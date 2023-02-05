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обстрел (25742) пропаганда (3632) Северная Осетия (27) Запорожская область (2826)

Глава Северной Осетии Меняйло и российские пропагандисты попали под обстрел в Украине

меняйло,сергій

Сергей Меняйло, глава российской республики Северная Осетия и пропагандисты из ТАСС и "Первого канала" РФ попали под обстрел в Запорожской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Пропагандисты пишут, что это произошло во время "посещения позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов".

По данным росСМИ, пострадавших якобы нет, Меняйло и пропагандисты спрятались в блиндаже, который "получил небольшие повреждения".

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Топ комментарии
+23
Меняйло - то прізвище чи професія?
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05.02.2023 16:46
+15
Вангую: во время обстрела Меняйло - воняйло...
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05.02.2023 16:48
+14
то діагноз)
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05.02.2023 16:55
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Меняйло - то прізвище чи професія?
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05.02.2023 16:46 Ответить
то діагноз)
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05.02.2023 16:55 Ответить
Паганялово. На ПАРАШЕ уже всегда так
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05.02.2023 17:15 Ответить
валютчик
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05.02.2023 18:52 Ответить
Міняйло - то типове українське прізвище. У даному випадку - класичний продажний хахол...
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05.02.2023 19:23 Ответить
А міняило ким там -- міняв рублі на гривні .
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05.02.2023 16:47 Ответить
погано що дупу не розірвало !
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05.02.2023 16:47 Ответить
Вангую: во время обстрела Меняйло - воняйло...
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05.02.2023 16:48 Ответить
нех*й шастать!
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05.02.2023 16:49 Ответить
Осетины, или как вас еще называют "иронгутанги", даже при Совке первым секретарем был иронец или дигорец, разные твм Кабалоевы и друнин цоховы кецоховы и кибизовы, а сечас у вас главны парашник, а вы получаетесь подпарашники. Интересно, что бы сказал по этому поводу Коста, с которвм вы носитесь, как бобик с грелкой.
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05.02.2023 16:49 Ответить
Осетины даже при совке считались обезьянами. Ниже них были только чукчи!
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05.02.2023 16:53 Ответить
А ви хоч розумієте, чому в СРСР так багато анекдотів було саме про чукч? То народ, який виживав в майже непридатних для життя умовах, тому там не було можливості писати симфонії. Але це був народ, який чинив опір російській експансії, на відміну від інших сусідніх народів.

А з хоахлов в СРСР не насміхалися, не показували їх у фільмах або недолугими дурниками, або "зрадниками і прислужниками нацистів"?
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05.02.2023 17:08 Ответить
Да, были и войны чукотско-русские.
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05.02.2023 17:12 Ответить
Ви зараз нічим не відрізняється від кацапів і є жертвою їхньої пропаганди. Вони свідомо розпалювали ненависть між народами своєї імперії .
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05.02.2023 17:01 Ответить
Если иронгутанги начнут резать русню, это будет хорошо или плохо? Как по мне это будет промто ПРЕКРАСНО. И чем быстрее это произойдет тем лкчше для Украины. А вы на чью мельницу воду льете?
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05.02.2023 17:10 Ответить
увернувся од 12 ракет з хаймарса! той удмурт, шо між 6 ракетами пропетляв, ридає зі злості за побиття його рекорду ))
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05.02.2023 16:50 Ответить
мєняйло - ще один український манкурт?.. байдуже, що з Кавказу
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05.02.2023 16:50 Ответить
Не обов'язково. Це цілком по-московитськи виглядає.
Міхайло Ломоносов - чистий московіт.
Українською було б Міняйло, а не Мєняйло.
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05.02.2023 16:57 Ответить
Не забувай - кацапи українські прізвища підганяли під свою угро-фінську фонетику Я сам півжиття прослужив з таким зміненим прізвищем Бо вони умудрилися дві з шести букв прізвища замінить Тільки коли в Україну повернувся то взяв свою метрику показав та змусив усе переробить в документах Тому він і "Меняйло"- бо кацапи на нашій "і" язик ламать починають!
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05.02.2023 17:32 Ответить
Це можливо, але не факт. Він міг біти Мєняйло від початку - якщо він з тих же поморів - це по-їхньому звучить.
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05.02.2023 17:36 Ответить
Тільки українські прізвища безпосередньо створювалися від конкретного поняття, яке частіше всього зароджувалося з "вуличного прізвиська", характерної риси вигляду людини, чи її характеру, або професії людини Російські прізвища мають закінчення на "-ов" та на "- ин"
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05.02.2023 17:53 Ответить
Взагалі-то призвища у багатьох мовах створювалися за тою ж схемою: або від імені батька, або від професії - своєї, або професії батька, або від призвиська.
Росія неоднородна - я у першому пості не просто так нагадав Михайло Ломоносова - у поморів, які, беспречно, є кацапами, прийняті закінченя просто на "-о", а не на "-ов"
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05.02.2023 18:27 Ответить
Давай приклади російських прізвищ на "-о" (тільки не так як "помори говорять"... а як вони офіційно звучать!)
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05.02.2023 18:36 Ответить
Кацавские фамилии от слова "менять" - Меняйлов или Меняйлин. Это частично русифицированная украинская фамилия Миняйло.
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05.02.2023 18:22 Ответить
Поморы говорят без "в" - так что он вполне может быть кацапского рода из поморов, а может быть и с украинскими корнями - все возможно.
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05.02.2023 18:24 Ответить
Думаю, що якби копнути його дідів-прадідів, то з"ясувалося б, що то типові хахли десь з Полтавщини. І не Мєняйло, а Міняйло. Так же оманкуртувалися ВдовиченкоВ, КостюкоВ, СтепанкоВ, СердюкОВ.... Під кацапів. Є у нас така дама від "Слуги народу" - Стефанішина. Теж під кацапку. В Українській мові прізвища на "ишин" для жінок не міняються. Її прізвище - Ольга Стефанишин. Але то якби мали мізки і національну гідність...
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05.02.2023 19:36 Ответить
1. Про поморів щось чули?

