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Новости Война
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НАТО (8633) членство в НАТО (1434) ВСУ (6259) Резников (1168)

Главной угрозой НАТО является Россия. Украина – единственная страна, имеющая опыт борьбы с РФ. Какие еще могут быть аргументы относительно принятия Украины в Альянс, - Резников

війна,зсу

Украина стала страной НАТО де-факто, остается принять это решение на юридическом уровне.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"В Мадриде (на саммите НАТО. – Ред.) подтвердили, что главной угрозой НАТО является Россия. Украина, со своей стороны, – единственная страна, имеющая опыт борьбы с армией РФ. Какие еще могут быть аргументы относительно принятия Украины в Альянс. Мы четко понимаем, какая страна сколько нам дает танков, продолжаются учения на "Леопардах", говорим о ремонте, обслуживании. Эта динамика показывает, что мы становимся армией, воины которой – лучшие в Европе", - сказал министр.

Он рассказал о внедрении в ВСУ натовской логистической системы.

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"Мы внедрили натовскую систему LOGFAS, которая обеспечивает логистический и складской контроль. Контроль за оружием абсолютно ясен. Численность украинской армии выросла кратно, из-за чего пришлось масштабировать все процессы обеспечения", – резюмировал Резников.
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Топ комментарии
+25
сбитый яйцом летчик, пытается что-то пердеть напоследок...
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05.02.2023 17:57
+15
Злодюга має сидіти в тюрмі!, а не виступати з очевидними лозунгами. Це корумповане падло сцить українцям прямо в вічі аби тільки продовжувати красти в армії. Агент патрушєва призначив це корумповане гівно саме для того щоб отримувати % з західної допомоги Україні. Саме Зе відповідальний за корупцію в МО - він їх призначив і він їх кришує отримуючи криваві гроші. Без "гешефту" дегенерати втрачають смак життя ... доки не захлинаються кровю з вибитими зубами...
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05.02.2023 18:04
+14
у кого есть отрывной календарь?
гляньте будь ласка, сегодня, часом, не "День лузера"?
шо-то у меня такое подозрение......
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05.02.2023 18:01
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сбитый яйцом летчик, пытается что-то пердеть напоследок...
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05.02.2023 17:57 Ответить
Голос прорізався перед відставкою.
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05.02.2023 18:04 Ответить
Ато, Ви що не знали що від яєць голос стає чіткішим та дзвінкішим? Це вченими доведено!
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05.02.2023 19:06 Ответить
Рєзніков разом зі Шмигалем мають виступати в суді по своїм кримінальним справам і тоді нас візьмуть у НАТО!
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05.02.2023 19:11 Ответить
Істерить сердешний! Мабуть недарма союзники гарячу лінію відкрили!)))
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05.02.2023 18:08 Ответить
Яйцеголовий має бути викинутий в мусорний бак а не в мінюст,.не хватало щоб він ще там скребки по 17 грн закуповував.
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05.02.2023 20:35 Ответить
Когда ты уже завалишь?
Уходи себе молча да и всё
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05.02.2023 17:59 Ответить
Які перешкоди? Ви серйозно? А яйця по 17 грн.
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05.02.2023 18:00 Ответить
*****.ець, яйця по 17, потрібно було ленку міністром оборони ставити, якщо вона скумбрію по 8 брала, то прикиньте що б вона з яйцями творила !?!!?!
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05.02.2023 19:11 Ответить
у кого есть отрывной календарь?
гляньте будь ласка, сегодня, часом, не "День лузера"?
