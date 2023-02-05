Глава Северной Осетии Меняйло и российские пропагандисты попали под обстрел в Украине
Сергей Меняйло, глава российской республики Северная Осетия и пропагандисты из ТАСС и "Первого канала" РФ попали под обстрел в Запорожской области.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Пропагандисты пишут, что это произошло во время "посещения позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов".
По данным росСМИ, пострадавших якобы нет, Меняйло и пропагандисты спрятались в блиндаже, который "получил небольшие повреждения".
Топ комментарии
+23 Алекс Скела
показать весь комментарий05.02.2023 16:46
+15 Alex Kat
показать весь комментарий05.02.2023 16:48
+14 Гоша Фантомас b9eb6379
показать весь комментарий05.02.2023 16:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А з хоахлов в СРСР не насміхалися, не показували їх у фільмах або недолугими дурниками, або "зрадниками і прислужниками нацистів"?
Міхайло Ломоносов - чистий московіт.
Українською було б Міняйло, а не Мєняйло.
Росія неоднородна - я у першому пості не просто так нагадав Михайло Ломоносова - у поморів, які, беспречно, є кацапами, прийняті закінченя просто на "-о", а не на "-ов"
2. А про зміну українських прізвищ (Симикінь - Симініна, Роговець - Роговцева, Іванів - Іванов,...)
Прізвище Миколайчук - гуцульське, а Іщук - з Черкащини, хоча виглядають подібними.
Конашевич, Стасевич,... не мають відношення до поліщуків чи литвинів. Стасевичі - потомки галицьких бояр, яких притиснув король Данило, бо занадто каламутили воду.
А от Куйбіда (у глухому бойківському селі), Тягнибок (у селі біля Львова), Твердохліб, Сологуб (з Радехівщини) таки дійсно отримали свої прізвища у Великій Україні, але вже кілька століть, як живуть в Галичині. Після того, як цариця Катерина допомогла придусити Коліївщину, то багато реєстрових і не реєстрових козаків втекли від репресій на захід.
"на цвинтарі на старих могилах писалось Івінів, а не Іванов"
Ну, можливо. Але це не означає, що всі Іванови - це русифіковані Іваніви. Бо загалом - Іванов - це цілком кацапське призвище, що відповідає на питання "чий" - "Іванов", "Пєтров", "Сідоров"...
По месту рождения конкретных людей выводы делать бесполезно. У меня был друг по фамилии Остапчук родом из Казахстана.
Тут мова не про недавнє переселення і розповсюдження прізвища. Прізвище на "ук" є характерним для кількох регіонів України. Зустрічається у гуцулів, у Великій Україні, на Волині. А от у бойків (сусідів гуцулів) такого "ук" немає.
Предки актор Іванова були Іванівами і походили з села на Луганщині. Може то наслідок того, що Слобідську Україну засиляли і галичани (дуже давно то було), а може таке утворення прізвищ є характерним не лише для Прикарпаття. Хто його зна.
Закріплення назви
Гуцули ображалися, якщо їх називали гуцулами, бо вони не були гуцулами, а лише успадкували чиюсь назву. Гуцули казали про себе, що вони «ирщені», себто охрещені, а не https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE язичники та водночас називали себе https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 руськими . Щойно у XXI столітті горяни змирилися з тим, що вони гуцули - і тепер ця назва поширилася на інші, навіть перехідні терени, аж до річки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82 Пруту ].Наприклад, з'явився термін Коломийська Гуцульщина.
Новоприбулим у село чи місто давали прізвища за місцем походження або за фахом чи ремеслом, яким новоселець чи його предки займалися, отже, і вихідцям з Гуцульщини в суміжних з нею селах давали прізвища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB_(%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5) Гуцул , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA Гуцуляк .
У меня есть несколько семей знакомых гуцулов - они тоже САМИ называют себя и гуцулами, и украинцами одновременно.
И да, если бы вы не были на столько невежественными - знали бы про Гуцульскую Народную Республику, которая существовала некоторое время в начале 20 века с центром в Ясинях - это было САМОНАЗВАНИЕ. Стали бы местные жители называть свою попытку в государство Гуцульской Республикой, если бы слово "гуцул" было бы для них обидным??
Може ви чули про Руську трійцю у Львові (Шашкевич, Вагилевич, Головацький).
За Речі Посполитої ІІ поляки називали українців русинами аж до 1939, а оперна співачка Соломія Крушельницька, коли поляки хотіли зробити з неї польку, казала, що вона русинка.
У Львові є вулиця Руська, яка так називається з середновіччя, бо на ній жили русини (українці). Є багато інших топонімів - Рава-Руська (Львівщина), Руська Мокра (Закарпаття),...
З 80 років ХХ століття КДБ почало створювати "лінії розділу" і запустило байку про окремішність такого собі народу "русини". Оскільки є багато фактів того, що усі ми є русинами, то тепер ті закарпатські русини починають себе називати "подкарпатськими русинами". Окрім того, русини-українці в Словатчині причисляли себе колись до українців, а після тих псевдоісторичних брошурок про окремішіність від українців перестали себе утотожнювати з Україною.
Остапчук чи Остап'юк ніяк не тягнуть на гуцульські прізвища. Там ім'я Остап не використовувалось.
Миколайчук дійсно - гуцул, а Корнійчук родом з Черкащини, так само як і Іщук.
https://ridni.org/karta/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8E%D0%BA