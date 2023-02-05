Минобороны пока не видит на территории Беларуси ударных группировок, способных идти на Киев
Министерство обороны Украины не зафиксировало на территории Беларуси сложившихся ударных группировок для наступления на Киев.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.
"По состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси мы не видим сложившихся ударных группировок, способных идти на Киев", - заявил глава МОУ.
Он также подчеркнул, что Киев российские войска, в принципе, не смогут захватить.
"По состоянию на сегодняшний день там нет такой концентрации войск. По нашим оценкам, не более 12 тыс. российских воинов находятся на полигонах в Беларуси", - подчеркнул Резников.
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а если беременная женщина, или пожилой человек?
за такое казнить нужно......
https://twitter.com/i/status/1622233979511312384
14 лютого 2022, 23:59
Резніков: Росія не створила жодного ударного угруповання на кордоні з Україною
Для формування ударного наступального угрупування російській армії знадобиться деякий час.
"Станом на сьогоднішній день, 14 лютого 2022 року, у жодному місці, я про це відповідально заявляю, користуючись даними українського розвідувального товариства і даними, які отримуємо від партнерів, не створено наступального ударного угруповання", - сказав Резніков.
Він додав, що навіть якщо російське керівництво ухвалить рішення про широкомасштабне вторгнення в Україну, російській армії знадобиться деякий час для формування ударного наступального угрупування.
Нагадаємо, раніше CBS News повідомило з посиланням на американського посадовця, що російські військові підрозділи біля кордонів України https://lb.ua/world/2022/02/14/505588_rosiyski_pidrozdili_bilya_ukraini.html зайняли "позиції для атаки" . На вогневі позиції виведено деяку артилерію та ракетні установки великої дальності, які загрожують Україні.
https://lb.ua/society/2022/02/14/505592_reznikov_rosiya_stvorila_zhodnogo.html
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Reuters.
"Ми завжди офіційно говоримо нашим партнерам, що не використовуватимемо зброю, що поставляється іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми стріляємо тільки по російських підрозділах на тимчасово окупованій українській території", - заявив він.
Бо взяли тебя за яйца и теперь тебе шкуру спасать нужно.
І "маячить" мені не треба - першим сам довідаюсь - коли полізете
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зрУчная и нигде не натирает"!