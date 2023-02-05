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армия РФ (18001) Беларусь (7764) Минобороны (9023) Резников (1168)

Минобороны пока не видит на территории Беларуси ударных группировок, способных идти на Киев

росія,білорусь,окупанти

Министерство обороны Украины не зафиксировало на территории Беларуси сложившихся ударных группировок для наступления на Киев.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси мы не видим сложившихся ударных группировок, способных идти на Киев", - заявил глава МОУ.

Он также подчеркнул, что Киев российские войска, в принципе, не смогут захватить.

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"По состоянию на сегодняшний день там нет такой концентрации войск. По нашим оценкам, не более 12 тыс. российских воинов находятся на полигонах в Беларуси", - подчеркнул Резников.
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Топ комментарии
+9
просто нагадаю тут

14 лютого 2022, 23:59
Резніков: Росія не створила жодного ударного угруповання на кордоні з Україною

Для формування ударного наступального угрупування російській армії знадобиться деякий час.

"Станом на сьогоднішній день, 14 лютого 2022 року, у жодному місці, я про це відповідально заявляю, користуючись даними українського розвідувального товариства і даними, які отримуємо від партнерів, не створено наступального ударного угруповання", - сказав Резніков.

Він додав, що навіть якщо російське керівництво ухвалить рішення про широкомасштабне вторгнення в Україну, російській армії знадобиться деякий час для формування ударного наступального угрупування.

Нагадаємо, раніше CBS News повідомило з посиланням на американського посадовця, що російські військові підрозділи біля кордонів України https://lb.ua/world/2022/02/14/505588_rosiyski_pidrozdili_bilya_ukraini.html зайняли "позиції для атаки" . На вогневі позиції виведено деяку артилерію та ракетні установки великої дальності, які загрожують Україні.

https://lb.ua/society/2022/02/14/505592_reznikov_rosiya_stvorila_zhodnogo.html
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05.02.2023 17:02
+6
Верещучка вже розміновує кордони з Білоруссю?
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05.02.2023 18:42
+4
что говорили в минобороне о вероятнгсти нападения кацапов накануне 24 февраля и кто был тогда министром?
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05.02.2023 17:01
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Ще приведи приклад, скільки там курячи яйця коштують, гнида кацапська!
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05.02.2023 16:58 Ответить
тупе наше Мiноборони. вони й не збираються "йти на на Київ". будуть великi бомбардування i десантнi операцiї.
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05.02.2023 17:00 Ответить
что говорили в минобороне о вероятнгсти нападения кацапов накануне 24 февраля и кто был тогда министром?
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05.02.2023 17:01 Ответить
Интересно, если бы так называемые белорусские пограничники начали пропадать? Не много. То там один-два, то сям. Кого волки погрызли, кого лоси затоптали, а кто водярой отравился.
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05.02.2023 17:01 Ответить
зацените видос..... пипец жесть.....
а если беременная женщина, или пожилой человек?
за такое казнить нужно......
https://twitter.com/i/status/1622233979511312384
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05.02.2023 17:02 Ответить
з іншої сторони по їблу можна з ноги відхватить карліку ,або ножовий удар
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05.02.2023 17:04 Ответить
Мін. оборони і не повинно щось там бачити! Їх задача забезпечувати солдат зброєю, одягом і їжею(бажано не по 17грн за яйце), а щось там бачити повинна розвідка
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05.02.2023 17:02 Ответить
просто нагадаю тут

14 лютого 2022, 23:59
Резніков: Росія не створила жодного ударного угруповання на кордоні з Україною

Для формування ударного наступального угрупування російській армії знадобиться деякий час.

"Станом на сьогоднішній день, 14 лютого 2022 року, у жодному місці, я про це відповідально заявляю, користуючись даними українського розвідувального товариства і даними, які отримуємо від партнерів, не створено наступального ударного угруповання", - сказав Резніков.

