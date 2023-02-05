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Германия (6725) Минобороны (9023) танк (2196) Резников (1168)

Украина ожидает от Германии не только Leopard, но и запчасти к ним, - Минобороны

leopard

Украина ожидает от Германии не только танки Leopard, но и запчасти к ним.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам очень важна поддержка Германии не только танками, но еще и запчастями к Leopard", - отметил он.

Резников подчеркнул, что танки Leopard, находящиеся на вооружении армий многих стран мира, будут являться основной боевой единицей танковой коалиции.

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Кроме того, министр сказал, что Украина ждет от Германии зенитные ракетные комплексы IRIS-T.

"Мы разумно подходим в своем обращении к партнерам, что они действительно способны нам дать", – подчеркнул он.
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Топ комментарии
+7
А я очікую що цей вилупок закриє свій брехливий пиз**к!!!
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05.02.2023 19:02
+4
Блін що то сьогодні оте ''чотириоке крадійство'' таке довгееее!
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05.02.2023 19:04
+3
"-нєт!! за запчастини я должон посовєтоваться с шефом! а то он и мну угрожать убить начнёт!"
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05.02.2023 19:03
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Правила форума Совет форумчан
А я очікую що цей вилупок закриє свій брехливий пиз**к!!!
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05.02.2023 19:02 Ответить
Дас іст фантастішь!
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05.02.2023 19:03 Ответить
"-нєт!! за запчастини я должон посовєтоваться с шефом! а то он и мну угрожать убить начнёт!"
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05.02.2023 19:03 Ответить
Блін що то сьогодні оте ''чотириоке крадійство'' таке довгееее!
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05.02.2023 19:04 Ответить
Дай Бог сьогодні-в останнє, далі буде в ОПі радником, як Кулеба.
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05.02.2023 20:02 Ответить
Размечтались...
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05.02.2023 19:05 Ответить
Ні. Це мабуть входить в пакет постачання. І для України також.
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05.02.2023 19:06 Ответить
Ну почему,если яйца по 17 гривен,то и запчасти буду по" дешёвке" покупать.
Кто продаёт машину с запчастями, иди купи.
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05.02.2023 19:12 Ответить
немає на що сподіватись Бундесвер це не Вермахт !
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05.02.2023 19:07 Ответить
він *** сам капітан очевидність....
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05.02.2023 19:08 Ответить
криза жанру в тих злодюжок .... конкретно ж їм по рогах штати надавали! Верзе абищо...
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05.02.2023 19:14 Ответить
рєзніков сьогодні з брандспойта сцить в глоза електорату
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05.02.2023 19:10 Ответить
Хи... -- тут в українців, тачки новійші та дорожчі, ніж у німців, вже!
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05.02.2023 19:14 Ответить
Оцей нескінчений резніковський піар з прес-конфренціями чиїм коштом?
Щось я дуже сумніваюсь, що лисий власні кошти витрачає.
Очікуємо кошторис і на ці , такі надважливі, витрати.
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05.02.2023 19:15 Ответить
а попросил в каждый "леопард" кевларовые лотки для яиц?
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05.02.2023 19:16 Ответить
не тільки запчастини, ще літакі-винищувачі, підводні човни - усі шість, та ядерну бімбу
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05.02.2023 19:16 Ответить
в першу чергу нам потрібні ланцюги та кайданки щоб заковувати в них полонених москалів, нехай за танчиком побігають та вхекаються перш ніж їсти тюремну баланду.
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05.02.2023 19:17 Ответить
це називаеться -махати прапором коли хочешь приховати те що всрався по вуха
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05.02.2023 19:17 Ответить
Немного не по теме: у Некромасера в твиттере есть ссыль на видео под Бахмутом,тупо ****** с чвк по ходу в нашей форме зашли в нашу располагу и тупо всех убили.Видео тяжёлое((( Следов боя нет ,даже так видно.Эти ***** используют опять тактику как во второй мировой с переодеваниями
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05.02.2023 19:31 Ответить
Так всі пройшли: Шаповалов, Шарапов, Резніков, Лієв, Демченко, Баканов, Наумов... - легіон
пройденців. І зрадники, і "аморалє"!
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05.02.2023 19:36 Ответить
рєзніков, двбойоб, про те, яку зброю очікує країна не треба пздіти.
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05.02.2023 19:37 Ответить
Леопард - это не только ценный мех.
Но и запчасти.
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05.02.2023 20:20 Ответить
так-так... запчастини... снаряди теж не завадили б...
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05.02.2023 20:29 Ответить
в минообороны все зедебилы. требуйте пушку для танка. военные на автомате это понимают, что всё обязано быть олл-энклюзив. но эти истины не подвластны зелёнорылым
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05.02.2023 21:16 Ответить
 
 