шо-то у меня такое подозрение......
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05.02.2023 18:01 Ответить
Розхвилювалися зі своїми яйцями. Зараз отримаєте буданова, і буде вам щастя
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05.02.2023 18:02 Ответить
а израиль в нато?
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05.02.2023 18:02 Ответить
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05.02.2023 18:02 Ответить
Туди навіть Швецію від якої користь більша ніж від половини НАТО ніяк не протягнуть. Дорого Україні обходяться байки про НАТО, замість того щоб вкладатись в зброю як Ізраїль, українців годують лапшею що завтра будемо в НАТО.
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05.02.2023 18:03 Ответить
Ізраїль існує тільки завдяки лоббі в США і його вклад в НАТО мізерний.
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05.02.2023 18:07 Ответить
Ізраїль не в НАТО. Він позаблоковий союзник США. Ми могли стати позаблоковими союзниками США півтора роки тому. Зеля був проти. Маркарова непритомніла падала. Треба було здати Беню. Але такой війни як зараз не мали би.
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05.02.2023 18:26 Ответить
Імперські амбіції ********** вже 20 років орієнтовані виключно на відновлення імперії. Після здачі Криму і Донбасу повномасштабна війна стала абсолютно невідворотною. А Бєня ... це убоге чмо на яке ніхто (корупція) вчасно не реагував належним чином і його "доля" ну ніяк не впливала на геополітичні амбіції *****.
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05.02.2023 18:39 Ответить
Він напав зараз, бо зрозумів, що ось він шанс, який йому надали самі українці, що обрали собі керівниками розумово відсталих, жадібних шахраїв та пройдисвітів, які за три роки знищили дві гілки влади в Україні (виконавча та законодавча) і повністю заблокували роботу судової гілки влади. Управління державою вже перебувало у паралічі на момент повномасштабного вторгнення і ситуацію врятували ЗСУ та здатність українців до самоорганізації, яка зараз усіляко переслідується. Якби останні три роки Україна займалася розбудовою ЗСУ у ху-ла навіть думки не виникло б напасти.
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05.02.2023 19:25 Ответить
Ага, то крим здали? І донбас? А чого ти за нього з зєлькою там не помер???
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05.02.2023 20:01 Ответить
А з якого дива б я мав там помирати?
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05.02.2023 23:38 Ответить
да заткните кто-нибудь этого яйцегового клептомана
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05.02.2023 18:03 Ответить
Злодюга має сидіти в тюрмі!, а не виступати з очевидними лозунгами. Це корумповане падло сцить українцям прямо в вічі аби тільки продовжувати красти в армії. Агент патрушєва призначив це корумповане гівно саме для того щоб отримувати % з західної допомоги Україні. Саме Зе відповідальний за корупцію в МО - він їх призначив і він їх кришує отримуючи криваві гроші. Без "гешефту" дегенерати втрачають смак життя ... доки не захлинаються кровю з вибитими зубами...
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05.02.2023 18:04 Ответить
100000%що за цим стоїть бидло зелене......і вуха єрмака зрадника торчать,не як падло не нажереться і не вдавиться разом зі своїм виводком
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05.02.2023 18:40 Ответить
льоша, закрий йбало, і йди нхй. чьмо ссучєне.
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05.02.2023 18:05 Ответить
Дурники вони там,у НАТО,вони й не уявляють по чім ,насправді,можна закуповувати круасани й мюнхенські сосиски для армії! Не мають "передового досвіду МО України!
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05.02.2023 18:07 Ответить
Я, Клоп Говорун, единственный говорящий клоп во Вселенной