2. А про зміну українських прізвищ (Симикінь - Симініна, Роговець - Роговцева, Іванів - Іванов,...)
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05.02.2023 17:14 Ответить
Іванов, Роговцєва - цілком ісконно кацапські призвища, скорійше вже Іванів - не українізоване Іванов. Бо українське прізвище буде не Іванів, а Іваненко.
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05.02.2023 17:35 Ответить
"Іваненко - похідне від "Іванів син (потомок)" А "Іванів" може буть лише західноукраїнською формою прізвища "Іванового сина"
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05.02.2023 17:55 Ответить
Не лише західноукраїнською. Усе давно перемішане. Як на Січі були вихідці з Галичини, так і в Слобідській Україні їх було дуже багато. Тому у селах Брянщини використовують питомо галицькі слова.

Прізвище Миколайчук - гуцульське, а Іщук - з Черкащини, хоча виглядають подібними.

Конашевич, Стасевич,... не мають відношення до поліщуків чи литвинів. Стасевичі - потомки галицьких бояр, яких притиснув король Данило, бо занадто каламутили воду.

А от Куйбіда (у глухому бойківському селі), Тягнибок (у селі біля Львова), Твердохліб, Сологуб (з Радехівщини) таки дійсно отримали свої прізвища у Великій Україні, але вже кілька століть, як живуть в Галичині. Після того, як цариця Катерина допомогла придусити Коліївщину, то багато реєстрових і не реєстрових козаків втекли від репресій на захід.
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05.02.2023 18:36 Ответить
Предки Ади Роговцевої мали прізвище Роговець. Предки її чоловіка Стєпанкова мали прізвище Степанко. За словами актора Сергія Петровича Іванова ("Кузнєчіка") у селі, звідки родом його батько, на цвинтарі на старих могилах писалось Івінів, а не Іванов.
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05.02.2023 18:14 Ответить
Ну Степанков - це зрозуміло. Щодо Ади Роговцевої - у її випадку - так, русифіковане, але ж могло бути і похідним від кацапського "Рогов".

