколько сезонов было в сериале "слуга народа", но сейчас самый трагический сезон, в котором главный герой Голобородько попадает на обложку журнала "Тайм", и в следующем году получает Нобелевскую премию мира.
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05.02.2023 18:56 Ответить
это да...., но в итоге его, все равно, ждет ****** финал...., так как власть добровольно он не отдаст....
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05.02.2023 18:59 Ответить
******* финал одного ******* актера - это ничто по сравнению с десятком тысяч задохнувшихся без кислородных концентраторов и сотнями тысяч погибших из-за саботажа оборонки и *********** вторжения.
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05.02.2023 19:11 Ответить
чему быть, того не миновать..... История будет написана такой, каковой она есть на самом деле, а не той, кокой кому-то хочется ее видеть...... Карма существует и каждому воздастся.....
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05.02.2023 19:24 Ответить
та сотня\сотни тысяч граждан Украины эту историю не смогут прочитать, равно как и те миллионы, которые уехали из страны, и будут писать истории других государств. Читателей среди избирателей таким образом стало еще меньше, а влияние антиинтеллектуализма - еще больше, что собственно и приводит к победе популизма. Теперь надо ждать, когда маятник политических процессов качнется в другую сторону. Но не все доживут до этого момента, кого-то этот маятник даже и убьёт.
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05.02.2023 19:53 Ответить
судьба будет учить дураков до тех пор, пока не выучит..... жаль только, что вместе с дураками страдают и умные.......
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05.02.2023 20:31 Ответить
яйця підуть на підвищення ближче до начальства подалі від сканадалу ну не під суд же йому йти а на нову посаду а на його місце Буданов,це краще за Арестовича чи Тищенко і це не жарт такий а реальні претенденти від слуг
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05.02.2023 16:00 Ответить
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1622154198799220736 5 ч
На нараді у Зеленского міністр оборони Олексій Резніков категорично відмовився іти у відставку з посади міністра. "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.
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05.02.2023 15:56 Ответить
не нагнетай, это не поможет забыть яйца по 17 грн
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05.02.2023 15:58 Ответить
Гидота, не можу дивитись.
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05.02.2023 15:58 Ответить
Просто залишу тут, інтерв'ю Рєзнікова від 20.02.2022: https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/general/799941-amp.html
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05.02.2023 15:59 Ответить
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05.02.2023 16:02 Ответить
Ну, дуже веселі яйця.
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05.02.2023 16:03 Ответить
🤮🤮🤮
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05.02.2023 16:10 Ответить
Журавель неправильним кольором ці "яйця" пофарбував. Треба було зеленим.
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05.02.2023 17:56 Ответить
Вали уже нах на свалку противно тебя слушать.
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05.02.2023 16:03 Ответить
Те чмо не у відставку, а під суд. А ще краще на передову у Бахмут.
Але команда іуд своїх не наказує
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05.02.2023 18:11 Ответить
Ванга з цього спікера така собі, на трійочку. Та й за дії підлеглих він не відповідає, сам казав. Який він має стосунок до ЗСУ?
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05.02.2023 16:08 Ответить
Човен гойдоти не треба, але цьому птаху що "несе" золоті яйця довіри нема. Як і всій "зеленій" владі. Бо саме вона зробила все щоб сприяти нападу Московії рік тому. Навіть учбовий заклад зовнішньої розвідки України був ліквідован у листопаді 2021 р. Питання - кому ще він заважав крім рашістів ?
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05.02.2023 16:09 Ответить
єдине що зрозумів про рєзнікова - ху Йовий з нього юрист,а тим паче адво Кат.людина з мозком в голові такої гуйні молоти не буде.
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05.02.2023 16:13 Ответить
коли люблють символізм, то можуть захотєть павтаріть "брусілавський прорив" ))
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05.02.2023 16:18 Ответить
Якось на диво багато стало цього ЗЕмародера в медіа!!!
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05.02.2023 16:23 Ответить
Прощальний візит, з понеділка очолить інші дивани.
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05.02.2023 18:03 Ответить
Резніков: рішення, бути мені міністром оборони чи ні, приймає президент
"Я в команді, буду робити все необхідне для нашої перемоги. Моя спеціалізація як юриста дозволяє мені думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дасть нам змогу не просто перемогти у війні, а й покарати потім військово-політичне керівництво РФ", - сказав Резніков.

Яке ж воно супер-нахабне чи то так неприховано погрожує сонцесяйному. Таки назбирав валізи компромату на вчорашніх друзів про всяк випадок?
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05.02.2023 16:33 Ответить
Що ти версеж, придурок? Ти за тиждень до вторгнення не бачив ударного угрупування рашки до наступу, а тут розказуєш про готовність? Поїдідь у Бахмут і подивися готовність.
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05.02.2023 16:35 Ответить
А старий напад уже закінчився?
По ходу, поки не було електрики, я щось проіпав...
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05.02.2023 16:39 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/27350 Борислав Береза :
1. Бахмут стає все більш ізольованим (від основних сил ЗСУ), - повідомляє Британська розвідка.
2. Відступ з Бахмута не мав би великого стратегічного впливу на війну, кажуть (американські) чиновники. Українські війська, ймовірно, створять оборонні лінії дуже близько до поточної лінії фронту, сказав високопоставлений чиновник США, - пише Bloomberg.

