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Минобороны (9023) Лиев (33) Резников (1168)

Во время приема на работу в Минобороны Лиев прошел все спецпроверки, - Резников

лієв

Во время принятия на работу в Министерство обороны Александр Лиев прошел все специальные проверки и никаких вопросов к нему не возникло.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Человек пришел в министерство, прошел открытые конкурсные процедуры в соответствии с законодательством, прошел все спецпроверки, о чем есть соответствующие справки всех правоохранительных органов, прошел проверку на полиграфе в СБУ. ...Все процедуры сделаны, ни у кого не возникло вопросов. Потом появляется фейковый паспорт – начинаются разборки… Разве это справедливо?" – подчеркнул Резников.

Он также отметил, что "не слышал", чтобы у правоохранителей были вопросы к Лиеву.

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Во вторник, 31 января, вышла колонка Виталия Шабунина, где он упоминает о том, что Лиев призывал "услышать Крым" во время референдума в 2014 году и блокировал украинские маяки в 2006 году.

Сам Лиев в ответ заявил, что это уже третья волна обвинений против него, содержащих только эти эпизоды. И что несколько месяцев назад после обращения народного депутата от "Слуги народа" уже прошел проверку и полиграф в СБУ по этому поводу.

Лиев также сказал, что распространенная информация уже негативно повлияла на военные контракты.

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Топ комментарии
+44
Як ви вже за@бали.... Обоє ...
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05.02.2023 19:17
+35
Людина прийшла в міністество оборони??
Просто прийшла ? Сама ?
Нє ганітє пацани.
Хто привів крисака ? Хто призначив ?
Прізвища давайте.
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05.02.2023 19:20
+27
Мене одного Резніков вже починає не дратувати ,а бісити своїми рішеннями і безглуздо брехливими висловами?
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05.02.2023 19:21
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Ну це треш якийсь. Той Лієв мав давно вже в тюрмі сидіти за блоковані маяки, за антиукраїнську діяльність. А цей Рєзнікоов щось белькоче про провірку. Рєзніков сам не на своєму місці. Всі ці зашквари від нього просто вже замахали.
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05.02.2023 21:17 Ответить
А то ми не знаємо як ваші перевірки проходять!
Якщо в офісі СБУ зрадники працюють під носом!
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05.02.2023 22:11 Ответить
Рєзніков постійно розказує про пройдений Лієвим поліграф. А цей папірець ні один суд не сприймає як доказ.
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05.02.2023 22:43 Ответить
часом не така як раніше «перевірка» що згори сказали поставити галочку що все ок
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05.02.2023 23:38 Ответить
Ну таки давно у нас вопросы к проверяющим....
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06.02.2023 01:23 Ответить
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