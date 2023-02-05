В ОП и МИД прокомментировали информацию об "обещании" Путина не убивать Зеленского: "Не дайте себя обмануть: он - искусный лжец"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал фикцией информацию о якобы обещании президента РФ Владимира Путина не убивать президента Украины Владимира Зеленского, а глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил сколько своих же обещаний Путин нарушил и напомнил, что Путин – лжец.
"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция. За российским вторжением стоит не расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание РФ уничтожить и убивать украинцев", - заявил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но он сделал все это. Не дайте себя обмануть: он – искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал чего-то не делать, именно это было частью его плана", - отметил Кулеба.
Напомним, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенетт рассказал, как он встречался с Путиным в начале марта 2022 года, и тот якобы заявил, что не будет убивать Зеленского.
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Беннет сам спросил
Для школы КГБ всегда была установка на использование полезных идиотов. А тем более тех, кто сам рвётся выпрыгнуть из коротких штанишек регионального наперсточника в "гиганты мировой политики".
Кремлевский фюрер мог пообещать что угодно - в том числе и для того, чтобы после слов израильского премьера президент Зеленский расслабился, уменьшил охрану, стал меньше заботиться о своей безопасности. Открыв тем самым более доступные варианты для ликвидацию первого лица.
Еще в мае 2022 года политическая советница премьера Беннета, уйдя от него в отставку, заявила в интервью ивритским СМИ, что когда они с премьером летали в Москву к Путину в марте, то привезли для Зеленского только кремлевские предложения о сдаче Украины. Но, мол, Зеленский отказался пойти на это, потому что "залез на высокое дерево, при поддержке Запада". То есть фактически Беннет в марте 2022 года выступил как путинский гонец, привезший для Киеве только один месседж - сдавайтесь и сдавайте страну.
Беннет, проигравший везде и потерявший свою партию, пытается напомнить миру о себе, лузере, через причастность к "спасению жизни" президента Зеленского. То есть политический ноль пытается засветиться через раскрученного и признанного во всем Западном мире политического лидера. Мол, "вы его принимаете в Конгрессе, как второго Черчилля, - а ведь это я, я спас ему жизнь! Если бы не я, героически добившийся от великого и ужасного Путина обещания не убивать Зеленского, то вашего любимца, украинского президента, давно бы уже не было в живых!"
Но политический ноль так и останется брехливым манипулятором. Как не примазывайся к настоящим лидерам.
Шимон Бриман. (с)
Ми говорили з паном Беннетом, і я йому казав, що це неправильно і не конструктивно зустрічатися в Росії, Україні і Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння, хоч будь-яке, щоб зупинити війну. Чи вважаю я, що Ізраїль, особливо Єрусалим, може бути такою точкою? Я вважаю, що так Джерело:
Поговорив з Нафталі Беннетом. Подякував за посередницькі зусилля Ізраїлю в налагодженні переговорного процесу. Обговорили шляхи припинення війни та насилля" Джерело:
Реально краще астрологів та тарологів слухати ніж ці легенди і тости потрепілих бубочек.
2) Запевнення путіна про відсутність наміру вчиняти замах на президента України, якщо такі справді були, нічого не варті, як і решта риторики російського керівництва.
3) Хоч би що обіцяв путін, але на президента України у перші тижні повномасштабної агресії росіяни готувались вчинити цілу низку замахів.
4) Беннет висуває хибне припущення, ніби рішучість керівництва України до спротиву залежала від гарантій особистої безпеки з боку держави-агресора. (с)