(А. и Б. Стругацкие, "Сказка о Тройке")
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05.02.2023 18:08 Ответить
За великим рахунком НАТО прорахувалось! Вони думали, що росія потужний стримувач Китаю, а на ділі виявився пшик і тепер НАТО один на один з Китаєм. Росія вже не є загрозою, а навпаки васал Піднебесної. Ніхто зараз не знає, що роботи
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05.02.2023 18:09 Ответить
НАТО не имеет отношения к Китаю. Китай головная боль США, а не НАТО.
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05.02.2023 18:13 Ответить
Я дивлюсь, НАТО взагалі не має ні до чого відношення
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05.02.2023 18:35 Ответить
НАТО создано чтобы защищать Европу от СССР.
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05.02.2023 18:37 Ответить
Я ж і кажу, що СССР вже давно немає, а Ната як весільний генерал 30 останніх років
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05.02.2023 18:47 Ответить
Може тому СССР і немає? І рашки тому не буде?
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06.02.2023 01:01 Ответить
Більше користі буде дивитись за своїми брехунами, а НАТО собі раду дасть.
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05.02.2023 21:33 Ответить
Резніков, в тебе був шанс, стати командою новаторів. Ти вибрав команду злодіїв "не на часі". Йди в небуття, як Єжель, Захарченко тощо. Ти бита, вонюча карта зрадників.
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05.02.2023 18:10 Ответить
Резнік(ов) віддано служив бєні, тобто був в команді злодіїв-новаторів все своє смердюче життя. Він "форматований" тільки на "красти".
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05.02.2023 19:04 Ответить
аргумент номер один - корупціонер рєзніков на посаді міністра оборони
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05.02.2023 18:12 Ответить
Щось дуже багато стало того резнікова , всюди мельтешить , тільки хочу його бачити і чути разом із усіма зегопніками на скамейці підсудних.
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05.02.2023 18:13 Ответить
Брехня на брехні.
Для внутрішнього споживання у зеленому кодлі таке "ніякого НАТО не буде, будуть інші гарантії, чого вони варті вже побачили по меморандуму".
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05.02.2023 18:16 Ответить
Таак, є день сурка. А сьогодні що-"день рєзнікова''?
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05.02.2023 18:21 Ответить
Таке відчуття ,що бутусов разом з цензором -піарить і вибілює резнікова....одні новин про це чудо,кожні пів години новина про цього клоуна......Резніков цією статтею хотів донести,що досвід є в нього в зелі ,дермака і подоляка з арестовичем....а значить зелю по словам резніка поставити -головою НАТО ,дермака секретарем,а резніков- буде харчуванням займатись в нато)))) ну корупціонер і безтолковий клоун в лінзах-чучело....а без цих чортів нато пропаде)))
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05.02.2023 18:36 Ответить
Щось останнім часом дуже багато стало резнікова До чого це?
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05.02.2023 18:42 Ответить
Такий понос! Мабуть скоро на нари!
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05.02.2023 18:55 Ответить
НАТО, нєт у вас мєтодов против Алєксєя Рєзнікова! Ха-ха
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05.02.2023 19:03 Ответить
Предсимертные сыдорги. Немешайте пациенту,отходить в мир другого воровства.🤣🤣🤣
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05.02.2023 19:18 Ответить
В НАТО яйца не по 17грн.за штуку.
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05.02.2023 19:31 Ответить
Зелена влада клептомнів на чолі з фсбшним завгоспом-узурпатором.
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05.02.2023 19:40 Ответить
Цей досвід не ваш, а військових. Ваш досвід грабувати країну.
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05.02.2023 20:11 Ответить
Проте оцінку в НАТО будуть робити виходячи з досвіду вашого.
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05.02.2023 20:12 Ответить
Твоє звільнення, конфіскація майна і комфортна камера в СІЗО стане таким аргументом
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05.02.2023 20:13 Ответить
досвід має ЗСУ і аж ні як не влада
ЗСУ це народ і МО до народу не має ні чого
аргументи, це корупція
а корупція це влада та МО
а всі роди військ та генштаб до влади не мають нічого спільного
ну як міністр аграрної політики до фермера чи посівної
не має нікуя
крім дешевше скупити та дорожче продати
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05.02.2023 20:17 Ответить
Не гони! Генштаб и ЗСУ подчиняются Банковой по Конституции! И не надо влажных фантазий!
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05.02.2023 22:31 Ответить
А яйця по 17₴ - не достатній аргумент?
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05.02.2023 20:36 Ответить
Бюджет НАТО не потянет яйца по 17 гривен.
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05.02.2023 22:29 Ответить
Та в нас такий досвід вже років 600.
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05.02.2023 22:45 Ответить
Проблема: п@здять багато. Бо їх пусти до складів НАТО, то там навіть мишей не лишиться. Може керівництво Уа і є спецьоперацією Росії щоб знищити НАТО з середини ?
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05.02.2023 22:49 Ответить
 
 