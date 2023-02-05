Главной угрозой НАТО является Россия. Украина – единственная страна, имеющая опыт борьбы с РФ. Какие еще могут быть аргументы относительно принятия Украины в Альянс, - Резников
Украина стала страной НАТО де-факто, остается принять это решение на юридическом уровне.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"В Мадриде (на саммите НАТО. – Ред.) подтвердили, что главной угрозой НАТО является Россия. Украина, со своей стороны, – единственная страна, имеющая опыт борьбы с армией РФ. Какие еще могут быть аргументы относительно принятия Украины в Альянс. Мы четко понимаем, какая страна сколько нам дает танков, продолжаются учения на "Леопардах", говорим о ремонте, обслуживании. Эта динамика показывает, что мы становимся армией, воины которой – лучшие в Европе", - сказал министр.
Он рассказал о внедрении в ВСУ натовской логистической системы.
"Мы внедрили натовскую систему LOGFAS, которая обеспечивает логистический и складской контроль. Контроль за оружием абсолютно ясен. Численность украинской армии выросла кратно, из-за чего пришлось масштабировать все процессы обеспечения", – резюмировал Резников.
Пожалуйста, подождите...
Уходи себе молча да и всё
гляньте будь ласка, сегодня, часом, не "День лузера"?
шо-то у меня такое подозрение......
(А. и Б. Стругацкие, "Сказка о Тройке")
Для внутрішнього споживання у зеленому кодлі таке "ніякого НАТО не буде, будуть інші гарантії, чого вони варті вже побачили по меморандуму".
ЗСУ це народ і МО до народу не має ні чого
аргументи, це корупція
а корупція це влада та МО
а всі роди військ та генштаб до влади не мають нічого спільного
ну як міністр аграрної політики до фермера чи посівної
не має нікуя
крім дешевше скупити та дорожче продати