Враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 5 февраля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сводке на 18:00 отмечается: "Противник продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре города Харьков, в результате чего полностью разрушено пятиэтажное здание высшего учебного учреждения, пятеро раненых среди мирного населения. 2 российские ракеты прилетели по городу Дружковка Донецкой области. Там повреждены 4 многоэтажки и детский сад, 4 мирных жителя получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть погибшие и раненые.
Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Сопичь, Бояро-Лежачи, Волфино и Александровка на Сумщине и Гурьев Казачок, Стрелечье, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.
На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Терны – Луганской.
На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Орловка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 20 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Никольское, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. В общей сложности более 15 населенных пунктов.
Враг продолжает привлекать медицинский персонал из России из-за масштабных потерь в Украине. В частности , в Покровском Луганской области, на территории местной амбулатории, развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.
В городе Токмак Запорожской области российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из своих жилищ с целью заселения местных коллаборантов, поддерживающих российские оккупационные власти и работающих в составе вражеских так называемых "правоохранительных органах". Владельцам приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу.
Российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения по воде.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов".
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...прикро...
3 февраля на Донбассе минуснули рашисткого комбрига 140 БрСпН Сергея Полякова, его зама + еще десяток рашистких офицеров.
А Україна своїх найкращих втрачає.
Русня подохнет как и тысячи предыдущих орд которые ломились на просторы этой земли.
Афект (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Affectus - пристрасть, душевне хвилювання) - надто сильний і відносно короткочасний за тривалістю https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1 емоційний процес (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D1%8C лють , жах, відчай, екстаз), під час якого знижується ступінь самоволодіння: дії та вчинки здійснюються за особливою емоційною логікою, а не за логікою розуму.
Імпульсивність - риса https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) характеру , що виражається в схильності діяти без достатнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C свідомого контролю, під впливом зовнішніх обставин або в силу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F емоційних переживань. Як вікова особливість імпульсивність проявляється переважно в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%82%D0%B8 дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, що обумовлено недостатньою сформованістю функції контролю за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0#%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85 поведінкою .
Necro Mancer
виклав фото страчених у полоні українців, якраз в районі Бахмута.
Злочин вчинили вагнерівці, саме вони викладали фотки, а може і відео.