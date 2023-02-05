Во время приема на работу в Минобороны Лиев прошел все спецпроверки, - Резников

Во время принятия на работу в Министерство обороны Александр Лиев прошел все специальные проверки и никаких вопросов к нему не возникло.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Человек пришел в министерство, прошел открытые конкурсные процедуры в соответствии с законодательством, прошел все спецпроверки, о чем есть соответствующие справки всех правоохранительных органов, прошел проверку на полиграфе в СБУ. ...Все процедуры сделаны, ни у кого не возникло вопросов. Потом появляется фейковый паспорт – начинаются разборки… Разве это справедливо?" – подчеркнул Резников.

Он также отметил, что "не слышал", чтобы у правоохранителей были вопросы к Лиеву.

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Во вторник, 31 января, вышла колонка Виталия Шабунина, где он упоминает о том, что Лиев призывал "услышать Крым" во время референдума в 2014 году и блокировал украинские маяки в 2006 году.

Сам Лиев в ответ заявил, что это уже третья волна обвинений против него, содержащих только эти эпизоды. И что несколько месяцев назад после обращения народного депутата от "Слуги народа" уже прошел проверку и полиграф в СБУ по этому поводу.

Лиев также сказал, что распространенная информация уже негативно повлияла на военные контракты.

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