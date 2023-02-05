Украина ожидает от Германии не только Leopard, но и запчасти к ним, - Минобороны

Украина ожидает от Германии не только танки Leopard, но и запчасти к ним.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам очень важна поддержка Германии не только танками, но еще и запчастями к Leopard", - отметил он.

Резников подчеркнул, что танки Leopard, находящиеся на вооружении армий многих стран мира, будут являться основной боевой единицей танковой коалиции.

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Кроме того, министр сказал, что Украина ждет от Германии зенитные ракетные комплексы IRIS-T.

"Мы разумно подходим в своем обращении к партнерам, что они действительно способны нам дать", – подчеркнул он.