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Зеленский (19011) путин (30474) Кулеба Дмитрий (2880) Подоляк Михаил (246)

В ОП и МИД прокомментировали информацию об "обещании" Путина не убивать Зеленского: "Не дайте себя обмануть: он - искусный лжец"

путін

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал фикцией информацию о якобы обещании президента РФ Владимира Путина не убивать президента Украины Владимира Зеленского, а глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил сколько своих же обещаний Путин нарушил и напомнил, что Путин – лжец.

"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция. За российским вторжением стоит не расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание РФ уничтожить и убивать украинцев", - заявил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но он сделал все это. Не дайте себя обмануть: он – искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал чего-то не делать, именно это было частью его плана", - отметил Кулеба.

Читайте также: Путин заверил, что не убьет Зеленского, - бывший премьер Израиля Беннет

Напомним, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенетт рассказал, как он встречался с Путиным в начале марта 2022 года, и тот якобы заявил, что не будет убивать Зеленского.
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Топ комментарии
+46
Образ "героя Боневтика" разлетелся в пух и прах. Хватило одного интервью чтобы вызвать истерику.
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05.02.2023 17:40
+37
Зараз ОПа запустить дурочку, що виконавцем убивства "найвеличнішого" мав бути Порох, у них навіть є надійний свідок - Поворознюк)
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05.02.2023 17:42
+34
Если бы прошли соревнования по брехне, о первое место на пьедестале занал бы ***.. ло, разделив его вместе с Зеленским. Слуги народа стояли бы на втором месте, вместе с ГосДупой Расеи.
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05.02.2023 17:43
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При чому тут пуйло, інформація вийшла з вус Бенета. Чому захист боневтіка переводить стрілки на пуйла?
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05.02.2023 18:35 Ответить
воюють воїни України,а хуцпою займаються паразити.
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05.02.2023 18:39 Ответить
Це була дурна спроба договоритися з Зеленським?)))Мовляв,"падумай,тєбє жить,всьо впєрєді...")))Видно остання стадія- метастази в мозок))Гей,дєфєктівний "в твайом крємлє скора будєт іграть ґромка музика ,но ти єйо нє услишиш")))
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05.02.2023 18:40 Ответить
Так он с ним не разговаривал даже

Беннет сам спросил
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05.02.2023 18:44 Ответить
Я как бы напомню всем склеротикам что Израиль как переговорщик так понравился Зеленскому, что тот хотел вообще переговоры в Израиле вести и Израиль как гарантом. Все думали что дело в том что это евреи, но теперь понятно что Зеленскому понравилось что Израиль заботится о его шкуре.
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05.02.2023 18:46 Ответить
Лжец и политический конформист, укравший голоса своих избирателей, вытерший о них ноги ради короткого пребывания в кресле премьер-министра, рассказывает нам в пятичасовом (!) интервью, как другой мега-лжец, обещавший не нападать на Украину, пообещал ему "не убивать Зеленского".

Для школы КГБ всегда была установка на использование полезных идиотов. А тем более тех, кто сам рвётся выпрыгнуть из коротких штанишек регионального наперсточника в "гиганты мировой политики".

Кремлевский фюрер мог пообещать что угодно - в том числе и для того, чтобы после слов израильского премьера президент Зеленский расслабился, уменьшил охрану, стал меньше заботиться о своей безопасности. Открыв тем самым более доступные варианты для ликвидацию первого лица.

Еще в мае 2022 года политическая советница премьера Беннета, уйдя от него в отставку, заявила в интервью ивритским СМИ, что когда они с премьером летали в Москву к Путину в марте, то привезли для Зеленского только кремлевские предложения о сдаче Украины. Но, мол, Зеленский отказался пойти на это, потому что "залез на высокое дерево, при поддержке Запада". То есть фактически Беннет в марте 2022 года выступил как путинский гонец, привезший для Киеве только один месседж - сдавайтесь и сдавайте страну.

Беннет, проигравший везде и потерявший свою партию, пытается напомнить миру о себе, лузере, через причастность к "спасению жизни" президента Зеленского. То есть политический ноль пытается засветиться через раскрученного и признанного во всем Западном мире политического лидера. Мол, "вы его принимаете в Конгрессе, как второго Черчилля, - а ведь это я, я спас ему жизнь! Если бы не я, героически добившийся от великого и ужасного Путина обещания не убивать Зеленского, то вашего любимца, украинского президента, давно бы уже не было в живых!"

Но политический ноль так и останется брехливым манипулятором. Как не примазывайся к настоящим лидерам.

Шимон Бриман. (с)
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05.02.2023 18:45 Ответить
Подними новости начала марта. Хотя бы на цензоре.



Ми говорили з паном Беннетом, і я йому казав, що це неправильно і не конструктивно зустрічатися в Росії, Україні і Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння, хоч будь-яке, щоб зупинити війну. Чи вважаю я, що Ізраїль, особливо Єрусалим, може бути такою точкою? Я вважаю, що так Джерело:

Поговорив з Нафталі Беннетом. Подякував за посередницькі зусилля Ізраїлю в налагодженні переговорного процесу. Обговорили шляхи припинення війни та насилля" Джерело:
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05.02.2023 18:49 Ответить
у Зеленского правильное отношение к клоунам из Кремля. хоть это плюс
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05.02.2023 18:48 Ответить
Брехун брехуна бачить здаля.
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05.02.2023 19:07 Ответить
Ну звісно, Хла потрібно захищати, не такий він вже і поганий, еге ж?
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05.02.2023 19:57 Ответить
Обидно что наши воины гибнут, а это уйло делает депиляцию чтобы встретится с уйлом...
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05.02.2023 20:13 Ответить
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05.02.2023 20:37 Ответить
От для кого вся ця прутня?

Реально краще астрологів та тарологів слухати ніж ці легенди і тости потрепілих бубочек.
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05.02.2023 20:49 Ответить
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/zelenskij-marit-perevorotami-ta-zamahami-danilyuk.htm https:/Данилюк також додав, що Зеленський відмовився їхати на Всесвітній конгрес євреїв нібито через небезпеку замаху на нього присутніх там чеченців. Жодні умовляння та переконання в тому, що захід охороняють найкращі спецслужби світу, гаранта не переконали/news.obozrevatel.com/ukr/society/zelenskij-marit-perevorotami-ta-zamahami-danilyuk.htm
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05.02.2023 21:41 Ответить
Брехливый не только путлер. Брехливость в кацапья самая главная черта. Одно только гипермошенничество длящееся несколько столетий, что они наследники древней Руси чего стоит. Путлер только один из них - брехунов и мошенников.
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05.02.2023 23:09 Ответить
"Він майстерний брехун" - кажуть ті, хто пролізли у владу саме на брехні.
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06.02.2023 03:41 Ответить
1) Беннет стверджує, що на початку березня, після запевнень з боку прем'єр-міністра Ізраїлю у відсутності загрози фізичного замаху, президент України вперше записав і виклав відео зі свого офісу, а не з «секретного бункера». Насправді перше відеозвернення Зеленського з ОП зʼявилося ще вранці 24 лютого, і з того часу вони виходили регулярно.

2) Запевнення путіна про відсутність наміру вчиняти замах на президента України, якщо такі справді були, нічого не варті, як і решта риторики російського керівництва.

3) Хоч би що обіцяв путін, але на президента України у перші тижні повномасштабної агресії росіяни готувались вчинити цілу низку замахів.

4) Беннет висуває хибне припущення, ніби рішучість керівництва України до спротиву залежала від гарантій особистої безпеки з боку держави-агресора. (с)
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06.02.2023 15:17 Ответить
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