3. Бахмут стратегічно розумніше залишити, щоб зайняти кращі позиції та зберегти боєздатні частини, які потрібні для наступу кажуть військові та профільні експерти (з України, в т.ч.).

Я не є війсковим експертом та в мене немає профільної освіти, але коли така кількість фахівців наполягає на виведенні військ з Бахмута, то мені здається, що краще до них прислухатися. Особливо розуміючи, що нам потрібні сили для контрнаступу та ми можемо зберегти наших воїнів. Землю ми повернемо, якщо буде ким, а цей "Верден" не потрібен.
Сподіваюся, що Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, який фактично особисто керує цією операцією, та командуючий Сухопутних сил генерал-полковник Сирський, який залучений ним до оперативного керування, почують ці думки та зроблять відповідні висновки. Також було б дуже добре, якщо б цим займався Генштаб, який є фаховою структурою, а не виключно Сирський по наказу Верховного Головнокомандувача. Але Верховному Головнокомандувачу краще знати. Будемо чекати на рішення.

ЗІ: (курсив заради скорочень інфи - мій. А.М.)
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05.02.2023 16:41 Ответить
по дипстейту пишут - нам там хана. Отступление - это вопрос ближайшего времени
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05.02.2023 16:55 Ответить
Бахмут стратегічно розумніше залишити, щоб зайняти кращі позиції та зберегти боєздатні частини.

Ця тактика була актуальна коли не було зброї.Цей вислів вже коли є логистика і вся інша поміч а її не дають вже мягко кажучи зає...Ми втрачаємо людей ми втрачає контроль і території без допомоги сил і знову вислів краще відійти щоб зберегти боєздатні сили.Та ні зачекайте це вже щось не туди.І про який контрнаступ може йти мова якщо таке місто як Бахмут ми не можемо втримати де була можливість тримати оборону і накривати артою все не кажучи про логістику живої сили і важкого озброєння.Такою тактикою ми до заходу відійдемо з висловом щоб зберегти сили.Якби це було 6 місяців назад логічно ,зараз є ким зараз є чим і ми це втрачаємо.Не здається що є питання і потрібні поясненя.
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05.02.2023 16:56 Ответить
Господи, як ти задовбав. Застрелися, чи що.
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05.02.2023 16:41 Ответить
Резерв з яєць по 17 грн. за 1 шт. чи по 170 грн. за 1 кг. накопичили завдяки Резнікову, тому звітує, що ЗСУ готові.
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05.02.2023 16:43 Ответить
Не зовсім розумію про який напад всі кажуть.Ворог зараз тут і веде бої на нашій землі.Іх або меньше або стале більше від цього не міняється реальність.Ворог на нашій землі.І досить вже населення доводити до рамок нервового зриву.Що марафоном що мас медіа що соц сітки, стареньких і взагалі населення довели до тотальногої нервової кризи.Люди все бачать чують і розуміють але всі ці фактори доводять людей розумних до людей зомбі яким стає все пофіг бо в них їде дах.
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05.02.2023 16:51 Ответить
Нагнітають, бо якось потрібно "затерти" обурення суспільства небаченим дерибаном підчас важких воєнних дій. Забули, що у нас при владі високопрофесійні маніпулятори?
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05.02.2023 17:19 Ответить
Суспільство в нас обізнане, розумне і все прекрасно бачить.І народ за все запитає.Якщо вони думають що ні, то помиляються. І втерти очі не вийде
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05.02.2023 17:23 Ответить
"Несподіваних речей немає" --- та ти шо !

Навсяк випадок льоша резніков, придется отстреливаться... Я дам вам парабеллум
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05.02.2023 17:11 Ответить
Яйца судьбы.
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05.02.2023 17:11 Ответить
***** любит "красивые даты", к примеру 08.08.08 - дата вторжения в Грузию или 22.02.2022 (зеркальная симетрия) - дата когда он планировал напасть на Украину (но китайская олимпиада еще не закончилась, а дядюшка Си уж очень просил не начинать до завершения), очередная дата очевидна 23.02.2023 (зеркальная симетрия) и никто уже не просит перенести даты!
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05.02.2023 17:24 Ответить
но может и не сдержаться и начать 12.02.2022 (дата обычная, просто промедление для паРашки смертельно - время не на их стороне, хотя она все равно в итоге проиграет эту войну)!
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05.02.2023 17:35 Ответить
10-11.02
?
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05.02.2023 20:28 Ответить
 
 