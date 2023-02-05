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Генштаб ВС (5757) ВСУ (6259)

Враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

штаб,генштаб,генеральний

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 5 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сводке на 18:00 отмечается: "Противник продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре города Харьков, в результате чего полностью разрушено пятиэтажное здание высшего учебного учреждения, пятеро раненых среди мирного населения. 2 российские ракеты прилетели по городу Дружковка Донецкой области. Там повреждены 4 многоэтажки и детский сад, 4 мирных жителя получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть погибшие и раненые.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Сопичь, Бояро-Лежачи, Волфино и Александровка на Сумщине и Гурьев Казачок, Стрелечье, Глубокое, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Землянки и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Терны – Луганской.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Орловка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 20 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Никольское, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. В общей сложности более 15 населенных пунктов.

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Враг продолжает привлекать медицинский персонал из России из-за масштабных потерь в Украине. В частности , в Покровском Луганской области, на территории местной амбулатории, развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.

В городе Токмак Запорожской области российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из своих жилищ с целью заселения местных коллаборантов, поддерживающих российские оккупационные власти и работающих в составе вражеских так называемых "правоохранительных органах". Владельцам приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу.

Российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения по воде.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов".

Читайте также: ВСУ отразили атаки врага в районах 9 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб
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Топ комментарии
+8
АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1622273380425629696 6 мин
3 февраля на Донбассе минуснули рашисткого комбрига 140 БрСпН Сергея Полякова, его зама + еще десяток рашистких офицеров.
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05.02.2023 18:47
+7
Что сделали? Выбрали миротворца-курортника-боневтика. Это же так легко ставить в бюллетене бесплатной ручкой галочку в нужном месте... А потом хоронить своих близких...
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05.02.2023 18:54
+6
-- там такого добра, як гівна...
А Україна своїх найкращих втрачає.
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05.02.2023 18:50
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Правила форума Совет форумчан
По всій вертикалі військового управління не вистачає кваліфікованих цивільних менеджерів, які будуть зупиняти військовий маразм та обмежувати владу військових самодурів. Штаби потрібно посилити цивільними фахівцями, які будуть допомагати готувати і приймати правильні рішення!
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05.02.2023 18:59 Ответить
Відновили ведення журналів бойової підготовки! Це ж так актуально під час війни! Штаби не знають чим себе зайняти і займаються херньой, а повернути їх в реальність немає кому!
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05.02.2023 18:50 Ответить
Что сделали? Выбрали миротворца-курортника-боневтика. Это же так легко ставить в бюллетене бесплатной ручкой галочку в нужном месте... А потом хоронить своих близких...
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05.02.2023 18:54 Ответить
Корочше -- кацапи наступають!
...прикро...
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05.02.2023 18:45 Ответить
АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1622273380425629696 6 мин
3 февраля на Донбассе минуснули рашисткого комбрига 140 БрСпН Сергея Полякова, его зама + еще десяток рашистких офицеров.
показать весь комментарий
05.02.2023 18:47 Ответить
-- там такого добра, як гівна...
А Україна своїх найкращих втрачає.
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05.02.2023 18:50 Ответить
Украинцы это самая агрессивная нация в Европе и бункерному нацисту и его рабам еще придется на коленях ползать и выпрашивать перемирия. Исторически так сложилось, что не было ни одного столетия чтобы наш народ не воевал против оккупантов. Скифы, Сарматы, Русы, Козаки, Украинцы - За 1000 лет наш народ много раз менял свое название но никогда не менял своей воинственной и агрессивной сущности.

Русня подохнет как и тысячи предыдущих орд которые ломились на просторы этой земли.
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05.02.2023 18:58 Ответить
Агресивність - ситуативний стан, який характеризується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) афективними спалахами гніву чи злоби та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C імпульсивними проявами поведінки, спрямованими на об'єкт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F фрустрації , що став причиною конфлікту.
Афект (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Affectus - пристрасть, душевне хвилювання) - надто сильний і відносно короткочасний за тривалістю https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1 емоційний процес (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D1%8C лють , жах, відчай, екстаз), під час якого знижується ступінь самоволодіння: дії та вчинки здійснюються за особливою емоційною логікою, а не за логікою розуму.
Імпульсивність - риса https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) характеру , що виражається в схильності діяти без достатнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C свідомого контролю, під впливом зовнішніх обставин або в силу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F емоційних переживань. Як вікова особливість імпульсивність проявляється переважно в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%82%D0%B8 дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, що обумовлено недостатньою сформованістю функції контролю за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0#%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85 поведінкою .
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05.02.2023 19:07 Ответить
Тебе было бы полезно этим поинтересоваться https://www.youtube.com/watch?v=d6UPvM6vgOw
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05.02.2023 19:25 Ответить
Rita, ти теж бажаєш переконати мене в тому, що нібито "Украинцы это самая агрессивная нация в Европе..."?
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05.02.2023 19:32 Ответить
А это видео специально для тебя - https://www.youtube.com/watch?v=ne9ZxNhIQDg
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05.02.2023 19:36 Ответить
Цікаво, як це може бути:"окружён", а дороги не перерізані, а лише прострілюються?
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05.02.2023 19:08 Ответить
Посмотри дату его регистрацуии на сайте.
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05.02.2023 19:11 Ответить
Є додаткові дороги через Часів Яр на Хромове в Бахмут і вони прикриті хребтом висот, що не дозволяє ворогу їх обстрілювати по прямій.
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05.02.2023 19:22 Ответить
Хунту вам треба! ...бо буде жОПа назавжди...
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05.02.2023 19:02 Ответить
И ты зарегался сегодня что бы нам это сообщить?
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05.02.2023 19:12 Ответить
Та, може ти не знав? -- так вибачаюсь...
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05.02.2023 19:16 Ответить
Він синій.Зараз в кожній новині буде писати кучу дурні,пізніше почне розмовляти сам с собою.
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05.02.2023 19:18 Ответить
Дописувач

Necro Mancer

виклав фото страчених у полоні українців, якраз в районі Бахмута.
Злочин вчинили вагнерівці, саме вони викладали фотки, а може і відео.
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05.02.2023 19:17 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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05.02.2023 19:34 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.02.2023 19:35 Ответить
 
 