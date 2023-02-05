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Украина ожидает от Германии не только Leopard, но и запчасти к ним, - Минобороны
Украина ожидает от Германии не только танки Leopard, но и запчасти к ним.
Об этом министр обороны Алексей Резников сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам очень важна поддержка Германии не только танками, но еще и запчастями к Leopard", - отметил он.
Резников подчеркнул, что танки Leopard, находящиеся на вооружении армий многих стран мира, будут являться основной боевой единицей танковой коалиции.
Кроме того, министр сказал, что Украина ждет от Германии зенитные ракетные комплексы IRIS-T.
"Мы разумно подходим в своем обращении к партнерам, что они действительно способны нам дать", – подчеркнул он.
Топ комментарии
+7 Михаил Пивоваров d2cb1588
показать весь комментарий05.02.2023 19:02
+4 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+3 Fjall_Raven
показать весь комментарий05.02.2023 19:03
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Кто продаёт машину с запчастями, иди купи.
Щось я дуже сумніваюсь, що лисий власні кошти витрачає.
Очікуємо кошторис і на ці , такі надважливі, витрати.
пройденців. І зрадники, і "аморалє"!
Но и запчасти.