"на цвинтарі на старих могилах писалось Івінів, а не Іванов"
Ну, можливо. Але це не означає, що всі Іванови - це русифіковані Іваніви. Бо загалом - Іванов - це цілком кацапське призвище, що відповідає на питання "чий" - "Іванов", "Пєтров", "Сідоров"...
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05.02.2023 18:30 Ответить
Так я й про це і говорю, що бувають Іваніви, бувають Іванови, а бувають Іванови, які колись були Іванівами.
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05.02.2023 18:42 Ответить
Фамилии ИванИв, ОстапИв, СтепанИв и т.п. - это фамилии характерны для прикарпатских регионов ( Ивано-Франковщина , Львовщина) где жили бойки-русины.
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05.02.2023 18:28 Ответить
Так же як і Іванюк (Іванчук), Степанюк, Гаврилюк, Остап"юк (Остапчук),Миколайчук, Михайлюк... типові гуцули (русинами тут і не ... пахло)
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05.02.2023 19:49 Ответить
Это не гуцульские фамилии - окончания -юк, -ук -чук - это фамилии характерные для волынского региона. Вы, вообще жили в западных регионах и если да, то где?
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05.02.2023 20:27 Ответить
Миколайчук - гуцул, Корнійчук родом з Черкащини
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05.02.2023 20:33 Ответить
Вы ориентируетесь на конкретных людей, а я на то, для каких регионов характерны эти фамилии.
По месту рождения конкретных людей выводы делать бесполезно. У меня был друг по фамилии Остапчук родом из Казахстана.
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05.02.2023 20:51 Ответить
Я орієнтуюсь на прізвища відомих людей, про походження яких можна дізнатись. Миколайчук - актор, Корнійчук - письменник. Там можна копнути вглиб на кілька поколінь і вони обоє з сіл (більш осілі).

Тут мова не про недавнє переселення і розповсюдження прізвища. Прізвище на "ук" є характерним для кількох регіонів України. Зустрічається у гуцулів, у Великій Україні, на Волині. А от у бойків (сусідів гуцулів) такого "ук" немає.

Предки актор Іванова були Іванівами і походили з села на Луганщині. Може то наслідок того, що Слобідську Україну засиляли і галичани (дуже давно то було), а може таке утворення прізвищ є характерним не лише для Прикарпаття. Хто його зна.
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05.02.2023 21:10 Ответить
Я дал ссылку, забивайте любую фамилию и вы увидите из какого региона происходит та или иная фамилия.
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05.02.2023 21:22 Ответить
Я відповім: я гуцул з Верховинського району Івано-Франківської (тоді - Станіславської) обл. І мені якось дивно, що Ви в Україні на московському діалекті під іноземним стягом повчаєте мене, гуцула, які прізвища гуцульські, а які ні. Може ще й традиціям, пісням, колядкам, діалекту гуцульському мене повчите? Агій на вас, кацапів - уже і суди сі запхали...
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06.02.2023 08:54 Ответить
Етимологія етноніма «гуцули» досі не з'ясована. Висунуто кілька версій, які можна поділити на 6 груп.
Закріплення назви

Гуцули ображалися, якщо їх називали гуцулами, бо вони не були гуцулами, а лише успадкували чиюсь назву. Гуцули казали про себе, що вони «ирщені», себто охрещені, а не https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE язичники та водночас називали себе https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 руськими . Щойно у XXI столітті горяни змирилися з тим, що вони гуцули - і тепер ця назва поширилася на інші, навіть перехідні терени, аж до річки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82 Пруту ].Наприклад, з'явився термін Коломийська Гуцульщина.