Він додав, що навіть якщо російське керівництво ухвалить рішення про широкомасштабне вторгнення в Україну, російській армії знадобиться деякий час для формування ударного наступального угрупування.

Нагадаємо, раніше CBS News повідомило з посиланням на американського посадовця, що російські військові підрозділи біля кордонів України https://lb.ua/world/2022/02/14/505588_rosiyski_pidrozdili_bilya_ukraini.html зайняли "позиції для атаки" . На вогневі позиції виведено деяку артилерію та ракетні установки великої дальності, які загрожують Україні.

https://lb.ua/society/2022/02/14/505592_reznikov_rosiya_stvorila_zhodnogo.html
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05.02.2023 17:02 Ответить
вони і 24,02,2022 нічого не бачили-яйця по 17 грн в очі позаливали
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05.02.2023 17:02 Ответить
придурки. сами же говорили что надо 2 часа чтобы все подтянулись для наступления... а они не бачать
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05.02.2023 17:04 Ответить
Ці слова нам доносили с кожного екрану у всіх соц мережах ще перед 24 лютого.Як під копірку знову.
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05.02.2023 17:04 Ответить
Підарам у владі нема віри , а на Львів є?
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05.02.2023 17:05 Ответить
Україна не використовуватиме зброю більшої дальності, обіцяну Сполученими Штатами, для ударів по території Росії та Білорусії. Вони будуть використовуватися для ударів лише по російських підрозділах на тимчасово окупованій території України.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Reuters.

"Ми завжди офіційно говоримо нашим партнерам, що не використовуватимемо зброю, що поставляється іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми стріляємо тільки по російських підрозділах на тимчасово окупованій українській території", - заявив він.
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05.02.2023 17:15 Ответить
Не бачать на Київ, а на інші міста?
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05.02.2023 17:16 Ответить
Вже один раз небачили! Гадаєте якщо знову ''непобачите'' то це вам з рук зійде?!!!
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05.02.2023 17:24 Ответить
Данілов одягнув труси задом на перед?
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05.02.2023 17:26 Ответить
Навиворіт.
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05.02.2023 17:33 Ответить
Якби ми не чули те саме рік назад, перед вторгненням, ці слова могли б заспокоїти. А зараз діють навпаки
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05.02.2023 17:32 Ответить
Минобороны пока не видит на территории Беларуси ударных группировок, способных идти на Киев

Бо взяли тебя за яйца и теперь тебе шкуру спасать нужно.
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05.02.2023 17:49 Ответить
А они пойдут и без ударных группировок. Путька скажет "пошли", и пойдут, как миленькие. И беларусы с ними, куда денутся. Логика и русня вещи несовместимые.
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05.02.2023 18:11 Ответить
Якщо вони ті "угрупування" у БРСР і є то наступать вони будуть не з боку білоруського кордону На Поліссі - ПОВІНЬ почалася! Де вони стільки "вейдерсів" наберуть?
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05.02.2023 18:15 Ответить
Не паникуй и не истери, не бери пример с Федорова. Нет здесь никого от слова СОВСЕМ! И местные вояки воевать не планируют. Когда хоть кто-то будет собираться - я тебе маякну, успеешь шмотки собрать
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05.02.2023 18:24 Ответить
Тут рік тому білоруси собі "ногами в груди били" що вони "брати" і ніколи нога білоруського солдата не ступить на українську землю І що далі? Ваша техніка згоріла під Михайло-Коцюбинським до цих пір лежить! А по "вёскам" на кладовищах - скромні могилки молодих чоловіків тихцем поз"являлися З датами смерті за березень-квітень 2022 року
І "маячить" мені не треба - першим сам довідаюсь - коли полізете
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05.02.2023 18:30 Ответить
Да уже год как "лезем", а ты все продолжаешь истерить, и тиражировать одну и ту же методичку, про какую-то "сгоревшую технику") Это не ты этому фейкомету Федорову "достоверную" инфу поставляешь?
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05.02.2023 18:39 Ответить
Тю, "твою мать!" Сусід мій по дому поїхав у Михайло-Коцюбинський до матері і потрапив під окупацію І прекрасно бачив і колону білоруської БТГр на об"їзній, і як ваші ж літаки її розбомбили, бо солдати-білоруси надивилися по дорозі на кацапів згорілих у БТРах і танках, і забзділи далі йти в бік Чернігова Покинули техніку і пішли пішки назад в БРСР Але тоді у вас не було кацапських заградзагонів за спиною Зараз - можуть з"явиться І підете ви "стройными рядами" під наші кулемети Бо ви (на відміну від нас - "робочий скот", а не горді люди!)

- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зрУчная и нигде не натирает"!
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05.02.2023 18:51 Ответить
Сусiд говоришь?) А с Катей из Италии и таксистом из Донецка ты случайно не знаком, представитель высшей нации? Одно можно сказать - от КучЕры ты недалеко ушел, а может уже и обогнал. Скажи своему "сусiду", что бы тот сходил в школу и попросил учебник географии, затем возьмет тебя в охапку, сядете рядышком и наконец узнаете, что КЗ-флаг (официальный РБ), и ЗК-флаг (флаг чеченской республики) - это как бы разные вещи, и что бы вместо того что бы плодить и тиражировать фейки, истерить целый год - лучше просто почитать книжки, чуток поднабраться образованности, которую прогуляли и прокурили в школе. Теперь я понимаю откуда берутся все эти невежды "федоровы", у которых шеврон "Витебский" - однозначно указывает, что это белорусские военные, а чуть-чуть поднапрячься и узнать, что на самом деле это шеврон армейской бригады с Дальнего Востока - ни к чему, потому что плодить фейки и нагнетать истерию, оно и легче и видимо приятней...
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05.02.2023 19:43 Ответить
"Словесний понос" виключи! Допустимо - кацапи могли перевдягнуться у білоруську форму і піднять над колоною прапори БРСР Але куди ти подінеш "беларуский гаварок"? У нас північні райони говорять "суржиком" українсько-білоруським Рідню мають в БРСР (У мене батьки мого зятя - з Гомельщини) Чи ж нам не знать - де білоруси, а де - кацапи!
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05.02.2023 19:50 Ответить
Что, не прокатил фейк, решил в очередной раз завести шарманку про "беларуский гаварок"? Ну реально фейкомет, кому ты пытаешься упорно скормить эту туфту про "говорок"?) Ну какой еще "говорок" у белвояк!)) Да у вас самих, даже такой высшей нации как ты, в большей части - НИКАКОГО говорка нет! Взять всех ваших блогеров, журналистов, даже вашу власть - подоляков, арестовичей, зеленских, резниковых и тд. - НИКАКОГО "говорка"! Тоже самое и с населением, и с армией, ну разве что в твоих "північні районах" есть какой-то говорок. Да и то, сколько раз я бывал в том же Хмельницком - какая-то часть суржиком, но многие по-русски без какого-то "говорка"! Так что не пыжься, не сочиняй и не истери. Еще раз - если что, я тебе маякну, свалить успеешь. Но на данный момент - ВООБЩЕ никого и ничего! Так что расслабься...
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05.02.2023 20:08 Ответить
Який "фейк", телепню! Ти звідки "впав"? Чи "рік тому заснув, а вчора прокинувся"?
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05.02.2023 20:11 Ответить
Бери "сусiда" и дуйте в школу за учебником
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05.02.2023 20:15 Ответить
Верещучка вже розміновує кордони з Білоруссю?
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05.02.2023 18:42 Ответить
Міноборони взагалі що небуть бачить?
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05.02.2023 18:45 Ответить
Я вірю генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який каже, що наразі загрози з боку Білорусі ще немає. За його словами, робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози. Впевнена у наших захисниках
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05.02.2023 19:45 Ответить
 
 