Новоприбулим у село чи місто давали прізвища за місцем походження або за фахом чи ремеслом, яким новоселець чи його предки займалися, отже, і вихідцям з Гуцульщини в суміжних з нею селах давали прізвища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB_(%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5) Гуцул , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA Гуцуляк .
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06.02.2023 12:25 Ответить
Ви копіпастите маячню, яка не має жодного стосунку до реальності. Гуцули не ображаються, коли їх називають гуцулами - вони самі себе так називають.
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06.02.2023 15:10 Ответить
Эта "маячня" называется украинская Википедия. Сколько вам лет? Я еще помню когда "гуцул" было для карпатцев ругательным и обидным ( семидесятые, например). Это сейчас жители полонын перестали обижаться когда их называют гуцулами.
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06.02.2023 15:36 Ответить
Википедия - не истина, там много недостоверных фактов и вопиющей глупости написано. А вы крайне неумный человек, если не понимаете всей глупости ситуации, когда вы человеку, заявляющему, что он- гуцул, копипастите бред о том, что гуцулы якобы обижаются, когда их гуцулами называют.
У меня есть несколько семей знакомых гуцулов - они тоже САМИ называют себя и гуцулами, и украинцами одновременно.
И да, если бы вы не были на столько невежественными - знали бы про Гуцульскую Народную Республику, которая существовала некоторое время в начале 20 века с центром в Ясинях - это было САМОНАЗВАНИЕ. Стали бы местные жители называть свою попытку в государство Гуцульской Республикой, если бы слово "гуцул" было бы для них обидным??
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06.02.2023 15:43 Ответить
То був короткий період, коли дехто із гуцулів не хотів себе таким визнавати. Але якщо глянути глибше у часі, то гуцули були гонорові з того що є гуцулами.
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07.02.2023 00:58 Ответить
Мы с женой три года подряд (2004, 2005, 2006) ездили в Стаище, не доезжая Верховины, и останавливались ( снимали домик) на 2-3 недели в гуцульской семье, на берегу речки Ильца. Собирали грибы, ловили форельку в речушке. Так вот местным не очень нравилось если их называли гуцулами, они себя называли украинцами. Только наш хозяин гонорово называл себя гУцулом, но потом, в процессе общения выяснилось, что он "волыняка" Юрчук и переехал из разрушенной войной Волыни в Карпаты в 47-м году))).
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07.02.2023 14:10 Ответить
Русинами колись називались усі українці і білоруси (за Речі Посполитої І). Потім це звузилось до Західної України (не лише Закарпаття). Галицькі русини на початку ХХ ст. вже почали себе поступово називати українцями, а на Закарпатті залишилось "русин" або "руснак".

Може ви чули про Руську трійцю у Львові (Шашкевич, Вагилевич, Головацький).

За Речі Посполитої ІІ поляки називали українців русинами аж до 1939, а оперна співачка Соломія Крушельницька, коли поляки хотіли зробити з неї польку, казала, що вона русинка.

У Львові є вулиця Руська, яка так називається з середновіччя, бо на ній жили русини (українці). Є багато інших топонімів - Рава-Руська (Львівщина), Руська Мокра (Закарпаття),...

З 80 років ХХ століття КДБ почало створювати "лінії розділу" і запустило байку про окремішність такого собі народу "русини". Оскільки є багато фактів того, що усі ми є русинами, то тепер ті закарпатські русини починають себе називати "подкарпатськими русинами". Окрім того, русини-українці в Словатчині причисляли себе колись до українців, а після тих псевдоісторичних брошурок про окремішіність від українців перестали себе утотожнювати з Україною.

Остапчук чи Остап'юк ніяк не тягнуть на гуцульські прізвища. Там ім'я Остап не використовувалось.

Миколайчук дійсно - гуцул, а Корнійчук родом з Черкащини, так само як і Іщук.
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05.02.2023 20:31 Ответить
Я не про русинов, конкретно, про это я все знаю. Бойки, лэмки и т.д это все русины. Я про фамилии с окончаниями на -ів.
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05.02.2023 20:41 Ответить
Ця розлога відповідь про русинів є адресованою Яремі, чи я щось помилився?
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05.02.2023 21:22 Ответить
А бойки не русины?
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05.02.2023 21:25 Ответить
Звісно, що русини. Вони проживають в Галичині і на Закарпатті, тому перші почали себе називати українцями швидше, аніж другі.
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05.02.2023 21:36 Ответить
Вы мне рассказали про Львов и Улицу Руську, так во Львове есть в конце ул. Шевченко Рясне-Руське. А улица Руська рядом с моим бывшим домом и до середины 90--х там был магазин детских игрушек "Лис Микита". Я вырос во Львове и закончил там Львовский политех.)))
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05.02.2023 21:40 Ответить
теперь эти фамилии встречаются повсеместно из-за миграции населения но вот карта где они встречаются чаще всего и из нее видно, что например фамилия Остапчук - характерна для волынского региона. Можете проверить и другие, приведенные вами фамилии.
https://ridni.org/karta/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8E%D0%BA
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05.02.2023 20:32 Ответить
Как жаль, как жаль, что так закончилось, можно было бы и получше.
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05.02.2023 17:20 Ответить
Підходяще прізвище!
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05.02.2023 17:41 Ответить
МЕНЯЙЛО НА УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ ЗДОХНУТЬ ХОЧЕТ !)
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05.02.2023 19:10 Ответить
Лiняiiло!
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06.02.2023 13:44 Ответить
 
 